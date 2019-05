MarketScreener Homepage > News > Companies > All News News : Companies Latest News Companies Markets Economy & Forex Commodities Interest Rates Business Leaders Finance Professionals Calendar Sectors All News Analyst Recommendations Rumors IPOs Capital Markets Transactions New Contracts Profits warnings Appointments Press Releases Events Corporate actions Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi : 2018Akfen REIT - Annual Report 0 05/24/2019 | 03:33am EDT Send by mail :

Last Name : Name : From * : To * : (You can enter multiple email addresses separated by commas) Message : * Required fields Akfen REIT 2018 Annual Report www.akfengyo.com.tr info@akfengyo.com.tr Akfen REIT Content Annual Report 2018 From the Management..................................................................................................................................................... 1 Chairman's Message..................................................................................................................................................... 1 CEO's Message ................................................................................................................................................................ 4 Board of Directors Biography .................................................................................................................................. 5 Top Management........................................................................................................................................................... 9 Organization Chart..................................................................................................................................................... 11 Akfen REIT Afiliates .................................................................................................................................................. 11 Shareholders ................................................................................................................................................................ 14 Hotels ................................................................................................................................................................................... 15 Novotel ve Ibis Hotel İstanbul............................................................................................................................... 15 Ibis Hotel İstanbul Esenyurt .................................................................................................................................. 15 Novotel İstanbul Bosphorus (Karaköy) ............................................................................................................ 15 Ibis Hotel Tuzla ........................................................................................................................................................... 16 Ibis Hotel Bursa........................................................................................................................................................... 16 Ibis Hotel Alsancak .................................................................................................................................................... 16 Ibis Hotel Eskişehir.................................................................................................................................................... 17 Ibis Hotel Ankara Airport........................................................................................................................................ 17 Ibis Hotel Adana.......................................................................................................................................................... 17 Novotel Trabzon ......................................................................................................................................................... 18 Novotel ve Ibis Hotel Gaziantep ........................................................................................................................... 18 Novotel ve Ibis Hotel Kayseri ................................................................................................................................ 18 Merit Park Hotel Girne (TRNC) ............................................................................................................................ 19 Ibis Hotel Samara ve Samara Office................................................................................................ ....................19 Ibis Hotel Kaliningrad............................................................................................................................................... 19 Ibis Hotel Yaroslavl.................................................................................................................................................... 20 Ibis Hotel Moscow...................................................................................................................................................... 20 Projects................................................................................................................................................................................ 20 Bulvar Loft..................................................................................................................................................................... 20 Overview of Akfen REIT ............................................................................................................................................... 21 Financial Structure (Consolidated)..................................................................................................................... 21 Portfolio ......................................................................................................................................................................... 22 Akfen in Brief ............................................................................................................................................................... 23 Akfen Infrastructure Holding in brief................................................................................................................ 25 Akfen REIT in brief .................................................................................................................................................... 25 Akfen REIT Annual Report 2018 Milestones of Akfen REIT........................................................................................................................................ 27 Mision and Vission..................................................................................................................................................... 29 Portfolio Location Map............................................................................................................................................. 30 Financial and Operational Idicators ................................................................................................................... 31 Operations.......................................................................................................................................................................... 32 REIT Industry............................................................................................................................................................... 32 Hotel and Accommodation Sector....................................................................................................................... 32 Material Developments in 2018........................................................................................................................... 33 Post-2018 Developments........................................................................................................................................ 37 Evaluation of Activities in 2018 ........................................................................................................................... 38 Real Estate Valuation Report Result .................................................................................................................. 42 ................................................................................................... 54 Corporate Governance.................................................................................................................................................. 56 Compliance Co trol On Portfolio Limitations Human Resources ...................................................................................................................................................... 56 Risk Management....................................................................................................................................................... 