Advance Residence Investment : August, 2018 occupancy rate has been updated

Overall (%) Tokyo Central 7 Wards (%) Tokyo 23 Wards Exclusive of Central 7 Wards (%) Tokyo Metropolitan Area (%) Major Regional Cities (%) 2010.3 96.2 93.6 97.8 98.2 97.6 2010.4 95.2 92.5 96.4 98 96.9 2010.5 94.5 91.3 96.2 97.7 96.2 2010.6 94 90.9 95.4 97.8 95.5 2010.7 94.4 91.5 96.2 97.9 95 2010.8 94.6 91.9 96.1 97.8 95.2 2010.9 94.7 91.9 96.2 98.3 95.6 2010.10 94.9 92.3 96.2 98.2 95.7 2010.11 95.2 92.8 96.7 97.9 95.8 2010.12 95.2 92.7 97.2 97.7 95.7 2011.1 95.7 93.7 97.1 97.9 96.2 2011.2 96.2 94.4 97.8 98.2 96.2 2011.3 96.7 94.7 97.9 98.6 97.4 2011.4 96.3 94.3 97.3 98.2 97.4 2011.5 95.9 94 96.6 98 97 2011.6 96 94.1 96.6 97.9 97.2 2011.7 96.3 93.9 97.2 98.5 97.8 2011.8 96.2 93.9 97 98.6 97.6 2011.9 96.5 94.4 96.6 98.6 98.3 2011.10 96.4 94.5 96.8 98.2 98.1 2011.11 96.4 94.5 97.1 98 97.7 2011.12 96.3 94.6 96.8 98 97.1 2012.1 96.4 94.7 97.1 98.1 97.4 2012.2 96.4 94.5 97.2 97.7 97.7 2012.3 97 95.4 97.6 97.9 98.4 2012.4 96.2 94.5 96.5 97.7 97.6 2012.5 95.8 94 96.4 97 97.1 2012.6 95.8 94 96.6 97.3 96.7 2012.7 95.9 93.8 96.6 97.1 97.2 2012.8 95.4 93 96.6 96.1 97 2012.9 95.7 93.4 97 95.9 97.2 2012.10 95.7 93.8 96.7 95.8 97.2 2012.11 96.1 94.5 96.9 95.8 97.5 2012.12 96.2 95 96.9 95.8 97.3 2013.1 96.4 95.1 97.1 96.2 97.7 2013.2 96.9 95.5 97.8 97 97.8 2013.3 97.2 96 97.5 97.6 98 2013.4 96.4 95.3 96.6 98 96.7 2013.5 96.1 94.7 96.7 98.2 95.9 2013.6 96.7 95.3 97 98.5 97 2013.7 96.5 95 97 98.1 97 2013.8 96.3 94.6 96.3 98.4 97.2 2013.9 96.7 95.3 96.6 98.3 97.7 2013.10 96.6 95 96.7 98.1 97.6 2013.11 96.3 94.2 96.8 97.6 97.4 2013.12 96 93.9 96.5 98.1 97 2014.1 96.5 94.6 97.1 98.2 97.3 2014.2 96.7 95 97.4 98.2 97.3 2014.3 97 95.7 97.6 98.2 97.2 2014.4 96.5 95.8 97.1 97.4 96.2 2014.5 96.4 95.6 97 97.7 96.1 2014.6 96.3 94.9 96.5 97.9 96.9 2014.7 95.9 94 96.1 98.1 96.8 2014.8 95.9 94.2 96.3 97.9 96.6 2014.9 96 94.2 96.5 97.9 96.5 2014.10 96 94.3 96.7 97.9 96.1 2014.11 96.1 94.4 96.9 98.3 96.1 2014.12 96.3 94.6 96.6 98.3 96.7 2015.1 96.5 95.4 97.1 98 96.3 2015.2 97 96.3 97.6 98 96.7 2015.3 97.3 96.6 97.5 98.4 97.2 2015.4 96.5 96.5 96.4 97.4 96.1 2015.5 96.3 95.8 96.4 97.3 96.2 2015.6 96.4 95.6 96.5 97.1 96.7 2015.7 96.4 95.6 96.8 96.9 96.6 2015.8 96.3 95.4 96.6 96.8 96.6 2015.9 96.4 95.5 96.5 98.1 96.3 2015.10 96.5 95.7 97 98 96.3 2015.11 96.4 95.6 97.1 97.6 96.1 2015.12 96.6 95.6 96.9 98.5 96.6 2016.1 96.7 95.5 97.1 98.5 96.6 2016.2 97.2 96.5 97.6 98.5 97 2016.3 97.7 96.8 98 99.2 97.8 2016.4 96.7 95.8 97 98.9 96.4 2016.5 96.1 95 96.5 98.9 95.6 2016.6 96.5 95.1 97.3 98.6 96.1 2016.7 96.6 95.6 97.3 98.8 96 2016.8 96.3 95.3 96.5 99 96 2016.9 96.6 95.2 97 99.1 96.6 2016.10 96.4 95.4 96.5 98.7 96.5 2016.11 96.4 95.6 96.4 98.7 96.3 2016.12 96.4 95.5 96.2 98.4 96.6 2017.1 96.6 96.1 96.5 98.6 96.7 2017.2 97.3 97.2 97.3 98.7 97 2017.3 97.8 97.3 97.7 99.1 97.9 2017.4 96.9 96.1 96.9 99 96.9 2017.5 96.5 95.9 96.6 99 96.2 2017.6 96.8 96.4 96.6 99.1 96.5 2017.7 96.9 96.4 97.1 99 96.4 2017.8 96.8 96.2 97.2 98.5 96.2 2017.9 96.9 96.2 97.4 99 96.3 2017.10 96.8 96.4 97.5 98.9 95.9 2017.11 97 96.6 97.5 99 96.3 2017.12 96.9 96.6 97.2 98.9 96.3 2018.1 97.2 97 97.6 98.8 96.3 2018.2 97.4 97 97.9 98.4 96.9 2018.3 97.7 97.2 98 99 97.5 2018.4 96.9 96.4 97.4 98.2 96.5 2018.5 96.5 96 96.8 98.4 95.9 2018.6 96.8 96.3 97 97.9 96.6 2018.7 96.9 96.5 97 98.8 96.5 2018.8 96.9 96.5 97 99.1 96.5 Overall (%)Tokyo Central 7 Wards (%)Tokyo 23 Wards Exclusive of…1/22010.32010.82011.12011.62011.112012.42012.92013.22013.72013.122014.52014.102015.32015.82016.12016.62016.112017.42017.92018.22018.790.092.595.097.5100.0 Overall Tokyo Central

