Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S A : Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

Raport kwartalny WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za II kwartał 2020 roku Podstawa prawna przekazania raportu do publicznej wiadomości: 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ostrów Wielkopolski, sierpień 2020r. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Spis Treści Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego....................................................................... 3 Bilans ..................................................................................................................................................... 6 Rachunek zysków i strat......................................................................................................................... 10 Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym........................................................................... 12 Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych ............................................................................... 13 Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych .............................................. 15 Zasady rachunkowości ........................................................................................................................... 15 Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego .............................................. 17 1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych)................................................................................ 17 2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych).................................................................... 18 3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności.................................................................. 19 4. Należności (struktura walutowa)........................................................................................................... 19 5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)........................................................... 19 6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 13.08.2020r. ............................................................................... 19 7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego....................................................................................................... 20 8. Zysk przypadający na jedną akcję .......................................................................................................... 20 9. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego............. 21 Dodatkowe informacje i objaśnienia ........................................................................................................... 22 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU............................................................................................................................ 26 2 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Zatwierdzenie przez Zarząd Spółki Śródrocznego Skróconego Sprawozdania Finansowego Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy 2020 roku zostało sporządzone oraz zatwierdzone przez Zarząd Spółki w dniu 13.08.2020 roku. Wprowadzenie do śródrocznego sprawozdania finansowego Firma, siedziba, adres i przedmiot działalności firma Spółki: WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. nazwa skrócona: WODKAN S.A. forma prawna: spółka akcyjna kraj: Polska siedziba: Ostrów Wielkopolski adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27 telefon: 62 738-77-00, 62 738-77-12 adres strony internetu: www.wodkan.com.pl e-mail: biuro@wodkan.com.pl fax: 62 735-36-90 Regon: 250521343 NIP: 622-010-58-04 WODKAN S.A. powstała z przekształcenia, na podstawie art. 5 oraz art. 45 Ustawy z dnia 13 lipca 1990r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, z przedsiębiorstwa komunalnego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ostrowie Wielkopolskim Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu - Wydział Gospodarczy z dnia 10.04.1992 r. Aktualnie Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039816 w Sądzie Rejonowym Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z § 7 Statutu, przedmiotem działalności WODKAN S.A. jest: 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 2. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 3. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i PKD 43.22.Z klimatyzacyjnych 4. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 5. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 96.09.Z 6. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 7. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 8. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 11. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z 12. Uprawa roślin włóknistych PKD 01.16.Z 13. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie PKD 01.19.Z 14. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich PKD 01.29.Z 15. Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna z wyłączeniem pozyskiwania PKD 02.10.Z produktów leśnych 16. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11. Z 17. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12. Z 18. Handel energią elektryczną PKD 35.14. Z 19. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11. Z 20. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21. Z 21. Odzysk surowców z materiałów segregowanych PKD 38.32. Z 22. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana PKD 39.00. Z z gospodarką odpadami 23. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90. Z 24. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem PKD 61.20. Z telekomunikacji satelitarnej 25. Pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD 64.19. Z 3 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 26. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem PKD 66.19. Z ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 27. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe PKD 82.91. Z 28. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami PKD 47.99. Z i targowiskami 29. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej PKD 63.99 Z niesklasyfikowana 30. Działalność związana z grami losowym i zakładami wzajemnymi PKD 92.00 Z 31. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59. B Branża według klasyfikacji przyjętej przez rynek: Emitenci papierów wartościowych prowadzący działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową. Jako datę rozpoczęcia działalności Spółki przyjęto dzień 01. kwietnia 1992 roku. Czas trwania WODKAN S.A. jest nieoznaczony. Osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Skład Zarządu WODKAN S.A. na dzień 30.06.2020r.: Marek Karolczak - Prezes Zarządu, Skład Rady Nadzorczej WODKAN S.A. na dzień 30.06.2020r. : Joanna Stasińska - Przewodnicząca, Piotr Bielarczyk - Zastępca Przedowdniczącej, Antoni Hadryś - Sekretarz, Piotr Michalak - Członek, Stanisław Sikorski - Członek Wiktor Klimiuk - Członek, Ryszard Wiśniewski - Członek Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe nie zawierają danych łącznie, gdyż w skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe. W okresie, za który prezentowane jest sprawozdanie finansowe, nie miało miejsca połączenie spółki z inną jednostką. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. Podmiot przeprowadzający audyt za lata ubiegłe nie wnosił w opiniach zastrzeżeń wymagających korekt. 