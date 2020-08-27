ແຫຼ່ງທຶນມີບົດບາດສໍາຄັນຕໍ່ພາກ SME

ແຫຼງທຶນມີີບົດບາດສ ຕໍ!ພາກາຄັນ SMME
ທານຄາແກ ວິສີົມບັດວ າການຫຫົວໜາກົມບໍລິການທະນາຄານາຄານແຫ ງສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດສະເໜີການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫແກວິສາຫະກກິດຂະໜາດນ ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ຕໍກອງປະຊຸມສາມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍແຫຼງທຶນມີບົດບາດສາຄັນຕໍ ການພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການສາງວຽກເຮັດງານທາ, ສາງລາຍຮັບແລະ ຍົກສງຊີວິດການເປນຢ 3ຂອງປະຊາຊົນກໍໍຄືການສປດໄຈໃນການຫັນເປາງປະຖົມ ນ ອ$ດສາຫະກາແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ າວຊຶ່ງສະຖິຕິການຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ(ປ2018) ມີທັງໝົດ 154.941 ຫົວໜວຍ, ໃນນີ້ມີ ຈ0ນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ ອຍແລະ ກາງກວມ 96,18% (ຈ0ນລະວິສາຫະກິດກວມ 77,,14 %, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ ອຍກວມ 13,8%, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ກວມ 5%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ ກວມ 3,82%.
ໃນຜ ານມາ; ພັກ-ລັດໄດ ມີເເນວທາງຊຸຸກຍ& ສົງເສີມSMEs ດວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການົົດມາດຕະການເພື່ອສ າງສະພາບ ແວດລ ອມແລະ ສາງເງື່ອນໄຂດ ານຕ າງງໆທີ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງຕັ້ງ, ດາເນີນແລະ ພັດທະນາSMEs ແນໃສສ າງຄວາມ ສາມາດໃນການແຂ ງຂັນດ ານການຜະລິດ, ການນຄ າແລະ ການບໍລິການດວຍການສະໜັບສະຫໜທາງດ ານທຶນຮອນ, ວິຊາການ, ເຕັກ ໂນໂລຊີ, ການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວ າທາາງດ ານວິທະຍາສາດແລະ ອື່ນໆ; ໃນການຊຸກຍ ສົ SMງເສີມEs ໄດ ກ ານົດແຈ0ງຢ 8ໃນແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ ງຊາດ5 ປຕັັ້ງທີVIII (ປ2016-2020) ໂດຍໃຫປບປງພື້ນຖາານການຜະລິດໃຫເຂັ້ມແຂງ ດວຍການ ຊຸກຍສົງເສີມແລະ ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກSMEs, ສມໃສການຜະລິດສະບຽງອາຫາແລະ ການຜະລິດເປ ນສິນຄ າໃຫຼາຍຫຼາກ ແລະ ມີຄ ນນະພາບສງເພື່ອຊົມໃຊ%ພາຍໃນແລະະ ສົ ງອອກ, ສົ ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງSMEs ໂດດຍການ ສາງໂຄງການສະໜັບ ສະໜນແຫຼ ງທຶນໄລຍະຍາວໃຫແກ ທະນາຄານນທ ລະກິດທີ່ສົນໃຈປ ອຍກ ໃຫSMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທຫລ ໄດ ຊຸກຍ&, ສົ ງເສີມແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫທະນາຄານທ ລະກິດແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາງກົນໄກ, ປບປງໂຄງສາງດ ານ ສິນເຊື່ອແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນ, ດານການເງງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອ, ການຄ ປະກັນສາິນເຊື່ອ, ການເຊົ າສິນເຊື່ອ, ການ ຮ*ວມລົງທຶນແລະ ອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນໃຫSMMEs ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດ ຢ, ກວາງສະດວກາງຂວາງແລະ ມີປະສິດທິພາບແນໃສ ເຮັດໃຫທລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ, ສາມາດຜະລິດສິນຄາອອກຈ າຫນ າຍຮັບໃຊ%ສັງຄົມ, ສາງວຽກເຮັດງານທ າໃຫແກ ປະຊາຊົນແລະ ສາງເສດຖະກິດໃຫມີການນຂະຫຍາຍຕົວຢ8າງເຂັ້ມແຂ; ດັ ງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜານມາທຫຫລ ໄດ ອອກຂໍ!ຕົກລົງວ າດວ
ນະໂຍບາຍຊຸກຍ& ທະນາຄານທ ລະກິດສະຫນອງສິນເຊື່ອເພື່ອສົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ ອຍແລະ ກາງໃນເດືອນກັນຍາ2019 ໂດຍກາ ນົດນະໂຍບາຍຕໍທະນາຄານທ ລະກິດທີ່ສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ອສົງເສີມSMEs ຄື: ໄດ ຮັບການສ າຮອງເງິນແຮລວມທົ0,2%ວໄປຈາກ ການົດໄວ0,5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກ 3ທີ່ເປນຊັ້ນປສະເພາະລ(ກກະຕິຄາເງິນກ 3ທີ່ເປນSMEs; ມີສິດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນທຫລ ເພື່ອແກ ໄຂສະພາບຄ ອງເມື່ອເຫັນວ າມີຄວາມຈ0າເປ; ຮັບການປະຕິບັດການຍ ອງຍໍເປ ນທະນາຄານຕົວແບບໃນການສົSMEsງເສີມຈາກ ລັດຖະບານແລະ ທຫລ ເເລະ ໄດຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆຕາມການກ ານົດຂອງທຫລ ໃນແຕ ລະໄລຍະ.
ເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈ0ລະໂລກສາຍພັນໃໝ (COVID-19), ທຫລ ໄດ ອອກຂໍ!ຕົກລົງວ າດວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເລກທີ238/ທຫລ ລົງວັນທີ26 ມີນາ2020 ເພື່ອເປ/ນກາ ຊ ວຍລ"ກຄາຂອງທະນາຄານ ທລະກິດແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ ງກ4າວໃຫສາມາດສືບຕໍ ດາເນີນທລະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດໄດຖືກ ຄວບຄມຈົນກວ າສະພາບເຂົ້າສ ປກກະຕິດວຍການປບປ ງໂຄງສາງໜີ້ຄືນໃໝໃຫແກ ລ ກຄາ(ເລື່ອນການຊ ໜີ້ຕົ້ນທຶນາລະແລະ ດອກ ເບ ຍ), ສະໜອງເງິນກ 3ບໝວງໃ. ສາລັບທະນາຄານທ ລະກິດແລະ ສະຖາບັນການເງິນກໍໄດ ຮັບນະໂຍບາຍຜ ອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັ ການຈັດຊັ້ນ) ແລະ ການຫັກເງິນແຮຫນີທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກ/ຽວຂຈາກ ທຫລອງ; ພ(ອມນັ້ນ, ທຫລ ໄດ ອອກຂໍ! ຕົກລົງວ າດວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍ ການຜະລິດແລະ ແກ ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັ ງກ4າວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເພື່ອກະ
ຕ ນເສດຖະກິດແລະ ຊ%ວຍບັນເທົາແກ ໄຂຜຮັບຜົນກະທົບດ3ທີ່ໄດ ວຍແຫຼງທຶນຂອງທຫລ ທີ່ມີອັດຕາດອກເບ5,5%ຍຕ ຕໍາ ປ ໄລຍະ ເວລາກມສງສຢ 6ດປ, ກົນໄກການປ ອຍກຜານທທກ ແລະ ການົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ18 ເດືອນເພື່ອແນໃສ ສ າງເງື່ອນໄຂ ໃຫບ ກຄົນ, ຈ0ນລະວິສາຫະກິດແລະ SMEs ທີ່ທ າການຜະລິດ, ປກຝ, ລ"ຽງສັດແລະ ປງແຕງຜະລິດຕະພັນສິກ-າອ$ດສາຫະກາ, ຜະລິດສິນຄາອ$ປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທ ອງທ -ຽວການບໍລິການປ @ນອ, ຫັດຖະກ$ອມ -ທລະກິດອື່ນທີ່ສົາ ງເສີມການຜະລິດແລະ
ສົ ງອອກສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕສາມາາໄດຟBສະດວກນຟBແລະ ສືບຕໍການດ າເນີນທລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດ ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດໄດ,ຮັບການຄວບຄມທັງເປນການປະກອບສວນຂອງທຫລ ໃນການຊຸກຍ ການຜະລິດພາຍໃນ, ຮັບປະກັນ ຄວາມຫມັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານແລະ ກະຕ ນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ປະຈບັນມີທະນາຄານທ ລະກິດ(ທທກ) 16 ທະນາຄານ ເຂົ້າຮ*ວມໂຄງການ ທຫລ ໄດ ອະນ ມັດເງິນກ 3ໃນງວດທີ1/2020 ມີທັງໝົດ93 ລາຍ ໃນວົງເງິນ374 ຕື້ກີບ.