Central 7 Wards Tokyo Metropolitan Area Aug. 2018 96.9% 96.5% 97.0% 99.1% 96.5% Jul. 2018 96.9% 96.5% 97.0% 98.8% 96.5% Jun. 2018 96.8% 96.3% 97.0% 97.9% 96.6% May 2018 96.5% 96.0% 96.8% 98.4% 95.9% Apr. 2018 96.9% 96.4% 97.4% 98.2% 96.5% Mar. 2018 97.7% 97.2% 98.0% 99.0% 97.5% Feb. 2018 97.4% 97.0% 97.9% 98.4% 96.9% Jan. 2018 97.2% 97.0% 97.6% 98.8% 96.3% Dec. 2017 96.9% 96.6% 97.2% 98.9% 96.3% Nov. 2017 97.0% 96.6% 97.5% 99.0% 96.3% Oct. 2017 96.8% 96.4% 97.5% 98.9% 95.9% Sep. 2017 96.9% 96.2% 97.4% 99.0% 96.3% Occupancy

2018 Overall 96.9 766,204.20 790,632.77 264 Tokyo Central 7 Wards 96.5 203,812.94 211,181.97 87 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 234,671.24 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 99.1 82,271.02 83,046.77 25 Major Regional Cities 96.5 245,449.00 254,371.01 67 Occupancy

2018 Overall 96.9 764,884.90 789,430.47 263 Tokyo Central 7 Wards 96.5 203,713.44 211,181.97 87 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 234,716.64 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 98.8 82,090.96 83,046.77 25 Major Regional Cities 96.5 244,363.86 253,168.71 66 June

2018 Overall 96.8 762,098.35 787,567.28 262 Tokyo Central 7 Wards 96.3 203,350.30 211,181.97 87 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 234,840.98 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 97.9 81,245.64 83,026.82 25 Major Regional Cities 96.6 242,661.43 251,325.47 65 May