4 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Wybrane dane finansowe Informacje finansowe przeliczone zostały na euro według następujących zasad: poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ustalonego przez NBP, poszczególne pozycje śródrocznego sprawozdania z całkowitych dochodów - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Kursy wymiany złotego na euro średnia arytmetyczna średnich kursów ustalonych przez NBP, obowiązujących na średni kurs obowiązujący na dzień bilansowy Okres sprawozdawczy ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca tj. 30. czerwca w okresie od stycznia do czerwca 2019 4,2880 4,252 2020 4,4413 4,466 w zł w eur II kwartał 2020 II kwartał 2019 II kwartał 2020 II kwartał 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na 30.06.2020r. 30.06.2019r. 30.06.2020r. 30.06.2019r. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 19 653 882,38 18 826 801,50 4 425 254,40 4 390 578,71 Przychody netto ze sprzedaży 17 576 762,39 18 618 670,13 3 957 571,52 4 342 040,61 Zysk (strata) ze sprzedaży 41 836,51 1 441 948,69 9 419,88 336 275,35 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 426 752,06 1 879 978,47 96 087,20 438 427,81 Zysk (strata) z działalności gospodarczej przed 387 693,58 1 959 634,46 87 292,82 457 004,31 opodatkowaniem Zysk (strata) netto 289 833,58 1 887 154,46 65 258,73 440 101,32 Amortyzacja 4 298 703,21 4 055 543,56 967 893,01 945 789,08 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 242 686,10 6 428 697,55 504 961,63 1 499 229,84 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 457 321,20 -12 256 691,36 -2 129 403,82 -2 858 370,19 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 260 335,42 5 799 243,89 959 254,14 1 352 435,61 Przepływy pieniężne netto, razem -2 954 299,68 -28 749,92 -665 188,05 -6 704,74 Należności długoterminowe 700,00 700,00 156,74 163,25 Należności krótkoterminowe 4 724 998,28 4 508 273,51 1 057 993,35 1 051 369,76 Środki pieniężne 7 000 432,33 11 460 976,31 1 567 494,92 2 672 802,31 Aktywa razem 220 277 336,98 212 671 857,81 49 323 183,38 49 596 981,77 Rezerwy na zobowiązania 14 376 907,46 13 115 500,64 3 219 191,10 3 058 652,20 Zobowiązania długoterminowe 6 221 510,63 7 760 288,83 1 393 083,44 1 809 768,85 Zobowiązania krótkoterminowe 8 461 754,16 4 943 926,70 1 894 705,36 1 152 967,98 Kapitał własny 174 419 694,53 176 817 771,25 39 055 014,45 41 235 487,70 Kapitał zakładowy 51 186 750,00 51 186 750,00 11 461 430,81 11 937 208,49 Liczba akcji (w szt.) 5 118 675,00 5 118 675,00 5 118 675,00 5 118 675,00 w zł w eur Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,05 0,36 0,01 0,08 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,08 34,54 7,63 8,12 5 Bilans Stan na Stan na Stan na Przekształcone dane Stan na AKTYWA stan na korekta 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-06-2019 30-06-2019 A. Aktywa trwałe długoterminowe 206 740 270,33 201 936 859,96 199 020 507,28 195 460 627,17 -49 699 082,41 245 159 709,58 I. Wartości niematerialne i prawne 469 302,90 502 160,22 526 361,70 482 682,91 0,00 482 682,91 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne i prawne 469 302,90 502 160,22 526 361,70 482 682,91 0,00 482 682,91 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 201 034 290,23 197 640 081,49 194 742 965,24 191 598 621,05 -49 662 828,58 241 261 449,63 1. Środki trwałe 187 760 662,05 188 622 798,53 187 987 468,76 180 646 732,75 -49 662 828,58 230 309 561,33 a) grunty (w tym prawo użytkowania 2 599 018,14 2 601 313,68 2 603 609,22 2 759 706,66 -1 023 104,68 3 782 811,34 wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii 167 531 448,89 168 828 681,87 169 622 359,39 162 349 718,92 -49 119 802,03 211 469 520,95 lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 11 585 557,46 12 037 321,37 12 414 466,45 12 386 980,53 410 154,59 11 976 825,94 d) środki transportu 4 244 003,25 3 290 096,71 1 470 590,28 1 556 624,15 25 642,95 1 530 981,20 e) inne środki trwałe 1 800 634,31 1 865 384,90 1 876 443,42 1 593 702,49 44 280,59 1 549 421,90 2. Środki trwałe w budowie 13 273 628,18 9 017 282,96 6 755 496,48 10 951 888,30 0,00 10 951 888,30 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 1 790 122,25 1 860 126,71 1 930 131,17 2 254 634,07 -36 953,83 2 291 587,90 1. Nieruchomości inwestycyjne 5 844,51 8 348,97 10 853,43 200 356,33 -36 953,83 237 310,16 2. Inwestycje w jednostkach zależnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Udzielone pożyczki i należności 1 784 277,74 1 851 777,74 1 919 277,74 2 054 277,74 0,00 2 054 277,74 4. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagalności 5. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia 3 445 854,95 1 933 791,54 1 820 349,17 1 123 989,14 0,00 1 123 989,14 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego 925 606,00 925 606,00 925 606,00 751 501,00 0,00 751 501,00 podatku dochodowego 2.Inne rozliczenia międzyokresowe 2 520 248,95 1 008 185,54 894 743,17 372 488,14 0,00 372 488,14 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Stan na Stan na Stan na Przekształcone dane Stan na AKTYWA stan na korekta 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-06-2019 30-06-2019 B. Aktywa obrotowe krótkoterminowe 13 537 066,65 12 897 679,82 14 754 100,34 17 211 230,64 156 324,00 17 054 906,64 I. Zapasy 841 791,35 751 421,37 704 240,16 599 240,15 0,00 599 240,15 1. Materiały 575 575,41 624 073,16 679 742,90 579 072,31 0,00 579 072,31 2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Produkty gotowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Towary 137 613,53 121 568,31 24 297,75 18 256,52 0,00 18 256,52 5. Zaliczki na dostawy 128 602,41 5 779,90 199,51 1 911,32 0,00 1 911,32 II. Należności krótkoterminowe 4 724 998,28 3 588 591,82 3 453 417,44 4 508 273,51 156 324,00 4 351 949,51 1. Należności od jednostek powiązanych 44 948,36 34 857,49 38 655,74 43 914,89 -700,00 44 614,89 a) z tytułu dostaw i usług 44 948,36 34 857,49 38 655,74 43 914,89 -700,00 44 614,89 b) inne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Należności od pozostałych jednostek 4 680 049,92 3 553 734,33 3 414 761,70 4 464 358,62 157 024,00 4 307 334,62 a) z tytułu dostaw i usług 3 295 416,00 2 780 088,32 2 961 197,22 3 887 220,18 0,00 3 887 220,18 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 1 183 024,00 568 146,00 273 912,00 402 201,00 0,00 402 201,00 innych świadczeń , c) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) inne 201 609,92 205 500,01 179 652,48 174 937,44 157 024,00 17 913,44 III. Inwestycje krótkoterminowe 7 247 932,33 7 969 916,33 10 202 232,01 11 738 880,11 0,00 11 738 880,11 1. Aktywa finansowe w wartości godziwej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przez wynik finansowy a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Udzielone pożyczki i należności 247 500,00 270 000,00 247 500,00 277 903,80 0,00 277 903,80 3. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagalności 4.Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 7 000 432,33 7 699 916,33 9 954 732,01 11 460 976,31 0,00 11 460 976,31 IV. Krótkoterminowe rozliczenia 722 344,69 587 750,30 394 210,73 364 836,87 0,00 364 836,87 międzyokresowe 1. Dotyczące kosztów 486 969,89 506 817,69 131 115,16 286 880,26 0,00 286 880,26 2. Inne 235 374,80 80 932,61 263 095,57 77 956,61 0,00 77 956,61 C. Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży oraz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność zaniechana Aktywa razem 220 277 336,98 214 834 539,78 213 774 607,62 212 671 857,81 -49 542 758,41 262 214 616,22 7 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Stan na Stan na Stan na Przekształcone dane Stan na PASYWA stan na korekta 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-06-2019 30-06-2019 A. Kapitały (fundusz) własny 174 419 694,53 173 864 555,77 174 129 860,95 176 817 771,25 -40 106 774,45 216 924 545,70 I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 0,00 51 186 750,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy 80 049 223,60 80 049 223,60 80 049 223,60 83 036 724,67 0,00 83 036 724,67 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 9 873 092,99 605 652,50 IV. Kapitał rezerwowy 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 0,00 4 176 430,57 V. Zyski zatrzymane 25 930 977,60 25 930 977,60 25 930 977,60 24 857 885,20 -50 769 600,49 75 627 485,69 VI. Zysk (strata) bieżącego okresu 289 833,58 -265 305,18 2 307 733,69 1 887 154,46 789 733,05 1 097 421,41 VII. Wynik roku ubiegłego 2 307 733,69 2 307 733,69 0,00 1 194 080,86 0,00 1 194 080,86 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązamia 45 857 642,45 40 969 984,01 39 644 746,67 35 854 086,56 -9 435 983,96 45 290 070,52 I. Rezerwy na zobowiązania 14 376 907,46 14 386 887,25 14 342 879,30 13 115 500,64 -9 593 007,96 22 708 508,60 f) rezerwa z tytułu odroczonego podatku 10 645 118,00 10 645 118,00 10 645 118,00 10 203 356,04 -9 593 007,96 19 796 364,00 dochodowego 1. Rezerwy długoterminowe 2 670 418,45 2 670 418,45 2 670 418,45 2 031 802,32 0,00 2 031 802,32 a) rezerwa na świadczenia pracownicze 2 670 418,45 2 670 418,45 2 670 418,45 2 031 802,32 0,00 2 031 802,32 2. Rezerwy krótkoterminowe 1 061 371,01 1 071 350,80 1 027 342,85 880 342,28 0,00 880 342,28 l) rezerwa na świadczenia pracownicze 306 772,57 332 772,57 379 572,57 179 842,58 0,00 179 842,58 ł) pozostałe rezerwy 754 598,44 738 578,23 647 770,28 700 499,70 0,00 700 499,70 II. Zobowiązania długoterminowe 6 221 510,63 6 621 850,13 6 881 678,63 7 760 288,83 0,00 7 760 288,83 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wobec pozostałych jednostek 6 221 510,63 6 621 850,13 6 881 678,63 7 760 288,83 0,00 7 760 288,83 a) kredyty i pożyczki 6 047 964,05 6 409 866,05 6 708 132,05 7 339 614,05 0,00 7 339 614,05 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne zobowiązania długoterminowe (kaucje) 173 546,58 211 984,08 173 546,58 420 674,78 0,00 420 674,78 8 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Stan na Stan na Stan na Przekształcone dane Stan na PASYWA stan na korekta 30-06-2020 31-03-2020 31-12-2019 30-06-2019 30-06-2019 III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 461 754,16 5 347 169,08 6 338 596,33 4 943 926,70 157 024,00 4 786 902,70 1. Wobec jednostek powiązanych 144 559,17 154 111,88 170 504,01 178 410,61 0,00 178 410,61 a) z tytułu dostaw i usług 144 409,17 153 328,38 169 421,45 177 712,11 0,00 177 712,11 b) inne 150,00 783,50 1 082,56 698,50 0,00 698,50 2. Wobec pozostałych jednostek 7 850 725,76 4 753 212,12 5 947 842,63 4 400 063,14 0,00 4 400 063,14 a) kredyty i pożyczki 1 424 598,19 1 408 569,16 1 472 952,80 1 703 735,52 0,00 1 703 735,52 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c) zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d) inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e) inne zobowiązania krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f) z tytułu dostaw i usług 2 479 949,59 735 659,15 955 474,23 492 268,22 0,00 492 268,22 g) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 h) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczen i 785 692,33 834 107,35 1 138 452,55 1 000 630,29 0,00 1 000 630,29 innych świadczeń j) z tytułu wynagrodzeń 532 974,55 544 761,97 525 138,78 500 287,04 0,00 500 287,04 k) inne, w tym 2 627 511,10 1 230 114,49 1 855 824,27 703 142,07 0,00 703 142,07 - zatrzymane kaucje płatne w danym roku 44 254,81 84 028,02 186 874,43 50 430,96 0,00 50 430,96 - rozrachunki z tytułu inwestycji 2 331 310,61 891 472,89 1 436 759,90 394 217,41 0,00 394 217,41 - rozrachunki z Akcjonariuszami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - pozostałe 251 945,68 254 613,58 232 189,94 258 493,70 0,00 258 493,70 3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 466 469,23 439 845,08 220 249,69 365 452,95 157 024,00 208 428,95 IV. Rozliczenia międzyokresowe 16 797 470,20 14 614 077,55 12 081 592,41 10 034 370,39 0,00 10 034 370,39 1. Dotyczące przychodów 16 762 169,84 14 576 872,61 12 046 292,05 9 999 070,03 0,00 9 999 070,03 3. Inne rozliczenia 0,00 1 904,58 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Zobowiązania związane z aktywami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 trwałymi przeznaczonymi do sprzedaży Pasywa razem 220 277 336,98 214 834 539,78 213 774 607,62 212 671 857,81 -49 542 758,41 262 214 616,22 9 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Rachunek zysków i strat Przekształcone Przekształcone od 2020-04-01 od 2020-01-01 dane dane korekta od 2019-01-01 do 2020-06-30 do 2020-06-30 od 2019-04-01 od 2019-01-01 do 2019-06-30 do 2019-06-30 do 2019-06-30 DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z 10 454 856,56 19 653 882,38 9 883 377,05 18 826 801,50 0,00 18 826 801,50 nimi - od jednostek powiązanych 134 836,98 262 973,89 0,00 130 168,39 273 327,07 I. Przychody ze sprzedaży produktów 8 922 301,33 17 569 156,69 9 398 308,16 18 018 148,01 18 018 148,01 1. woda 2 680 385,09 5 148 742,08 2 809 595,24 5 229 415,40 5 229 415,40 2. ścieki 4 511 328,25 8 979 849,31 4 525 655,74 8 869 475,61 8 869 475,61 3. odbiór wód opadowych i roztopowych 1 302 022,14 2 474 077,56 1 277 910,84 2 418 073,53 2 418 073,53 4. produkcja energii 16 045,22 113 315,78 125 869,86 237 152,06 237 152,06 8. działalność pomocnicza 412 520,63 853 171,96 659 276,48 1 264 031,41 1 264 031,41 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość 1 518 215,61 2 054 160,51 -130 569,11 170 472,86 170 472,86 ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na 11 693,28 22 959,48 20 335,39 37 658,51 37 658,51 własne potrzeby jednostki IV. Przychody ze sprzedaży towarów i 2 646,34 7 605,70 595 302,61 600 522,12 600 522,12 materiałów 1. przychody ze sprzedaży swiadectw 0,00 0,00 589 648,14 589 648,14 589 648,14 pochodzenia 2.przychody ze sprzedaży innych towarów i 2 646,34 7 605,70 5 654,47 10 873,98 10 873,98 materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 10 000 709,19 19 612 045,87 8 595 801,77 17 384 852,81 -748 290,48 18 133 143,29 I. Amortyzacja 2 165 211,40 4 298 703,21 1 869 811,61 4 055 543,56 -748 290,48 4 803 834,04 II. Zużycie materiałów i energii 890 324,29 2 214 724,63 1 242 902,59 2 516 636,51 2 516 636,51 1. materiały 505 310,56 1 288 919,63 798 498,49 1 651 156,29 1 651 156,29 2. energia 385 013,73 925 805,00 444 404,10 865 480,22 865 480,22 III. Usługi obce 2 612 226,38 3 654 027,43 686 845,82 1 278 177,46 1 278 177,46 1. usługi obce eksploatacyjne, w tym: 698 071,03 1 416 455,90 590 528,01 1 111 931,40 1 111 931,40 - zagospodarownie osadów pościekowych 332 915,94 698 944,68 209 190,24 400 642,56 400 642,56 2. remonty i konserwacje 1 914 155,35 2 237 571,53 96 317,81 166 246,06 166 246,06 IV. Podatki i opłaty, w tym: 1 694 272,16 3 575 308,10 1 601 456,07 3 421 308,59 3 421 308,59 -podatek od nieruchomości 1 538 442,00 3 076 908,00 1 465 494,80 2 930 338,80 2 930 338,80 V. Wynagrodzenia 2 154 783,54 4 403 953,09 2 071 140,70 4 044 865,85 4 044 865,85 1. osobowy fundusz płac 2 047 930,20 4 190 246,41 1 918 607,17 3 788 680,76 3 788 680,76 2. bezosobowy fundusz płac 106 853,34 213 706,68 152 533,53 256 185,09 256 185,09 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 538 078,11 1 246 487,98 465 056,64 1 101 995,74 1 101 995,74 w tym: 1.ZUS 413 669,71 839 248,14 394 065,68 773 567,65 773 567,65 2. Inne 124 408,40 407 239,84 70 990,96 328 428,09 328 428,09 VII. Pozostałe koszty rodzajowe -57 522,11 210 240,17 65 856,61 368 591,04 368 591,04 VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 335,42 8 601,26 592 731,73 597 734,06 597 734,06 1. wartośc sprzedanych swiadectw 0,00 0,00 587 359,61 587 359,61 587 359,61 pochodzenia 2. wartość innych sprzedanych materiałów 3 335,42 8 601,26 5 372,12 10 374,45 10 374,45 C. Zysk (strata) ze sprzedaży 454 147,37 41 836,51 1 287 575,28 1 441 948,69 748 290,48 693 658,21 10 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje Inne przychody operacyjne, w tym