57 Dividend Distribution Policy ................................................................................................................................. 59 Government Grants and Incentives .................................................................................................................... 59 Loyalty Report............................................................................................................................................................. 59 Report on Compliance to Corporate Governance Principles ................................................................... 60 Akfen REIT Annual Report 2018 From the Management Chairman's MessageThe Turkish tourism sector, after suffering the effects of thegeopolitical developments in the neighboring countries in recent years, began to recover in 2017. In 2018, the sector welcomed over 40 million foreign guests, and plans to increase this figure to record highs in 2019 by diversifying its target countries to attract guests from regions outside its traditional markets. As Turkey takes back its place in the limelight of global tourism, visitors are flocking to the country, and occupancy rates are rising. However, we are faced with the fact that room rates are not sharing the same pace of growth. into Turkey, when combined with the growth in congress tourism which has stalled 2015, has brought about an upwards trend in room rates. According to global data and analysis company STR's report for the Hotel Association of Turkey (TUROB), in 2018, average hotel occupancy rates in Turkey increased to 66.2 percent with 9.6 percent growth, room revenues grew 16.9 percent to €46.6, and average room rates climbed to €70.4 with a 6.6 percent increase. The increase it room rates has brought in hot money to Turkey, which goes to show how Turkey should prioritize the tourism sector, especially in a time when economic developments are the top items in the country's agenda. Despite the fact that real estate, a sector that is closely linked with tourism, has entered into a period of stagnation due to economic reasons, we believe that this recession will be short-lived, and expect to see a recovery from the second half of the 2019 onwards as the gears of Turkish economy begin to turn once more. Meanwhile, driven by the upwards trend in tourism, Akfen REIT increased its revenues to record figures in 2018, and at the same time, showcased its pioneering position by introducing new innovations in Turkey for the first time. We are looking forward to 2019 as a year of reaching new heights and breaking new records. According"TOURISMtoREVENUESTurkish MinistryOUTPAof CultureED BYandVISITORTourism'sGROWTH"statistics, in 2018, the number of inbound visitors to Turkey grew by 18% year-over-year to 46.1 million. Overnight hotel stays increased to 190.6 million with a 22 percent growth, while total tourism revenues climbed to $29.5 billion with a 12% increase over the previous year. Akfen REIT Annual Report 2018 According to global data and analysis company STR's December 2018 Country Performance Report for TUROB, in 2018, Turkey achieved the highest rate of growth in both room revenues and hotel occupancy rates compared to other countries. However, the country is still behind European averages, which was €114.4 for room rates, €80.6 for room revenues, and 72.4 percent for occupancy in 2018. The"REALTurkishESTATEtourismEXPECTEDsector, afterTO PICKsufferingUP FROMthe effectsTHE SECONDof the geopoliticalHALF ONWARDS"developments in the neighboring countries in recent years, began to recover in 2017. In 2018, the sector welcomed over 40 million foreign guests, and plans to increase this figure to record highs in 2019 by diversifying its target countries to attract guests from regions outside its traditional markets. Despite the fact that real estate, a sector that is closely linked with tourism, has entered into a period of stagnation due to economic reasons, we believe that this recession will be short-lived, and expect to see a recovery from the second half of the 2019 onwards as the gears of Turkish economy begin to turn once more. "REITSDespite thePRESENTencouragingAN INVESTMENTdevelopmentsOPPORTUNITY"in tourism, the real estate sector is still feeling the effects of high discounts, and the REIT index has suffered a 21% drop in the span of a single year. REITs have lost two-thirds of their USD-based market capitalization in the last four years, which has turned the market into a good investment opportunity in the coming term. "AKFENIn 2018, AkfenREITREIT'sEVENUEStotal leaseREACHrevenuesALL-TIMEfrom 20HIGH"hotels inside and outside Turkey (3,628 rooms in total) surged 47 percent to reach TRY 94.6 million. This is Akfen REIT's highest lease revenue since its establishment. In parallel with the recovery in tourism, Akfen REIT's occupancy rates in 15 hotels in Turkey (2477 rooms in total) increased by 4.4 percent year-over-year to reach 66.4 percent in 2018. Likewise, all-inclusive rates per room for these hotels climbed by 40 percent in 2018 to TRY 165, up from TRY 117 in 2017. With 19 hotels operated by Accor, excluding TRNC and taking into account the four hotels in Russia, Akfen REIT saw hotel occupancy rates grow by 4 percent to reach 65.4 percent in 2018. Average revenue per all-inclusive room reached €31.3 in 2018 with a 2.6 percent increase. "TURKEY'SIn January 2018,FIRSTAkfenCONVERTIBLEREIT successfullyBOND"issued TRY 170 million in private sector bonds. These bonds, which are also significant as the first convertible bond issued in Turkey, show the strength and dedication of the Akfen Group in securing low-cost resources while benefiting investors. 2018"THANKwasYOU"an active year for both the economy and our sector. Aside from the domestic tourism opportunities presented by a population of over 82 million, Turkey also enjoys an abundance of historical and touristic destinations that offer a persistent international tourism potential, which means that the country's tourism performance indicators, particularly revenues, can be much higher than where they are today. Akfen REIT Annual Report 2018 As such, Akfen REIT will continue to work with the goal of creating value for Turkey as a leading player with 20 hotels and 3,628 rooms serving the sector. I would like to thank once again all managers and colleagues for their hard work and contribution to our company's performance in 2018, and to our stakeholders for their support. Chairmanİbrahim Sühaof theGüçsavBoar of Directors CEO's Message Akfen REIT Annual Report 2018 2018 was a challenging year for Turkey's economy, but despite this fact, the tourism sector managed to continue its upwards trend. Investments that were completed between mid-2017 and 2017, a time of great recession in the sector, achieved a brilliant performance in 2018, carrying our company to historic records in both revenues and portfolio value. While the dramatic volatility in exchange rates in 2018 had a negative effect on both our financial indebtedness and hotels that generate TRY revenues, this effect was eclipsed by the substantial revenue growth of other hotels that generate foreign currency inflow for the company. With the FIFA World Cup in Russia combined with the major increase in foreign guests in our hotels in Turkey, we saw our revenues reach all-time highs. Having transformed into a REIT in 2006 and offered to the public and being listed on the stock market in 2011, our company recorded over €17 million in 2015, a figure that would more or less stand at the same level for the next two years due to negative developments, before achieving €17.2 million from hotel investments alone in 2018. This revenue contributed to our capital, equity and net asset value, enabling us to withstand and even grow during a challenging period for the economy. We are also proud to see our Bulvar Loft Project, which our company acquired in November 2017, completely offset the losses of the challenging 2015-2017 period. This has also shown that Akfen REIT's portfolio is not only capable of recording a profit during times of growth but also able to generate sustainable income under all circumstances, reinforcing our confidence in 2019 and beyond. In today's economy where the disadvantages of excessive borrowing has forced companies to seek alternative sources for financing, which more often than not leads to a desperate search for debt and capital, our company, with support from our main shareholder, has managed to achieve a first in Turkish capital markets by issuing TRY 170 million in convertible bonds. This issuance, which has a maturity of three years and a Turkish-lira based interest of 12%, has further solidified the sustainability of the company's financials. With confidence that we will raise the bar even higher, I wish for a more productive year for our shareholders, employees, and stakeholders in 2019. Sertac F. Karaağaoğlu General Director Akfen REIT Annual Report 2018 Board of Directors Biography İ. Süha Güçsav - ChairmanHe has graduated from Economics department of Istanbul University in 1992 and had his master degree in Business Administration department of Social Sciences Institute of Gazi University. Mr. Güçsav who started his career in 1992 in Alexander & Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş. (Alexander & Alexander Insurance Brokering), worked as Financing group President and Chief executive Officer in Akfen where he started to work in 1994. Mr. Güçsav had worked especially on privatization of Vehicle Inspection Stations, Mersin International Port and IDO and also during the foundation and REIT and Akfen Enerji, for the public offering of Akfen Holding and Akfen REIT and on the subjects of the share sales of the shareholdings and long term financing. Mr. Güçsav who is Chairman of the Singapore Business Council of DEIK and Deputy Coordinating Chairman of Asia Pacific Business Councils, worked as Vice Chairman of Akfen Holding Board of Directors from 2003 till 2010. Mr. Güçsav who was member of the Board of Administrators both in Akfen Holding between the years of 2010 - 2012 and TAV Havalimanları Holding A.