2018 Overall 96.5 759,718.03 787,567.28 262 Tokyo Central 7 Wards 96.0 202,677.94 211,181.97 87 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.8 234,226.58 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 98.4 81,704.72 83,026.82 25 Major Regional Cities 95.9 241,108.79 251,325.47 65 April

2018 Overall 96.9 763,196.64 787,567.28 262 Tokyo Central 7 Wards 96.4 203,539.29 211,181.97 87 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.4 235,655.87 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 98.2 81,560.75 83,026.82 25 Major Regional Cities 96.5 242,440.73 251,325.47 65 March

2018 Overall 97.7 771,021.72 788,836.54 262 Tokyo Central 7 Wards 97.2 207,481.51 213,354.88 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 98.0 237,139.81 242,033.02 85 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,275.45 82,123.17 24 Major Regional Cities 97.5 245,124.95 251,325.47 65 February

2018 Overall 97.4 763,276.43 783,781.16 261 Tokyo Central 7 Wards 97.0 207,607.06 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.9 231,217.31 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 98.4 80,801.02 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.9 243,651.04 251,325.47 65 Occupancy

2018 Overall 97.2 761,478.14 783,781.16 261 Tokyo Central 7 Wards 97.0 207,818.94 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.6 230,495.02 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 98.8 81,177.95 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.3 241,986.23 251,325.47 65 December

2017 Overall 96.9 757,773.43 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.6 206,794.48 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.2 229,646.77 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 98.9 81,180.41 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.3 240,151.77 249,304.95 64 November

2017 Overall 97.0 758,524.51 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.6 206,882.27 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.5 230,339.27 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,300.59 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.3 240,002.38 249,304.95 64 October

2017 Overall 96.8 756,976.95 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.4 206,479.67 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.5 230,255.77 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 98.9 81,226.77 82,123.17 24 Major Regional Cities 95.9 239,014.74 249,304.95 64 September

2017 Overall 96.9 757,503.97 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.2 206,044.27 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.4 230,152.12 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,268.87 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.3 240,038.71 249,304.95 64 August

2017 Overall 96.8 756,398.38 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.2 206,010.08 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.2 229,606.92 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 98.5 80,914.85 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.2 239,866.53 249,304.95 64 Occupancy

2017 Overall 96.9 757,235.84 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.4 206,494.67 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 229,269.28 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,266.53 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.4 240,205.36 249,304.95 64 June

2017 Overall 96.8 756,389.71 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.4 206,343.26 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 228,179.49 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.1 81,372.20 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.5 240,494.76 249,304.95 64 May

2017 Overall 96.5 754,557.15 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 95.9 205,417.34 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 228,062.33 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,306.43 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.2 239,771.05 249,304.95 64 April

2017 Overall 96.9 757,360.14 781,760.64 260 Tokyo Central 7 Wards 96.1 205,744.47 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.9 228,773.11 236,195.31 83 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81,276.16 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.9 241,566.40 249,304.95 64 March

2017 Overall 97.8 759,594.10 776,499.30 258 Tokyo Central 7 Wards 97.3 208,423.64 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.7 225,576.29 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 99.1 81,402.46 82,123.17 24 Major Regional Cities 97.9 244,191.71 249304.95 64 February

2017 Overall 97.3 752,818.31 773,464.74 257 Tokyo Central 7 Wards 97.2 208,104.19 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.3 224,721.77 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.7 81,022.95 82,123.17 24 Major Regional Cities 97.0 238,969.40 246,270.39 63 Occupancy

2017 Overall 96.6 747,532.39 773,464.74 257 Tokyo Central 7 Wards 96.1 205,726.57 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 222,800.43 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.6 80,970.52 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.7 238,034.87 246,270.39 63 December

2016 Overall 96.4 745,486.90 773,464.74 257 Tokyo Central 7 Wards 95.5 204,587.97 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.2 222,237.43 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.4 80,779.78 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.6 237,881.72 246,270.39 63 November

2016 Overall 96.4 745,563.20 773,464.74 257 Tokyo Central 7 Wards 95.6 204,780.43 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.4 222,671.87 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.7 81,030.39 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.3 237,080.51 246,270.39 63 October

2016 Overall 96.4 740,774.50 768,078.35 256 Tokyo Central 7 Wards 95.4 204,333.55 214,137.21 89 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 222,925.44 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.7 81,090.99 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.5 232,424.52 240,884.00 62 September

2016 Overall 96.6 740,674.66 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.2 202634.91 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 223923.04 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 99.1 81418.46 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.6 232698.25 240,884.00 62 August

