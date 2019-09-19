AirAsia Berhad : BIG SALE 慶祝承載6億乘客

2019年9月20日港澳訊 - 連續11年榮獲世界最佳低成本航空奬的AirAsia推出600萬個優惠機位BIG SALE，慶祝承載了6億乘客。
由香港/澳門出發到東南亞熱門目的地，包括吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷、清邁、布吉、馬尼拉及宿霧，會員單程票價低至HKD147*/MOP226*起 。
由香港/澳門出發，經吉隆坡/曼谷/沙巴（亞庇）轉飛到墨爾本、悉尼、仰光、峇里島、浮羅交怡、雅加達及泗水等的旅客，會員單程票價由HKD377*/MOP492*起。
在首次預訂選擇航班時，購買選擇座位可享84折的優惠，機票連酒店度假套餐優惠價由HKD1,399/MOP1,499起。
於2019年9月23日00:01(GMT+8)至2019年9月26日24:00(GMT+8)登入airasia.com 或透過AirAsia手機APP即可預訂BIG SALE機位。優惠適用於出發日期為2020年2月10日至2020年12月15日的行程。
AirAsia集團首席商務官Karen Chan表示：「為答謝與我們一同飛行的6億乘客，我們很高興地在集團全部航線網絡推出BIG SALE回饋客人。隨著我們進一步轉型為旅遊科技平台公司，AirAsia BIG SALE將不再局限於機票優惠，當您下次在airasia.com上預訂旅程時，記得留意所選酒店、行程活動和機票連酒店度假套票的獨家折扣優惠。」
AirAsia BIG會員可優先提前24小時搶購優惠機位，即由2019年9月22日00:01（GMT+8）起開始以會員帳號登入airasia.com購買。BIG會員亦可憑低至500 BIG 積分於airasiabig.com或AirAsia BIG手機APP兌換優惠機位。欲更改預訂或購買額外服務的乘客，例如預訂Santan機上套餐及選擇機位等，可通過「我的預訂」頁面以簡單的3個步驟：輸入、選擇及支付即可輕鬆完成 ！歡迎關注 AirAsia Facebook (AirAsiaHK) 、Twitter 及Instagram (@airasia) 、微博 (@亚航之家) 及微信獲取最新優惠及資訊。*會員單程票價僅適用於BIG 會員及未包含機場稅項等。 優惠活動受其他條款和細則約束。
欲更改預訂或購買額外服務的乘客，例如預訂Santan機上套餐及選擇機位等，可通過「我的預訂」頁面以簡單的3個步驟：輸入、選擇及支付即可輕鬆完成 ！
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AirAsia Group Berhad published this content on 20 September 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2019 03:21:02 UTC