Ş. between the years of 2000 - 2012, is the CEO of Akfen Holding since March, 2010. Additionally to this position, he is also the Chairman of Akfen REIT and Akfen Water, and member of Board of Directors in Akfen Renewable Energy. Since October 2014, Mr. Güçsav has been appointed as the Honorary Business Representative of the International Commerce and Investment Agency (IE Singapore) that operates under the Ministry of Industry and Trade of Singapore. Mrustafa. MustafaKetenKeten -graduatedViceChairmanfrom the Commercial Business Management of the Academy of Economics and Commercial Sciences of Istanbul in 1968. Mr. Keten, who started his career as an Assistant Specialist at the State Planning Organization in 1970, completed his master degree program at Social Sciences Institute of Holland in 1978. Then, he served the duties as the Chairman of the Regions with Development Priority between the years of 1979-1983, Underscretary of State for the Agriculture, Forestry and Rural Affairs, Undersecretary of the Prime Ministry, Chairman of the Council, and General Director for Foundations of the Prime Ministry and President of the Assembly for Foundations between the years of 1984-1999. He has taken up duty at the Boards of Directors of Petkim and tamek Gıda during the period when he was at the public sector, and served the duty as the Chairman of the Board of Directors of Güneş Sigorta and Vakıfbank. Mr. Keten, who participated in Akfen Holding as the Vice-Chairman of the Board of Directors in 1999, serves duties as an academician in various educational institutions as well among his responsibilities in his work life. Among with such duties of him, he conducted the membership of the Board of Directors of Turkish-Georgian Business Council, Eurasia Business Council and Turkish-Russian Business Council. Mr. Mustafa Keten currently works as the Vice- Chairman of the Board of Directors of TYD (Tourism Investors' Association) and Vice-President of the Tourism Assembly of TOBB (the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey) and Member of the Board of Directors of the Turkish Olympic Committee. Akfen REIT Annual Report 2018 Pelin Akın Özalp - BoardMrsMember. Pelin Akın, who graduated from the Department of Management in Spanish, started her career before all else at the Strategy department in the Finance Department of the Deutsche Bank in Madrid, and then, participated in the MT program in order to be trained as a manager for future time within the structure of the company, TAV Airports Holding, following her return in Turkey. At current period, she serves duties as the Member of the Corporate Board of Committee of TAV Airports Holding, Member of the Corporate Board of Committee of Akfen Holding, IBS Sigorta ve Reasürans (Insurance and Reassurance) Brokering and Akfen GYO. For the time being, Mrs, Akın taking part in different work groups at the Foreign Economic Relations Board Spanish Business Council and Foreign Economic Relations Board British Business Council, also keeps on conducting active works as a Member of the Board of Directors and also Member of the Board of Trustees at TİKAV (Human Resources Education and Health Foundation of Turkey), established by Tekfen Holding in 1999. Mrs. Akın, who servis duty as the Vice-President Duke of Edinburgh International Award Turkey Program, conducts her duty as the Head of Advisory Council at the Department of Contemporary Researches on Turkey, established in the London School of Economics (LSE). Mrs. Pelin Akın, who has taken up the duty as an organizer of the Sweet-Talk Forum, established in 2011 in order to develop the relationships between the United Kingdom and Turkey at political, economic and cultural fields, hes the memberships of TÜSİAD (Turkish Industrialists' and Businessmen's Association), TİKAD (Turkish Businesswomen Association), TÜRKONFED (Turkish Enterprise and Business Confederation), Young Presidents' Organization (YPO), Substructure and Investments Committee at the B-20 Steering Committee, TOOB Young Entrepreneurs' Advisory Council and World Economic Forum Global Shapers. Mrs, Akın was elected to the Substitute Membership of the Board of Directors of the TÜSİAD (Turkish Industrialists' and Business-men's Association) in 2015 as well as the Memberships of the Board of Directors of TÜRKONFED, PODEM and TAİDER. Selim Akın - Board MemberMr. Selim AKIN, who graduated from the Department of Management of the University of Surrey in 2006 in the United Kingdom, served the duty as the Chairman of the Turkish Association during her university years and became a member of the Young Businessmen Association of Turkey upon his return to Turkey, and currently, conducts the duty as the Head of the Trade Commission. At the same time, he is also a member the Committee for Early Determination of Risks of the TÜSİAd and TAW Airports Holding. The main projects where he took part in, are the privatization and finance of the Vehicle Inspection Stations, privatization and finance of the Port of Mersin, public offering of Akfen Holding and issuance of bonds in this respect. Mr. Selim Akın currently serves duty as a member of the Board of Directors at the subsidiaries of Akfen Holding and Vice-Chairman of the Board of Directors of Akfen Holding in addition to his duty as Chairmanship of the Board of Directors Akfen İnşaat ve Turizm A.Ş. Akfen REIT Annual Report 2018 Sıla Cılız İnanç - Board MemberMrs. Sıla Cılız İnanç graduated from the Faculty of Law of the Marmara University in 1995 and upon completion of her law internship in 1996, she joined in Akfen Holding in 1997. She carried out the works such as merges and takeovers of companies, Private Sector-Public Sector Partnerships (PPP) in Turkey, and furthermore, company and holding restructuring along with the fields of construction, energy and competition and took up active duty at the secondary legislation works of the Public Tender Law. She has involved in all processes of privatization applications and right/privilege assignments, build-operate-transfer where Akfen and its partnerships are a party thereof, and took part in the loan contracts and establishment of finance structures of the projects, and public offering of Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş. and conformance processes of the same to the SPK (Capital Market Committee Regulation). Mrs Sıla Cılız İnanç, who is the Deputy General Director of Akfen Holding A.Ş., keeps continuing her duties as a member of the board of directors in various partnership of the Holding. İrfan Erciyas - Board MemberMr. İrfan Erciyas graduated from the Department of Finance and Economics of the Gazi University in 1977. He started his career as an bank examiner (inspector) and Branch Manager at the bank, titled as Türkiye Vakıflar Bankası, and served her duty there as the Deputy General Director between 1996-2002 and kept on working at the same place as the General director between 2002-2003, and joined in Akfen Holding with the duty as the Vice-Chairman of the Board of Directors in 2003. He served important duties at the Holding, mainly the privatization ofand IDO and the matters such as establishment and investment processes of Akfen GYO and Akfen Enerji, public offerings of Akfen Holding and Akfen GYO, share sales from subsidiaries and long-term finance matters. Mr. İrfan Erciyas, who continues to maintain his duty as a Managing Director at Akfen Holding since March 2010, serves his duties as the Chairman, Vice-Chairman and Membership of the Boards of Directors at various affiliates and subsidiaries of the Holding. Ahmet Ertürk - IndependentMr. AhmetBoardErtürk,Memberwho was born in Malatya in 1953, graduated from the Faculty of Political Sciences of Ankara in 1975. Mr Ertürk, who served duty as a Finance Inspector between the years of 1976- 1985, made a study for and on behalf of the Ministry of Finance between 1984-1985 