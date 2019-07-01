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AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD: Net Asset Value(s)

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07/01/2019 | 08:20am BST

AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD (SMRU)
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD: Net Asset Value(s)

01-Jul-2019 / 09:16 CET/CEST
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Net Asset Value(s)

FUND: AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD

DEALING DATE: 28/06/2019

NAV PER SHARE: USD: 461.0503

NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 25800

CODE: SMRU
ISIN: LU1602145200
Category Code: NAV
TIDM: SMRU
Sequence No.: 11858
EQS News ID: 833595

 
End of Announcement EQS News Service

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© EQS 2019
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