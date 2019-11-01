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AirAsia Berhad : 2019年終BIG SALE

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11/01/2019 | 07:23am EDT

2019年11月1日港澳訊 - 2019年踏入尾聲，AirAsia以年終BIG SALE推出600萬個優惠機位，單程票價低至0元*迎接新一年。

由香港/澳門出發到東南亞熱門目的地，包括吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷、清邁、布吉、馬尼拉及宿霧，會員單程票價低至HKD158*/MOP0*起。

由香港/澳門出發，經吉隆坡/曼谷/沙巴（亞庇）轉飛到墨爾本、悉尼、仰光、峇里島、浮羅交怡、雅加達及泗水等的旅客，會員單程票價由HKD387*/MOP498*起。

今年最後一場BIG SALE，不只可以查看特價機票，還可以在airasia.com 上查看酒店、活動優惠、假期套餐以及您所需要的其他一切旅程安排。

旅客熱選的超值組合包含機上餐點、標準座位選擇、保險及20公斤托運行李重點，令出行更舒適，並節省多達20％的費用。需要在旅行中帶更多行李？現在，可以特別優惠價升級至25公斤或以上的托運行李重量，超值組合和行李優惠須在預訂機票時同時購買。客人還可以使用優惠代碼FREE10預訂當地活動，即享9折優惠。

2019年11月4日00:01(GMT+8)2019年11月10日24:00(GMT+8)登入airasia.com或透過AirAsia手機APP即可預訂BIG SALE機位。優惠適用於出發日期為2020年4月27日至2021年3月1日的行程。

AirAsia集團首席商務官Karen Chan表示:「很高興推出2019年的年終BIG SALE活動，為客人提供最後一次預訂明年直到2021年初的旅行優惠機會。作為一家旅遊和生活時尚公司，我們已將此次活動的範圍從航班擴展到獨家精選酒店、旅遊活動和假期套餐的優惠。我們相信客人一定會在airasia.com上找到所需的一切。」

AirAsia BIG會員可優先提前24小時搶購優惠機位，即由2019年11月3日00:01（GMT+8）起開始以會員帳號登入airasia.com購買。BIG會員亦可憑低至500 BIG 積分於airasiabig.com或AirAsia BIG手機APP兌換優惠機位。

欲更改預訂或購買附加服務的乘客，例如預訂Santan機上套餐等，可通過「我的預訂」頁面以簡單的3個步驟：輸入、選擇及支付即可輕鬆完成 ！

歡迎關注 AirAsia Facebook (AirAsiaHK) 、Twitter 及Instagram (@airasia) 獲取最新優惠及資訊。

*會員單程票價僅適用於BIG 會員及未包含機場稅項等。

Disclaimer

AirAsia Group Berhad published this content on 01 November 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2019 11:22:07 UTC
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