in London on "British Experience on Privatization" Afted his service of duty as the Assistant Secretary General of TÜSİAD (Turkish Industrialists' and Businessmen's Association) between the years of 1986-1988, he took up the duties as the Deputy General Director and Consultant of General Director at the Turkish Marine Enterprises between the years of 1988-1991. Mr. Ahmet Ertürk, who worked as the Deputy Akfen REIT Annual Report 2018 General Director at Albaraka Türk between 1992-2002, took up the duty as the President of tpe Saving Deposit Insurance Fund (TMSF) between 2004-2009 following his duty as the Member of the Capital market Committee (SPK) in 2003. Mr. Ertürk, who served duty as the Senior Advisor of the (Turkish) President on economical matters between 2010 and 2014, is married with two kids and in good command of English language. Currently, he serves duty as an Independent Member of the Board of Directors of Akfen Reit. Halil Eroğlu - IndependentMrBoard. Eroglu,Memberwho was born in Karşıyaka in 1952, studied tpe primary school in seven different schools as a result of his father's profession as a civil servant. After having studied at the Boarding School of İzmir Education College (BAL-Bornova Anatolian High School), he has graduated from the Ankara University Faculty of Political Sciences in 1974. After a service period of ten years as an inspector at the bank, Türkiye İş Bankası, where he started his banking work, he served various duties at the General Directorate and branches, and worked as a General Director at Dışbank, which has been closed down for the current period and also at İş Leasing for a period of three years. Mr. Eroğlu became the General Director of the Industrial Investment Bank in 2001. After the merger of the bank in 2002 with the Industrial Development Bank of Turkey (TSKB), he served duty as the general director of the Bank for a period of ten years and retired in 2011. He served duty as the chairman or member of the board of directors at various companies either before or after his retirement. Currently, he serves duty as an Independent Member of the Board of Directors of Akfen Reit. Adnan Aydoğan - IndependentMr. Adnan AydoğanBoard Memberhas graduated from the College of Education of Diyarbakır in 1980, and from the High School of Elazığ in 1983, and from the Public Management Department of the Faculty of Economics and Administrative Sciences of the Gazi University in 1987. He completed his master degree course at the Management Sciences of the Social Sciences Institute of the Gazi University. He served duty at the Turkish Iron-Steel Plants as the Plants Manager, and Researcher at the Sakarya University, and specialist (Project Coordinator) at the Undersectariat of State at the Defence Industry, and subsequently, as the Project monitoring and Finance Branch and Head of Fund Management Division. Finally, Mr. Aydoğan, who was working as the Head of Financial Affairs and Subsidiaries within the structure of TAİ, quitted his duty in 2013, and currently serves duty as an Independent Member of the Board of Directors at Akfen REIT. Akfen REIT Annual Report 2018 Top Management F. Sertac Karaağaoğlu-MrCEO. Sertac F. Karaağoğlu, has bachelor's degree from METU Political Science and Public Administration, and MBA from Maltepe University. During his banking career in 1996-2012 he worked in Corporate and SME banking divisions of commercial banks (Toprakbank, Kentbank, Dışbank, Fortis) as branch and region manager and as director of commercial and SME credits in Fortis and TEB BNP Paribas. He continued his Corporate Finance career in exchange) as Group Director of Listing and Private Market between 2012 and 2016. Karaağaoğlu is General Manager of Akfen REIT since 2016, giving lectures on Corporate Governance and Finance in Maltepe University and member of Board in GYODER. Cüneyt Baltaoğlu - Russia Coordinator Mr. Cüneyt Baltaoğlu, who graduated from the German High School of Istanbul and subsequently, Faculty of Architecture of the Istanbul Technical University, stepped in his working life (career) by taking up a duty at the hotel project of Gama İnşaat Russia-Tyumen in 1994. Then, Mr. Baltaoğlu, who took up the duty at the Koray-Enka Partnership Moscow and Koray Construction Istanbul real estate development/investment projects between the years of 1995 and 1998, completed his MBA degree at the Rotterdam School of Management - Erasmus University of Holland between 1999-2001, and subsequently, undertook the Lycos-Europe's founding general directorate duty within the structure of Bertelsmann AG in Moscow. Mr. Baltaoğlu conducts the duty of Coordinator of Russia Investment Projects of Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen Real Estate Investment partnership) since 2007. Memduh Okyay Turan - Deputy General M nager - Op ra io s Mr. Memduh Okyay Turan graduated from the Department of Tourism and Hotel Management of Bilkent University in 1993. Mr. Turan started his professional career at Antalya Club Hotel Sera City & Resort and Antalya Dedeman Convention. Mr. Turan, who holds a Travel Agencies Information Certificate of the Ministry of Tourism, subsequently, has served duties as manager at the Mega Residence Hotel Front Office Management, Mega the Residence Sales & Marketing departments. Mr. Turan, who served duties as and General Coordinator at St. Paul Tourism & Travel Agency and Mersin Hotel Chain Group, conducted the General Coordinator duty in the following years at the City Residence, affiliated to the same group, and Kuşadası Mersin Beach Resort. Mr Turan, who joined the Akfen Family in 2005, serves duty as the Deputy General Director for Operations at Akfen REIT since 2008. Akfen REIT Annual Report 2018 Yusuf Anıl - Deputy GeneralYusuf AnılManagerwas graduatedFinancialfrom theandSchoolAdministrativeof Economics ofAffairsAnadoluUniversity in 1994 and began his professional career in 1988. After completing his military duty in 1995, he worked as the Accounting and Financial Affairs Manager at Tam Group from 1996 until 2000. Between 2000 and 2004, he opened his own Independent Accounting and Financial Advising office. He worked as the Accounting Manager Borusan Telekom and other technology companies of Borusan Holding from 2004 until 2007. He had worked as the Accounting Manager of Akfen Real Estate Investment Trust since February 2008 and Anıl has been working as Deputy General Manager since 2018. He received his independent accountant and financial advisor certificate in 2001 and Independent Auditor certificate of Public Oversight Authority. The total amount of financial benefits such as honorarium, fees, premium, bonuses, dividends and so on, provided to the managers of the Company are presented herein Benefits, for Top Level Executives (Thuosand TRY) 2017 2018 Change (%) Apart from this, no other material right, allowance, representation expense,material rightin kind,insurance and similar indemnity has been given. The total amount ofshort-termbenefits, provided to the executive managers for Akfen REIT and its affiliates belonging to the year ending on December 31, 2018 refers to an amount of TRY 2.508.656 (December 31, 2017: 1.901.561) and all explanations, made pursuant to the legislation are conformed thereto and necessary process is conducted within the direction of the fee policy of the Company. Organization Chart Board of Directors Chairman of the BoardSühaof DirectorsGüçsav İ. GeneralSertacManagerF. Karaağaoğlu Akfen REIT Annual Report 2018 MustafaPelinAkınKetenÖzalp-Vice-Chairman of the Board of Directors Selim Akın- Board Member Board Member Sıla Cılız İnanç- Board Memberİrfan Erciyas- Board MemberAdnan Aydoğan*- Board MemberHalil Eroğlu*- Board MemberAhmet Ertürk*- Board Member * Independent Members of the Board of Directors Deputy General Manager Financial and Administrative YusufAffairsAnıl Assistant Specialist Cüneyt Baltaoğlu Officer for Investor's Şevin Nar Deputy General Russia Coordinator Mehmet Aldırmaz MemduhOkyay Turan 11 personnel Affairs and Finance Legal Consultant anager- Operations Administrative Affairs Accounting Man ger Hülya Keser Aslı Canan Ocal OğuzhanTuran Fatih Akar Akfen REIT Afiliates Group Companies Trade Name Akfen Gayrimenkul Ticaret ve İnşaat A.Ş. Activity Issued Capital Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship Trade Name Russian Hotel Investment B.V. Activity Issued Capital Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship Akfen REIT Annual Report 2018 Trade Name Russian Property Investment B.V. Activity Issued Capital Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship Trade Name Hotel Development Investment B.V. Activity Issued Capital Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship Trade Name Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş.* Activity Issued Capital Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship *Akfen Karaköy Yatırımları ve İnşaat A.Ş.'s 19.90 capital belongs to Akfen REIT and 71.57% belongs to Akfen GT A.