2016 Overall 96.3 738412.46 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.3 202859.91 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 222936.50 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 99.0 81278.79 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.0 231337.26 240,884.00 62 Occupancy

2016 Overall 96.6 740,780.87 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.6 203,639.14 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.3 224,711.26 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.8 81,137.07 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.0 231,293.40 240,884.00 62 June

2016 Overall 96.5 739,750.83 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.1 202,528.75 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.3 224,694.85 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.6 80,953.07 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.1 231,574.16 240,884.00 62 May

2016 Overall 96.1 736,675.24 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.0 202,348.71 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 222,865.89 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.9 81,229.53 82,123.17 24 Major Regional Cities 95.6 230,231.11 240,884.00 62 April

2016 Overall 96.7 741,360.88 766,881.60 255 Tokyo Central 7 Wards 95.8 204,035.74 212,940.46 88 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 223,965.97 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 98.9 81,195.03 82,123.17 24 Major Regional Cities 96.4 232,164.14 240,884.00 62 March

2016 Overall 97.7 747,415.41 764,942.68 253 Tokyo Central 7 Wards 96.8 204,186.30 211,001.54 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 98.0 226,217.86 230,933.97 81 Tokyo Metropolitan Area 99.2 81,441.87 82,123.17 24 Major Regional Cities 97.8 235,569.38 240,884.00 62 February

2016 Overall 97.2 739,005.09 760,453.15 251 Tokyo Central 7 Wards 96.5 203,546.77 211,011.54 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.6 218,479.95 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 98.5 83,354.35 84,657.50 24 Major Regional Cities 97.0 233,624.02 240,884.00 62 Occupancy

2016 Overall 96.7 735,261.76 760,453.15 251 Tokyo Central 7 Wards 95.5 201,545.33 211,001.54 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 217,522.24 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 98.5 83,388.30 84,657.50 24 Major Regional Cities 96.6 232,805.89 240,884.00 62 December

2015 Overall 96.6 732,959.75 758,700.23 250 Tokyo Central 7 Wards 95.6 201,781.99 211,054.60 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.9 216,981.82 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 98.5 83,349.84 84,657.50 24 Major Regional Cities 96.6 230,846.10 239,078.02 61 November

2015 Overall 96.4 731,365.48 758,700.23 250 Tokyo Central 7 Wards 95.6 201,776.07 211,054.60 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 217,308.93 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 97.6 82,610.07 84,657.50 24 Major Regional Cities 96.1 229,670.41 239,078.02 61 October

2015 Overall 96.5 732,400.94 758,700.23 250 Tokyo Central 7 Wards 95.7 201,941.39 211,054.60 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 217,150.54 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 98.0 82,970.58 84,657.50 24 Major Regional Cities 96.3 230,338.43 239,078.02 61 September

2015 Overall 96.4 731,026.03 758,700.23 250 Tokyo Central 7 Wards 95.5 201,556.45 211,054.60 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 216,161.20 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 98.1 83,020.77 84,657.50 24 Major Regional Cities 96.3 230,287.61 239,078.02 61 August

2015 Overall 96.3 729,728.81 757,856.84 249 Tokyo Central 7 Wards 95.4 200,506.58 210,119.45 85 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 216,310.37 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 96.8 82,076.53 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.6 230,835.33 239,078.02 61 Occupancy

2015 Overall 96.4 730,573.59 757,856.84 249 Tokyo Central 7 Wards 95.6 200,870.10 210,119.45 85 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.8 216,681.03 223,910.11 79 Tokyo Metropolitan Area 96.9 82,106.43 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.6 230,916.03 239,078.02 61 June

2015 Overall 96.4 730,414.84 757,831.91 249 Tokyo Central 7 Wards 95.6 200,859.41 210,119.45 85 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 216,020.66 223,885.18 79 Tokyo Metropolitan Area 97.1 82,302.83 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.7 231,231.94 239,078.02 61 May

2015 Overall 96.3 729,656.49 757,831.91 249 Tokyo Central 7 Wards 95.8 201,373.93 210,119.45 85 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.4 215,908.05 223,885.18 79 Tokyo Metropolitan Area 97.3 82,427.63 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.2 229,946.88 239,078.02 61 April