E. Pozostałe koszty operacyjne

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II. Aktualizacja aktywów niefinansowych

III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki -odsetkiod lokat -odsetkiod udzielonych pozyczek -odsetkiod należności III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne przychody finansowe H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji

IV. Inne koszty finansowe

I. Zysk (strata) przed opodatkowaniem

J. Podatek dochodowy bieżący

K. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Przekształcone Przekształcone od 2020-04-01 od 2020-01-01 dane dane korekta od 2019-01-01 do 2020-06-30 do 2020-06-30 od 2019-04-01 od 2019-01-01 do 2019-06-30 do 2019-06-30 do 2019-06-30 307 838,86 605 686,49 304 388,04 549 044,18 -52 324,86 601 369,04 -511,52 43,48 2 995,73 2 995,73 2 995,73 0,00 196 253,09 329 986,53 130 043,04 207 092,62 207 092,62 112 097,29 275 656,48 171 349,27 338 955,83 -55 320,59 394 276,42 152 039,77 220 770,94 80 700,51 111 014,40 -58 587,32 169 601,72 0,00 0,00 -925,48 0,00 -38 446,84 38 446,84 152 016,17 188 116,04 26 864,11 52 449,23 -20 140,48 72 589,71 23,60 32 654,90 54 761,88 58 565,17 58 565,17 609 946,46 426 752,06 1 511 262,81 1 879 978,47 754 552,94 1 125 425,53 110 676,02 194 988,52 84 237,97 184 385,32 55 320,59 129 064,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 676,02 194 988,52 84 237,97 184 385,32 55 320,59 129 064,73 23 616,21 42 990,16 35 961,82 80 231,36 80 231,36 18 974,06 41 045,09 24 199,51 48 833,37 48 833,37 68 085,75 110 953,27 24 076,64 55 320,59 55 320,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 553,72 234 047,00 51 906,11 104 729,33 20 140,48 84 588,85 54 557,40 112 553,35 43 248,91 84 588,85 84 588,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 996,32 121 493,65 8 657,20 20 140,48 20 140,48 0,00 604 068,76 387 693,58 1 543 594,67 1 959 634,46 789 733,05 1 169 901,41 48 930,00 97 860,00 36 240,00 72 480,00 72 480,00 555 138,76 289 833,58 1 507 354,67 1 887 154,46 789 733,05 1 097 421,41 11 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Lp. Wyszczególnienie Za okres Za okres Za okres Za okres 01.04.2020 r. - 01.01.2020 r. - 01.01.2019 r. - 01.01.2019 r. - 30.06.2020 r. 30.06.2020 r. 30.06.2019 r. 31.12.2019 r. I. Kapitał (fundusz) własny na 174 129 860,95 174 129 860,95 174 930 616,80 174 930 616,80 początek okresu (BO) - zmiana przyjętych zasad (polityki) 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunkowości - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 I.a Kapitał (fundusz) własny na 174 129 860,95 174 129 860,95 174 930 616,80 174 930 616,80 początek okresu (BO), po korektach 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 początek okresu 1.1 Zmiany kapitału (funduszu) 0,00 0,00 0,00 0,00 podstawowego a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Kapitał (fundusz) podstawowy na 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 51 186 750,00 koniec okresu 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na 80 049 223,60 80 049 223,60 83 036 724,67 83 036 724,67 początek okresu 2.1 Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0,00 0,00 0,00 -2 987 501,07 a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 2 987 501,07 - pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 1 366 310,68 -wypłata dywidendy 0,00 0,00 0,00 1 621 190,39 2.2 Stan kapitału (funduszu) 80 049 223,60 80 049 223,60 83 036 724,67 80 049 223,60 zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji 3. wyceny na początek okresu - 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3.1 Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji 0,00 0,00 0,00 0,00 wyceny a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.2 Kapitał (fundusz) z aktualizacji 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 10 478 745,49 wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały (fundusze) 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 rezerwowe na początek okresu 4.1 Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) 0,00 0,00 0,00 0,00 rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2 Pozostałe kapitały (fundusze) 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 4 176 430,57 rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na 28 238 711,29 28 238 711,29 26 051 966,07 26 051 966,07 początek okresu 5.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 28 531 929,58 28 531 929,58 26 051 966,07 26 051 966,07 - zmiana przyjętych zasad (polityki) 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunkowości - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, 28 531 929,58 28 531 929,58 26 051 966,07 26 051 966,07 po korektach a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 1 366 310,68 - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 1 366 310,68 b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 1 194 080,86 - podział zysku 0,00 0,00 0,00 1 194 080,86 5.