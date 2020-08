MarketScreener Homepage > Equities > Buenos Aires Stock Exchange > YPF Sociedad Anónima YPFD ARP9897X1319 YPF SOCIEDAD ANÓNIMA (YPFD) Add to my list Report Report End-of-day quote Buenos Aires Stock Exchange - 08/10 795 ARS -1.69% 05:59p YPF SOCIEDAD ANÓNIMA : 10-08-2020 HR SEC Art.63 PU 05:54p YPF SOCIEDAD ANÓNIMA : Q2 2020 Earning Release PU 05:54p YPF SOCIEDAD ANÓNIMA : Financial Tables Q2 2020 PU Summary Charts News Ratings Calendar Company Financials Consensus Revisions News Summary Most relevant All news Press Releases Official Publications Sector news YPF Sociedad Anónima : Nota de Resultados 2T 2020 0 08/10/2020 | 05:44pm EDT Send by mail :

YPF S.A. Resultados Consolidados 2T 2020 Resultados Consolidados 2T 2020 ÍNDICE 1. PRINCIPALES HITOS Y MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020.................... 3 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020........................................................ 4 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR NEGOCIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020................................. 8 3.1 UPSTREAM.................................................................................................................................... 8 3.2 DOWNSTREAM ............................................................................................................................ 12 3.3 GAS Y ENERGÍA........................................................................................................................... 16 3.4 CORPORACIÓN Y OTROS ............................................................................................................. 17 4. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL ................................................................................................ 18 5. TABLAS Y NOTAS ............................................................................................................................ 20 5.1 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO .................................................................................... 21 5.2 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO.............................................................................................. 22 5.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO .......................................................................... 23 5.4 INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE SEGMENTOS DE NEGOCIO.................................................. 24 5.5 PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS EXPRESADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES........... 25 5.6 PRINCIPALES MAGNITUDES FÍSICAS............................................................................................. 26 2 Resultados Consolidados 2T 2020 El EBITDA Ajustado en el segundo trimestre de 2020 alcanzó los Ps 1,9 MM, una disminución del 95,5% respecto al segundo trimestre de 2019. 2T 1T 2T Var.% (Cifras no auditadas) Ene-Jun Ene-Jun Var.% 2019 2020 2020 2T 20 / 2T 19 2019 2020 2020 / 2019 160.329 174.670 133.558 -16,7% Ingresos 291.236 308.228 5,8% (Ps M) 7.168 14.798 -93.444 N/A Resultado operativo 17.799 -78.646 N/A (Ps M) 7.168 14.798 -36.015 N/A Resultado operativo antes de recupero/deterioro de activos 17.799 -21.217 N/A (Ps M) -2.327 6.351 -85.048 N/A Resultado neto -10.480 -78.697 N/A (Ps M) -2.327 6.351 -41.976 N/A Resultado neto antes de recupero/deterioro de activos -10.480 -35.625 N/A (Ps M) 44.151 63.868 11.591 -73,7% EBITDA 86.325 75.459 -12,6% (Ps M) 41.585 52.221 1.879 -95,5% EBITDA Ajustado 81.446 54.100 -33,6% (Ps M) -6,85 15,83 -215,67 N/A Resultado neto por acción -27,71 -199,84 N/A (Ps /acción) 40.081 36.746 11.044 -72,4% Inversiones 70.458 47.790 -32,2% (Ps M) EBITDA = Utilidad operativa + Depreciación de propiedad, planta y equipo + Depreciación de activos por derecho de uso + Amortización de activos intangibles + Perf oraciones exploratorias improductivas + (Recupero) / Deterioro de propiedad, planta y equipo. EBITDA Ajustado: EBITDA que excluye efectos normas NIIF 16 y NIC 29, como también la venta del 11% de participación en el área de Bandurria Sur por Ps 4,4 MM en el 2T 2020 y el resultado asociado a la cesión del paquete accionario de Schlumberger Oilfield Eastern Ltd. del área Bandurria Sur por Ps 6,4 MM en el 1T 2020. (Cifras expresadas en Miles de Millones de Pesos = Ps MM) 1. PRINCIPALES HITOS Y MAGNITUDES ECONÓMICAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 Los ingresos en el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 133,6 MM, siendo 16,7% inferiores en comparación al segundo trimestre de 2019.

En el segundo trimestre de 2020, el resultado operativo, antes del cargo por deterioro de activos, alcanzó una pérdida de Ps 36,0 MM comparado con la ganancia de Ps 7,2 MM en el segundo trimestre de 2019. Considerando el cargo por deterioro de activos de Ps 57,4 MM (Ps 43,1 MM neto de impuestos) para el trimestre corriente, la pérdida operativa alcanzó los Ps 93,4 MM. Por su parte, el EBITDA Ajustado para el segundo trimestre del año 2020 alcanzó los Ps 1,9 MM, siendo 95,5% inferior al EBITDA Ajustado del segundo trimestre de 2019.

El flujo de caja operativo ascendió a los Ps 33,6 MM para el segundo trimestre de 2020, siendo éste 17,4% inferior a los Ps 40,7 MM reportados en el segundo trimestre de 2019.

Las inversiones totales en propiedades, planta y equipo durante el segundo trimestre de 2020 fueron de Ps 11,0 MM, un 72,4% inferiores a las del segundo trimestre de 2019.

La producción total de hidrocarburos en el segundo trimestre de 2020 alcanzó los 466,8 Kbped, una contracción del 9,5% en comparación al segundo trimestre de 2019. 3 Resultados Consolidados 2T 2020 El promedio de crudo procesado del segundo trimestre de 2020 alcanzó los 191,7 Kbbld, un 27,1% inferior al segundo trimestre de 2019, siendo el promedio de utilización de las refinerías para el segundo trimestre de 2020 de 60,0%. 2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 Los ingresos correspondientes al segundo trimestre de 2020 fueron de Ps 133,6 MM, lo que representa una disminución del 16,7% en comparación con los Ps 160,3 MM del segundo trimestre de 2019. Cabe aclarar, que estas variaciones se vieron afectadas por las medidas de aislamiento social obligatorio adoptadas por las autoridades gubernamentales en respuesta a la pandemia de COVID-19 durante el segundo trimestre de 2020. Dentro de las principales causas que determinaron la variación en los ingresos antes mencionados, se destacan: Las ventas de gasoil del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 49,3 MM, siendo inferiores a las del segundo trimestre de 2019 en Ps 4,3 MM, u 8,0%;

Las ventas de naftas del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 17,9 MM, disminuyendo con relación al segundo trimestre de 2019 en Ps 14,5 MM, u 44,6%;

Las ventas como productores de gas natural del segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 17,1 MM, en comparación a los Ps 19,2 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa una disminución de Ps 2,1 MM, u 11,1%;

Las ventas de gas natural al segmento minorista (clientes residenciales y pequeños comercios) y a través de su comercializadora a grandes clientes (usinas e industrias) en el segundo trimestre de 2020 disminuyó a los Ps 6,9 MM, frente a los Ps 9,7 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa una caída de Ps 2,8 MM, u 28,9%;

Las restantes ventas en el mercado interno, entre las que se destacan aquellas de jet fuel, crudo, asfaltos, petroquímicos y GLP, entre otros, totalizaron en Ps 21,8 MM, reportando una disminución de Ps 2,1 MM, u 9,0% en comparación a los Ps 23,9 MM del segundo trimestre de 2019;

Los ingresos obtenidos en el mercado externo durante el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 20,5 MM, una disminución de Ps 0,9 MM, u 4,3% frente a los Ps 21,4 MM del segundo trimestre de 2019. El costo de ventas en el segundo trimestre de 2020 fue de Ps 146,8 MM, un 9,4% superior al del segundo trimestre de 2019, incluyendo incrementos en los costos de producción del 21,1% compensado por una reducción en las compras del 32,9%. Los costos erogables incluyendo costos de producción y compras, pero excluyendo depreciaciones y amortizaciones disminuyeron 6,4%. En cuanto a las principales causas de la variación, se destacan: a) Costos de producción 4 Resultados Consolidados 2T 2020 Las depreciaciones de propiedades, planta y equipo ascendieron a Ps 40,7 MM en el segundo trimestre de 2020 en comparación a los Ps 32,3 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa un incremento de Ps 8,4 MM, u 26,0%;

Los conceptos relacionados al costo de extracción ("lifting cost") durante el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 27,0 MM, siendo superiores a los Ps 25,1 MM del segundo trimestre de 2019 en Ps 1,9 MM, u 7,4%;

Las regalías y otros cargos asociados a la producción del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 7,2 MM en comparación a los Ps 10,4 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa una reducción de Ps 3,2 MM, u 30,5%;

Los conceptos vinculados al costo de refinación en el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 5,9 MM en comparación a los Ps 5,7 MM del segundo trimestre de 2019, reportando una variación positiva de Ps 0,2 MM, u 3,2%;

Los costos de transporte del segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 5,2 MM siendo superiores a los Ps 5,0 MM del segundo trimestre de 2019 en Ps 0,2 MM, u 2,8%;

