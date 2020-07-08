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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Nyse  >  Whitestone REIT    WSR

WHITESTONE REIT

(WSR)
  Report
Real-time Estimate Quote. Real-time Estimate Cboe BZX - 07/08 11:17:36 am
6.56 USD   -2.38%
10:53aWHITESTONE REIT : Investor Presentation July 2020
PU
07/01WHITESTONE REIT : Ex-dividend day for
FA
06/22Whitestone REIT to Present at COVID-19 Webinar Hosted by Maxim Group on June 23, 2020
GL
SummaryQuotesChartsNewsRatingsCalendarCompanyFinancialsConsensusRevisions 
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Whitestone REIT : Investor Presentation July 2020

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07/08/2020 | 10:53am EDT

INVESTOR PRESENTATION

JULY 2020

HOUSTON | AUSTIN | DALLAS | SAN ANTONIO| PHOENIX

SERVING OUR STAKEHOLDERS

SERVING SHAREHOLDERS BY GENERATING ATTRACTIVE RETURNS FROM PROPERTIES THAT APPRECIATE IN VALUE AND HEDGE AGAINST INFLATION

SERVING LOCAL NEIGHBORHOODS BY LEASING, MANAGING, OWNING AND OPERATING COMMUNITY CENTERS IN TEXAS AND ARIZONA'S FASTEST GROWING CITIES

SERVING ENTREPRENURIAL TENANTS TO ACHIEVE THE AMERICAN DREAM AND MITIGATING AGAINST ECONOMIC DOWNTURNS SUCCESSFULLY

WHITESTONE AT A GLANCE(1):

PROPERTIES

58

GROSS LEASABLE SF.

5.0 million

TENANTS

1,404

OCCUPANCY

89.7%

CONSECUTIVE MONTHLY DIVIDENDS(2)

119

AVERAGE BASE RENT/SF

$19.77

3 YEAR TOTAL SHAREHOLDER RETURN(TSR)(3)(4)

23.3%

TOTAL ENTERPRISE VALUE

$0.9 billion

TOTAL ESTIMATED REAL ESTATE ASSET VALUE

$1.5 billion

CREDIT FACILITY

$415.0 million

LONG TERM BONDS

$100.0 million

EQUITY MARKET CAPITALIZATION

$267.0 million

MANAGEMENT TEAM'S COLLECTIVE EXPERIENCE

60+ years

BOARD INDEPENDENCE

5 of 6

INSIDE OWNERSHIP (5)

6.3%

4 CRITICAL FACTORS DRIVING WHITESTONE'S SUCCESS

WE OWN PROPERTIES WHERE PEOPLE WANT TO LIVE

TARGETED ACQUISITION STRATEGY

Chicago 1%

Phoenix 44%

Dallas 12%

Geographic Exposure (1)

WHITESTONE KNOWS ITS:MARKETSNEIGHBORHOODSCONSUMERS

Disclaimer

Whitestone REIT published this content on 07 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 July 2020 14:52:11 UTC
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Financials (USD)
Sales 2020 119 M - -
Net income 2020 6,08 M - -
Net Debt 2020 - - -
P/E ratio 2020 48,0x
Yield 2020 7,14%
Capitalization 283 M 283 M -
EV / Sales 2019
Capi. / Sales 2020 2,38x
Nbr of Employees 92
Free-Float 93,9%
Chart WHITESTONE REIT
Duration : Period :
Whitestone REIT Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends WHITESTONE REIT
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralBearish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus HOLD
Number of Analysts 3
Average target price 9,00 $
Last Close Price 6,72 $
Spread / Highest target 93,5%
Spread / Average Target 33,9%
Spread / Lowest Target -25,6%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
James C. Mastandrea Chairman, President & Chief Executive Officer
John J. Dee Chief Operating Officer & Secretary
David K. Holeman Chief Financial Officer
Jack L. Mahaffey Independent Trustee
Donald F. Keating Independent Trustee
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
WHITESTONE REIT-50.66%283
EQUINIX, INC. (REIT)23.53%63 825
DIGITAL REALTY TRUST, INC.23.18%39 573
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.-0.62%21 228
REALTY INCOME CORPORATION-18.16%20 114
SEGRO PLC1.98%13 709
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