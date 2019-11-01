AirAsia Berhad : 2019年終BIG SALE

2019年11月1日港澳訊 - 2019年踏入尾聲，AirAsia以年終BIG SALE推出600萬個優惠機位，單程票價低至0元*迎接新一年。

由香港/澳門出發到東南亞熱門目的地，包括吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷、清邁、布吉、馬尼拉及宿霧，會員單程票價低至HKD158*/MOP0*起。

由香港/澳門出發，經吉隆坡/曼谷/沙巴（亞庇）轉飛到墨爾本、悉尼、仰光、峇里島、浮羅交怡、雅加達及泗水等的旅客，會員單程票價由HKD387*/MOP498*起。

今年最後一場BIG SALE，不只可以查看特價機票，還可以在airasia.com 上查看酒店、活動優惠、假期套餐以及您所需要的其他一切旅程安排。

旅客熱選的超值組合包含機上餐點、標準座位選擇、保險及20公斤托運行李重點，令出行更舒適，並節省多達20％的費用。需要在旅行中帶更多行李？現在，可以特別優惠價升級至25公斤或以上的托運行李重量，超值組合和行李優惠須在預訂機票時同時購買。客人還可以使用優惠代碼FREE10預訂當地活動，即享9折優惠。

於2019年11月4日00:01(GMT+8)至2019年11月10日24:00(GMT+8)登入airasia.com或透過AirAsia手機APP即可預訂BIG SALE機位。優惠適用於出發日期為2020年4月27日至2021年3月1日的行程。

AirAsia集團首席商務官Karen Chan表示:「很高興推出2019年的年終BIG SALE活動，為客人提供最後一次預訂明年直到2021年初的旅行優惠機會。作為一家旅遊和生活時尚公司，我們已將此次活動的範圍從航班擴展到獨家精選酒店、旅遊活動和假期套餐的優惠。我們相信客人一定會在airasia.com上找到所需的一切。」