Ş. Trade Name Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adi Ortaklığı Issued Capital Construction Work Activity Company's Share in Capital Currency Company's Share in Capital (%) Company's Relationship Akfen REIT Annual Report 2018 MainAkfenactivityGa rimenkulfields of AkfenTicaGayrimenkuleti ve İnşTicaretiat Ave.ŞInsaat. (AkfenA.S., 100%GT)subsidiary of Akfen REIT, are developing, managing and have manage real estate investments. Akfen GT has regular rental income from 5 stars Merit Park, located in TRNC since 2007. Additionally the company has opened Ibis Otel Yaroslavl, Ibis Otel Samara, Ibis Otel Kaliningrad and Samara Office among Akfen REIT's investments in Russia. Akfen GT owns 97.72% of the shares of Russian Hotel Investments B.V. (RHI) and Russian Property Investment, and 95.15% of the shares of Russian Property Investment B.V. (RPI) established in the Netherlands. All of the HDI shares, held by Akfen GYO, were sold to Akfen GT, one of the subsidiaries of the Company, on March 27, 2017. Akfen Karaköy, has increased its capital to TRY 121,000,000 on 18 May 2018 and Akfen Karaköy has increased its direct and indirect ownership ratio by 91,47% in Akfen Karaköy. RHIIconsolidates firms established in Russia to realize hotel projects in this country. Active firms under The company are presented in the table. RPIPIconsolidates project-based firms realizing projects in Russia excluding hotel management projects. HDI,DIof which 100 % participation is held by Akfen GT, is established in Russia in order to develop hotel project(s) in Russia. The Company having its centre of activity located in Holland has realized a hotel project, put into operation in Moscow. KaraköyAkfen KGayrimenkulraköy GayriYatırımlarıenkulve InsaatY tırımlarıA.S., establiveshedİnşaatby a shareholdingA.Ş. (Akfenof 69Karaköy).99% with the purpose to develop projects in Karaköy, is a special purpose subsidiary. Planning, constructing and subcontracting, renting, managing and outsourcing management of tourism facilities, hotels and real estate investments are among the operations of the Company. Akfen Karaköy, has increased its capital to TRY 121,000,000 on 18 May 2018 and Akfen Karaköy has increased its Akfen REIT Annual Report 2018 direct and indirect ownership ratio by 91,47% in Akfen Karaköy. The Company currently conducts a hotel project in Istanbul, Karaköy, operated by Tamaris Turizm (Accor). Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Akfen Gayrimenkul Yatırım AkfenOrtaklığıREIT andA.Ş.AkfenAdi Ortaklığıİnşaat TurizmJointve TicaretVentureA.Ş. (Akfendi Ortaklık)Construction) established a joint venture (Akfen REIT 99% - Akfen Const. 1%) on November 9, 2017 to undertake the Bulvar Loft Project owned by İller Bankası A.Ş. (İller Bankası). The Project consists of 822 residences and app 7.000²commercial zone. Shareholders December 31, 2018 Shareholders Shareholders Group Shares (TRY) Number of Capital Shares Ratio (%) (1) (2) B 30.349.089 30.349.089 16,50 Hamdi Akın C 999 999 D 1000 1000 C 1 1 Total 100,00 184.000.000 184.000.000 (1) The Company, which is the main shareholder of the Company, is transferred to Akfen Holding through the merger completed on 28 February 2018 The(2)shareTh segroupshares alsoofhaveA,listedC,sharesD has.the privilege to select nominees for the board of directors member selection. Members of the Board are elected by the General Assembly among the nominees, where 2 of them selected by Group A, 2 of them by Group C, and 2 of them by Group D shareholders. Regarding the company's own shares, there is no acquired share. Akfen REIT Annual Report 2018 Hotels Novotel ve Ibis Hotel İstanbul The Istanbul lands of Novotel Istanbul and Hotel Ibis was allocated by the State Treasury bearing a construction right contract, dated as December 04, 2003, for a period of 49 years. The term of the allocation is extended to 2067 in 22.12.2018. It is an accommodation point convenient for commercial and touristic-purpose trips with its close proximity to the historical regions and business centres of Istanbul at a distance of 10 kms to the Atatürk Airport and 11 kms to Taksim. Its distance to various locations such as 0,5 kms to Veliefendi Hippodrome and Abdi İpekçi Sports Hall, 6 kms to the Olimpiyat Stadium, and 10 kms to the Sultanahmet and Beyazıt Districts give opportunity for hotel visitors to reach the activities easily, desired by them. 26.372 m 2 Number of Novotel Rooms Surface of the Land Surface of Construction Area 11.720 m2 Operator March 2007 Number of Hotel Ibis Rooms 208 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 228 Ibis Hotel İstanbul Esenyurt The Hotel Ibis Istanbul Esenyurt taking place at the District Esenyurt, which is one of the most rapidly developing regions of Istanbul through suburb projects and land of which is owned by Akfen REIT, was opened and put into operation on January 25, 2013. The Hotel is the E-5 Motorway-fronted and takes place within a close range of TÜYAP Exhibition and Congress Centre. Surface of Construction Area 1.755,372m 2 Number of Rooms 7.331 m Surface of the Land Operator January 2013 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 156 Novotel İstanbul Bosphorus (Karaköy) The land of Novotel Karaköy was obtained from the General Directorate of Foundations through an allocation for 49 years. It is constructed on the land of old Kozluca Han (Inn), located on the Rıhtım Caddesi (Avenue) and faces the Galataport. The opening of this hotel bearing the characteristic of the first 5-star hotel in the world was made in February 2016. Surface of Construction Area 3.074,58 m2 2 Number of Rooms 21.440 m Surface of the Land Operator February 2016 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 200 Akfen REIT Annual Report 2018 Ibis Hotel Tuzla The land of the Hotel Ibis Tuzla was purchased by Akfen REIT. It is located in the Anatolian Part of Istanbul and situated over the E-5 Motorway and close vicinity of Shipyard, Metro (Underground), Organized Industrial zones and Sabiha Gökçen Airport and opening of the hotel was made in April 2017. 9.480 m 2 Number of Rooms Surface of the Land 4.688 m2 Surface of Construction Area Operator April 2017 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 200 Ibis Hotel Bursa The land of the Hotel Ibis Bursa was leased from the Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkeziİşletme Kooperatifi (Bursa International Textile Trade Centre Enterprise Cooperative) on May 09, 2008 providing advantage with its close location to the commercial centres in Bursa being one of the most important industrial and commercial regions of Turkey. The permanent and independent right of construction was registered at the deed office. Surface of Construction Area 7.961,792m 2 Number of Rooms 7.523 m Surface of the Land Operator November 2010 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 200 Ibis Hotel Alsancak The land was leased on August 25, 2010from the General Directorate of Foundations of the PrimeMinistry of the Republic of Turkey for a period of 49 years. The Hotel Ibis İzmir Alsancak provides a comfortable and modern accommodation opportunity with its central location in İzmir that is one of the major cities making substantial contribution with its location and workforce to the Turkish economy. The hotel taking place at the Alsancak District of the town Konak is located within the close vicinity of Alsancak Railway Station and Alsancak Port. Number of Rooms 5.555 m Surface of the Land 629 m 2 2 Surface of Construction Area Operator June 2013 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 140 7.134 m 2 9.506 m 2 147 September 2014 Tamaris Turizm (Accor) Akfen REIT Annual Report 2018 Ibis Hotel Eskişehir The building of the Hotel Ibis Eskişehir was leased from the Metropolitan Municipality of Eskişehir and the grain elevator building was converted into the Hotel Ibis. The hotel being located at a walking distance to all important shopping, business and entertainment centres of Eskişehir is also situated at a location considerably close to the campus of the Anatolian University that is one of the most important focal points of the city. Furthermore, the proximity of the hotel to the railway station increases the number of transportation alternatives to the hotel. Number of Rooms 5.868 m 2 Surface of the Land Surface of Construction Area 6.806 m2 Operator April 2007 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 108 Ibis Hotel Ankara Airport The land of the Hotel Ibis Ankara Airport was purchased by Akfen REIT on July 21, 2011. The HotelIbis Ankara Airport taking place at a distance of only 1 km to the Esenboğa Airport is 28 kms away from the city centre of Ankara province. Surface of the Land Surface of Construction Area Number of Rooms Date of Opening Operator I The land of the Hotel Ibis Adana was purchased by Akfen REIT on August 03, 2010. The Hotel bis Hotel Adana Ibis Adana is located at the city centre of Adana taking place among the important industrial, commercial and agricultural centres of Anatolia. 