2015 Overall 96.5 730,931.14 757,831.91 249 Tokyo Central 7 Wards 96.5 202,709.14 210,119.45 85 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.4 215,859.33 223,885.18 79 Tokyo Metropolitan Area 97.4 82,537.09 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.1 229,825.58 239,078.02 61 March

2015 Overall 97.3 721,216.76 741,536.40 241 Tokyo Central 7 Wards 96.6 196,403.61 203,297.75 82 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.5 208,989.51 214,411.37 74 Tokyo Metropolitan Area 98.4 83,371.81 84,749.26 24 Major Regional Cities 97.2 232,451.83 239,078.02 61 February

2015 Overall 97.0 717,868.83 740,021.39 240 Tokyo Central 7 Wards 96.3 194,379.49 201,782.74 81 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.6 209,238.18 214,411.37 74 Tokyo Metropolitan Area 98.0 83,016.59 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.7 231,234.57 239,078.02 61 Occupancy

2015 Overall 96.5 713,970.45 740.021.39 240 Tokyo Central 7 Wards 95.4 192,482.39 201,782.74 81 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 208,241.11 214,411.37 74 Tokyo Metropolitan Area 98.0 83,026.46 84,749.26 24 Major Regional Cities 96.3 230,220.49 239,078.02 61 December

2014 Overall 96.3 742,569.75 771.443.51 246 Tokyo Central 7 Wards 94.6 212,505.47 224,652.86 86 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 207,182.70 214,411.37 74 Tokyo Metropolitan Area 98.3 91,723.03 93,301.26 25 Major Regional Cities 96.7 231,158.55 239,078.02 61 November

2014 Overall 96.1 701,475.88 730.205.88 224 Tokyo Central 7 Wards 94.4 209,611.85 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.9 202,563.93 209,114.07 69 Tokyo Metropolitan Area 98.3 85,787.66 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.1 203,512.44 211,678.11 50 October

2014 Overall 96.0 698,372.51 727.779.41 223 Tokyo Central 7 Wards 94.3 209,559.98 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.7 199,921.01 206,687.60 68 Tokyo Metropolitan Area 97.9 85,495.40 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.1 203,396.12 211,678.11 50 September

2014 Overall 96.0 698,498.91 727.779.41 223 Tokyo Central 7 Wards 94.2 209,292.62 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 199,544.71 206,687.60 68 Tokyo Metropolitan Area 97.9 85,479.20 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.5 204,182.38 211,678.11 50 August

2014 Overall 95.9 695,643.18 725,139.07 222 Tokyo Central 7 Wards 94.2 209,339.79 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.3 196,474.94 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 97.9 85,429.60 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.6 204,398.85 211,678.11 50 Occupancy

2014 Overall 95.9 690,299.09 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 94.0 208,703.09 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.1 196,178.27 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 98.1 85,611.36 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.8 199,806.37 206,377.75 49 June

2014 Overall 96.3 692,990.61 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 94.9 210,721.87 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 196,928.60 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 97.9 85,455.90 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.9 199,884.24 206,377.75 49 May

2014 Overall 96.4 693,671.40 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 95.6 212,295.12 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 197,865.87 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 97.7 85,268.62 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.1 198,241.79 206,377.75 49 April

2014 Overall 96.5 694,477.94 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 95.8 212,826.17 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 198,099.04 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 97.4 85,039.30 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.2 198,513.43 206,377.75 49 March

2014 Overall 97.0 697,895.15 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 95.7 212,487.32 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.6 199,133.36 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 98.2 85,693.46 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.2 200,581.01 206,377.75 49 February

2014 Overall 96.7 696,065.05 719,838.71 221 Tokyo Central 7 Wards 95.0 210,926.81 222,126.16 83 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.4 198,705.28 204,047.26 67 Tokyo Metropolitan Area 98.2 85,686.58 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.3 200,746.38 206,377.75 49 Occupancy

2014 Overall 96.5 660,585.65 684,547.92 210 Tokyo Central 7 Wards 94.6 204,572.49 216,233.09 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 194,475.54 200,226.40 65 Tokyo Metropolitan Area 98.2 85,681.35 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.3 175,856.27 180,800.89 43 December

2013 Overall 96.0 657,088.81 684,547.92 210 Tokyo Central 7 Wards 93.9 202,960.04 216,233.09 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 193,197.74 200,226.40 65 Tokyo Metropolitan Area 98.1 85,612.82 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.0 175,318.21 180,800.89 43 November

