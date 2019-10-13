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AirAsia Berhad : 榮獲2019年度世界旅遊大獎亞洲和大洋洲地區亞洲領先低成本航空公司奬

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10/13/2019 | 05:41am EDT

2019年10月13日富國島訊 - AirAsia連續第七年蟬聯2019年度世界旅遊大獎亞洲和大洋洲地區獎項。

AirAsia領先於酷航、捷星、香料航空、皇雀航空和飛螢航空等區內其他航空公司，贏得了低成本航空的奬項殊榮，包括亞洲領先的低成本航空公司奬和亞洲領先的低成本航空公司機艙服務員奬。

昨日在越南的Vinpearl 展覽館（Vinpearl Convention Center）舉行的盛大頒奬典禮上，AirAsia馬來西亞首席執行官Riad Asmat出席代表接受奬項。

馬來西亞首席執行官Riad Asmat表示:「能夠獲得這些獎項是一種榮幸。被客人和業界同仁認可為亞洲最佳品牌，這證明了我們持續創新以及開發以客人為中心的產品和服務的不懈努力。我們要感謝我們的Allstars (AirAsia 員工) ，特別是屢獲殊榮的機艙服務員，他們一直辛勤工作並致力於為客人提供最佳體驗。

世界旅遊大奬主席Graham E Cooke表示:「AirAsia繼續為亞洲及其他地區的低成本航空樹立標竿。其致力於提升服務的精神無可比擬，令我感高興的是旅遊業界和公眾都對它表示讚賞，並評選其為'2019年亞洲領先的低成本航空公司'和'2019年亞洲領先的低成本機艙服務員'。

世界旅遊大獎是全球旅遊業最具權威、最全面和最受歡迎的獎項之一。成立於1993年，該獎項旨在對全球旅遊業中旅行、旅遊和服務等關鍵領域的佼佼者進行表彰和嘉獎。目前世界旅遊大獎已被全球旅遊業公認為是對業內卓越產品和服務的權威認可。

Disclaimer

AirAsia Group Berhad published this content on 13 October 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 October 2019 09:40:08 UTC
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