Los gastos relacionados con parada de equipos y servicios (stand-by) en el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 4,2 MM en comparación a los Ps 0,3 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa un incremento de Ps 3,9 MM u 1.258,6%. Compras Las compras de petróleo crudo a terceros en el segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 0,9 MM, siendo inferiores a los Ps 12,6 MM del segundo trimestre de 2019 en aproximadamente Ps 11,7 MM, u 92,5%;

Las compras de biocombustibles (FAME y Bioetanol) del segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 5,1 MM, reportando una disminución de Ps 2,5 MM, u 32,5% respecto a los Ps 7,6 MM del segundo trimestre de 2019;

Las compras de gas natural a otros productores para su reventa en el segmento de distribución a clientes minoristas (residenciales y pequeños comercios) y desde su comercializadora a clientes mayoristas (usinas e industrias) durante el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 4,4 MM, siendo inferiores a los Ps 5,3 MM del segundo trimestre de 2019 en Ps 0,9 MM, u 17,1%;

Las importaciones de combustibles en el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 3,9 MM, lo que representa una disminución de Ps 6,5 MM, u 62,6%, frente a los Ps 10,4 MM reportados en el segundo trimestre de 2019;

La recepción de granos a través de la modalidad de canje en el segmento d e ventas al Agro, que contablemente se registran como compras ascendió a Ps 9,2 MM, lo que representa un aumento de Ps 3,4 MM, u 59,0% en comparación a los Ps 5,8 MM del segundo trimestre de 2019;

En el segundo trimestre de 2020 se registró una variación de existencia negativa por Ps 5,6 MM, en comparación con la variación de existencia positiva registrada en el segundo trimestre de 2019 de Ps 5,4 MM, principalmente como consecuencia de la disminución en el costo de reposición de los inventarios de la compañía. 5 Resultados Consolidados 2T 2020 Los gastos de comercialización en el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 23,2 MM, presentando un incremento del 106,5% en comparación a los Ps 11,2 MM del segundo trimestre de 2019. Esta variación se debe a que se ha registrado un cargo por deterioro del crédito al 30 de junio de 2020 con Distribuidoras, asociado a las diferencias diarias acumuladas según el Decreto N° 1053/2018, el cual asciende a Ps 8,0 Excluyendo este efecto los gastos de comercialización presentaron un incremento del 35,6% comparado contra el mismo periodo de 2019, motivado fundamentalmente por mayores cargos de impuestos, tasas y contribuciones principalmente por el incremento de las retenciones a las exportaciones, mayores cargos en las depreciaciones de propiedades, planta y equipo, mayores gastos de personal y mayores contrataciones de obras y otros servicios, entre otros. Los gastos de administración correspondientes al segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 7,4 MM presentando un aumento del 28,3% frente a los Ps 5,8 MM registrados durante el mismo periodo de 2019, fundamentalmente debido a incrementos en los gastos de personal por ajustes salariales, mayores cargos en las depreciaciones de activos fijos, mayores cargos por licencias informáticas muchas de las cuales se encuentran dolarizadas, compensados parcialmente por menores cargos relacionados con la publicidad institucional. Los gastos de exploración correspondientes al segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 0,1 MM, presentando una disminución de 86,7% frente a los Ps 1,1 MM registrados en el segundo trimestre de 2019. Durante el segundo trimestre de 2020, el Grupo reconoció un cargo no recurrente por deterioro de las propiedades, planta y equipo de Ps 57,4 MM, principalmente para la UGE Gas - Cuenca Neuquina de Ps 49,2 MM (Ps 36,9 MM neto del impuesto a las ganancias) y para la UGE Gas - Cuenca Austral de Ps 8,1 (Ps 6,1 MM neto del impuesto a las ganancias), generado principalmente por la caída de los precios del gas (y líquidos) debido a la situación que atraviesa este mercado tant o a nivel mundial como, por dinámicas específicas, a nivel local. Esta tendencia de precios se mantiene en las proyecciones de los próximos meses, todo lo que impacta en las inversiones y en la actividad, produciendo el deterioro en el valor de los activos por el cargo registrado. Dicho cargo no ha afectado la generación de caja de la compañía. Los otros resultados operativos, netos, correspondientes al segundo trimestre de 2020 fueron positivos en Ps 7,9 MM, comparados con la perdida de Ps 0,9 MM durante el mismo período de 2019. Esta variación corresponde principalmente por la venta del 11% de la participación de YPF sobre el área de Bandurria Sur a Bandurria Sur Investments S.A., compañía cuyo paquete accionario está compuesto en un 50% por Shell Argentina S.A. y un 50% por Equinor Argentina S.A., por Ps 4,4 MM. Adicionalmente, en el segundo trimestre de 2020, se incluye un resultado correspondiente a los seguros por los siniestros de descontrol de pozos ocurridos en las áreas de Bandurria Sur y Loma La Lata, cuyo importe asciende a Ps 2,7 MM, y a la fecha se encuentra pendiente de cobro. Los resultados financieros netos correspondientes al segundo trimestre de 2020 fueron positivos en Ps 5,2 MM, en comparación con la perdida de Ps 14,4 MM correspondiente al mismo trimestre de 2019. En este orden, se registró una mayor diferencia de cambio positiva de Ps 16,3 MM sobre la posición pasiva monetaria neta en pesos, debido a la depreciación del peso observada durante el segundo trimestre de 2020, en comparación con el mismo período de 2019, donde se había producido una apreciación del peso. Por otro lado, se registraron mayores intereses negativos por Ps 6,0 MM producto de un mayor endeudamiento promedio, medido en pesos, en comparación con el mismo periodo de 2019. Por último, 6 Resultados Consolidados 2T 2020 en el segundo trimestre de 2020 se registraron mayores cargos positivos por otros resultados financieros por Ps 10,3 MM y por mayores cargos negativos por actualizaciones financieras de Ps 0,5 MM. El cargo por impuesto a las ganancias correspondiente al segundo trimestre de 2020 fue positivo en Ps 0,9 MM, en comparación con el cargo positivo de Ps 3,0 MM correspondiente al mismo período del año 2019. El resultado neto del segundo trimestre de 2020, antes del cargo por deterioro de activos, fue una pérdida de Ps 42,0 MM, en comparación al resultado neto negativo de Ps 2,3 MM del segundo trimestre de 2019. Considerando el cargo por deterioro de activos de Ps 57,4 MM (Ps 43,1 MM neto de impuestos) en el segundo trimestre de 2020, el resultado neto fue negativo por Ps 85,0 MM, en comparación con el resultado neto negativo de Ps 2,3 MM del segundo trimestre del año 2019. Las inversiones totales en propiedad, planta y equipo del segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 11,0 MM, siendo inferiores en un 72,4% a las inversiones realizadas durante el segundo trimestre de 2019. 7 Resultados Consolidados 2T 2020 3. ANÁLISIS DE RESULTADOS POR NEGOCIO DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 20203.1 UPSTREAM 2T 1T 2T Var.% (Cifras no auditadas) Ene-Jun Ene-Jun Var.% 2019 2020 2020 2T 20 / 2T 19 2019 2020 2020 / 2019 4.212 664 -73.792 N/A Resultado operativo 2.549 -73.128 N/A (Ps M) 4.212 664 -16.496 N/A Resultado operativo antes de recupero/deterioro de activos 2.549 -15.832 N/A (Ps M) 74.059 80.829 54.144 -26,9% Ventas netas 129.604 134.973 4,1% (Ps M) 224,0 225,1 200,8 -10,3% Producción crudo 225,2 213,0 -5,4% (Kbbld) 39,4 44,9 45,7 16,2% Producción NGL 40,5 45,3 11,9% (Kbbld) 40,1 38,2 35,0 -12,7% Producción gas 37,4 36,6 -2,2% (Mm3d) 515,7 510,3 466,8 -9,5% Producción total 501,2 488,6 -2,5% (Kbped) 1.056 711 136 -87,1% Gastos de exploración 2.568 847 -67,0% (Ps M) 31.856 29.274 7.022 -78,0% Inversiones 56.660 36.296 -35,9% (Ps M) 27.893 35.195 32.131 15,2% Depreciaciones 51.018 67.326 32,0% (Ps M) Precios de Realización 58,7 48,5 28,9 -50,8% Precio promedio crudo mercado local 55,9 38,7 -30,7% (USD/bbl) 3,93 2,77 2,51 -36,1% Precio promedio gas (*) 3,82 2,64 -30,9% (USD/Mmbtu) (*) El precio promedio del gas ha sido recalculado debido al cambio en el devengamiento del Plan Gas y a los ajustes por facturación definitiva. El resultado operativo del Upstream, antes del cargo por deterioro de activos, del segundo trimestre de 2020 totalizó una pérdida de Ps 16,5 MM, en comparación con la ganancia de Ps 4,2 MM del segundo trimestre de 2019. Considerando el cargo por deterioro de activos de Ps 57,3 MM, la pérdida operativa de este segmento en el segundo trimestre de 2020 alcanza los Ps 73,8 MM. En el segundo trimestre de 2020, las ventas del segmento disminuyeron 26,9% en relación con el mismo periodo de 2019, totalizando en Ps 54,1 MM. Esta disminución se produce como resultado de los siguientes factores: Las ventas de petróleo totalizaron en Ps 35,9 MM, siendo inferiores en Ps 17,8 MM, u 33,1% a los Ps 53,7 MM del segundo trimestre de 2019 debido a que el precio intersegmento del petróleo disminuyó aproximadamente un 24,2% medido en pesos. El precio de realización del crudo expresado en dólares en el segundo trimestre de 2020 disminuyó un 50,8% hasta los 28,9 USD/bbl. Asimismo, el volumen de petróleo crudo transferido entre segmentos disminuyo 9,0%;

