Worleyparsons : Ceasing to be a substantial holder

Annexure A

This is Annexure A of 7 pages referred to in form 605 Notice of ceasing to be a substantial shareholder

01-Feb-19

Maria Tricarico, Authorised Signatory

2. Changes in relevant interests

WORLEYPARSONS LTD (WOR)

Date of Change

Person whose relevant interest changed

Date

Nature of change (4) / Consideration given in relation to change (5)

CCYClass (6) and number of securities affected

Person's votes affected

28-Dec-18

28-Dec-18

28-Dec-18

28-Dec-18

31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 31-Dec-18 02-Jan-19 02-Jan-19

BlackRock Fund Advisors BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Financial Management, Inc.

on mkt buy on mkt sell on mkt sell on mkt sell in specie

11.47

AUD AUD AUD AUD AUDORD ORD ORD ORD ORD

105,720 105,720

11.47

-288 -288

11.47

-723 -723

11.47 n/a n/a

-723 -723

1,746 1,746

BlackRock Financial Management, Inc.

in specie

AUD

ORD

-1,746 -1,746

BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Investment Management (UK) Limited

on mkt sell on mkt buy

11.42 11.42 11.42

AUD AUD

ORD ORD

-637 -637

55,082 55,082

BlackRock Investment Management (UK) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

14,609 14,609

BlackRock Fund Advisors BlackRock Investment Management (Australia) Limited

in specie on mkt buyn/a 11.36 11.36

AUD AUD

ORD ORD

4,263 4,263

35,326 35,326

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

84,828 84,828

02-Jan-19

02-Jan-19

02-Jan-19

02-Jan-19

03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 03-Jan-19 04-Jan-19 04-Jan-19 04-Jan-19 04-Jan-19 04-Jan-19 04-Jan-19

BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Investment Management (UK) Limited

in specie n/a n/a n/a n/a 11.48 11.71 11.72 11.72 11.72 11.72 11.72 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.71 11.74 n/a 11.49 11.49 11.58 11.58 11.58 11.58 AUD AUD AUD AUD AUD ORD ORD ORD ORD ORD -5,068 -5,068

in specie 1,052 1,052

in specie 4,263 4,263

in specie on mkt buy

2,871 2,871

4,656 4,656

BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy on mkt buy

AUD AUD

ORD ORD

2,750 2,750

90,493 90,493

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

12,385 12,385

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

98,245 98,245

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

63,622 63,622

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

on mkt buy

AUD

ORD

94,519 94,519

BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Financial Management, Inc.

on mkt buy on mkt buy on mkt buy

AUD AUD AUD

ORD ORD ORD

2,933 2,933

1,675 1,675

8,679 8,679

BlackRock Financial Management, Inc.

on mkt buy

AUD

ORD

3,044 3,044

04-Jan-19

04-Jan-19

04-Jan-19

04-Jan-19

07-Jan-19 07-Jan-19 07-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock (Netherlands) B.V. BlackRock Fund Advisors BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Fund Advisors BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Fund Advisors BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Advisors (UK) Limitedon mkt buy

AUD

ORD

20,905 20,905

on mkt buy

AUD

ORD

1,626 1,626

on mkt buy

AUD

ORD

7,294 7,294

on mkt buy in specie on mkt buy

AUD AUD AUD

ORD ORD ORD

483 483

2,871 2,871

926 926

on mkt buy

AUD

ORD

2,836 2,836

on mkt sell on mkt buy on mkt buy

AUD AUD AUD

ORD ORD ORD

-916 -916

6,852 6,852

11,000 11,000

on mkt buy

AUD

ORD

56,648 56,648

in specie n/a n/a n/a n/a 12.17 12.17 12.22 AUD AUD AUD AUD AUD ORD ORD ORD ORD ORD 4,410 4,410

in specie 1,952 1,952

in specie 2,088 2,088

in specie on mkt buy

526 526

1,344 1,344

on mkt buy

AUD

ORD

2,775 2,775

on mkt sell

AUD

ORD

-2,964 -2,964

07-Jan-19 08-Jan-19

BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Investment Management (Australia) Limited

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Investment Management, LLC

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Japan Co., Ltd. BlackRock Advisors, LLC BlackRock Advisors, LLC BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

BlackRock Asset Management Canada Limited

08-Jan-19

BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

BlackRock Investment Management, LLC

08-Jan-19

BlackRock Investment Management (UK) Limited

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19 08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Advisors, LLC BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Investment Management (UK) Limited

08-Jan-19

BlackRock Advisors (UK) Limited

08-Jan-19

BlackRock Advisors (UK) Limited

08-Jan-19

BlackRock Advisors (UK) Limited

08-Jan-19

BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

BlackRock Investment Management, LLC

08-Jan-19

BlackRock Asset Management Canada Limited

08-Jan-19

BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Financial Management, Inc.

08-Jan-19

08-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock International Limited

08-Jan-19

BlackRock Fund Advisors

08-Jan-19

BlackRock Fund Advisors

09-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Associationon mkt sell on mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy on mkt buy

on mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buy on mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyin speciein specieon mkt buy

12.22 12.67 12.66 12.66 12.76 12.76 12.76

12.76

12.76

12.77

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76

12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.76 12.66 12.76 12.76 12.76 12.77 12.77 12.77

n/a n/a

13.31

09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 09-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 10-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 11-Jan-19 14-Jan-19 14-Jan-19 14-Jan-19 14-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19 15-Jan-19

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Fund AdvisorsBlackRock Fund AdvisorsBlackRock Fund AdvisorsBlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Advisors (UK) LimitedBlackRock Advisors (UK) LimitedBlackRock Fund AdvisorsBlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Institutional Trust Company, National Association BlackRock Advisors (UK) LimitedBlackRock Advisors (UK) LimitedBlackRock Investment Management, LLC

BlackRock Institutional Trust BCloamckpRaoncyk, NAadtvioisnoarlsA(sUsKo)ciLaitmiointed BlackRock Fund Advisors BlackRock Investment Management, LLC

BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Investment Management B(AlaucsktrRaoliac)kLInimveitsetdment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Fund Advisors BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Investment Management (Australia) Limited

BlackRock Advisors (UK) Limited BlackRock Advisors (UK) Limitedon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt buy

in specie

in specie

in specieon mkt buyon mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt buyon mkt buyin specieon mkt sellon mkt sellon mkt sellin specieon mkt buyon mkt buyon mkt buyon mkt buy on mkt buy

in specie

in specie

in specie on mkt sell on mkt sellon mkt sellin specie on mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt sellon mkt buy on mkt buy

13.31 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.41 13.53 13.53 13.53 13.45

n/a n/a n/a

13.40 13.51 13.51 13.51 13.40 13.39

n/a

13.50 13.50 13.50

n/a

13.39 13.39 13.39 13.39 13.39 n/a n/a n/a 13.13 13.13 13.13

n/a 13.25 13.25 13.25 13.28 13.28 13.28 13.25 13.31