Yuexiu Property : Overseas Regulatory Announcement ...

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（在香港註冊成立的有限公司）

（股份代號：00123）

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命

越秀地產股份有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二○一九年十月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 林昭遠（董事長）、林峰、李鋒、陳靜及劉艷

非執行董事： 歐陽長城

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