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec 28 531 929,58 28 531 929,58 26 051 966,07 26 224 195,89 okresu 5.4 Strata z lat ubiegłych na początek okresu 293 218,29 293 218,29 0,00 0,00 - zmiana przyjętych zasad (polityki) 0,00 0,00 0,00 0,00 rachunkowości - korekty błędów 0,00 0,00 0,00 0,00 5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, 293 218,29 293 218,29 0,00 0,00 po korektach a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 1 692 711,01 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do 0,00 0,00 0,00 1 366 310,68 pokrycia - amortyzacja wieczystego 0,00 0,00 0,00 326 400,33 użytkowania gruntów b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 1 399 492,72 - podział zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 - przeniesienie kapitału zapasowego 0,00 0,00 0,00 1 366 310,68 -korekta rezerwy na podatek 0,00 0,00 0,00 33 182,04 odrocznony 5.6 Strata z lat ubiegłych na koniec 293 218,29 293 218,29 0,00 293 218,29 okresu 5.7 Zysk/Strata z lat ubiegłych na 28 238 711,29 28 238 711,29 26 051 966,07 25 930 977,60 koniec okresu 6. Wynik netto 289 833,58 289 833,58 1 887 154,46 2 307 733,69 a) Zysk netto 289 833,58 289 833,58 1 887 154,46 2 307 733,69 b) Strata netto 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Odpisy z zysku 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Kapitał (fundusz) własny na koniec 174 419 694,53 174 419 694,53 176 817 771,26 174 129 860,95 okresu (BZ) 12 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych narastająco okres narastająco okres narastająco okres narastająco okres od 01.04.2020r. od 01.01.2020r. od 01.04.2019r. od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. do 30.06.2020r. do 30.06.2019r. do 30.06.2019r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - metoda pośrednia Wpływy 1. Otrzymane odsetki Spłata rat kapitałowych udzielonych pożyczek Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Udzielenie pożyczek Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 555 138,76 289 833,58 1 507 354,67 1 887 154,46 -692 927,59 1 952 852,52 970 490,23 4 541 543,09 2 165 211,40 4 298 703,21 1 869 811,61 4 055 543,56 0,00 0,00 0,00 0,00 35 583,34 71 508,26 19 049,40 35 755,48 511,52 -43,48 -3 921,21 -2 995,73 -9 979,79 34 028,16 -40 500,00 -69 750,00 -90 369,98 -137 551,19 473 189,83 411 200,79 -1 136 406,46 -1 271 580,84 -1 052 856,63 13 948,91 1 620 280,83 1 276 961,73 -249 915,25 124 215,10 -3 277 758,45 -2 319 173,33 -45 672,52 -27 680,02 0,00 0,00 1 305,00 1 305,00 -137 788,83 2 242 686,10 2 477 844,90 6 428 697,55 0,00 0,00 109 039,10 176 665,13 107 320,97 199 672,20 18 974,06 41 045,09 24 717,97 49 569,20 90 000,00 135 000,00 67 500,00 135 000,00 65,04 620,04 15 103,00 15 103,00 4 084 797,20 9 633 986,33 6 222 590,57 12 456 363,56 4 084 797,20 9 633 986,33 6 222 590,57 12 456 363,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 975 758,10 -9 457 321,20 -6 115 269,60 -12 256 691,36 13 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy Wpływy netto z emisji akcji Kredyty i pożyczki Inne wpływy (dotacja) II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Spłaty kredytów i pożyczek Odsetki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania WODKAN S.A. narastająco okres narastająco okres narastająco okres narastająco okres od 01.04.2020r. od 01.01.2020r. od 01.04.2019r. od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. do 30.06.2020r. do 30.06.2019r. do 30.06.2019r. 0,00 0,00 3 814 493,30 5 081 411,38 3 673 789,23 6 581 999,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 106 176,73 2 106 176,73 3 814 493,30 5 081 411,38 1 567 612,50 4 475 822,40 400 430,37 821 075,96 390 408,40 782 755,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 616,00 702 787,45 336 560,00 682 820,00 57 814,37 118 288,51 53 848,40 99 935,24 3 414 062,93 4 260 335,42 3 283 380,83 5 799 243,89 -699 484,00 -2 954 299,68 -354 043,87 -28 749,92 -699 484,00 -2 954 299,68 -354 043,87 -28 749,92 0,00 0,00 0,00 0,00 7 699 916,33 9 954 732,01 11 815 020,18 11 489 726,23 7 000 432,33 7 000 432,33 11 460 976,31 11 460 976,31 226 682,06 226 682,06 164 149,48 164 149,48 14 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Podstawa sporządzania śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w konwencji kosztu historycznego. Zasady rachunkowości przyjęte przy sprawozdaniu finansowym są zgodne z ustawą dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.z z 2019 poz. 351 ze zm.). Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę. Walutą funkcjonalną Spółki jest złoty polski ("PLN", "zł"). Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich. Prezentowane śródroczne sprawozdanie finansowe obejmujące rachunek zysków i strat, bilans, rachunek z przepływów środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym nie zostały zbadane przez biegłego rewidenta oraz nie były przedmiotem przeglądu niezależnego biegłego rewidenta. Niniejsze niezbadane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je analizować łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. Spółka nie sporządza skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej, jest jednak jednostką wchodzącą w skład grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. W związku z powyższym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych jednak jej jednostkowe sprawozdanie jest konsolidowane. Zasady rachunkowości Szczegółowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały zaprezentowane w opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku. Porównywalność danych finansowych ujawnionych w niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi skróconymi sprawozdaniami finansowymi Wszystkie dane zawarte w raporcie za II kwartał 2020 r. w rachunku zysków i strat oraz bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku. Zmiany zasad sporządzania sprawozdania finansowego Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019r., opublikowane w dniu 14.08.2019r. zostało sporządzone wg. MSR, w związku z faktem zmiany zasad sporządzania sprawozdań finanowych Spółki wg Krajowych Standardów Rachunkowości, sprawozdanie to, w celu porównywalności danych finansowych zostało przekształcone w opraciu o Polskie Standardy Sprawozdawczości, a skutki przekształcenia przedstawione w dodatkowych kolumnach "korekta". Kluczowe wartości oparte na profesjonalnym osądzie i źródła szacunków W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa i przyjęte założenia. Jeżeli w przypadku danej pozycji sprawozdania finansowego nie można jej precyzyjnie wyliczyć, należy ją sposób najbardziej wiarygodny oszacować. Dotyczy to w Spółce między innymi oszacowania:

