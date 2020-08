XMReality publ : Delårsrapport april-juni 2020 0 08/14/2020 | 03:03am EDT Send by mail :

DELÅRSRAPPORT APRIL - JUNI 2020 1 Delårsrapport april - juni 2020 XMReality AB (publ), Delårsrapport april - juni 2020 XMRealitys nettoomsättning ökade med 85 procent och orderingången med 169 procent för andra kvartalet jämfört samma period föregående år. Även kundernas användande fortsätter att öka med nyttjande i 57 länder. Antalet fakturerbara licenser dubblerades under kvartalet. Kvartalet april - juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 85 procent till 5 549 (2 993) TSEK

Kostnaderna uppgick till -13 302 (-11 997) TSEK

-13 302 (-11 997) TSEK Rörelseresultat efter finansiella poster uppgick till -7 159 (-7 606) TSEK

-7 159 (-7 606) TSEK Periodens kassaflöde uppgick till -11 866 (-4 233) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 71,5 (72,6) procent Orderingången under perioden ökade med 169 procent jämfört med föregående period och uppgick till 6 435 (2 392) TSEK. Orderstocken, orderingång som vid periodens slut ännu ej intäktsförts som nettoomsättning, ökade med 86 procent till 10 303 (5 526) TSEK. Merparten av orderstocken var vid periodens slut fakturerad, eftersom prenumerationerna normalt faktureras årsvis i förskott. Som en konsekvens av kostnader förknippade med satsningarna i USA och Tyskland blev förbättringen av rörelseresultatet marginellt. Under april månad ökade användande, mätt i kundernas totala samtalstrafik, med 1 000 procent jämfört med samma månad 2019. Vid kvartalets utgång hade ytterligare en ökning om 30 procent skett jämfört med april månads utgång. Produkten används nu i 57 länder. Halvåret januari - juni 2020 Nettoomsättningen ökade med 50 procent till 9 032 (6 014) TSEK

Kostnaderna uppgick till -24 158 (-22 349) TSEK

-24 158 (-22 349) TSEK Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till -13 760 (-13 318) TSEK

-13 760 (-13 318) TSEK Periodens kassaflöde uppgick till 17 119 (-10 823) TSEK Noterbara händelser under april - juni 2020 IMI, ett brittiskt industriföretag med verksamhet i 50 länder, har valt att beställa XMReality Remote Guidance. Kontraktet avser både hårdvara och mjukvara, där mjukvarudelen utgör cirka hälften av ordervärdet på 800 000 SEK och förnyas årligen.

XMReality kommer förse Nestlé, ett schweiziskt livsmedel- och dryckesföretag, med Remote Guidance teknologi. Företagen har skrivit ett globalt Master Service Agreement. Avtalet är obegränsat i tid och volym och kommer därmed inte att utgöra en garanti för ordervolymer. Det initiala ordervärdet utgör cirka 900 000 SEK och omfattar resterande delen av 2020.

Under april månad ökade användandet av XMReality Remote Guidance med nästan 1 000 procent jämfört med samma månad 2019.

XMReality erbjuder nu en gratisversion, kallad 'Connect', av Remote Guidance vilket möjliggör för vem som helst att pröva Remote Guidance

XMReality ökar sitt fokus på den amerikanska marknaden och stänger sitt kontor i Hamburg

Första farmaceutiska applikationen av XMReality Remote Guidance till italienska Alfasigma