2013 Overall 96.3 654,226.51 679,711.64 206 Tokyo Central 7 Wards 94.2 203,772.69 216,233.09 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.8 189,143.03 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 97.6 85,229.28 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.4 176,081.51 180,800.89 43 October

2013 Overall 96.6 651,510.43 674,623.19 205 Tokyo Central 7 Wards 95.0 205,377.20 216,233.09 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.7 188,950.93 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.1 85,614.39 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.6 171,567.91 175,712.44 42 September

2013 Overall 96.7 652,237.26 674,623.19 205 Tokyo Central 7 Wards 95.3 205,970.52 216,233.09 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 188,830.36 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.3 85,810.02 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.7 171,626.36 175,712.44 42 August

2013 Overall 96.3 644,189.54 669,094.00 204 Tokyo Central 7 Wards 94.6 199,301.97 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.3 188,246.14 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.4 85,893.51 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.2 170,747.92 175,712.44 42 Occupancy

2013 Overall 96.5 645,802.82 669,094.00 204 Tokyo Central 7 Wards 95.0 200,250.88 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 189,470.95 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.1 85,619.09 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.0 170,461.90 175,712.44 42 June

2013 Overall 96.7 646,810.11 669,094.00 204 Tokyo Central 7 Wards 95.3 200,880.78 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 189,532.68 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.5 86,007.85 87,287.54 22 Major Regional Cities 97.0 170,388.80 175,712.44 42 May

2013 Overall 96.1 642,718.79 669,094.00 204 Tokyo Central 7 Wards 94.7 199,558.76 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.7 189,003.77 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.2 85,668.89 87,287.54 22 Major Regional Cities 95.9 168,487.37 175,712.44 42 April

2013 Overall 96.4 644,893.25 669,094.00 204 Tokyo Central 7 Wards 95.3 200,845.59 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 188,673.88 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 98.0 85,537.00 87,287.54 22 Major Regional Cities 96.7 169,836.78 175,712.44 42 March

2013 Overall 97.2 644,956.45 663,846.10 203 Tokyo Central 7 Wards 96.0 202,245.22 210,703.90 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.5 190,539.82 195,390.12 61 Tokyo Metropolitan Area 97.6 80,052.74 82,039.64 21 Major Regional Cities 98.0 172,118.67 175,712.44 42 February

2013 Overall 96.9 595,457.06 614,198.92 198 Tokyo Central 7 Wards 95.5 195,860.44 205,031.44 76 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.8 160,564.70 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 97.0 79,584.72 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.8 159,447.20 162,988.33 41 Occupancy

2013 Overall 96.4 590,672.08 569,624.63 190 Tokyo Central 7 Wards 95.1 192,745.50 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 159,398.94 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 96.2 78,887.97 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.7 138,592.22 141,795.65 35 December

2012 Overall 96.2 568,198.94 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 95.0 192,554.77 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.9 159,069.33 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 95.8 78,553.31 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.3 138,021.53 141,795.65 35 November

2012 Overall 96.1 567,477.22 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 94.5 191,471.14 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.9 159,113.51 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 95.8 78,622.54 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.5 138,270.03 141,795.65 35 October

2012 Overall 95.7 565,209.44 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 93.8 190,099.33 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.7 158,674.20 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 95.8 78,562.66 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.2 137,873.25 141,795.65 35 September

2012 Overall 95.7 565,093.21 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 93.4 189,375.52 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 159,258.41 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 95.9 78,700.27 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.2 137,759.01 141,795.65 35 August

2012 Overall 95.4 563,527.41 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 93.0 188,527.85 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 158,611.28 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 96.1 78,879.41 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.0 137,508.87 141,795.65 35 Occupancy

2012 Overall 95.9 566,174.96 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 93.8 190,147.07 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 158,487.11 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 97.1 79,695.65 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.2 137,845.13 141,795.65 35 June

2012 Overall 95.8 566,073.06 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 94.0 190,552.58 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 158,624.13 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 97.3 79,827.79 82,039.64 21 Major Regional Cities 96.7 137,068.56 141,795.65 35 May

2012 Overall 95.8 566,063.05 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 94.0 190,607.01 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.4 158,220.58 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 97.0 79,584.25 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.1 137,651.21 141,795.65 35 April