Las ventas como productores de gas natural alcanzaron los Ps 18,5 MM reflejando una disminución de Ps 3,6 MM, u 16,5% respecto a los Ps 22,1 MM del segundo trimestre de 2019 8 Resultados Consolidados 2T 2020 como consecuencia de una caída del 7,7% del precio promedio en pesos. El precio de realización promedio del trimestre en dólares fue de 2,51 USD/Mmbtu, un 36,1% inferior al del segundo trimestre de 2019. Asimismo, el volumen de gas natural transferido entre segmentos presentó una disminución del 9,1%. Durante el segundo trimestre del año 2020 la producción total de hidrocarburos alcanzó los 466,8 Kbped, una disminución del 9,5% respecto al del mismo periodo de 2019. La producción de crudo disminuyó un 10,3% totalizando en 200,8 Kbbld, estando afectada por las medidas de aislamiento social obligatorio. La producción de gas natural disminuyó un 12,7% respecto al mismo periodo de 2019, alcanzando los 35,0 Mm3d fundamentalmente producto del declino natural de los campos dada la disminución de la actividad que fue afectada principalmente por un contexto de exceso de oferta frente a la disminución de la demanda . Por su parte, la producción de NGL se incrementó un 16,2% alcanzando los 45,7 Kbbld respecto al mismo período del año anterior dado que el segundo trimestre de 2019 se vio afectado principalmente por las pérdidas por corte de energía de junio 2019 junto con el incendio en la planta de Etileno DOW que limitó la utilización de la capacidad instalada en MEGA para la producción de Etano que no pudo entregarsepara su refinación. Respecto de la actividad de desarrollo, en el segundo trimestre de 2020 ningún pozo operado por YPF fue puesto en producción. Solo hubo 3 nuevos pozos no operados (dos en el área convencional y uno en shale). En cuanto a las áreas de shale la producción neta para YPF alcanzó un total de 98,9 Kbped de hidrocarburos, de los cuales el 73,5% proviene de áreas operadas por YPF, lo que representa un incremento del 20,7% respecto al segundo trimestre de 2019. Dicha producción se compone por 35,8 Kbbld de crudo, 14,1 Kbbld de NGL y 7,8 Mm3d de gas natural. En cuanto a la actividad de desarrollo operada, no se han puesto en producción pozos con objetivo Vaca Muerta pero si uno en la actividad no operada, totalizando al cierre del segundo trimestre de 2020 en 856 pozos activos, de los cuales 91 son no operados, contando con un total de 13 equipos activos de perforación y 5 de workover que se encuentran en stand-by desde el comienzo de la cuarentena a mediados del mes de marzo. En cuanto al desarrollo de tight, la producción neta alcanzó en el segundo trimestre de 2020 los 8,4 Mm3d de gas, 4,2 Kbbld de NGL y 4,2 Kbbld de petróleo, de los cuales el 85,1% proviene de áreas operadas por YPF. En materia de los costos operativos totales (excluyendo los gastos de exploración) se observó en el segundo trimestre de 2020 un incremento del 14,3%, alcanzando los Ps 78,3 MM. Se destaca dentro de esta variación: Las depreciaciones de propiedades, planta y equipo del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 32,1 MM en comparación a los Ps 27,9 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa un incremento de Ps 4,2 MM, u 15,2% debido fundamentalmente a la apreciación de los activos teniendo en cuenta su valuación en dólares históricos segúnla moneda funcional de la compañía;

Los conceptos relacionados al costo de extracción ("lifting cost") del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 27,0 MM, siendo superiores en Ps 1,9 MM, u 7,4% a los Ps 25,1 MM del segundo trimestre de 2019. Por su parte, el incremento del indicador unitario, medido en pesos, fue del 18,7%, por debajo del incremento general de precios de la economía, afectado principalmente por las medidas de aislamiento obligatorio adoptadas por las autoridades gubernamentales en respuesta a la pandemia COVID-19 durante el segundo trimestre de 2020, que condujo a una baja de actividad y por consecuente ajustes en el nivel de producción, adicionales a los protocolos de seguridad generados e instaurados en cada operación; 9 Resultados Consolidados 2T 2020 Las regalías y otros cargos asociados a la producción del segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 7,2 MM en comparación a los Ps 10,4 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa una caída de Ps 3,2 MM, u 30,5%. Las regalías sobre la producción de petróleo crudo registraron una disminución de Ps 2,2 MM, u 29,0%, como así también las regalías y otros cargos asociados a la producción de gas natural que disminuyeron en Ps 1,0 MM, u 34,3% en ambos casos debido a una menor producción, y al menor valor en boca de pozo de estos productos medido en pesos;

Los costos de transporte vinculados a la producción (camión, oleoductos y poliductos en yacimientos) ascendieron en el segundo trimestre de 2020 a Ps 3,1 MM lo que representa un aumento de aproximadamente Ps 1,0 MM, u 50,9% respecto a los Ps 2,1 MM del segundo trimestre de 2019 debido fundamentalmente a un aumento de las tarifas en pesos;