XMReality skriver samarbetsavtal med franska SOCAPS 2 Delårsrapport april - juni 2020 VDs kommentar Det är med glädje och tillfredsställelse jag kan konstatera att andra kvartalet 2020 resulterade i en stark tillväxt. Detta är främst ett resultat av marknadens accelererade mognad och en god prestation av bolagets medarbetare. Efter mitt första hela kvartal gör jag reflektionen att kombinationen av produkten, personalen, marknaden och kunderna förstärker den positiva känslan jag hade när jag tog jobbet som ny VD för XMReality! Speciellt stark under kvartalet var orderingången som ökade 169 procent sedan förra årets period. Rörelseresultatet är naturligtvis ännu ej tillfredställande, dock är kostnadsökningen (11 procent) jämfört med förra årets kvartal betydligt lägre än motsvarande omsättningsökning (85 procent). Planen framledes är att förbättra rörelseresultatet främst genom tillväxt. Den goda tillväxten i användandet kommer både från befintliga och nya kunder. Kundbasen uppgår nu till 82 enterprisekunder med användande i 57 länder. Merparten av kunderna ligger utanför Sverige vilket succesivt förflyttar oss till ett mer internationellt företag. Tillväxten syns även i antalet betalande licenser som dubblerats under kvartalet. Merparten av dessa licenser faktureras årsvis i förskott och har automatisk förlängning. Under kvartalet var vår churn mindre än 2 procent. Vad gäller merförsäljning till befintliga kunderna så kan ABB, Electrolux, General Electric, Bombardier samt Scania nämnas i sammanhanget. Exempel på nya kunder är IMI, Assa Abloy och framförallt Nestlé. Befintliga kunder beställer ytterligare licenser i minst lika hög grad som vi har nyförsäljning. Vi levererar företrädesvis samma mjukvara till större delen av kundbasen, har en fungerande och lättanvänd produkt, enkel distribution samt tillförlitlig drift. Sammanfattningsvis så har vi god skalbarhet. Det kraftigt ökade användandet av produkten har medfört att vi och våra kunder har förbättrat förståelsen för hur produkten skall användas för att maximera dess nytta. Denna kunskap implementerar vi nu i vår utvecklingsplan. Rörande nya användningsområden har vi under kvartalet hjälpt våra kunder att implementera Remote Guidance för fastighetsunderhåll samt inom läkemedelsindustrin. Jag kan även notera att ABB, Nestlé, Assa Abloy, Sacmi, Minebea, ACTEGA, Jodapro, Electrolux samt Coesia samtliga på sina hemsidor stoltserar med videos på sitt användande av tekniken där vår mjukvara är central. Under kvartalet har bolagets vision och strategi setts över, förtydligats, förbättrats och förankrats. Vår vision är att vara världens mest använda Remote Guidance. Strategierna för att nå det visionära tillståndet är följande; SaaS-modellen är norm för våra kundkontrakt ii) Vi använder kommersiellt tillgänglig hårdvara som bärare av vår mjukvara iii) Vi är bäst i klassen vad gäller användarvänlighet och tillgänglighet iv) Vi har mycket god förståelse av kundernas användning. Som ett resultat av strategiarbetet har vi även beslutat att stänga tysklandskontoret till fördel för etableringen i USA. Tyska kunder, liksom övriga kunder inom EMEA, kommer fortsättningsvis att hanteras av Sverigekontoret. Under kvartalet har vi även förstärkt med en säljchef i USA, som för övrigt kommer från en konkurrent. Inflödet av kundförfrågningar är fortsatt högt. Jag ser således en fortsatt god efterfrågan på vår produkt och vi går mot den typiska strömmen kopplad till COVID-19 då vi har en positiv inverkan på vår affär. Med visionen och strategierna på plats, tillhörande aktiviteter identifierade och under implementation, blickar jag med tillförsikt framåt! Linköping 14 augusti, 2020 Jörgen Remmelg Verkställande Direktör, XMReality AB (publ) 3 Resultaträkningar i sammandrag (TSEK) April - Juni Januari - Juni Helår 2020 2019 2020 2019 2019 Nettoomsättning 5 549 2 993 9 032 6 014 11 921 Aktiverat arbete för egen räkning 544 1 320 1 246 2 882 5 289 Övriga rörelseintäkter 49 78 120 135 427 Summa intäkter 