Whitestone REIT : Investor Presentation July 2020

INVESTOR PRESENTATION
JULY 2020
HOUSTON | AUSTIN | DALLAS | SAN ANTONIO| PHOENIX
SERVING SHAREHOLDERS BY GENERATING ATTRACTIVE RETURNS FROM PROPERTIES THAT APPRECIATE IN VALUE AND HEDGE AGAINST INFLATION
SERVING LOCAL NEIGHBORHOODS BY LEASING, MANAGING, OWNING AND OPERATING COMMUNITY CENTERS IN TEXAS AND ARIZONA'S FASTEST GROWING CITIES
SERVING ENTREPRENURIAL TENANTS TO ACHIEVE THE AMERICAN DREAM AND MITIGATING AGAINST ECONOMIC DOWNTURNS SUCCESSFULLY
WHITESTONE AT A GLANCE(1):
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PROPERTIES
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58
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GROSS LEASABLE SF.
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5.0 million
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TENANTS
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1,404
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OCCUPANCY
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89.7%
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CONSECUTIVE MONTHLY DIVIDENDS(2)
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119
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AVERAGE BASE RENT/SF
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$19.77
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3 YEAR TOTAL SHAREHOLDER RETURN(TSR)(3)(4)
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23.3%
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TOTAL ENTERPRISE VALUE
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$0.9 billion
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TOTAL ESTIMATED REAL ESTATE ASSET VALUE
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$1.5 billion
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CREDIT FACILITY
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$415.0 million
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LONG TERM BONDS
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$100.0 million
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EQUITY MARKET CAPITALIZATION
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$267.0 million
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MANAGEMENT TEAM'S COLLECTIVE EXPERIENCE
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60+ years
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BOARD INDEPENDENCE
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5 of 6
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INSIDE OWNERSHIP (5)
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6.3%
4 CRITICAL FACTORS DRIVING WHITESTONE'S SUCCESS
WE OWN PROPERTIES WHERE PEOPLE WANT TO LIVE
TARGETED ACQUISITION STRATEGY
Chicago 1%
Geographic Exposure (1)
WHITESTONE KNOWS ITS:MARKETSNEIGHBORHOODSCONSUMERS
Disclaimer
Whitestone REIT published this content on 07 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2020 14:52:11 UTC