Los gastos relacionados con parada de equipos y servicios (stand-by) en el segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 4,2 MM en comparación a los Ps 0,3 MM del segundo trimestre de 2019, lo que representa un incremento de Ps 3,9 MM producto principalmente de la crisis sanitaria en el país que generó un freno en la ejecución de proyectos para garantizar la seguridad del personal involucrado y tener un nivel de producción acorde a la necesidad del mercado. Los gastos de exploración ascendieron a Ps 0,1 MM en el segundo trimestre de 2020, presentando una disminución del 87,1% comparado a los Ps 1,0 MM registrados en el segundo trimestre de 2019, debido principalmente a los menores resultados negativos provenientes de perforaciones exploratorias improductivas, por un monto diferencial de Ps 0,4 MM. Durante el segundo trimestre de 2020, el Grupo reconoció un cargo no recurrente por deterioro de las propiedades, planta y equipo de Ps 57,3 MM, principalmente para la UGE Gas - Cuenca Neuquina de Ps 49,2 MM (Ps 36,9 MM neto del impuesto a las ganancias) y para la UGE Gas - Cuenca Austral de Ps 8,1 (Ps 6,1 MM neto del impuesto a las ganancias), generado principalmente por la caída de los precios del gas (y líquidos) debido a la situación que atraviesa este mercado tanto a nivel mundial como, por dinámicas específicas, a nivel local. Esta tendencia de precios se mantiene en las proyecciones de los próximos meses, todo lo que impacta en las inversiones y en la actividad, produciendo el deterioro en el valor de los activos por el cargo registrado. Dicho cargo no ha afectado la generación de caja de la compañía. Los otros resultados operativos, netos, correspondientes al segundo trimestre de 2020 fueron positivos en Ps 7,9 MM, comparados con la perdida de Ps 0,9 MM durante el mismo período de 2019. Esta variación corresponde principalmente por la venta del 11% de la participación de YPF sobre el área de Bandurria Sur a Bandurria Sur Investments S.A., compañía cuyo paquete accionario está compuesto en un 50% por Shell Argentina S.A. y un 50% por Equinor Argentina S.A., por Ps 4,4 MM. Adicionalmente, en el segundo trimestre de 2020, se incluye un resultado correspondiente a los seguros por los siniestros de descontrol de pozos ocurridos en las áreas de Bandurria Sur y Loma La Lata, cuyo importe asciende a Ps 2,7 MM, y a la fecha se encuentra pendiente de cobro. Los costos operativos erogables unitarios en dólares del segundo trimestre de 2020 fueron de 15,5 USD/bpe, mostrando una disminución del 23,6% frente a los 20,3 USD/bpe del segundo trimestre de 2019 (incluyendo tributos por 2,9 USD/bpe y 5,8 USD/bpe respectivamente). Por su parte el lifting cost promedio consolidado 10 Resultados Consolidados 2T 2020 para la compañía en el segundo trimestre de 2020 fue de 9,4 USD/bpe, un 23,9% inferior respecto al segundo trimestre de 2019. Inversiones Las inversiones en Upstream en el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 7,0 MM siendo inferiores en un 78,0% a las realizadas en el segundo trimestre de 2019. En relación con las inversiones del vigente trimestre, cabe destacar que el 47,5% fueron destinadas a perforación y workover, el 51,2% a instalaciones y el 1,3% restante a exploración y otras actividades. La actividad durante todo el segundo trimestre de 2020 se vio afectada por la cuarentena decretada por el gobierno nacional a causa de la pandemia del COVID-19. Como consecuencia, sobre finales del mes de marzo, se paralizaron los equipos de perforación y workover y las obras de ingeniería, ingresando solo cargos menores. En el segundo trimestre de 2020 no hubo actividad exploratoria debido al DNU 297/2020 de aislamiento social preventivo y obligatorio. 11 Resultados Consolidados 2T 2020 3.2 DOWNSTREAM 2T 1T 2T Var.% (Cifras no auditadas) Ene-Jun Ene-Jun Var.% 2019 2020 2020 2T 20 / 2T 19 2019 2020 2020 / 2019 1.339 4.133 186 -86,1% Resultado operativo 14.622 4.319 -70,5% (Ps M) 125.104 144.733 104.925 -16,1% Ventas netas 234.041 249.658 6,7% (Ps M) 3.880 3.552 2.682 -30,9% Ventas de productos refinados mercado interno 7.745 6.234 -19,5% (Km3) 405 586 363 -10,4% Exportación productos refinados 925 949 2,6% (Km3) 175 166 95 -45,7% Venta de productos químicos mercado interno (*) 336 261 -22,3% (Ktn) 58 60 53 -8,6% Exportacion de productos químicos 143 113 -21,0% (Ktn) 262,8 275,4 191,7 -27,1% Crudo procesado 265,9 233,5 -12,2% (Kbbld) 82% 86% 60% -27,1% Utilización de las refinerías 83% 73% -12,2% (%) 5.979 5.201 2.483 -58,5% Inversiones 9.547 7.684 -19,5% (Ps M) 4.731 6.999 7.716 63,1% Depreciaciones 8.758 14.715 68,0% (Ps M) 564 533 442 -21,7% Precio neto promedio de las naftas en el mercado interno (**) 567 504 -11,1% (USD/m3) 614 576 460 -25,2% Precio neto promedio del gasoil en el mercado interno 606 521 -14,0% (USD/m3) (*) No incluy e las ventas de fertilizantes. (**) El precio promedio de las naftas en el mercado interno ha sido recalculado para Ene-Jun 2019. El segmento Downstream en el segundo trimestre de 2020 registró una ganancia operativa de Ps 0,2 MM, en comparación a la ganancia operativa de Ps 1,3 MM reportada en el segundo trimestre de 2019. Los ingresos netos del segmento Downstream, durante el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 104,9 MM, representando una disminución de 16,1% en relación con los Ps 125,1 MM correspondientes al mismo período del año 2019. Cabe aclarar, que estas variaciones se vieron afectadas por las medidas de aislamiento social obligatorio impuestas en el país como mencionamos anteriormente. Dentro de las principales causas que determinaron la variación en los ingresos antes mencionados, se destacan: Las ventas de gasoil del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 49,3 MM, siendo inferiores a las del segundo trimestre de 2019 en Ps 4,3 MM, u 8,0% debido a una disminución en los volúmenes totales despachados por aproximadamente un 20,3%, mientras en el mercado se pudo observar una disminución para este producto de aproximadamente 18,6%; compensado parcialmente con un incremento aproximado del 15,5% en el precio promedio obtenido para el mix de gasoil. Dentro de la disminución antes mencionada se destaca una reducción del 30,1% en los volúmenes vendidos de Infinia Diesel (gasoil premium); 12 Resultados Consolidados 2T 2020 Las ventas de naftas del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 17,9 MM, siendo inferiores a las del segundo trimestre de 2019 en Ps 14,5 MM, u 44,6% debido a una disminución de los volúmenes totales despachados de aproximadamente 54,1%, mientras en el mercado se pudo observar una disminución para este producto de aproximadamente 50,7%; compensado en parte con un incremento aproximado del 20,5% en el precio promedio para el mix de naftas. Dentro de la reducción del volumen antes mencionado se destaca una disminución del 58,2% en los volúmenes vendidos de Nafta Infinia (nafta premium);

Las restantes ventas en el mercado interno del segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 18,4 MM, reportando una disminución de Ps 0,3 MM, u 1,6% respecto a las del segundo trimestre de 2019. Se destacan las menores ventas de jet fuel en un 88,0%, asfaltos en un 68,2% y de productos petroquímicos en un 27,7%, en todos estos casos principalmentedebidoa los menores volúmenes de estos productos, compensado con mayores ventas de harinas y granos en un 181,1% y fertilizantes en un 139,4%;

Los ingresos obtenidos en el mercado externo durante el segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 19,3 MM, reportando una disminución de Ps 1,1 MM, u 5,5% comparado con el segundo trimestre de 2019. Se destacan entre ellos, las menores ventas de jet fuel por Ps 5,6 MM que representa un 94,0%, debido a una disminución en un 93,4% de los volúmenes vendidos, y a una disminución en los precios promedio de venta medidos en pesos de un 9,0%, así como también menores ventas de petroquímicos por un monto diferencial de Ps 0,9 MM. Adicionalmente, las exportaciones de harinas y aceite de soja tuvieron un aumento de Ps 3,6 MM, u 68,1% en la comparación de ambos períodos, motivado por un incremento de 52,6% en los precios obtenidos medidos en pesos y un aumento del 10,2% en los volúmenes vendidos. También se registraron mayores ventas al exterior de nafta virgen por Ps 0,9 MM, petróleo por Ps 0,6 MM y gasoil por Ps 80 millones. Los costos operativos del segundo trimestre de 2020 disminuyeron un 19,9%, u Ps 22,4 MM, en relación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los Ps 90,4 MM. Se destacan entre ellos: Las compras de petróleo crudo del segundo trimestre de 2020 ascendierona Ps 36,8 MM, siendo inferiores a los Ps 64,6 MM del segundo trimestre de 2019 en Ps 27,8 MM, u 43,0%. Se observó una baja del 26,2% en los precios del petróleo crudo expresado en pesos, principalmente debido a la disminución en la cotización de los crudos internacionales y locales . A su vez, el volumen comprado a terceros tuvo una disminución de 79,6%, mientras que el volumen de crudo transferido del segmento Upstream tuvo una disminución del 9,0%;

Las compras de biocombustibles (FAME y Bioetanol) correspondientes al segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 5,1 MM, reportando una disminución de Ps 2,5 MM, u 32,5%, debido principalmente a la caída de 51,5% en los volúmenes adquiridos de FAME y del 57,2% en los volúmenes adquiridos de Bioetanol, compensado parcialmente con un aumento en el precio de FAME de 50,9% y del Bioetanol de 40,6%;

La recepción de granos a través de la modalidad de canje en el segmento de ventas al Agro, que contablemente se registran como compras se incrementó en Ps 3,4 MM, u 59,0%, totalizando en Ps 9,2 MM comparado a los Ps 5,8 MM en el segundo trimestre de 2019. Dicho incremento es 13 Resultados Consolidados 2T 2020 debido a un aumento del 41,0% en el precio promedio y del 12,8% en los volúmenes recepcionados; En el segundo trimestre de 2020 se registró en este segmento una variación de existencia negativa por Ps 3,2 MM, principalmente como consecuencia de la disminución del precio del crudo en el segundo trimestre de 2020 (valorizado a precio de transferencia), en comparación con la variación de existencia positiva registrada en el segundo trimestre de 2019 de Ps 2,0 MM;

Los costos de refinación del segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 5,9 MM, siendo superiores a los Ps 5,7 MM del segundo trimestre de 2019 en aproximadamente Ps 0,2 MM, u 3,2%. Dichos incrementos están fundamentalmente motivados por los mayores cargos por electricidad y otros suministros, y mayores cargos por servicios. Compensado parcialmente con menores cargos en reparaciones y mantenimiento, como también en consumo de materiales y repuestos;

Las depreciaciones de propiedades, planta y equipos correspondientes al proceso productivo del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 6,4 MM, reflejando un incremento de aproximadamente Ps 2,5 MM, u 63,3% motivado por los mayores valores de activos sujetos a depreciación respecto al mismo período del año anterior, debido a la mayor valuación de estos teniendo en cuenta la moneda funcional de la compañía;

