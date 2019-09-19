AirAsia Berhad : BIG SALE 慶祝承載6億乘客

2019年9月20日港澳訊 - 連續11年榮獲世界最佳低成本航空奬的AirAsia推出600萬個優惠機位BIG SALE，慶祝承載了6億乘客。

由香港/澳門出發到東南亞熱門目的地，包括吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷、清邁、布吉、馬尼拉及宿霧，會員單程票價低至HKD147*/MOP226*起 。

由香港/澳門出發，經吉隆坡/曼谷/沙巴（亞庇）轉飛到墨爾本、悉尼、仰光、峇里島、浮羅交怡、雅加達及泗水等的旅客，會員單程票價由HKD377*/MOP492*起。

在首次預訂選擇航班時，購買選擇座位可享84折的優惠，機票連酒店度假套餐優惠價由HKD1,399/MOP1,499起。

於2019年9月23日00:01(GMT+8)至2019年9月26日24:00(GMT+8)登入airasia.com 或透過AirAsia手機APP即可預訂BIG SALE機位。優惠適用於出發日期為2020年2月10日至2020年12月15日的行程。

AirAsia集團首席商務官Karen Chan表示：「為答謝與我們一同飛行的6億乘客，我們很高興地在集團全部航線網絡推出BIG SALE回饋客人。隨著我們進一步轉型為旅遊科技平台公司，AirAsia BIG SALE將不再局限於機票優惠，當您下次在airasia.com上預訂旅程時，記得留意所選酒店、行程活動和機票連酒店度假套票的獨家折扣優惠。」