ທຫລ ໄດ ສ າງຕັ້ງກອງທຶນສົງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນຂອງສປປ ລາວ ( LAFF) ພາຍໃຕການສະໜັບສະໜ ນໜນທຶນ
ຊ%ວຍເຫຼືອຂອງKFW ເພື່ອປ ບປງສະພາບແວດລ ອມທາງທສາລັບລະກິດSMEs (ເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ) ແນໃສການເຂົ້າຫາແຫຼງ ທຶນໄດ ຢ າງສະດວກຄ ອງຕົວແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ຈ0ບັນມີ1 ທທກ ແລະ 1 ສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຮ*ວມ(ມີລ"ກຄາ2.316 ລາຍ, ລວມຍອດສິນເຊື່ອ64,66 ຕື້ກີບ) ສາມາດປອຍສິນເຊື່ອໃນຂົງເຂດ13 ແຂວງທົວປະເທດ; ນອກນີ້, ທຫລ ໄດ ສະໜອງແຫຼງທຶນສົ ງເສີມ SMEs ພາຍໃຕກອງທຶນສົງເສີມSMEs (ທສວ) ກະຊວງອ ດສາຫະກາແລະ ການຄ າ200 ຕື້ກີບ ໃນປ 2020 ເພື່ອໃຫທສວ ປອຍກ ຕໍ
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ານທທກ ໃຫSMEs ດວຍອັດຕາດອກເບ ຍ3% ຕໍ, ປະຈບັນມີ4ທະນາຄານທ ລະກິດທີ່ເຂົ້າຮ*ວມໂຄງການໃນເປໝາຍແມາ ນ ປກຝ ແລະງ ລ"ຽງສັດ, ປງແຕງກະສິກ, ຫັດຖະກາ , ທອງທາ .ຽວຮອດທ າຍເດືອນກໍລະກົດ2020 ທສວ ໄດປອຍກ ໃຫ4 ທະນາຄານ ທລະກິດແລປະມານວ 47 ຕື້ກີບ.
ທຫລ ໄດ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທະນາຄານພັດທະນາແຫ ງຊາດຈີນ(CDB) ໃນການກ 3ຢມເງິນ300 ລ"ານໂດລາ, ໃນ
ນັ້ນໄດເຊັນສັນຍາກ ຢ 100ມແລລ"ານໂດລາເພື່ອສົວງເສີມການພັດທະນາSMEs ທີ່ຢ /ໃນຂົງເຂດບ ລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ(ການ ຜະລິດ, ການບໍລິການ, ກະສິກາແລະ ອ$ດສາຫະກາປງແຕງ), ປະຈບັນມີ12 ທທກ ເຂົ້າຮ*ວມໂຄງການໃນນີ້ມີ7 ທທກ ເພື່ອສະເໜີເບີກ
ຖອນເງິນງວດທີ່1 ນ າທະນາຄານCDB. ນອກນີ້, ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດແລະ ສະຖາບັນການທີ່ຢ /ພາຍໃຕການຄ ມຄອງຂອ
ທຫລ ໄດ ມີນະໂຍບາບ-ລະບຽບການສິນເຊື່ອສະເພາະຂອງຕົນເພື່ອປ ອຍກໃຫບັນດາວິສາຫະກິດຕາງໆ.
ທານຄາແກ ວິສີສົມບັດວ າການຫົວໜາກົມບໍລິການທະນາຄານໄດ ໃຫຮ: ມາຮອດເດືອນວາ ພຶດສະພາ2020 ທົ ວລະບົບ ທະນາຄານ ສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໄດໝົດທັງ77.242 ຕື້ກີບ, ໃນນັ້ນສະໜອງໃຫSMEs ໄດ 14.210 ກວ າຕື້ກວມີບ 18,40% ແຍກເປນຂະແໜງການ ມີຂະແຫນງການຄ າກວມ 37,41% ຮອງລົງມາຂະແໜງກໍສ!າງກວມ 21, 19%, ຂະແໜງບໍລິການ20,06%, ສວນທີ່ເຫຼືອແມ ນຂະແໜງອ ດສາຫະກາ, ກະສິກາ-ປາໄມແລະ ອື່ນໆ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ
ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັ້ມແຂງ ຖ ປວງຊົນຮ*ວມແຮງນາ ໃຊາເງິນກີບ
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Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 27 August 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 August 2020 08:31:11 UTC