2012 Overall 96.2 568,360.46 590,672.08 190 Tokyo Central 7 Wards 94.5 191,564.35 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.5 158,314.47 164,139.51 60 Tokyo Metropolitan Area 97.7 80,125.64 82,039.64 21 Major Regional Cities 97.6 138,356.00 141,795.65 35 March

2012 Overall 97.0 569,246.64 586,623.00 188 Tokyo Central 7 Wards 95.4 193,293.31 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.6 158,753.94 162,735.16 59 Tokyo Metropolitan Area 97.9 77,729.83 79,394.91 20 Major Regional Cities 98.4 139,469.56 141,795.65 35 February

2012 Overall 96.4 559,107.83 579,753.00 185 Tokyo Central 7 Wards 94.5 191,552.72 202,697.28 74 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.2 153,562.34 158,042.20 57 Tokyo Metropolitan Area 97.7 77,594.53 79,394.91 20 Major Regional Cities 97.7 136,398.24 139,618.61 34 Occupancy

2012 Overall 96.4 523,894.91 543,333.54 173 Tokyo Central 7 Wards 94.7 187,568.31 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 143,904.08 148,194.94 52 Tokyo Metropolitan Area 98.1 73,105.05 74,486.17 17 Major Regional Cities 97.4 119,317.47 122,504.11 31 December

2011 Overall 96.3 523,002.89 543,333.54 173 Tokyo Central 7 Wards 94.6 187,528.01 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.8 143,487.01 148,194.94 52 Tokyo Metropolitan Area 98.0 72,999.68 74,486.17 17 Major Regional Cities 97.1 118,988.19 122,504.11 31 November

2011 Overall 96.4 523,874.78 543,333.54 173 Tokyo Central 7 Wards 94.5 187,248.14 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 143,873.27 148,194.94 52 Tokyo Metropolitan Area 98.0 73,015.48 74,486.17 17 Major Regional Cities 97.7 119,737.89 122,504.11 31 October

2011 Overall 96.4 524,034.65 543,333.54 173 Tokyo Central 7 Wards 94.5 187,286.31 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.8 143,456.31 148,194.94 52 Tokyo Metropolitan Area 98.2 73,112.91 74,486.17 17 Major Regional Cities 98.1 120,179.12 122,504.11 31 September

2011 Overall 96.5 524,082.58 543,333.54 173 Tokyo Central 7 Wards 94.4 187,046.50 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 143,203.49 148,194.94 52 Tokyo Metropolitan Area 98.6 73,436.59 74,486.17 17 Major Regional Cities 98.3 120,396.00 122,504.11 31 August

2011 Overall 96.2 504,632.24 524,637.05 169 Tokyo Central 7 Wards 93.9 185,982.58 198,148.32 73 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.0 131,268.58 135,266.86 50 Tokyo Metropolitan Area 98.6 73,419.69 74,486.17 17 Major Regional Cities 97.6 113,961.39 116,735.70 29 Occupancy

2011 Overall 96.3 506,052.33 525,684.38 172 Tokyo Central 7 Wards 93.9 188,954.05 201,163.66 76 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.2 129,586.49 133,298.85 50 Tokyo Metropolitan Area 98.5 73,395.96 74,486.17 17 Major Regional Cities 97.8 114,115.83 116,735.70 29 June

2011 Overall 96.0 524,192.71 546,039.68 183 Tokyo Central 7 Wards 94.1 194,651.96 206,779.36 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 130,750.54 135,353.07 51 Tokyo Metropolitan Area 97.9 80,953.17 82,729.64 21 Major Regional Cities 97.2 117,837.04 121,177.61 31 May

2011 Overall 95.9 523,852.68 546,039.68 183 Tokyo Central 7 Wards 94.0 194,370.91 206,779.36 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.6 130,768.27 135,353.07 51 Tokyo Metropolitan Area 98.0 81,111.05 82,729.64 21 Major Regional Cities 97.0 117,602.45 121,177.61 31 April

2011 Overall 96.3 520,589.09 540,381.87 181 Tokyo Central 7 Wards 94.3 192,954.78 204,609.79 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.3 128,316.49 131,864.83 50 Tokyo Metropolitan Area 98.2 81,280.74 82,729.64 21 Major Regional Cities 97.4 118,037.08 121,177.61 31 March