2 Number of Rooms 9.047 m Surface of the Land 2.213 m2 Surface of Construction Area Operator September 2014 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 165 Akfen REIT Annual Report 2018 Novotel Trabzon The land of the Novotel Trabzon that is located on the Black Sea shore was leased from the World Trade Centre of Trabzon for a period of 49 years. A permanent and independent construction right of it covering a period of 49 years was registered February 27, 2008 at the deed office in favour of Akfen REIT. The Novotel Trabzon that offers a transportation advantage to its guests through its close proximity to the airport and city centre has an additional advantage since the fact that it is the first international hotel chain of the city and region. The hotel taking place just besides the World Trade Centre is one of the favourite hotels of Trabzon through its central location and design. Number of Rooms 15.232 m 2 Surface of the Land Surface of Construction Area 13.450 m2 Operator October 2008 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 200 Novotel ve Ibis Hotel Gaziantep A permanent and independent construction right was registered at the deed office (deed of the real estate) on July 17, 2007 in favour of Akfen REIT covering a period of 30 years over the land of Novotel and Hotel Ibis Gaziantep, leased from the Metropolitan Municipality of Gaziantep on May 31, 2007. The area where the Hotel is located is at a walking distance to the city centre where public institutions such as City's Governor's Office, Metropolitan Municipality, Revenue Administration and so on and historical places are located in. 18.825 m Number of Novotel Rooms Surface of the Land 6.750 m 2 2 Surface of Construction Area Operator January 2010 Number of Ibis Otel Rooms 92 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 177 Novotel ve Ibis Hotel Kayseri The land of Novotel and Hotel Ibis Kayseri was leased from the Chamber of Commerce and Industry of Kayseri on November 04, 2006 for a term of 49 years. A permanent and independent construction right covering a period of 49 years was registered August 17, 2007 at the deed office with relation to this land in favour of Akfen REIT. The hotels being located at the city centre are at a distance of 10 minutes to the airport. 11.035,4 m2 2 Surface of Construction Area Number of Novotel Rooms 11.064 m Surface of the Land Operator March 2010 Number of Ibis Otel Rooms 96 Date of Opening Tamaris Turizm (Accor) 160 Akfen REIT Annual Report 2018 Merit Park Hotel Girne (TRNC) The land where the Hotel Merit Park Kyrenia was allocated by the Ministry of Finance of the TRNC covering a term of 49 years. The hotel taking place at the portfolio of the company, Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş., which is an affiliate of Akfen REIT, was leased to the company, Voyager Cyprus Limited Company (Voyager Kıbrıs Limited Şirketi) together with its casino for a period of 20 years through the Lease Contract, executed on May 15, 2012. Number of Rooms 33.387 m 2 Surface of the Land Surface of Construction Area 37.000 m2 Operator April 2007 Date of Opening Voyager Kıbrıs Ltd. Şti. (Net Holding) 286 Ibis Hotel Samara ve Samara Office Akfen REIT carried out two important projects in one of the major cities in Russia, Samara. The Hotel Ibis Samara and Samara Office are located on the main arterial road where the airport road is intersected, being situated 2 km away from the city centre of Samara having a population of 1.2 millions. Samara also has one of the most important petrol refineries of Russia within its boundaries. 4.804 m22 Surface of Construction Area Surface of the Land 4.637 m Number of Rooms Leasable Office 11.749 m2 Operator (Hotel) March 2012 Date of Opening Russian Management Hotel Company (Accor) 204 Ibis Hotel Kaliningrad The Hotel is located on the riverbank of Progolya River at a distance of 1.2 kms from the centre of the city, Kaliningrad that is an important transfer and tourism destination on the Baltic Sea shore. Its distance to the airport, however, is 20 kms. 2 Number of Rooms 6.322 m Surface of the Land Surface of Construction Area 5.099 m2 Operator Ağustos 2013 Date of Opening Russian Management Hotel Company (Accor) 167 Akfen REIT Annual Report 2018 Ibis Hotel Yaroslavl The 3-star hotel Ibis Yaroslavl draws attention with its quality service, offered by it in the city of Yaroslavl, visited very often by domestic and foreign tourists. Yaroslavl taking place within the periphery of 250 kms to Moscow is a very active region both in terms of cruise tourism in the River Volga and cultural and business tourism, brought forth by international conferences. Number of Rooms 7.916 m 2 Surface of the Land Surface of Construction Area 4.432 m2 Operator September 2011 Date of Opening Russian Management Hotel Company (Accor) 177 Ibis Hotel Moscow The Hotel, located at the centre of Moscow, takes place just beside the sporting facilities in theregion Dynamo and at a walking distance of 15 minutes to theworld-renownedTretyakov Galery, and 10 minutes to the Paveletsky Railway Station. The Hotel Ibis Moscow offers a comfortable alternative to the business andtourism-focusedtrips through its modern architectural design andwell-illuminatedrooms, equipped with a warm decoration. Number of Rooms 13.250 m Surface of the Land 2.010 m 2 2 Surface of Construction Area Operator July 2015 Date of Opening Russian Management Hotel Company (Accor) 317 Projects Bulvar Loft The project, started within the structure of Akfen İnşaat, consists of 6 buildings, 822 flats and a commercial facility of 7 thousands of square meters. While the project was at a level of 35,20 of the total foreseen cost, it was assigned to the company, Akfen İnş. Tur. Tic. A.Ş.-Akfen REIT A.Ş. Joint Venture, of which 99 % share proportion is held by Akfen REIT: The flat sales and construction continue at the project, made through the Income Share Model on the land, owned by İller Bankası. The commitment of construction to İlbank is realized in December 2018 and sales of all of the divisions of the Project is completed in 17th of January. Net Sellable Area 169.703 m2 2 Number of Flats 94.453 m Surface of Construction Area 7.000 m 2 Commercial Area 822 Akfen REIT Annual Report 2018 Overview of Akfen REIT Financial Structure (Consolidated) TRY 2017 2018 The fixed asset value increase earnings/losses are included in the real operating profit and period profit. Total Portfolio Value* Net Assets Value* 1.608 816,5 (in million TRY) (in millon TRY) 2017 (in million TRY) Consolidated Rental Revenue 2018 Change (%) EBITDA(million TRY) 2017 2018 Change (%) 2018 Regional Rental Revenue Distribution (%) Turkey TRNC Russia 2018 Regional EBITDA Distribution (%) Turkey TRNC Russia 2018 Regional Real Estate Distribution (%) Turkey TRNC Russia 56 20 24 Akfen REIT Annual Report 2018 Portfolio Number Hotel of State of Land Lease Investment Openning Hotels Rooms Owned Expiry Date Starting Date Date Zeytinburnu 2008 2010 2012 Alsancak Airport 2014 Bosphorus 2016 Total 2.763 Number State of Investment Hotel of Rooms Owned Starting Date Hotel Opening Date 2013 Total865 -TheGrandGroupTotalhas a Samara Office Project having a leasable3area.628of 4.637 square meters in Russia in addition to its. Hotel portfolio. The office as a whole has been leased. Akfen REIT Annual Report 2018 31.12.2018 Operational Hotel Number of Operational Hotels Number of Rooms Apartments Commercial Area m2 Akfen in Brief Akfen Holding exhibits a rapid growth through its correct and precise investment decisions at thesectors that bear a growth potential, and adds vision to the sectors where the Holding conducts its operation with the qualified and eligible as well as genuine projects, realized by it. Akfen that was established in 1976 demonstrated a stable growth and gained a Holding status in 1999. Akfen being one of the leading substructure investment holdings of Turkey conducts its operations in the fields of engagement of construction, health, marine port operation, marine transportation, water distribution and wastewater services, mining, energy and real property. The Group that reflects its innovative and dynamic approach to the fields of business exhibits a rapid growth both in Turkey and international markets through its correct and precise investment decisions at the sectors that bear a growth potential, and adds vision to the sectors where the Holding conducts its operation with the qualified and eligible as well as genuine projects, realized by it. TheLeadingGroup offersbrandsits servicesin theinworldthe field of port management through the firm, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş., established jointly with the Company, Port of Singapore Authority International (PSA). It keeps on maintaining its activities in the field of energy within the scope of a partnership with European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) and International Finance Corporation (IFC). The Holding that started the marine transportation activities in 2011 makes its name as one of the leading marine transportation establishments not only in Turkey but internationally as well through the company, IDO Istanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. IBS Insurance and Reinsurance Brokerage Inc. (UIB Turkey), received its license and began operating in 1997. It formed a partnership in 2002 with UIB (United Insurance Brokers), a leading and very experienced Lloyd's broker in London. The Group also offers its services in the field of water and wastewater substructure investmentsthrough the company, Akfen Çevre ve Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş. (hereinafter shall briefly be referred to as "Akfen Su"), established jointly with an international investment firm, established in Holland and titled as Kardan N.V. Furthermore, a copper mining investment project continues in Kastamonu. Akfen REIT Annual Report 2018 ThePioneerGroup establishmentstakes its rank at the realin theirestate sectorectorthrough high standard projects, realized in this respect. The Group engages in the construction sector through its company, TAV İnşaat, an affiliate of TAV Yatırım, following the assignment of Akfen İnşaat to the firm, Akfen Altyapı Holding A.