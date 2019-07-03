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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Yuexiu Property Co Ltd    0123   HK0123000694

YUEXIU PROPERTY CO LTD

(0123)
  Report  
End-of-day quote. End-of-day quote Stock Exchange of Hong Kong - 07/03
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Yuexiu Property : Overseas Regulatory Announcement ...

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07/03/2019 | 11:08pm EDT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。

（在香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：00123

海 外 監 管 公 告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B 條而作出。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二一九年七月四日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠（董事長）、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 毛建華

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓

Disclaimer

Yuexiu Property Co. Ltd. published this content on 04 July 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 04 July 2019 03:07:08 UTC
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Sales 2019 31 943 M
EBIT 2019 7 566 M
Net income 2019 2 846 M
Debt 2019 37 377 M
Yield 2019 4,88%
P/E ratio 2019 8,91x
P/E ratio 2020 7,70x
EV / Sales2019 2,07x
EV / Sales2020 0,94x
Capitalization 28 642 M
Chart YUEXIU PROPERTY CO LTD
Duration : Period :
Yuexiu Property Co Ltd Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends YUEXIU PROPERTY CO LTD
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBullishBullishBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 7
Average target price 1,87  CNY
Last Close Price 1,85  
Spread / Highest target 20,4%
Spread / Average Target 0,98%
Spread / Lowest Target -19,8%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Feng Li Vice Chairman & General Manager
Zhao Yuan Lin Chairman
Jing Chen Chief Financial Officer & Executive Director
Lup Fat Yu Independent Non-Executive Director
Ka Lun Lee Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
YUEXIU PROPERTY CO LTD29.37%3 652
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED21.15%49 250
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.8.77%40 797
CHINA EVERGRANDE GROUP-6.98%37 861
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD23.62%32 866
CHINA RESOURCES LAND LIMITED16.92%30 695
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