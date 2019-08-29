AirAsia Berhad : 亚航BIG与PETRONAS推出双向积分转换，100万BIG积分有待赢取！

吉隆坡，2019年8月29日 - 亚航BIG今日将PETRONAS Mesra列入即时转换积分平台BIG Xchange中。这是有史以来第一个实行双向积分转换的合作伙伴，让BIG会员及Mesra会员能更广泛地使用他们的忠诚积分。

从即日起，BIG会员可在亚航BIG手机应用程序上通过BIG Xchange功能，将他们的PETRONAS Mesra账户连接至亚航BIG账户，并依据以下的积分兑换表转换积分：

1,250 BIG积分转换成 600 Mesra积分

2,000 Mesra积分转换成500 BIG 积分

为庆祝这个新合作关系，即日起至2019年11月30日转换积分的10位幸运BIG会员及Mesra会员将各有机会赢取100,000 BIG积分及价值RM200的20,000 Mesra积分。

除此之外，亚航BIG正进行着816 BIG World运动，凡是从即日起至2019年9月16日转换至少1,000 BIG积分的BIG会员，也将享有额外50%的BIG积分奖励。

亚航BIG首席执行员李德龙说：'亚航BIG在今日与合作伙伴PETRONAS Mesra共同完成首个双向积分转换项目，标志了一个重要的里程碑。转换积分是扩大BIG积分用途的关键，特别是将积分使用于亚航生态系统以外。实行了双向积分转换，我们距离将BIG积分成为人人皆能接受的数码货币的愿景更进一步了。'

PETRONAS Mesra是马来西亚石油贸易公司的忠诚计划，在客户添油或在Kedai Mesra便利店内购买物品时提供即时积分。所累积的积分可用来兑换汽油、Kedai Mesra产品、生活物品等等，为客户节省更多。目前，Mesra会员每购买1公升的汽油便能享有3积分，是汽油零售市场所提供的最高价值。

马来西亚石油贸易公司董事经理兼首席执行员 Dato' Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir 说：'我们很荣幸能成为第一家通过亚航BIG手机应用程序来提供双向积分转换项目的汽油公司。这个项目与我们扩展的忠诚计划的目标一致，也能为我们的客户提供一个无缝和方便的体验。透过这个合作，我们的Mesra成员现在能方便地通过数码平台管理他们的积分，并享有亚航提供的许多旅游和生活优惠。

浏览airasiabig.com 以获知更多赚取及兑换BIG 积分的资讯。

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关于AirAsia BIG

AirAsia BIG成立于2011年11月，由AirAsia集团与Aimia Inc.合资成立的BIGLIFE Sdn Bhd（924656-U）（前称BIG Loyalty Sdn Bhd）所拥有及运营。作为AirAsia忠诚计划的AirAsia BIG让其会员享受到AirAsia广泛航线最优惠的票价。超过2,200万BIG会员可以通过飞往亚洲、澳洲、中东和美国等150多个目的地的航班，及区域内参与酒店、零售、电子商务、旅游和生活合作伙伴赚取BIG积分。在此忠诚计划下，所有AirAsia机位都可以BIG积分兑换。其它会员专属优惠包括在所有AirAsia大促销期间的24小时优先预订。

关于PETRONAS Dagangan Berhad（马石油贸易公司）

PETRONAS Dagangan Berhad是马来西亚国家石油公司（马石油）Petroliam Nasional Berhad（PETRONAS）的主要国内营销部门，后者持有该公司的69.86％股权。PDB是于1982年8月5日依据1965年公司法令，在马来西亚注册成立，并于1994年3月8日在马来西亚证券交易所主板上市，该公司自此成为马来西亚下游石油和天然气产品的主要零售商和营销商。该公司在马来西亚销售各种高品质的石油产品，包括汽油、航空燃油、煤油、柴油、燃料油、船用燃油、润滑油、液化石油气（LPG）以及沥青。