Ş., in October 2015. It comes closer from day to day to achieve its target of becoming a world-renowned brand at the airport construction sector with prestigious projects, undertaken by it. Akfen Holding realizes important investments in order to make contribution to meeting energy demand of Turkey increasing from day to day. The Holding aims to take place actively in the wholesale field in addition to the production with the investment decisions, made up-to-date at the energy sector. The holding has gathered its entire investments at renewable energy sector in 2016 under a single roof, called as "Akfen Yenilenebilir Enerji (Renewable Energy)". In July 2016, a partnership contract was executed with EBRD and IFC in order to enable them to have a partnership proportion of 16,67 per cent each at the company. Akfen holding owns 80,01 % of Akfen Yenilenebilir Enerji as of December 31, 2017, and the rest of the shares are under the possession of EBRD and IFC at equal proportions. The Group has been conducting its activities through its member company, Akfen Su, established in order to develop franchising projects at water and wastewater sector in Turkey since 2005 in the field of water distribution. The mission of Akfen Su is to regain substantial economical losses that occur at the available water and substructure sector of Turkey before all else, and ensure the people ain continuous, reliable and healthy water and substructure service. The Company aims to develop new technologies and ensure the sustainability of this circumstance and gain power at international markets through these technologies. Akfen Su that carries its expertise and experience available within the field of water and wastewater field into the disposal of solid wastes and environmental management services successfully continues to maintain the services, provided within the scope of a Waste and Environmental Management contract, signed up with IDO for the first time in 2012, by the addition of three public private sector partnership hospital projects and MIP into its portfolio in 2016. IBS Insurance has four offices in İstanbul, Ankara, Mersin and İzmir. The third largest insurance broker in Turkey. Akfen keeps on its rise through successful strategic partnerships, set up with the pioneer companies of the national and international sector since its establishment. Akfen Holding that has been one of the example groups of Turkey through its management structuring, human resources potential and transparent policy, maintained without any concession will continue to grow and increase the values of Turkey. Akfen keeps on rising through successful strategic partnerships, made with the pioneer companies of the sector. In August 2018, Akfen Altyapı Holding A.Ş. took over 99.36% of Akfen Holding's shares. Thus, Akfen Holding became a subsidiary of Akfen Altyapı Holding A.Ş., the shares of which are equally owned by Selim Akın and Pelin Akın Özalp. Akfen REIT Annual Report 2018 Akfen Infrastructure Holding in brief Akfen Altyapı Holding A.Ş. (Akfen Infrastructure Holding) was established in 2008 to provideinfrastructure investment services. With its operations in construction, energy and real estate, Akfen Infrastructure Holding is one of the leading companies in Turkey. Following the transfer of Akfen Construction to Akfen Infrastructure Holding in 2015, the company had the opportunity to build on its experience in construction and infrastructure with large-scale real estate projects, public hospitals built under PPP projects, dormitories and hotels. In addition to Akfen Construction, Akfen Infrastructure Holding boasts a number of other companies under its roof, some of which are Akfen Tourism, Akfen Merter, Akfen Consultancy and Project Development, Akfen Real Estate Portfolio Management, Masanda Tourism, Travelex and Tepe Akfen Reformer. Akfen REIT in brief Akfen REIT was established in 2006 through a change in trade registry name and a restructuringof Aksel Turizm Yatırımları ve İşletmecilik A.Ş., which was founded on June 25, 1997, into a real estate investment trust. Leveraging the deep-rooted experience and know-how of Akfen Holding, Akfen REIT plays a pioneering role in the sector by utilizing its experience in the development and construction of middle-market hotel projects for delivering distinguished budget urban hotels. The company focuses mainly on investing in real estate-based capital market instruments and creating and developing a strong real estate portfolio. Successful business model in collaboration with a leading European AkfencompanyREIT delivers urban hotel projects under Ibis Hotel and Novotel brands in Turkey and Russia through a strategic cooperation with Accor SA, Europe's largest international hotel operator chain. Leasing its newly constructed hotels to its strategic partner Accor through long- term contracts, the company generates steady and predictable lease income with its business model. Aimingportfolioto achieveofworld20hotels-class standardsin 10 yearsin itsurban hotels, Akfen REIT has reached a portfolio of 20 hotels with three- and four-star venues in the 10 years since its inception. The company's portfolio includes Ibis and Novotel in Zeytinburnu, the five-star Novotel in Karaköy, Ibis in Ankara, Ibis in Eskişehir, Novotel in Trabzon, Ibis and Novotel in Kayseri, Ibis and Novotel in Gaziantep, Ibis in Bursa, Ibis in Adana, Ibis in Izmir, Ibis in Tuzla, Ibis in Yaroslavl, Russia, Ibis in Samara, Russia, Ibis in Kaliningrad, Russia, Ibis in Moscow, Russia, and the five-star Merit Park Hotel in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The company also owns an office building in Samara with a functional area of 4,637 m2. As of December 2018, the average occupancy rate of Akfen REIT's hotels operated by Accor was 65 percent. Achieving a significant year-over-year increase, the hotel operations in TRNC and Russia accounted for 28 percent and 26 percent, respectively, of the Company's lease income in 2018. Akfen REIT Annual Report 2018 Developing unique and modern examples of the urban hotel concept, Akfen REIT considers the dynamics of the Turkish business world as well as the demand in the domestic tourism sector in its investment decisions. As one of the leading REITs in Turkey in terms of net asset value, Akfen REIT has consolidated its reputation with world-class real estate development projects. Akfen REIT was offered to the public and listed on the BIST stock exchange on May 11, 2011 and is traded under the ticker "AKFGY." As of December 31, 2016, Akfen REIT purchased 4,218,000 shares of Akfen REIT worth 2.29% of the company's total equity within the framework of the "Share Buyback Program" as decided during the Ordinary General Assembly Meeting of Akfen REIT on May 24, 2016. AkfenBulvarREITLoftholds 99% stake in the Bulvar Loft project, an Akfen Construction development that was subsequently transferred to an Akfen REIT-Akfen Construction joint venture on November 10, 2017, which is under construction on a plot of land owned by İller Bank and will be operated with a revenue sharing model. ToHostdate,dthemillionshotels in ofTurkeyguestsand Russia have welcomed approximately 8 million guests in total. As of December 2018, the average occupancy rate of all hotels in Russia and Turkey was 65%. In 2018, the Company's lease income from Turkey went up by 66% year-over-year to TRY 45 million, Russia by 44% y-o-y to TRY 25 million and its overall lease income, including the Merit Park Hotel in the TRNC and the Samara Office, increased by 54% y-o-y and climbed to TRY 98.1 million. In 2018, Turkey, Russia and TRNC accounted for 46%, 26% and 28% of company's total lease revenues from these three countries. Offering unique and modern urban hotels, Akfen REIT considers the dynamics of the Turkish business world as well as the demand in the domestic tourism sector in its investment decisions. As one of the leading REITs in Turkey in terms of net asset value, Akfen REIT has consolidated its reputation with world-class real estate development projects. While the consolidated EBITDA was TRY 71 million, the EBITDA margin was recorded at 72%. As of December 31, 2018, Akfen REIT's net asset value was TRY 816.5 million. As previously mentioned, Akfen REIT was floated on the BIST on May 11, 2011 and is traded under the ticker "AKFGY." Akfen REIT is registered at the Istanbul Chamber of Commerce under the registration no. 372279 and conducts its operations at its head office, located at Levent Loft Büyükdere Cad. No: 201 C Blok Kat: 8 34394, Levent/Istanbul. For detailed information about the Company, visit Akfen REIT's official website at www.akfengyo.com.tr. Akfen REIT Annual Report 2018 Milestones of Akfen REIT Akfen REIT keeps on making its progress through firm steps since the date of its establishmentthrough the investment decisions, made on the precise time and correct point. 