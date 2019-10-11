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MarketScreener Homepage  >  Equities  >  Stock Exchange of Hong Kong  >  Yuexiu Property Company Limited    0123   HK0123000694

YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

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Yuexiu Property : Overseas Regulatory Announcement ...

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10/11/2019 | 07:31am EDT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

（在香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：00123

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二一九年十月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠（董事長）、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 歐陽長城

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓

Disclaimer

Yuexiu Property Co. Ltd. published this content on 11 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 October 2019 11:30:02 UTC
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Sales 2019 33 386 M
EBIT 2019 7 713 M
Net income 2019 3 147 M
Debt 2019 28 205 M
Yield 2019 5,18%
P/E ratio 2019 7,45x
P/E ratio 2020 6,61x
EV / Sales2019 1,57x
EV / Sales2020 1,19x
Capitalization 24 161 M
Chart YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED
Duration : Period :
Yuexiu Property Company Limited Technical Analysis Chart | MarketScreener
Full-screen chart
Technical analysis trends YUEXIU PROPERTY COMPANY LI
Short TermMid-TermLong Term
TrendsBearishNeutralBullish
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 7
Average target price 2,00  CNY
Last Close Price 1,56  CNY
Spread / Highest target 53,5%
Spread / Average Target 28,2%
Spread / Lowest Target 15,2%
EPS Revisions
Managers
NameTitle
Feng Lin Vice Chairman & General Manager
Zhao Yuan Lin Chairman
Jing Chen Chief Financial Officer & Executive Director
Lup Fat Yu Independent Non-Executive Director
Ka Lun Lee Independent Non-Executive Director
Sector and Competitors
1st jan.Capitalization (M$)
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED20.28%3 396
SUN HUNG KAI PROPERTIES LIMITED-2.61%39 980
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LIMITED-5.78%35 275
CHINA RESOURCES LAND LIMITED13.93%30 358
COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED7.18%28 063
MITSUBISHI ESTATE CO., LTD.22.47%26 341
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