2011 Overall 96.7 522,483.65 540,381.87 181 Tokyo Central 7 Wards 94.7 193,763.51 204,609.79 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.9 129,158.96 131,864.83 50 Tokyo Metropolitan Area 98.6 81,566.33 82,729.64 21 Major Regional Cities 97.4 117,994.85 121,177.61 31 February

2011 Overall 96.2 511,772.78 531,881.06 176 Tokyo Central 7 Wards 94.4 193,736.33 205,314.39 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.8 127,753.10 130,568.56 49 Tokyo Metropolitan Area 98.2 81,277.01 82,729.64 21 Major Regional Cities 96.2 109,006.34 113,268.47 27 Occupancy

2011 Overall 95.7 509,216.73 531,881.06 176 Tokyo Central 7 Wards 93.7 192,426.29 205,314.39 79 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.1 126,813.01 130,568.56 49 Tokyo Metropolitan Area 97.9 80,968.47 82,729.64 21 Major Regional Cities 96.2 109,008.96 113,268.47 27 December

2010 Overall 95.2 514,364.13 540,334.39 179 Tokyo Central 7 Wards 92.7 194,149.44 209,392.27 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.2 126,850.23 130,568.56 49 Tokyo Metropolitan Area 97.7 82,248.33 84,219.61 22 Major Regional Cities 95.7 111,116.13 116,153.95 28 November

2010 Overall 95.2 523,726.45 550,039.03 183 Tokyo Central 7 Wards 92.8 194,391.71 209,392.27 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.7 130,257.30 134,724.96 51 Tokyo Metropolitan Area 97.9 83,467.41 85,232.59 23 Major Regional Cities 95.8 115,610.03 120,689.21 29 October

2010 Overall 94.9 522,120.63 550,039.03 183 Tokyo Central 7 Wards 92.3 193,167.86 209,392.27 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.2 129,671.31 134,724.96 51 Tokyo Metropolitan Area 98.2 83,725.78 85,232.59 23 Major Regional Cities 95.7 115,555.68 120,689.21 29 September

2010 Overall 94.7 521,137.46 550,039.03 183 Tokyo Central 7 Wards 91.9 192,492.45 209,392.27 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.2 129,553.55 134,724.96 51 Tokyo Metropolitan Area 98.3 83,750.51 85,232.59 23 Major Regional Cities 95.6 115,340.95 120,689.21 29 August

2010 Overall 94.6 520,278.75 550,039.03 183 Tokyo Central 7 Wards 91.9 192,509.74 209,392.27 80 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.1 129,504.70 134,724.96 51 Tokyo Metropolitan Area 97.8 83,330.50 85,232.59 23 Major Regional Cities 95.2 114,933.81 120,689.21 29 July

2010 Overall 94.4 523,796.85 554,926.05 185 Tokyo Central 7 Wards 91.5 196,072.35 214,279.29 82 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.2 129,556.60 134,724.96 51 Tokyo Metropolitan Area 97.9 83,453.32 85,232.59 23 Major Regional Cities 95.0 114,714.58 120,689.21 29 June

2010 Overall 94.0 504,925.22 537,292.55 179 Tokyo Central 7 Wards 90.9 193,616.89 213,096.82 81 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 95.4 117,460.21 123,102.78 48 Tokyo Metropolitan Area 97.8 78,617.77 80,403.74 21 Major Regional Cities 95.5 115,230.35 120,689.21 29 May

2010 Overall 94.5 507,585.75 537,292.55 179 Tokyo Central 7 Wards 91.3 194,498.47 213,096.82 81 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.2 118,450.08 123,102.78 48 Tokyo Metropolitan Area 97.7 78,543.60 80,403.74 21 Major Regional Cities 96.2 116,093.60 120,689.21 29 April

2010 Overall 95.2 528,287.17 554,792.65 188 Tokyo Central 7 Wards 92.5 201,571.76 217,948.85 84 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 96.4 118,703.58 123,102.78 48 Tokyo Metropolitan Area 98.0 80,201.69 81,821.46 22 Major Regional Cities 96.9 127,810.14 131,919.56 34 March

2010 Overall 96.2 533,447.28 554,792.65 188 Tokyo Central 7 Wards 93.6 204,012.56 217,948.85 84 Tokyo 23 Wards Exclusive of

Central 7 Wards 97.8 120,350.87 123,102.78 48 Tokyo Metropolitan Area 98.2 80,374.94 81,821.46 22 Major Regional Cities 97.6 128,708.91 131,919.56 34



