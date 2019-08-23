亚航基金会Destination: GOOD社会企业商店于吉隆坡开业

吉隆坡，2019年8月23日 - 亚航基金会 (AirAsia Foundation)于今日开设第一间社会企业商店 Destination: GOOD，在其社会企业倡导方面创下新里程碑。

Destination: GOOD 坐落于REXKL吉隆坡历史中心。该社会企业商店售卖东盟区域超过30家社会企业，具责任性及合乎道德性制造的400多种产品。除了作为售卖平台，其商店的主要目标更是促进东盟社会企业家和社区企业之间的合作。

亚航基金会执行董事叶敏菁说：'在过去的七年，我们向东盟的创新社会企业发放了24笔赠款帮助他们发展。我们意识到，要扩大我们的业务范围，我们必须建立广泛的基础平台以接触新的市场及客户。通过 Destination: GOOD，我们旨在让任何寻求永续旅游和生活解决方案的人们皆能获得社会企业的产品及服务。'

今日开幕仪式由马来西亚财政部长林冠英主持，其他出席嘉宾包括亚航集团主席拿督Kamarudin Meranun和亚航集团首席执行员Tan Sri Tony Fernandes。此外，10位来自亚航基金会的马来西亚社会企业伙伴，包括The Basikal、Langit Collective 和The Picha Project也在现场分享了他们的故事。

亚航基金会也与马来西亚手工艺品中心及Minconsult私人有限公司签署合作协议。前者合作为伙伴将马来西亚的工艺品带给新客户，而后者将以第一个企业合作伙伴的身份，共同资助吉隆坡的社会企业外联活动。

上午的活动以亚航基金会及马来西亚概念设计团队Projek Jahat展示的新GOOD/jahat/旅行主题的时装秀画下句点。12套服装皆以亚航的再循环材料而制作，并于两天前在2019吉隆坡时装周的开幕中推出。该系列的所有作品都能在Destination: GOOD商店内购买。

在过去的两年里，亚航基金会将Destination: GOOD以快闪商店的形式，在不同的地方营业，其中包括了吉隆坡第二国际机场 (klia2)。这是该店首次被安置在永久地址，其位于REXKL的新位置，前身为标志性的雷克斯电影院，如今被改造成一个多元文化的创意和创业中心。就如坐落于REXKL一样，Destination: GOOD希望能促进文化和培养社区意识。