- wartości odpisów aktualizujących należności i wartości należności wątpliwych, 15 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku wartości zapasów, które utraciły przydatność gospodarczą,

ustalenia długości okresu użytkowania aktywów, podlegających amortyzacji,

wyceny rezerw, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych,

wyceny aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego,

zobowiązań z tytułu uzyskanych gwarancji. Skutki zmiany wartości szacunkowych uwzględnia się prospektywnie w rachunku zysków i strat okresu, w którym nastąpiła zmiana. Wszystkie zmiany zasad wartości szacunkowych są ujawniane w informacji dodatkowej. Sezonowość Działalność operacyjna Spółki nie podlega zjawiskom sezonowości. 16 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego 1. Zmiany środków trwałych (wg grup rodzajowych) wartość brutto grunty, budynki, lokale urządzenia w tym prawo i obiekty inżynierii techniczne wieczystego lądowej i wodnej i maszyny użytkowania gruntu stan na 01.01.2020r. 2 759 706,68 284 315 816,06 36 576 830,41 zwiększenia 0,00 0,00 0,00 reklasyfikacja 0,00 810 428,30 141 969,44 zbycia 0,00 0,00 0,00 likwidacje 0,00 -22 832,94 -5 200,00 stan na 30.06.2020r. 2 759 706,68 285 103 411,42 36 713 599,85 skumulowana amortyzacja (umorzenie) grunty, budynki, lokale urządzenia w tym prawo i obiekty inżynierii techniczne wieczystego lądowej i wodnej i maszyny użytkowania gruntu stan na 01.01.2020r. 156 097,46 114 693 456,67 24 162 363,96 amortyzacja za okres 4 591,08 2 901 061,63 970 697,80 eliminacja w skutek likwidacji 0,00 -22 555,77 -5 019,37 stan na 30.06.2020r. 160 688,54 117 571 962,53 25 128 042,39 17 środki inne środki trwałe transportu środki trwałe w budowie 3 858 279,33 4 037 826,94 6 755 496,48 0,00 0,00 10 520 547,04 2 967 794,00 82 223,60 -4 002 415,34 -55 712,50 0,00 0,00 0,00 -5 658,85 0,00 6 770 360,83 4 114 391,69 13 273 628,18 środki inne środki trwałe transportu środki trwałe w budowie 2 387 689,05 2 161 383,52 0,00 194 381,03 157 913,95 0,00 -55 712,50 -5 540,09 0,00 2 526 357,58 2 313 757,38 0,00 razem 338 303 955,90 10 520 547,04 0,00 -55712,50 -33691,79 348 735 098,65 razem 143 560 990,66 4 228 645,49 -88 827,73 147 700 808,42 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 2. Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) koncesje, patenty, licencje inne wartości niematerialne razem i podobne wartości Wartość brutto stan na 01.01.2020r. 1 070 958,97 58 767,33 1 129 726,30 zwiększenie stanu (nabycie, transfer) 7 990,00 0,00 7 990,00 stan na 30.06.2020r. 1 078 948,97 58 767,33 1 137 716,30 Skumulowane umorzenie i utrata wartości stan na 01.01.2020r. 544 597,27 58 767,33 603 364,60 koszt amortyzacji 65 048,80 0,00 65 048,80 stan na 30.06.2020r. 609 646,07 58 767,33 668 413,40 18 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansoweWODKAN S.A. 3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności Zmiana stanu odpisów aktualizujących w okresie w okresie w okresie od 01.01.2020 od 01.01.2019 od 01.01.2019 należności do 30.06.2020 do 31.12.2019 do 30.06.2019 Stan na początek okresu sprawozdawczego 997 987,72 650 787,85 650 787,85 utworzony odpis aktualizujący należności 309 600,72 911 253,81 72 589,71 umorzone należności - wykorzystanie odpisu 289 046,79 -19 698,17 -19 414,37 odwrócenie odpisu aktualizującego należności -42 795,10 -544 355,77 -35 047,18 Stan na koniec okresu sprawozdawczego 1 553 840,13 997 987,72 668 916,01 4. Należności (struktura walutowa) Wszystkie należności Spółki wg stanu na dzień 30.06.2020r. występują w PLN. Należności handlowe oraz pozostałe stan na dzień stan na dzień stan na dzień należności 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 Należności z tytułu dostaw i usług 4 001 963,64 3 348 001,52 4 007 564,25 Pozostałe należności 2 276 874,77 1 103 403,64 1 013 301,27 w tym: - należności dochodzone na drodze sądowej 892 240,85 649 839,16 593 186,83 i w egzekucji komorniczej - podatek VAT do zwrotu 1 183 024,00 273 912,00 402 201,00 - inne 201 609,92 179 652,48 17 913,44 Należności brutto razem 6 278 838,41 4 451 405,16 5 020 865,52 odpisy aktualizujące wartość należności -1 553 840,13 -997 987,72 -668 916,01 Należności netto razem 4 724 998,28 3 453 417,44 4 351 949,51 5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa) stan na dzień stan na dzień stan na dzień 30.06.2020 31.12.2019 30.06.2019 środki pieniężne w kasie 29 336,32 19 473,08 51 394,87 środki pieniężne na rachunkach bankowych 1 658 900,77 728 970,93 498 676,51 lokaty overnight 5 312 195,24 530 984,35 795 000,00 lokaty krótkoterminowe negocjowane 0,00 8 675 303,65 10 115 904,93 (do 3 miesięcy) Ogółem środki pieniężne i ekwiwalenty 7 000 432,33 9 954 732,01 11 460 976,31 środków pieniężnych w tym w PLN 7 000 432,33 9 954 732,01 11 460 976,31 w tym środki pieniężne o ograniczonym 42 216,43 123 159,94 164 149,48 dysponowaniu 6. Struktura akcjonariatu stan na dzień 13.08.2020r. struktura wartość nominalna akcjonariatu liczba akcji (szt.) akcji (głosy na WZA ) (kapitał zakładowy) w % Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 1 672 663 32,68 16 726 630,00 BOŚ S.A. 1 509 090 29,48 15 090 900,00 Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 1 294 347 25,29 12 943 470,00 pozostali 642 575 12,55 6 425 750,00 razem 5 118 675 100,00 51 186 750,00 19 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Na dzień przekazania raportu za II kwartał 2020r. osoby zarządzające Spółką i nadzorujące Spółkę nie posiadają akcji WODKAN S.A. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu kwartalnego do dnia 13.08.2020r. nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby nadzorujące i zarządzające. 8. Zysk przypadający na jedną akcję Zysk (strata) netto na akcję - wskaźnik liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto danego okresu przez liczbę akcji zwykłych na okaziciela. za okres zysk (strata) netto danego okresu średnia ważona liczba akcji zwykłych na okaziciela zysk (strata) z działalności kontynuowanej przypadjący na jedną akcję od 01.01.2020 od 01.01.2019 od 01.01.2019 do 30.06.2020 do 31.12.2019 do 30.06.2019 289 833,58 2 307 733,69 1 887 154,46 5 118 675 5 118 675 5 118 675 0,05 0,45 0,36 Wszystkie zobowiązania Spółki wg stanu na dzień 31.03.2019r. występują w PLN. Zobowiązania krótkoterminowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 zobowiązania z tytułu inwestycji 891 472,89 1 436 759,90 512 901,41 zobowiązania z tytułu dostaw i usług 888 987,53 1 124 895,68 815 363,05 zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń 564 563,08 614 160,72 494 875,16 Społecznych zobowiązania z tytułu niewypłaconych 544 761,97 525 138,78 472 223,79 wynagrodzeń zobowiązanie z tytułu opłaty za korzystanie ze 108 360,10 94 966,75 226 950,00 środowiska zobowiązania z tytułu podatku VAT 22 686,13 50 776,08 36 622,56 zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 99 456,00 116 368,00 107 162,00 od osób fizycznych zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji 84 028,02 186 874,43 124 522,43 należytego wykonania robót zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego 1 203,00 1 188,00 1 068,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 439 845,08 220 249,69 427 762,95 inne 293 236,12 494 265,50 506 559,31 Razem zobowiązania krótkoterminowe 3 938 599,92 4 865 643,53 3 726 010,66 Zobowiązania długoterminowe zobowiązania z tytułu wpłaconych gwarancji należytego wykonania robót Razem zobowiązania długoterminowe stan na dzień stan na dzień stan na dzień 31.03.2020 31.12.2019 31.03.2019 211 984,08 173 546,58 303 454,55 211 984,08 173 546,58 303 454,55 20 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 9. Wzajemne transakcje między spółkami Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego Aktywa Pasywa Aktywne pozycje wg sprawozdania Należności Zobowiązania Rzeczowe handlowe oraz Pozostałe Udzielone handlowe oraz z sytuacji finansowej aktywa trwałe pozostałe aktywa pożyczki pozostałe należności zobowiązania OZC S.A. 0,00 8 141,53 0,00 0,00 126 432,85 MZO S.A. 0,00 418,56 0,00 0,00 6 844,82 MZK S.A. 0,00 6 984,70 0,00 0,00 1 441,50 MZGM Sp. z o.o. 0,00 12 202,89 0,00 0,00 0,00 Targowiska Miejskie S.A. 0,00 12 953,91 0,00 0,00 0,00 CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. 0,00 2 867,49 0,00 0,00 0,00 CRK Energia Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 Centrum Rozwoju Komunalnego 300,50 2 079,28 0,00 2 031 777,74 6 150,00 SA. razem 300,50 45 648,36 0,00 2 031 777,74 144 559,17 Aktywne pozycje wg sprawozdania Przychody Przychody Przychody Koszty Koszty ze sprzedaży działalności działalności z całkowitych dochodów finansowe finansowe produktów operacyjnej operacyjnej OZC S.A. 32 992,72 0,00 0,00 0,00 614 890,87 MZO S.A. 2 080,32 0,00 0,00 0,00 33 631,70 MZK S.A. 41 375,27 0,00 1 875,00 0,00 3 850,00 MZGM Sp. z o.o. 122 177,63 0,00 0,00 0,00 0,00 Targowiska Miejskie S.A. 38 686,58 0,00 0,00 0,00 2 381,26 CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o. 10 182,47 0,00 0,00 0,00 191,11 CRK Energia Sp. z o.o. 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 Centrum Rozwoju Komunalnego 15 478,90 41 045,09 0,00 0,00 30 000,00 SA. razem 262 973,89 41 045,09 1 875,00 0,00 702 944,94 W dniu 26.01.2015r. WODKAN S.A. zawarła z Ostrowskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. (dalej OPP Sp. z o.o.) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim umowę pożyczki długoterminowej i umowę pożyczki krótkoterminowej na realizację inwestycji pod nazwą "Budowa Ostrowskiego Parku Przemysłowego" . Do umowy krótkoterminowej w dniu 19.06.2015r. podpisano aneks zmieniający termin spłaty, w dniu 29.12.2015r. podpisano aneks nr 2 zmieniający termin spłaty i oprocentowanie, w dniu 06.02.2017r. podpisano aneks nr 3 zmieniający harmonogram spłaty, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 4 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. Do umowy pożyczki długoterminowej w dniu 26.06.2018r. podpisano aneks nr 1 zmieniający harmonogram spłat, w dniu 11.10.2019r. podpisano aneks nr 2 na mocy którego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Ostrowskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. W dniu 30.12.2019r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, na podstawie art. 492 par 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia przez przejęcie spółki Ostrowski Park Przemysłowy sp. z o.o. przez spółkę Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Połączenie przez tzw. sukcesję uniwersalną skutkuje przyznaniem Spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. praw oraz przejęciem obowiązków spółki OPP sp. z o.o. W związku z powyższym z dniem 30.12.2019r. CRK S.A. wstąpiła w obowiązki wynikające z ww. umów pożyczek. Warunki udzielenia pożyczek: Pożyczka długoterminowa kwota pożyczki - 3.368.477,74 zł,

okres - do dnia 01.06.2028r (z możliwością wcześniejszej spłaty) 21 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku oprocentowanie - na zasadach rynkowych

zabezpieczenie - hipoteka umowna do kwoty 5.000.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco "bez protestu" z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej. Pożyczka krótkoterminowa kwota pożyczki - 2.131.522,25 zł,

okres - do dnia 01.06.2025r (z możliwością wcześniejszej spłaty)

oprocentowanie - na zasadach rynkowych

zabezpieczenie - hipoteka umowna do kwoty 3.200.000,00 zł na nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wrocławska 93 o łącznej powierzchni 2.5013 ha, cesja z praw ubezpieczenia z ww. nieruchomości, dwa weksle in blanco "bez protestu" z wystawienia pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wekslową, poręczenie wekslowe Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, poręczenie wg. prawa cywilnego Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, cesja wierzytelności z tytułu umów najmu powierzchni magazynowo produkcyjnej oraz biurowej. Dodatkowe informacje i objaśnienia Pozycje pozabilansowe

Na dzień 30.06.2020r. stan należności warunkowych wyniósł 0 zł.

Na dzień 30.06.2020r. stan zobowiązań warunkowych wynosił 774.405 zł. Kwota ta wynika z: decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.20.2017 z dnia

29.06.2017r., zezwalającej Spółce na usunięcie 11 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji systemu fotowoltaicznego i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 751.500 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 11 drzew tj. od dnia 30.04.2018r .

29.06.2017r., zezwalającej Spółce na usunięcie 11 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na budowie instalacji systemu fotowoltaicznego i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 751.500 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 11 drzew tj. od dnia 30.04.2018r . decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr WGS.ROS.6131.12.2018 z dnia

23.02.2018r., zezwalającej Spółce na usunięcie 9 drzew w miejscu przeznaczonym na realizację inwestycji polegającej na wymianie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych na Stacji Uzdatniania Wody i określającej opłatę za usunięcie drzew w wysokości 22.905 zł. Ww. decyzją Prezydent Miasta odroczył termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew na okres 3 lat od dnia upływu terminu na wykonanie nasadzenia zastępczego 9 drzew tj. od dnia 31.10.2018r. WODKAN S.A. nie zaciągnął żadnych zobowiązań wobec budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 3. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiła sytuacja zaniechania jakiejkolwiek części działalności. W najbliższym czasie nie przewiduje się takiego zaniechania. Koszt wytworzenia środków trwałych siłami własnymi w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wyniósł 12 tys. zł. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe w okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. wyniosły 10.529 tys. Zł. Spółka nie udzieliła członkom Zarządu i Rady Nadzorczej żadnych pożyczek i kredytów. W okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono transakcji z członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej, ich małżonkami i krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi z tytułu opieki lub przysposobienia i kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Spółki. 22 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku 7. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiło żadne połączenie spółek. Informacje dotyczące powiązań kapitałowych WODKAN S.A. WODKAN S.A. jest spółką należącą do grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego, w której Centrum Rozwoju Komunalnego S.A pełni rolę spółki dominującej. Do komunalnej grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego należą, poza WODKAN S.A., następujące spółki: Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.

Miejski Zakład Komunikacji S.A.

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.

Targowiska Miejskie S.A.

CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

CRK Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . Podmiotem dominującym wobec WODKAN S.A. jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Dane liczbowe o wzajemnych należnościach, zobowiązaniach, kosztach i przychodach przedstawione zostały w rozdziale "Noty objaśniające do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego" punkt nr 9. WODKAN S.A. nie posiada jednostek od siebie zależnych, tym samym nie tworzy ona grupy kapitałowej, a co zatym idzie nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Opis istotnych dokonań oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na osiągnięty wynik finansowy Spółki w okresie od 01.01-30.06.2020r. 1. Zdarzenia po dacie bilansu W dniu 05.08.2020 r. Zarząd WODKAN S.A. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski" współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, zwiększający dofinansowanie o kwotę 1.200 tys. zł, całkowity koszt realizacji projektu: 81.587 tys. zł, koszty kwalifikowane: 66.331 tys. zł, dofinansowanie na realizację projektu w kwocie do 42.286 tys. zł. Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowań arbitrażowych lub organem administracji publicznej

Nie wystąpiły Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikuje prognoz finansowych. Informacje o istotnych transakcjach z podmiotami powiązanymi zawartych na warunkach innych niż rynkowe

Nie wystąpiły. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach za zobowiązania osób trzecich lub udzielonych gwarancjach 23 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku Spółka w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. nie udzielała żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki, nie udzielała również gwarancji. 6. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągnięte w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 30.06.2020r. spadły o 1.042 tys. zł, natomiast pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 57 tys. zł. Sprzedaż usługi dostawy wody w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wyniosła 1.559.645,37 m3 - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 97,89 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. Sprzedaż usługi odbioru ścieków bytowych i przemysłowych w ujęciu ilościowym w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. wyniosła 1.615.583,66 m3 - osiągnięty poziom sprzedaży stanowi 101,15 % wielkości sprzedaży zrealizowanej w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. Koszty działalności operacyjnej poniesione w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w porównaniu do okresu od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. wzrosły o 2.227 tys zł. Wynik na sprzedaży zamknął się zyskiem w wysokości 42 tys. zł - porównując dane za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. z okresem od 01.01.2019r. do 30.06.2019r. obserwujemy spadek wyniku na sprzedaży o 1.400 tys. zł., ogółem wynik na działalności operacyjnej zamknął się zyskiem w wysokości 427 tys. zł. Koszty finansowe związane są głównie z obsługą preferencyjnych pożyczek, pozyskanych z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację inwestycji infrastruktury WODKAN S.A.. Pożyczki zostały przyznane na preferencyjnych warunkach z możliwością umorzenia do wysokości 15% lub 25% udzielonej kwoty pożyczki, po spełnieniu warunków określonych przez pożyczkodawcę. Spółka na dzień 30.06.2020r. osiągnęła wynik brutto wykazujący zysk w wysokości 388 tys. zł, natomiast wynik netto wykazuje zysk w wysokości 290 tys. zł. Działalność zaniechana

Nie wystąpiła. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem WODKAN S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności. Spółka w II kwartale 2020r. prowadziła działalność inwestycyjną w szczególności w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Realizowane inwestycje zmierzają do rozbudowy istniejących systemów wodociągowego i kanalizacji zbiorczej dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Zamierzenie to ma na celu optymalne wykorzystanie Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków. W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 10.529 tys. zł, w tym na rzeczowe aktywa trwałe 10.495 tys. zł. Spółka realizuje inwestycje: w ramach projektu inwestycyjnego pt. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski", w ramach III konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach zawartej w dniu 13.02.2018 r. z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

W dniu 05.08.2020 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający dotację o kwotę

1.200 tys. zł., w związku z czym zmianie uległy:

całkowity koszt realizacji projektu: z kwoty 79.271 tys. zł na kwotę 81.587 tys. zł,

Do dnia 30.06.2020 r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 14.100 tys. zł. budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej" w ramach Działania 4.1 "Zapobieganie, likwidacja 24 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych", Poddziałania 4.1.3 "Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach zawartej w dniu 27.07.2018r. ł w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pt. " Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok Całkowita wartość projektu : 4.425 tys. zł, Koszty kwalifikowane : 3.589 tys. zł, Kwota dotacji: 2.999.740,84 zł. Na dzień 30.06.2020 r. z ww. tytułu do spółki wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.427 tys. zł. 9. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta , w przeliczeniu na pełne etaty Na dzień 30.06.2020r. Spółka zatrudniała 161 osoby; przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 153 etaty. 25 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe WODKAN S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WODKAN PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01. stycznia do 30. czerwca 2020 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. PREZE S ZAR ZĄDU (-) Marek Karolczak 26 Attachments Original document

