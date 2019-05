Wisekey International : publie une lettre du PDG aux actionnaires

2019 sera une année de croissance continue en raison de la forte demande pour les offres uniques et complètes de WISeKey

GENÈVE et ZOUG, Suisse - WISeKey International Holding Ltd (« WISeKey », SIX : WIHN), entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité et de l'IdO, a publié aujourd'hui une lettre aux actionnaires provenant de Carlos Moreira, fondateur et PDG.

Chers actionnaires,

En tant que PDG de WISeKey, j'ai le plaisir de saisir cette occasion pour résumer les points essentiels de la présentation que nous avons faite le mardi 21 mai 2019 lors de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de WISeKey en 2019, qui s'est tenue à Zurich, en Suisse.

Comme annoncé précédemment, les actionnaires ont réélu tous les membres du Conseil d'administration en fonction qui se présentaient pour la réélection. J'ai été réélu Président du Conseil d'administration, et David Fergusson, Philippe Doubre et Maryla Shingler Bobbio ont été réélus en qualité de membres du Comité de nomination et de rémunération. Les actionnaires de WISeKey ont également approuvé toutes les autres propositions soumises par le Conseil. L'ensemble des propositions a reçu l'appui d'actionnaires représentant plus de 90 % du nombre total d'actions en circulation.

Lors de l'Assemblée générale annuelle, l'équipe de direction de WISeKey a également eu l'occasion de discuter des résultats opérationnels et financiers de la société pour l'exercice 2018, qui grâce à une série d'initiatives que nous avons mises en œuvre au cours de l'exercice ont été considérablement améliorés par rapport à l'exercice 2017 (voir : Rapport annuel 2018 - https://www.wisekey.com/investors/reports/financial-reports/).

De plus, lors de l'Assemblée générale annuelle, nous avons informé nos actionnaires sur les opportunités et initiatives de croissance que nous poursuivons actuellement ainsi que de nos objectifs pour 2019 et au-delà.

En 2019, nous avons réalisé d'importants investissements pour développer notre force de vente afin de tirer parti de la demande accrue de services de sécurité, d'authentification, de protection de marque et de lutte contre la contrefaçon puissants pour des segments tels que les appareils connectés, les voitures connectées, les produits de luxe, les produits pharmaceutiques et le secteur bancaire / financier. Nous avons également investi dans notre activité principale de l'IdO afin de proposer des produits et solutions innovants qui renforceront davantage notre position d'acteur majeur des architectures Blockchain sécurisées et fiables.

En conséquence, nous avons encore étendu notre empreinte géographique et élargi notre clientèle, ce qui a généré des produits de 8,1 millions de dollars pour le premier trimestre 2019 provenant du secteur d'activité Cybersécurité / IdO. Cette tendance, qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres, s'appuie sur un solide portefeuille de revenus de trois ans sur la Cybersécurité / IdO de plus de 250 millions de dollars.

En tant qu'entreprise suisse d'internet des objets (IdO) à forte croissance, WISeKey joue un rôle essentiel dans la stratégie de la 4e révolution industrielle du pays et constitue un atout précieux pour le pays, qui continue de maintenir son indépendance technologique et sa neutralité sur les marchés mondiaux.

Les revenus IdO générés par WISeKey doivent être considérés comme des revenus de primes d'importance stratégique et de valeur pour l'économie suisse. De nombreuses entreprises qui ont investi dans des déploiements IdO n'ont pas encore tiré de revenus importants de leurs solutions, car les modèles commerciaux passent de transactions transactionnelles à collaboratives et passent de simples paiements uniques à des alternatives complexes de facturation basée sur l'utilisation.

L'expansion mondiale de WISeKey, en particulier en Amérique du Nord, s'appuie sur une vision et une stratégie commerciales claires et s'appuie sur des offres uniques et complètes capables de générer des revenus provenant des dispositifs IdO, des services de cybersécurité, de l'analyse de données et, plus important encore, de nos plateformes écologiques et verticales de confiance.

Néanmoins, plusieurs facteurs ont eu une incidence défavorable sur le cours de nos actions, notamment le surdéveloppement actuel dû à un important bloc d'actions devenu librement négociable à la suite de la conclusion de transactions plus tôt dans l'année, le faible volume sur la SIX Swiss Stock Exchange de notre catégorie d'actions et de l'environnement de marché actuel pour des sociétés IdO telles que la nôtre, particulièrement en Suisse.

Nous pensons qu'en tant qu'acteur mondial de la cybersécurité / de l'IdO, WISeKey est bien placée pour tirer parti des opportunités considérables sur le marché de la cybersécurité et de l'IoT et poursuivre sa croissance, de manière organique et par le biais d'acquisitions. Nous sommes résolus à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires.

Je tiens sincèrement à remercier les actionnaires, les employés, les clients et le Conseil d'administration de WISeKey pour leur engagement continu et leur passion de faire progresser cette société. Nous avons du travail à faire, mais nous avons identifié un secteur de niche stratégique et défini des possibilités d'améliorations ; nous y répondons avec concentration et énergie.

Avec tous mes respects,

Carlos Moreira

Fondateur et PDG

WISeKey International Holdings

