AirAsia Berhad : 成為樂天馬德里決賽的台維斯盃官方指定合作夥伴

與亞洲最大低成本航空公司的合作將加強世界級網球與東南亞之間的聯繫

2019年9月25日馬德里訊-國際網球總會（ITF）和Kosmos Tennis今天宣布，AirAsia將成為樂天馬德里2019年決賽台維斯盃的正式合作夥伴。



與亞洲最大的低成本航空公司的合作將加強國際級網球與東南亞之間的聯繫，同時向世界展示並推廣該地區及其獨特的目的地。

AirAsia集團行政總裁Tony Fernandes表示：「全新形式的台維斯盃為這項運動增添了新面貌，啟發和突破了運動員、他們的代表國家和世界各地數百萬網球迷們的界限。分享和支持客人的熱情一直是我們成功贏得品牌的關鍵，這亦是我們為參加今年樂天台維斯盃決賽而興奮不已的原因。

台維斯盃決賽是我們現有贊助商組合的自然延伸，現有的包括世界衝浪聯盟、東南亞職業籃球聯賽和終極格斗冠軍賽(UFC) 。我們期待著年底在馬德里向世界展現我們的品牌和地區，並希望能在不久的將來，看到就在東南亞這裡舉辦的台維斯盃決賽。」

ITF總裁David Haggerty補充說：「 ITF很高興歡迎AirAsia成為台維斯盃決賽的官方合作夥伴。我們很樂意繼續與那些認識到這國際賽事價值的實力品牌合作，並樂於有此機會向全球市場推廣台維斯盃和網球運動。」

Kosmos Tennis行政總裁Javier Alonso也表示：「將AirAsia加入我們的主要合作夥伴能夠加強台維斯盃決賽的國際形象。這夥伴關係使我們能夠與亞洲公眾建立更多聯繫，從而真正從比賽中獲得全球影響力。我們的目標是讓網球普及到所有人，並且讓台維斯盃決賽能夠在全球各大洲中舉行。」

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關於樂天台維斯盃

樂天的台維斯盃是網球世界杯，這是網球運動中規模最大的年度國際團體賽事，2019共有135個國家和地區參與。該項賽事於1900年首次舉行，從今年開始，比賽將進入最後階段，即樂天決賽的台維斯盃，共有18個國家將在同一場地為期一周的賽事中角逐世界冠軍。改制後的首場決賽將於11月18日至24日在馬德里具標誌性的CajaMágica舉行。