Los costos de transporte vinculados a la producción (naval, oleoductos y poliductos) correspondientes al segundo trimestre de 2020 alcanzaron los Ps 2,4 MM, lo que representa una disminución de Ps 0,1 MM, u 5,1% frente a los Ps 2,5 MM del segundo trimestre de 2019 debido a la disminución en la actividad producto de las medidas descriptas anteriormente. Los gastos de comercialización del segundo trimestre de 2020 ascendieron a Ps 14,0 MM, representando un incremento de Ps 3,5 MM, u 33,6% en comparación a los Ps 10,5 MM del segundo trimestre de 2019. Dicho incremento fue motivado fundamentalmente por mayores cargos de impuestos, tasas y contribuciones principalmente por el incremento de lasretenciones a las exportaciones, mayores cargos enlas depreciaciones de propiedades, planta y equipo, mayores gastos de personal, mayor provisión de deudores incobrables y mayores contrataciones de obras y otros servicios, entre otros. El volumen de crudo procesado fue de 191,7 Kbbld, un 27,1% inferior con respecto al mismo periodo del año anterior, principalmente por las medidas de aislamiento social obligatorio adoptadas por las autoridades gubernamentales en respuesta a la pandemia COVID-19 durante el segundo trimestre de 2020, que provocaron como efecto una disminución en la demanda de productos refinados y en consecuencia un menor procesamiento asociado. Con estos niveles de procesamiento se obtuvo una menor producción de gasoil (-14,0%) y de Naftas (-47,0%). Adicionalmente disminuyó la producción de otros refinados como GLP, carbón de petróleo, asfaltos y bases lubricantes mientras que aumentó la producción de fuel oil y nafta petroquímica, todo ello en comparación con las producciones del período anterior. 14 Resultados Consolidados 2T 2020 Inversiones Las inversiones de Downstream del segundo trimestre de 2020 totalizaron en Ps 2,5 MM, siendo un 58,5% inferiores a las del segundo trimestre del año 2019. partir de la pandemia del COVID-19 y enmarcada en la cuarentena obligatoria dictaminada por el gobierno nacional, se produjo una fuerte retracción en la actividad. El impacto alcanzó diferentes niveles en cada región, ya que algunas, ante una disminución de los contagios, pudieron volver rápidamente a las obras; mientras que otras, como en la provincia de Buenos Aires, donde se centran gran parte de las inversiones del Downstream, continúan con la mayoría de los proyectos paralizados. A pesar de este contexto, se continuaron con los desarrollos de las ingenierías para las nuevas unidades de hidrotratamiento de naftas y gasoil a realizarse en las tres refinerías para dar cumplimiento a las nuevas especificaciones de combustibles. Esto permitirá alcanzar las especificacion es determinadas por la Resolución 576/2019 del Ministerio de Hacienda cuya entrada en vigencia es en el año 2024. En tanto que en la Refinería Luján de Cuyo, en base a la flexibilización de la cuarentena dispuesta en la provincia de Mendoza, se reiniciaron las obras para el Revamping de la Unidad de MTBE a ETBE, para que durante el segundo semestre de 2021 se pueda incorporar etanol directamente al blending de naftas. pesar de esta situación, se siguieron realizando las inversiones imprescindibles para mantener las condiciones de seguridad hacia las personas y el medio ambiente en las instalaciones de refino, logísticas y de despacho de productos petrolíferos, tomando todos los recaudosnecesarios paraminimizar los riesgos de contagio. 15 Resultados Consolidados 2T 2020 3.3 GAS Y ENERGÍA 2T 1T 2T Var.% (Cifras no auditadas) Ene-Jun Ene-Jun Var.% 2019 2020 2020 2T 20 / 2T 19 2019 2020 2020 / 2019 1.857 -1.100 -8.805 N/A Resultado operativo 1.623 -9.905 N/A (Ps M) 1.857 -1.100 -8.743 N/A Resultado operativo antes de recupero/deterioro de activos 1.623 -9.843 N/A (Ps M) 34.247 29.277 30.293 -11,5% Ventas netas 56.035 59.570 6,3% (Ps M) 1.014 847 646 -36,3% Inversiones 2.191 1.493 -31,9% (Ps M) 312 405 445 42,6% Depreciaciones 581 850 46,3% (Ps M) El segmento Gas y Energía durante el segundo trimestre de 2020 registró una pérdida operativa, antes del cargo por deterioro de activos de Ps 8,7 MM, comparado con la ganancia operativa de Ps 1,9 MM durante el segundo trimestre de 2019. Considerando el cargo por deterioro de activos de Ps 62,0 millones la pérdida operativa de este segmento en el segundo trimestre de 2020 asciende a los Ps 8,8 MM. Los ingresos netos, durante el segundo trimestre del año 2020 ascendieron a Ps 30,3 MM, reportando una disminución del 11,5% respecto al trimestre del año anterior. Se destacan principalmente: Las ventas como productores de gas natural en el mercado interno y externo alcanzaron los Ps 18,5 MM siendo inferiores a los Ps 22,1 MM del segundo trimestre de 2019 en Ps 3,6 MM, u 16,2% como consecuencia de una disminución en el precio promedio del 5,5% en pesos y del 11,3% en los volúmenes vendidos. Esta caída en los volúmenes se explica principalmente por la disminución de la demanda debido a las medidas tomadas a nivel país por el COVID-19, en mayor proporción que la disminución de la oferta en el mercado que produjo una mayor competencia de precios. Esto se evidenció particularmente en las subastas mensuales de usinas y en las ventas a industrias;

COVID-19, en mayor proporción que la disminución de la oferta en el mercado que produjo una mayor competencia de precios. Esto se evidenció particularmente en las subastas mensuales de usinas y en las ventas a industrias; Las ventas de gas natural al segmento minorista (clientes residenciales y pequeños comercios) y a través de su comercializadora a grandes clientes (usinas e industrias) totalizaron en Ps 6,9 MM, lo que representa una disminución de Ps 2,8 MM, u 28,9% en comparación a los Ps 9,7 MM del segundo trimestre de 2019, debido fundamentalmente a una disminución del 28,6% correspondiente al gas comercializado a través de la red de distribución de nuestra compañía controlada Metrogas S.A.;

A partir del año 2019 comenzamos a operar la unidad Tango FLNG, una instalación flotante de licuefacción de gas natural, cuyas exportaciones totalizaron en Ps 0,7 MM durante el segundo trimestre de 2020, en comparación con los Ps 63 millones del segundo trimestre de 2019. En materia de los costos operativos totales se observó duranteel segundo trimestre de 2020 un incremento del 22,3% alcanzando los Ps 39,0 MM comparado con los Ps 31,9 MM durante el segundo trimestre de 2019. Se destacan dentro de esta variación: Las compras de gas natural alcanzaron los Ps 18,8 MM, mostrando una disminución de Ps 3,4 MM o 15,4% en comparación a los Ps 22,2 MM del segundo trimestre de 2019. Se observó una 16 Resultados Consolidados 2T 2020 baja del 7,4% en los precios del gas natural expresado en pesos y una disminución del volumen del 8,7%. El volumen comprado a terceros tuvo un incremento de 24,7%, mientras que el volumen de gas natural transferido del segmento Upstream tuvo una disminución de 9,1%; Las compras de gas natural a otros productores para su reventa en el segmento de distribución a clientes minoristas (clientes residenciales y pequeños comercios) y desde su comercializadora a clientes mayoristas (usinas e industrias) totalizaron en Ps 4,2 MM siendo inferiores por Ps 1,0 MM, u 20,3% a los Ps 5,2 MM del segundo trimestre de 2019, debido principalmente por menores volúmenes y menores precios;