2005A cooperation was established between Akfen Holding and Accor S.A. • 2006 Aksel Turizm Yatırımları A.Ş. was converted into Akfen REIT upon approval of the Capital • Market Committee. 2007 • • • Hotel Novotel Istanbul having a capacity of 208 rooms and Hotel Ibis Istanbul, however, 228 rooms were put into operation. Hotel Ibis Eskişehir having a capacity of 108 rooms was put into operation. Hotel Merit Park having a capacity of 286 rooms was put into operation in Kyrenia of TRNC. 2008 Hotel Novotel Trabzon having a capacity of 200 rooms was put into operation. 2010 • • Hotel Novotel Gaziantep having a capacity of 92 rooms and Hotel Ibis Gaziantep with 177 • rooms were put into operation. Hotel Novotel Kayseri having a capacity of 96 rooms and Hotel Ibis Kayseri, however, 160 • rooms were put into operation. • Hotel Ibis Bursa with a room capacity of 200 was put into operation. The capital of the Company was raised from TRY 72 millions up to TRY 138 millions. 2011 The Company raised its paid-up capital from TRY 138.000.000 up to TRY 184.000.000 • • through the public offering, effectuated in May 2011. • The Company raised its share at the joint ventures in Russia from 50 % up to 95 %. The Hotel Ibis in Yaroslavl bearing a room capacity of 177 was put into operation 2012 • • • Hotel Ibis Samara having a capacity of 204 rooms was put into operation. Hotel Ibis Adana having a capacity of 165 rooms was put into operation The hotel taking place at the portfolio of the company, Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş., which is an affiliate of Akfen REIT, was leased to the company, Voyager Cyprus Limited Company (Voyager Kıbrıs Limited Şirketi) together with its casino for a period of 20 years through the Lease Contract. Akfen REIT Annual Report 2018 • Hotel Ibis Esenyurt having a capacity of 156 rooms was put into operation. 2013 Hotel Ibis Alsancak having a capacity of 140 rooms was put into operation. • • Hotel Ibis Kaliningrad having a capacity of 167 rooms was put into operation • Hotel Ibis Ankara Airport having a capacity of 147 rooms was put into operation 2014 • Hotel Ibis Moscow having a capacity of 317 rooms was put into operation. 2015 2016 Hotel Novotel Istanbul Bosphorus Karaköy having a capacity of 200 rooms was put into • operation. 2017 Hotel Ibis Tuzla having a capacity of 200 rooms was put into operation. • • Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. and Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ordinary Partnership (hereinafter shall briefly be referred to as "Ordinary Partnership") was • established on November 10, 2017. A contract pertaining to the assignment of the Boulevard Soft Contract was signed up by and between Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. and Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ordinary Partnership as of November 10, 2017 as was agreed upon with İller Bankası within the framework of the approval of İller Bankası. 2018 • The commitment of construction to İlbank is realized in December 2018 and sales of all of • the divisions of the Project is completed in 17th of January. The Issuance of Bond Convertible into Share was realized on January 17, 2018 for the first time in Turkey by a listed corporation referring to a value of TRY 170.000.000. Akfen REIT Annual Report 2018 Mision and Vission ToMissionbecome the leading hotel investor in Turkey and in the region having the hotel projects that are built and managed according to world-class standards ToVisionachieve steady balance sheet growth through the development of projects that yield high profitability in the real estate sector and to reward shareholders with an uninterrupted stream of increased dividends and capital gains. Akfen REIT has the best position for a steady growth in the city hotel management field, and has Strategy specialized in city hotel investments meeting the world-class standards. • Strategic partnership with «Accor», Europe's largest and among the world's leading hotel groups • Investments in economical city hotels, • • Predictable and sustainable cash flow via long-term lease agreements, • Increasing rental income based on the performance of the hotels, Know-how acquired through specialization in a single concept, Akfen REIT • Genuine business model • Minimum operation risk • Low-risk predictable cash flow • Limitless and rapid growth opportunity Akfen REIT Annual Report 2018 Portfolio Location Map Akfen REIT targets international standards in the contemporary urban management through its innovative approach and genuine business model. Bulvar Loft Operational Hotels Operational Office Akfen REIT Annual Report 2018 Financial and Operational Idicators Akfen REIT, focusing on quality projects with its solid financial structure, increasingly consolidates its power and reliable position in the industry each year. Consolidated rental revenue (in million TRY) 2017 2018 Change Akfen REIT consolidated rental revenues have reached TRL 98.1 million, by an increase of 54% in 2017. TRY 2016 2017 2018 * The fixed assets value increase profits/losses are included in the main operating profit. Akfen REIT Annual Report 2018 Operations TheREITrealIndustryestate investment trust (REIT) sector in Turkey was put into practice in 1995 together with legal arrangements, completed by the Capital Market Committee. The real estate investment trusts started to be traded at the stock exchanged as of the year of 1997. The real estate investment trust companies invest in the real properties bearing a high earning potential, projects that are based on real estate, rights pursuant to the real estate and capital market instruments within the scope of the Capital Market Law and aim to get a predictable and regular rental income and real estate purchase-sales earning out of the immovable properties that they may add in their portfolios through these investments. When the big-scale real estate investment projects especially such as business centres or shopping centres come on the agenda, most of the companies come face to face with an equity problem. Those of companies that cannot provide sufficient finance may incline towards the financing by way of loan that may bring forth a substantial interest burden in order to carry out those types of projects. The real estate investment trust companies provide the real estate projects where the companies may face difficulty in finding finance, with financial support along with their main fields of engagements. Thus, the finance problem, faced by the companies aiming to make investment, is relieved to a greater extent by the intervention of the REIT (real estate investment trust) in the matter. Another circumstance at the real estate investments is the fact that the company comes face to face with an equity cost even if it has sufficient finance. Under such circumstances, however, the solution, proposed by REITs is the mode of use of the money due to be collected from the people in return to the shares of real estate investment trust in the finance of the said project. Hotel and Accommodation Sector Tourism remains a continuously growing industry in Turkey, same with the rest of the world. TheTourism Ministry data provides insights to Turkey's progress in tourism over the last quarter century. Tourist visitors to Turkey went from 4.4 million in the 90s, the time when the tourism industry began, to over 10 million in the 2000s. In the 2010s, Turkey had already made a name for itself in global markets, surpassing 30 million visitors annually. In 2015, Turkey was the fifth most popular destination for international tourists across the globe. According to TurkStat data, tourism expenses of Turkish citizens dropped 4.7 from the previous year to reach USD 4.896 billion, with USD 3.936 in personal, and USD 959 million in package tour expenses. In 2018, tourism revenues increased 12.3% year-over-year to reach USD 29,512,926,000. