Yuexiu Property : Overseas Regulatory Announcement ...

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

（在香港註冊成立的有限公司）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 之任何損失承擔任何責任。

债券代码：136678 债券简称：16 穗建 03

广州市城市建设开发有限公司

关于"16 穗建 03"公司债券投资者回售实施办法公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本公告不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

重要提示：

1、根据《广州市城市建设开发有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）

募集说明书》中设定的投资者回售选择权和发行人赎回选择权，投资者有权选择

在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发

行人，或选择继续持有本期债券。根据公司实际情况及当前市场环境，本公司决

定放弃行使赎回权。

2、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登

记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

3、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。因

公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

4、本次回售申报可以撤销。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券回售实施办法

1、本期债券回售代码：182128；回售简称：穗建回售

2、回售登记期：2019 年 8 月 1 日至 2019 年 8 月 5 日。

3、回售价格：面值 100 元人民币。以 1,000 元为一个回售单位，回售金额

必须是 1,000 元的整数倍。

4、回售登记办法：投资者可选择将持有的"16 穗建 03"全部或部分回售给

发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以

撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有

未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

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