En el presente período, se ha registrado un cargo por deterioro del crédito con Distribuidoras, asociado a las diferencias diarias acumuladas según el Decreto N° 1053/2018, el cual asciende a Ps 8,0 MM. 3.4 CORPORACIÓN Y OTROS Este segmento de negocio incluye fundamentalmente los gastos de funcionamiento de la corporación y las demás actividades no imputadas a los negocios previamente mencionados. El resultado operativo de la corporación en el segundo trimestre del año 2020 fue negativo en Ps 6,8 MM, frente a la pérdida operativa de Ps 2,7 MM correspondientes al mismo período de 2019. En el presente período se observaron menores ingresos de nuestra sociedad controlada A-Evangelista S.A. debido a la menor actividad producto de las medidas de aislamiento social obligatorio mencionadas anteriormente. Adicionalmente se observaron incrementos en los gastos de personal por ajustes salariales otorgados fundamentalmente durante el segundo semestre 2019, mayores cargos por licencias informáticas muchas de las cuales se encuentran dolarizadas, y mayores cargos por depreciaciones de activos fijos. Por su parte, los ajustes de consolidación, que corresponden a la eliminación de los resultados entre los distintos segmentos de negocios que no han trascendido a terceros, tuvieron un importe negativo de Ps 4,3 MM en el segundo trimestre del año 2020 respecto al importe positivo de Ps 2,5 MM en el segundo trimestre de 2019. En el presente trimestre se amplió la brecha entre los precios de transferencia entre negocios y el costo de reposición de los inventarios de la Sociedad, mientras que, en el segundo trimestre de 2019, la misma había disminuido. En ambos casos, el movimiento de los precios de transferencia refleja las variaciones de los precios de mercado, especialmente del petróleo crudo. 17 Resultados Consolidados 2T 2020 4. LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL Durante el segundo trimestre del año 2020, la generación de caja operativa alcanzó los Ps 33,6 MM, un 17,4% inferior comparado al mismo periodo del año anterior. Esta variación de Ps 7,1 MM en el segundo trimestre de 2020 tuvo lugar principalmente por la disminución del EBITDA Ajustado, compensado parcialmente por la disminución del capital de trabajo que incluye, entre otros, el cobro de tres cuotas de los Bonos "Programas Gas Natural". El flujo de efectivo aplicado a las actividades de inversión durante el segundo trimestre de 2020 alcanzó un total de Ps 3,3 MM, un 93,1% inferior al del mismo periodo del año anterior. Esta disminución de Ps 44,7 se debe principalmente a las mayores inversiones en activos fijos e intangibles por Ps 19,3 MM, o un 55,8%, dado que el segundo trimestre de 2020 se encontró íntegramente afectado por el aislamiento social preventivo y obligatorio. Hubo mayores cobros de activos financieros, netos por Ps 8,5 MM y mayores cobros por la cesión de participación en áreas por Ps 7,5 MM relacionados con el cobro de la cesión del 11% del área Bandurria Sur y la cesión del 50% de la participación y la operación d el área offshore CAN_100. Además, hubo una disminución de aportes y adquisiciones en asociadas y negocios conjuntos por Ps 4,7 MM en comparación con el mismo periodo del año anterior . A su vez, como resultado de las actividades de financiación, durante el segundo trimestre de 2020 la compañía alcanzó un total de Ps 19,6 MM, comparado con el incremento neto de Ps 6,6 MM en el segundo trimestre de 2019. Esta diferencia se debió principalmente por un menor pago de capital neto de toma de deuda por Ps 20,1 MM, por el pago de intereses por Ps 5,2 MM, y por el pago por arrendamientos de Ps 1,1 MM. La generación de recursos previamente explicada, sumada a la tenencia en bonos soberanos y aquellos recibidos oportunamente por los cobros adeudados del Plan Gas del año 2015, que aún se conservan en cartera, deviene en una posición de efectivo y equivalentes de Ps 91,7 MM (1) al 30 de junio de 2020. La deuda total expresada en dólares alcanzó los USD 8,7 MM, y la deuda neta los USD 7,4 MM (2), con un ratio de Deuda neta / EBITDA Ajustado LTM de 2,94x (2). El costo promedio de la deuda nominada en pesos al cierre del segundo trimestre de 2020 fue de 30,9%, mientras que el costo promedio de la deuda nominada en dólares fue de 7,5%. En el presente trimestre YPF emitió las siguientes obligaciones negociables: Emisiones Locales Obligaciones Negociables Fecha de emisión Fecha de vencimiento Moneda Monto de emisión expresado en millones Tasa de interés Clase X 17/4/2020 17/7/2020 ARS 993,5 Badlar + 3,0% Reapertura Clase III 17/4/2020 6/12/2020 ARS 496,1 Badlar + 6,16% Clase XI 22/5/2020 22/11/2021 USD 93,2 0,0% Reapertura Clase III 22/5/2020 6/12/2020 ARS 476,5 Badlar + 5,0% Clase XII 12/6/2020 12/6/2022 USD 78,4 1,5% Reapertura Clase III 12/6/2020 6/12/2020 ARS 1577,6 Badlar + 4,35% Incluye inversiones en activos financieros (títulos públicos) por USD 115 millones a valor de mercado. Deuda Neta: 7.387 MUSD / EBITDA Ajustado LTM: 2.515 MUSD = 2,94x. La Deuda Neta se calcula como deuda total menos efectivo y equivalentes. Asimismo, el día 2 de julio de 2020, la compañía ofreció las obligaciones negociables Clase XIII denominadas en dólares estadounidenses a una tasa fija de 8,5% de amortización con vencimiento final 18 Resultados Consolidados 2T 2020 en el año 2025, a emitirse a cambio de las obligaciones negociables Clase XLVII que se emitieron en el año 2016 por un valor nominal de USD 1,0 MM con vencimiento en el año 2021. El día 31 de julio de 2020, finalizó la oferta de canje. El valor nominal de las obligaciones negociables de la Clase XLVII presentadas para el canje fue de USD 587,3 millones, lo que representa un nivel de aceptación del 58,73%. Como resultado de la operación, YPF emitió obligaciones negociables Clase XIII por USD 542,8 millones e hizo un pago de aproximadamente USD 90,0 millones en efectivo (incluyendo los intereses devengados y no pagados por la Clase XLVII), lo que permitió extender el plazo de la deuda. 19 Resultados Consolidados 2T 2020 5. TABLAS Y NOTAS 20 Resultados Consolidados 2T 2020 5.1 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO YPF S.A. Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS (Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos) 2T 1T 2T Var.% 2019 2020 2020 2T 20 / 2T 19 160.329 174.670 133.558 -16,7% Ingresos (134.211) (145.914) (146.822) 9,4% Costos 26.118 28.756 (13.264) N/A Resultado bruto (11.217) (13.876) (23.168) 106,5% Gastos de comercialización (5.756) (6.749) (7.383) 28,3% Gastos de administración (1.056) (716) (140) -86,7% Gastos de exploración - - (57.429) N/A Deterioro de propiedades, planta y equipo (921) 7.383 7.940 N/A Otros resultados operativos, netos 7.168 14.798 (93.444) N/A Resultado operativo 1.955 1.420 2.300 17,6% Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos (5.541) 20.806 30.817 N/A Ingresos financieros (10.666) (30.134) (37.680) N/A Costos financieros 1.765 (1.293) 12.075 N/A Otros resultados financieros (14.442) (10.621) 5.212 N/A Resultados financieros, netos (5.319) 5.597 (85.932) N/A Resultado antes de impuesto a las ganancias 2.992 754 884 -70,5% Impuesto a las ganancias (2.327) 6.351 (85.048) N/A Resultado neto del período (2.684) 6.212 (84.630) N/A Resultado neto atribuible a accionistas de la controlante 357 139 (418) N/A Resultado neto atribuible al interés no controlante (6,85) 15,83 (215,67) N/A Resultado neto por acción básico y diluido (5.427) 43.274 55.744 N/A Otros resultados integrales (7.754) 49.625 (29.304) N/A Resultado integral total del período 44.151 63.868 11.591 -73,7% EBITDA (*) Nota: Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Ene-Jun Ene-Jun Var.% 2019 2020 2020 / 2019 291.236 308.228 5,8% (238.965) (292.736) 22,5% 52.271 15.492 -70,4% (21.037) (37.044) 76,1% (10.524) (14.132) 34,3% (2.577) (856) -66,8% - (57.429) N/A (334) 15.323 N/A 17.799 (78.646) N/A 3.514 3.720 5,9% 19.802 51.623 N/A (30.663) (67.814) N/A 4.442 10.782 N/A (6.419) (5.409) -15,7% 14.894 (80.335) N/A (25.374) 1.638 N/A (10.480) (78.697) N/A (10.869) (78.418) N/A 389 (279) N/A (27,71) (199,84) N/A 50.910 99.018 94,5% 40.430 20.321 -49,7% 86.325 75.459 -12,6% EBITDA = Utilidad operativa + Depreciación de propiedad, planta y equipo + Depreciación de activos por derecho de uso + Amortización de activos intangibles + Perforaciones exploratorias improductivas + (Recupero) / Deterioro de propiedades, planta y equipo. 21 Resultados Consolidados 2T 2020 5.2 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO YPF S.A. Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS (Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos) 31/12/2019 30/6/2020 Activo No Corriente Activos intangibles 37.179 42.868 Propiedades, planta y equipo 1.069.011 1.144.901 Activos por derecho de uso 61.391 62.330 Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 67.590 81.190 Activos por impuesto diferido, netos 1.583 2.332 Otros créditos 11.789 11.305 Créditos por ventas 15.325 5.258 Total del activo no corriente 1.263.868 1.350.184 Activo Corriente Inventarios 80.479 101.284 Activos de contratos 203 442 Otros créditos 36.192 32.543 Créditos por ventas 118.077 100.978 Inversiones en activos financieros 8.370 8.119 Efectivo y equivalentes de efectivo 66.100 83.541 Total del activo corriente 309.421 326.907 Total del activo 1.573.289 1.677.091 Patrimonio Neto Aportes de los propietarios 10.572 10.861 Reservas, otros resultados integrales y resultados acumulados 531.977 551.836 Interés no controlante 5.550 6.012 Total Patrimonio Neto 548.099 568.709 Pasivo No Corriente Provisiones 144.768 172.804 Pasivos por impuesto diferido, netos 97.231 96.294 Pasivos de contratos 294 - Impuesto a las ganancias a pagar 3.387 2.917 Cargas fiscales 1.428 239 Pasivos por arrendamientos 40.391 41.511 Préstamos 419.651 415.576 Otros pasivos 703 757 Cuentas por pagar 2.465 2.467 Total del pasivo no corriente 710.318 732.565 Pasivo Corriente Provisiones 5.460 6.250 Pasivos de contratos 7.404 6.085 Impuesto a las ganancias a pagar 1.964 1.344 Cargas fiscales 11.437 13.851 Remuneraciones y cargas sociales 10.204 9.300 Pasivos por arrendamientos 21.389 24.925 Préstamos 107.109 195.824 Otros pasivos 1.310 1.495 Cuentas por pagar 148.595 116.743 Total del pasivo corriente 314.872 375.817 Total del pasivo 1.025.190 1.108.382 Total del Pasivo y Patrimonio Neto 1.573.289 1.677.091 Nota: Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 22 Resultados Consolidados 2T 2020 5.3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO YPF S.A. Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS (Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos) 2T 1T 2T Ene-Jun Ene-Jun 2019 2020 2020 2019 2020 Actividades operativas: (2.327) 6.351 (85.048) Resultado neto (10.480) (78.697) (1.955) (1.420) (2.300) Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos (3.514) (3.720) 33.707 43.636 42.936 Depreciación de propiedades, planta y equipo 61.755 86.572 2.333 4.752 3.927 Depreciación de activos por derecho de uso 4.353 8.679 553 669 740 Amortización de activos intangibles 1.036 1.409 4.467 4.737 2.623 Bajas de propiedades, planta y equipo y activos intangibles y consumo de materiales 8.764 7.360 (2.992) (754) (884) Cargo por impuesto a las ganancias 25.374 (1.638) 4.091 3.862 12.303 Aumento neto de provisiones 7.304 16.165 - - 57.429 Deterioro de propiedades, planta y equipo - 57.429 10.254 9.840 (7.600) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio, intereses y otros 1.822 2.240 114 147 153 Planes de beneficios en acciones 217 300 - (458) (2.731) Seguros devengados - (3.189) - (6.356) (5.877) Resultado por cesión de participación en áreas - (12.233) Cambios en activos y pasivos: (13.855) 15.390 11.829 Créditos por ventas (15.237) 27.219 503 (3.995) 11.262 Otros creditos (2.875) 7.267 (5.414) (10.952) 5.563 Inventarios (9.612) (5.389) 12.736 (3.406) (11.976) Cuentas por pagar 18.261 (15.382) (1.136) 365 12 Cargas fiscales 809 377 1.253 (1.775) 932 Remuneraciones y cargas sociales 830 (843) 152 173 (22) Otros pasivos 384 151 (1.081) (1.351) (288) Disminución de provisiones incluidas en el pasivo por pago/utilización (1.943) (1.639) 22 (517) 254 Activos de contratos (96) (263) 2.602 86 (1.305) Pasivos de contratos (230) (1.219) 711 130 1.966 Dividendos cobrados 761 2.096 - 247 757 Cobro de seguros por pérdida de beneficio 758 1.004 (3.992) (446) (1.010) Pagos de impuesto a las ganancias (5.055) (1.456) 40.746 58.955 33.645 Flujo neto de efectivo de las actividades operativas 83.386 92.600 Activades de inversión: (43.785) (48.540) (19.346) Adquisiciones de propiedad, planta y equipo y activos intangibles (74.315) (67.886) (4.676) - - Aportes y adquisiciones en asociadas y negocios conjuntos (4.676) - - - 28.172 Cobros por ventas de activos financieros 957 28.172 - - (19.649) Pagos por adquisición de activos financieros - (19.649) 452 - - Intereses cobrados de activos financieros 452 - - 6.356 7.511 Cobros por cesión de participación en áreas - 13.867 (48.009) (42.184) (3.312) Flujo neto de efectivo de las actividades de inversión (77.582) (45.496) Actividades de financiación: (23.758) (20.964) (58.093) Pago de préstamos (33.292) (79.057) (8.372) (16.043) (13.544) Pago de intereses (16.997) (29.587) 42.158 25.221 56.367 Préstamos obtenidos 55.239 81.588 (280) - - Recompra de acciones propias (280) - (3.016) (5.936) (4.123) Pagos por arrendamientos (5.571) (10.059) (124) (264) (176) Pago de intereses relacionados con el impuesto a las ganancias (124) (440) 6.608 (17.986) (19.569) Flujo neto de efectivo de las actividades de financiación Efecto de las variaciones de los tipos de cambio sobre el efectivo y equivalentes de 431 4.247 3.645 efectivo (224) 3.032 14.409 Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo (1.025) (37.555) 5.568 7.892 10.347 17.441 56.599 66.100 69.132 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 46.028 66.100 56.375 69.132 83.541 Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del período 56.375 83.541 (224) 3.032 14.409 Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes de efectivo 10.347 17.441 COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO 5.967 6.429 5.865 Caja y Bancos 5.967 5.865 50.408 62.703 77.676 Otros Activos Financieros 50.408 77.676 56.375 69.132 83.541 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO 56.375 83.541 Nota: Datos según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 23 Resultados Consolidados 2T 2020 5.4 INFORMACIÓN CONSOLIDADA SOBRE SEGMENTOS DE NEGOCIO YPF S.A. Y COMPAÑÍAS CONTROLADAS (Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos) 2T 2020 Upstream Downstream Gas y Energía Administración Ajustes de Consolidación Total Central y Otros Ingresos por ventas 250 104.139 27.878 2.448 (1.157) 133.558 Ingresos intersegmentos 53.894 786 2.415 4.510 (61.605) - Ingresos 54.144 104.925 30.293 6.958 (62.762) 133.558 Resultado operativo (73.792) 186 (8.805) (6.773) (4.260) (93.444) Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos - 738 1.562 - - 2.300 Depreciación de propiedades, planta y equipo 32.131 7.716 445 2.644 - 42.936 Deterioro de propiedades, planta y equipo 57.296 - 62 71 - 57.429 Inversión en propiedades, planta y equipo 7.022 2.483 646 893 - 11.044 Activos 763.538 556.344 200.831 150.716 5.662 1.677.091 2T 2019 Upstream Downstream Gas y Energía Administración Ajustes de Consolidación Total Central y Otros Ingresos por ventas 831 124.255 31.923 4.701 (1.381) 160.329 Ingresos intersegmentos 73.228 849 2.324 5.686 (82.087) - Ingresos 74.059 125.104 34.247 10.387 (83.468) 160.329 Resultado operativo 4.212 1.339 1.857 (2.702) 2.462 7.168 Resultado por participación en asociadas y negocios conjuntos - 701 1.254 - - 1.955 Depreciación de propiedades, planta y equipo 27.893 4.731 312 771 - 33.707 Deterioro de propiedades, planta y equipo - - - - - - Inversión en propiedades, planta y equipo 31.856 5.979 1.014 1.232 - 40.081 Activos 555.239 361.214 157.392 102.583 (2.663) 1.173.765 24 Resultados Consolidados 2T 2020 5.5 PRINCIPALES MAGNITUDES FINANCIERAS EXPRESADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES (Cifras no auditadas) Millones de USD 2019 2020 2020 Var 2019 2020 Var 2T 1T 2T 2T 20 / 2T 19 Ene-Jun Ene-Jun 2020 / 2019 ESTADO DE RESULTADOS Ingresos Ordinarios 3.672 2.832 1.947 -47,0% 6.993 4.779 -31,7% Costos de Ventas -3.073 -2.366 -2.147 -30,1% -5.729 -4.513 -21,2% Utilidad bruta 599 466 -200 N/A 1.264 266 -78,9% Total resultados operativos -434 -225 -1.182 172,3% -828 -1.407 70,0% Utilidad operativa 165 241 -1.382 N/A 436 -1.141 N/A Depreciaciones de propiedades, planta y equipo y 769 710 634 -17,5% 1.487 1.345 -9,6% activos intangibes Deterioro de propiedades, planta y equipo - - 850 N/A - 850 N/A Depreciaciones de activos por derecho de uso 53 77 58 9,3% 105 136 29,2% Amortizacion de activos intangibles 13 11 11 -14,3% 25 22 -13,1% Perforaciones exploratorias improductivas 9 0,2 0,04 -99,5% 34 0,3 -99,3% EBITDA 1.009 1.040 171 -83,0% 2.087 1.211 -42,0% EBITDA Ajustado 948 851 28 -97,0% 1.970 879 -55,4% UPSTREAM Ventas netas 1.689 1.317 801 -52,6% 3.113 2.118 -32,0% Utilidad operativa 96 11 -1.092 N/A 54 -1.081 N/A Depreciaciones y amortizaciones 668 616 501 -24,9% 1.292 1.118 -13,5% Deterioro de propiedades, planta y equipo - - 848 N/A - 848 N/A EBITDA 773 628 258 -66,7% 1.380 885 -35,9% EBITDA Ajustado 739 485 156 -78,9% 1.313 641 -51,2% Inversiones 726 477 104 -85,7% 1.362 581 -57,4% DOWNSTREAM Ventas netas 2.857 2.353 1.544 -45,9% 5.639 3.897 -30,9% Utilidad operativa 31 67 3 -90,7% 370 70 -81,1% Depreciaciones y amortizaciones 134 145 146 8,5% 262 291 10,8% EBITDA 165 212 148 -10,0% 633 361 -43,0% EBITDA Ajustado 146 187 123 -15,8% 598 310 -48,2% Inversiones 136 85 37 -73,0% 228 121 -46,7% GAS Y ENERGÍA Ventas netas 790 470 432 -45,3% 1.332 903 -32,2% Utilidad operativa 44 -18 -131 N/A 37 -149 N/A Depreciaciones y amortizaciones 14 20 18 26,2% 26 38 42,7% Deterioro de propiedades, planta y equipo - - 1 N/A - 1 N/A EBITDA 58 2 -112 N/A 64 -111 N/A EBITDA Ajustado 47 -18 -128 N/A 46 -146 N/A Inversiones 24 13 8 -65,5% 52 21 -58,7% ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y OTROS Utilidad operativa -61 -56 -99 60,7% -115 -155 34,4% Depreciaciones y amortizaciones 19 17 39 105,1% 36 56 55,9% Deterioro de propiedades, planta y equipo - - 1 N/A - 1 N/A EBITDA -43 -39 -59 38,6% -79 -98 23,5% EBITDA Ajustado -39 -41 -59 50,5% -76 -100 31,0% Inversiones 28 23 13 -54,7% 49 36 -27,4% AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN Utilidad operativa 56 237 -63 N/A 89 174 94,7% EBITDA 56 237 -63 N/A 89 174 94,7% EBITDA Ajustado 56 237 -63 N/A 89 174 94,7% Tipo de cambio promedio del periodo 43,86 61,32 67,58 41,43 64,45 Tipo de cambio cierre del periodo 42,36 64,37 70,36 42,36 70,36 NOTA: Para los periodos observados, el cálculo de las magnitudes financieras expresadas en dólares estadounidenses surge de la suma de : (1) los resultados individuales de YPF S.A. expresados en pesos argentinos dividido el tipo de cambio promedio del periodo y (2) los resultados de las compañías subsidiarias expresados en pesos argentinos dividido el tipo de cambio de cierre. 25 Resultados Consolidados 2T 2020 5.6 PRINCIPALES MAGNITUDES FÍSICAS (Cifras no auditadas) 2019 2020 Unidad 1T 2T 3T 4T Acum. 1T 2T Acum. 2T 2019 Producción Producción de crudo Kbbl 20.376 20.382 20.888 20.884 82.530 20.488 18.274 38.762 Producción de NGL Kbbl 3.753 3.583 2.623 4.079 14.038 4.090 4.162 8.252 Producción de gas Mm3 3.126 3.651 4.015 3.708 14.500 3.476 3.187 6.663 PRODUCCIÓN TOTAL Kbpe 43.788 46.928 48.764 48.285 187.765 46.439 42.480 88.918 Henry Hub US$/mbtu 3,15 2,64 2,23 2,50 2,63 1,95 1,62 1,79 Brent (*) US$/bbl 63,17 68,92 61,93 63,41 64,35 50,44 29,34 39,89 Ventas Ventas de productos refinados Mercado interno Motonaftas Km3 1.363 1.260 1.297 1.355 5.275 1.222 579 1.801 Gasoil Km3 1.874 1.981 2.029 2.041 7.925 1.722 1.579 3.301 JP1 y Kerosene Km3 164 138 159 149 610 126 13 139 Fuel Oil Km3 9 11 51 5 76 4 29 33 LPG Km3 131 193 200 183 707 136 182 318 Otros (**) Km3 324 297 309 298 1.228 342 300 642 Total mercado interno Km3 3.865 3.880 4.045 4.031 15.821 3.552 2.682 6.234 Exportación Nafta Virgen Km3 48 0 76 81 205 86 104 190 JP1 y Kerosene Km3 183 162 152 146 643 124 9 133 LPG Km3 126 68 30 106 330 141 24 165 Bunker (Gasoil y Fuel Oil) Km3 83 74 61 133 351 103 104 207 Otros (**) Km3 80 101 106 146 433 132 122 254 Total Exportación Km3 520 405 425 612 1.962 586 363 949 Total ventas productos refinados Km3 4.385 4.285 4.470 4.643 17.783 4.138 3.045 7.183 Ventas de productos químicos Mercado interno Fertilizantes Ktn 42 134 111 123 410 91 227 318 Metanol Ktn 45 81 63 60 249 55 23 78 Otros Ktn 116 94 134 112 456 111 72 183 Total mercado interno Ktn 203 309 308 295 1.115 257 322 579 Exportación Metanol Ktn 38 8 21 47 114 27 6 33 Otros Ktn 47 50 36 54 187 33 47 80 Total exportación Ktn 85 58 57 101 301 60 53 113 Total ventas productos químicos Ktn 288 367 365 396 1.416 317 375 692 Ventas de otros productos Granos, harinas y aceites Mercado interno Ktn 43 50 112 66 271 33 97 130 Exportación Ktn 199 388 293 266 1.146 205 426 631 Total granos, harinas y aceites Ktn 242 438 405 332 1.417 238 523 761 Principales volúmenes importados Naftas y Jet Fuel (***) Km3 118 89 54 42 303 51 0 51 Gasoil Km3 136 275 228 70 709 83 153 236 (*) El precio del Brent ha sido recalculado para el 1T 2020. Incluye principalmente ventas de aceites y bases lubricantes, grasas, asfaltos y carbón residual, entre otros. (***) Los volúmenes importados de Naftas y Jet Fuel del 4T 2019 fueron ajustados.