6 143 4 391 10 398 9 031 17 637 Råvaror och förnödenheter -887 -319 -1 172 -789 -1 282 Övriga externa kostnader -5 773 -5 478 -10 797 -9 391 -19 890 Personalkostnader -5 305 -5 164 -9 645 -10 176 -19 456 Av- och nedskrivningar av -1 240 -1 011 -2 438 -1 946 -4 160 materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader -87 -4 -83 -8 -149 Rörelseresultat -7 149 -7 585 -13 737 -13 279 -27 300 Ränteintäkter och liknande 0 0 0 0 0 resultatposter Räntekostnader och liknande -10 -21 -22 -39 -64 resultatposter Resultat efter finansiella poster -7 159 -7 606 -13 760 -13 318 -27 364 Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 29 Resultat före skatt -7 159 -7 606 -13 760 -13 318 -27 335 Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0 Periodens resultat -7 159 -7 606 -13 760 -13 318 -27 335 Resultat per aktie (SEK) -0,21 -0,45 -0,49 -0,78 -1,60 Resultat per aktie efter full -0,21 -0,44 -0,40 -0,77 -1,59 utspädning (SEK) Genomsnittligt antal aktier under 34 100 000 17 050 000 27 977 072 17 050 000 17 050 000 perioden Antal aktier vid perioden slut 34 100 000 17 050 000 34 100 000 17 050 000 17 050 000 Genomsnittligt antal aktier, efter 34 207 748 17 170 000 28 041 751 17 229 669 17 228 630 full utspädning, under perioden Antal aktier, vid full utspädning, vid 34 207 748 17 170 000 34 207 748 17 170 000 17 270 000 periodens utgång 4 Delårsrapport april - juni 2020 Balansräkningar i sammandrag (TSEK) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Balanserade utgifter, utvecklingsarbeten 14 934 15 767 16 039 Inventarier, verktyg och installationer 442 451 405 Finansiella anläggningstillgångar 312 58 59 Summa anläggningstillgångar 15 688 16 276 16 503 Omsättningstillgångar Varulager 271 124 184 Kortfristiga fordringar 7 978 3 840 6 792 Kassa och bank 26 467 26 976 9 347 Summa omsättningstillgångar 34 715 30 940 16 323 Summa tillgångar 50 403 47 216 32 826 Eget kapital och skulder Eget kapital 36 013 34 290 20 273 Långfristiga skulder 133 583 383 Kortfristiga skulder1 14 257 12 343 12 169 Summa eget kapital och skulder 50 403 47 216 32 826 1 varav räntebärande skulder 500 590 510 Ställda säkerheter 3 700 3 700 3 700 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga 5 Delårsrapport april - juni 2020 Förändringar i eget kapital (TSEK) April - Juni Januari - Juni Helår 2020 2019 2020 2019 2019 Belopp vid periodens ingång 43 373 41 895 20 273 47 608 47 608 Nyemission (efter avdrag av -200 0 29 500 0 0 emissionskostnader) Periodens resultat -7 159 -7 606 -13 760 -13 318 -27 335 Belopp vid periodens utgång 36 013 34 290 36 013 34 290 20 373 Genomsnittligt antal aktier under 34 100 000 17 050 000 27 977 072 17 050 000 17 050 000 perioden Antal aktier vid periodens utgång 34 100 000 17 050 000 34 100 000 17 050 000 17 050 000 Genomsnittligt antal aktier, efter full 34 207 748 17 170 000 28 041 751 17 229 669 17 228 630 utspädning, under perioden Antal aktier, efter full utspädning, vid 34 207 748 17 170 000 34 207 748 17 170 000 17 270 000 periodens utgång Kassaflödesanalyser i sammandrag (TSEK) April - Juni Januari - Juni Helår 2020 2019 2020 2019 2019 Den löpande verksamheten Kassaflöde före förändringar av -6 000 -6 649 -11 717 -11 472 -23 456 rörelsekapitalet Förändringar av rörelsekapitalet -4 880 3 911 1 211 3 842 809 Rörelsens kassaflöde -10 880 -2 738 -10 506 -7 630 -22 647 Kassaflöde från -669 -1 370 -1 372 -2 882 -5 321 investeringsverksamheten Kassaflöde från -317 -125 28 997 -310 -482 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -11 866 -4 233 17 119 -10 823 -28 451 Likvida medel vid periodens början 38 332 31 208 9 347 37 798 37 798 Likvida medel vid periodens slut 26 467 26 976 26 467 26 976 9 347 6 Delårsrapport april - juni 2020 Finansiell utveckling i sammandrag (TSEK) Nedan sammanfattas XMReality AB (publ) finansiella utveckling för perioden januari - juni 2020 samt för helåren 2016 - 2019. Samtliga uppgifter verksamhetsåret 2016 - 2019 baseras på material hämtat från officiellt publicerade årsredovisningar. Jan - Juni 2019 2018 2017 2016 2020 Nettoomsättning 9 032 11 921 10 155 6 683 5 155 Rörelseresultat -13 737 -27 300 -29 250 -22 633 -9 976 Resultat efter finansiella poster -13 760 -27 364 -29 317 -22 741 -10 041 Erhållna koncernbidrag 0 29 0 0 0 Resultat efter bokslutsdispositioner -13 760 -27 335 -29 317 -22 741 -10 041 Vinstmarginal, % Neg neg neg neg neg Immateriella anläggningstillgångar 14 934 16 039 14 754 12 458 6 595 Materiella anläggningstillgångar 442 405 528 1 705 901 Finansiella anläggningstillgångar 312 59 8 0 25 Varulager 271 184 261 306 587 Kortfristiga fordringar 7 978 6 792 5 978 6 014 2 297 Kassa, bank 26 467 9 347 37 798 46 241 22 100 Eget kapital 36 013 20 273 47 608 56 826 26 556 Långfristiga skulder 133 383 844 1 535 2 428 Kortfristiga skulder 14 257 12 169 10 875 8 362 3 521 Balansomslutning 50 403 32 826 59 327 66 724 32 505 Räntabilitet på genomsnittligt totalt Neg neg neg neg neg kapital, % Räntabilitet på genomsnittligt eget Neg neg neg neg neg kapital, % Soliditet, % 71,5 61,8 80,2 85,6 81,7 Skuldsättningsgrad, ggr 0,02 0,04 0,04 0,04 0,1 Räntetäckningsgrad, % Neg neg neg neg neg Kassalikviditet, % 241,6 132,6 402,5 649,1 693,0 Antalet anställda (perioden slut) 18 17 23 19 14 Investeringar Immateriella anläggningstillgångar 1 246 5 289 5 478 6 687 2 999 Materiella anläggningstillgångar 125 32 140 1 908 901 Finansiella anläggningstillgångar 303 51 8 0 0 Vinst per aktie, SEK -0,49 -1,60 -1,72 -1,56 -1,20 Vinst per aktie vid full utspädning, SEK -0,40 -1,14 -1,70 -1,52 -1,15 Genomsnittligt antal aktier under 27 977 072 17 050 000 14 982 648 13 175 227 7 202 593 perioden Antal aktier vid periodens slut 34 100 000 17 050 000 17 050 000 14 607 982 8 368 420 Genomsnittligt antal aktier, efter full 28 041 751 15 228 630 15 257 634 13 565 227 7 463 085 utspädning, under perioden Antal aktier, efter full utspädning, vid 34 207 748 17 270 000 17 290 000 14 997 982 8 758 420 periodens utgång 7 Delårsrapport april - juni 2020 Definition av nyckeltal Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader Vinst per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier Kassalikviditet Kassa och omsättningstillgångar exkl. varulager dividerat med korta skulder Churn Beräknas på ordervärdet för en kund som helt väljer att avsluta sin prenumeration av XMReality Remote Guidance. Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare rapporterade perioder. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Risker och osäkerhetsfaktorer Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på XMReality AB (publ) verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförligare beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till "XMReality Årsredovisning 2019", sidorna 22-23 "Riskfaktorer". Aktien XMReality AB (publ) aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är XMR och ISIN-kod SE0009664188. Vid perioden slut uppgick antalet aktier i XMReality AB (publ) till 34 100 000 st. Det finns endast ett aktieslag. Varje aktie motsvarar en röst. Det finns ett utestående optionsprogram 2019/2022 omfattande rätten att teckna upp till 107 748 aktier (Omräkning av teckningsrätten har, i enligt med optionsvillkoren, skett som en följd av genomförd nyemission 2020). Certified advisor Bolagets Certified Adviser är Redeye AB certifiedadviser@redeye.se +46 8 121 576 90 www.redeye.se Granskning av revisor Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. 8 Delårsrapport april - juni 2020 Avlämnande av delårsrapport Styrelsen och verkställande direktören intygar och försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt över företagets verksamhet, ställning och resultat. Linköping 2020-08-14 Styrelsen Kommande rapporttillfällen: Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 29 oktober, 2020 Bokslutskommuniké 2020 12 februari, 2021 Kontaktperson hos XMReality AB (publ): Jörgen Remmelg, VD telefon +46 739 822 409; e-post: jorgen.remmelg@xmreality.se 9 Attachments Original document

