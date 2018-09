USDA Supply/Demand : World Wheat - Sep 12

World Wheat Supply and Use (Million metric tons) ============================================================================== beginning domestic ending stocks prod imports feed total export stocks ============================================================================== 2018/19 (Projected) World Aug 273.07 729.63 181.68 138.45 743.74 183.87 258.96 Sep 274.36 733.00 179.12 140.74 746.06 181.39 261.29 United States Aug 29.95 51.08 3.67 3.27 31.35 27.90 25.45 Sep 29.95 51.08 3.67 3.27 31.35 27.90 25.45 Total foreign Aug 243.13 678.55 178.01 135.19 712.39 155.97 233.51 Sep 244.41 681.92 175.44 137.48 714.71 153.50 235.85 Major exporters Aug 25.67 211.50 6.11 61.10 147.20 77.70 18.38 Sep 26.84 208.50 6.61 61.20 147.30 75.20 19.45 Argentina Aug 0.70 19.50 0.01 0.10 5.70 14.20 0.31 Sep 0.70 19.50 0.01 0.10 5.70 14.20 0.31 Australia Aug 4.90 22.00 0.15 4.60 8.10 16.00 2.95 Sep 5.40 20.00 0.15 4.10 7.60 14.00 3.95 Canada Aug 5.96 32.50 0.45 4.40 9.40 24.50 5.01 Sep 6.18 31.50 0.45 4.00 9.00 24.00 5.13 EU-27 Aug 14.12 137.50 5.50 52.00 124.00 23.00 10.12 Sep 14.56 137.50 6.00 53.00 125.00 23.00 10.06 Major importers Aug 167.70 202.62 95.22 35.25 284.92 6.86 173.77 Sep 167.35 202.66 93.31 35.29 284.72 6.76 171.84 Brazil Aug 1.27 4.70 7.50 0.50 12.10 0.30 1.07 Sep 1.27 4.70 7.50 0.50 12.10 0.30 1.07 China Aug 126.82 128.00 4.50 17.00 122.00 1.20 136.12 Sep 126.82 128.00 4.50 17.00 122.00 1.20 136.12 Sel. Mideast Aug 12.62 18.86 18.46 4.81 39.08 1.14 9.73 Sep 12.62 18.86 17.80 4.81 39.09 1.04 9.15 N Africa Aug 14.58 21.10 25.95 2.25 45.95 0.69 14.99 Sep 14.63 21.10 25.90 2.25 45.90 0.69 15.05 Pakistan Aug 4.83 26.30 0.01 1.20 25.30 1.20 4.64 Sep 4.83 26.30 0.01 1.20 25.30 1.20 4.64 SE Asia Aug 5.47 0.00 27.40 8.54 26.29 1.07 5.51 Sep 5.19 0.00 26.20 8.54 26.09 1.07 4.23 Selected other India Aug 13.20 97.00 0.50 5.00 98.00 0.40 12.30 Sep 13.20 99.70 0.20 5.00 98.00 0.50 14.60 FSU-12 Aug 18.52 122.54 8.91 26.36 76.64 61.03 12.31 Sep 19.95 126.04 8.71 28.56 79.34 61.03 14.33 Russia Aug 9.22 68.00 0.60 16.00 38.00 35.00 4.82 Sep 10.87 71.00 0.50 18.00 40.50 35.00 6.87 Kazakhstan Aug 2.83 14.50 0.06 2.00 6.80 8.50 2.09 Sep 2.83 15.00 0.06 2.20 7.00 8.50 2.39 Ukraine Aug 1.41 25.50 0.03 3.00 9.20 16.50 1.24 Sep 1.24 25.50 0.03 3.00 9.20 16.50 1.06 ==============================================================================