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AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD: Net Asset Value(s)

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06/19/2019 | 03:30am EDT

AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD (SMRU)
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD: Net Asset Value(s)

19-Jun-2019 / 09:20 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Net Asset Value(s)

FUND: AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD

DEALING DATE: 18/06/2019

NAV PER SHARE: USD: 456.0899

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 25800

CODE: SMRU
ISIN: LU1602145200
Category Code: NAV
TIDM: SMRU
Sequence No.: 10621
EQS News ID: 827199

 
End of Announcement EQS News Service

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© EQS 2019
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