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AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD (SMRU)
AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD: Net Asset Value(s)
22-Jul-2019 / 09:16 CET/CEST
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Net Asset Value(s)
FUND: AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI SMART ALLOCATION SCIENTIFIC BETA UCITS ETF - USD
DEALING DATE: 19/07/2019
NAV PER SHARE: USD: 464.7883
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 25800
CODE: SMRU