AirAsia旅遊公告: AirAsia 往返香港航班

* 出發及抵達時間依據當地時間

AirAsia 已透過電子郵件和SMS短訊直接聯繫所有受影響的乘客。我們提醒今日乘搭往返香港航班的旅客留意自己登記的聯繫方式以便能夠順利接收航班取消的消息。

鑑於最近的事件，AirAsia正在為航班延誤超過3小時或取消的旅客以及2019年8月13日往返香港的旅客提供以下其中自選方案：

1. 更改日期：視乎座位情況而定，可免費更改一次至原本出發日期後的30天內；或

2. 信用帳戶：退回費用至你的BIG會員帳戶中用於下一次旅行預訂。信用帳戶必須在獲取金額到賬的90天以內重新訂購機票，所預訂的航班出行日期不受限於90天內，出行日期即可根據已發布的航班時間表； 或

3. 全額退款：如果航班延誤超過三小時或取消，根據原始付款方式可獲取您預訂金額的全額退款。退款要求請通過support.airasia.com 的AVA申請完成。通過旅行社或者第三方代理訂購機票的乘客，須直接聯繫購票代理辦理。

4. 變更航線：往返香港的航班被取消的旅客可以免費更改至往返澳門、深圳或廣州。

我們會持續留意香港情況並向乘客更新資訊。

強烈建議往返香港國際機場的旅客預留充裕時間出行，及遵從機場人員的安排指示。

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