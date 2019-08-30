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YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD

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Yuexiu Transport Infrastructure : Overseas Regulatory Announcement (Chinese version only)

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08/30/2019 | 01:17pm EDT

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（在百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：01052

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

承董事會命

越秀交通基建有限公司

余達峯

公司秘書

香港，二一九年八月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事：

李鋒（董事長）、何柏青及陳靜

獨立非執行董事：

馮家彬、劉漢銓及張岱樞

A1

越秀交通基建有限公司

公司债券半年度报告

2019 年）

二〇一九年八月

越秀交通基建有限公司公司债券半年度报告（2019 年）

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整

，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

2

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Disclaimer

Yuexiu Transport Infrastructure Limited published this content on 30 August 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 30 August 2019 17:16:30 UTC
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EBIT 2019 2 015 M
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Yield 2019 6,58%
P/E ratio 2019 8,01x
P/E ratio 2020 7,80x
EV / Sales2019 4,54x
EV / Sales2020 3,92x
Capitalization 10 190 M
Chart YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD
Duration : Period :
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd Technical Analysis Chart | MarketScreener
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Technical analysis trends YUEXIU TRANSPORT INFRASTRU
Short TermMid-TermLong Term
TrendsNeutralNeutralNeutral
Income Statement Evolution
Consensus
Sell
Buy
Mean consensus BUY
Number of Analysts 3
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Last Close Price 6,09  HKD
Spread / Highest target 39,6%
Spread / Average Target 29,0%
Spread / Lowest Target 13,3%
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Chun Xiu Zhu Chairman
Ka Pun Fung Independent Non-Executive Director
Hon Chuen Lau Independent Non-Executive Director
Doi Shu Cheung Independent Non-Executive Director
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TRANSURBAN GROUP28.50%27 153
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CHINA MERHNTS EXPRSWYNTWK TECHHLDGCOLTD--.--%6 832
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL--.--%5 442
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