NOTA: Para los productos importados, solo mostramos los valores de YPF Compañía. 26 Resultados Consolidados 2T 2020 Este documento contiene ciertas afirmaciones que YPF considera constituyen estimaciones sobre las perspectivas de la compañía ("forw ard-looking statements") tal como se definen en la Ley de Reforma de Litigios Privados de 1995 ("Private Securities Litigation Reform Act of 1995"). Dichas afirmaciones pueden incluir declaraciones sobre las intenciones, creencias, planes, expectativas reinantes u objetivos a la fecha de hoy por parte de YPF y su gerencia, incluyendo estimaciones con respecto a tendencias que afecten la futura situación financiera de YPF, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, sus resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volumen de producción, comercialización y reservas, así como con respecto a gastos futuros de capital, inversiones planificados por YPF y expansión y de otros proyectos, actividades exploratorias, interese s de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos. Estas declaraciones pueden incluir supues tos sobre futuras condiciones económicas y otras, el precio del petróleo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio. Estas declaraciones no constituyen garantías de qué resultados futuros, precios, márgenes, tasas de cambio u otros eventos se concretarán y las mismas están sujetas a riesgos importantes, incertidumbres, cambios en circunstancias y otros factores que pueden estar fuera del control de YPF o que pueden ser difíciles de predecir. En el futuro, la situación financiera, ratios financieros, operativos, de reemplazo de reservas y otros, resultados operativos, estrategia de negocio, concentración geográfica y de negocio, volúmenes de producción y comercialización, reservas, gastos de capital e inversiones de YPF y expansión y otros proyectos, actividades exploratorias, intereses de los socios, desinversiones, ahorros de costos y políticas de pago de dividendos, así como futuras condiciones económicas y otras como el precio del petró leo y sus derivados, márgenes de refino y marketing y tasas de cambio podrían variar sustancialmente en comparación a aquellas contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones. Factores importantes que pudieran causar esas diferencias incluye n pero no se limitan a fluctuaciones en el precio del petróleo y sus derivados, niveles de oferta y demanda, tasa de cambio de divisas, resultados de exploración, perforación y producción, cambios en estimaciones de reservas, éxito en asociaciones con terceros, pérdida de participación en el mercado, competencia, riesgos medioambientales, físicos y de negocios en mercados emergentes , modificaciones legislativos, fiscales, legales y regulatorios, condiciones financieras y económicas en varios países y region es , riesgos políticos, guerras, actos de terrorismo, desastres naturales, retrasos de proyectos o aprobaciones, así como otros factores descriptos en la documentación presentada por YPF y sus empresas afiliadas ante la Comisión Nacional de Valores en Argentina y la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, particularmente, aquellos factores descriptos en el Ítem 3 titulada "Key information- Risk Factors" y el Ítem 5 titulada "Operating and Financial Review and Prospects" del Informe Anual de YPF en Formato 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2019, registrado ante la Securities and Exchange Commission. En vista de lo mencionado anteriormente, las estimaciones incluidas en este documento pueden no ocurrir. YPF no se compromete a actualizar o revisar públicamente dichas estimaciones aún en el caso en que eventos o cambios futuros indiquen claramente que las proyecciones o las situaciones contenidas expresa o implícitamente en dichas estimaciones no se concretarán. Este material no constituye una oferta de venta de bonos, acciones o ADRs de YPF S.A. en Estados Unidos u otros lugares. La información contenida en este documento ha sido preparada para ayudar a las partes interesadas en realizar sus propias evaluaciones de YPF. Relación con Inversores E-mail: inversoresypf@ypf.com Website: inversores.ypf.com Macacha Güemes 515 C1106BKK Buenos Aires (Argentina) Tel: 54 11 5441 1215 Fax: 54 11 5441 2113 27

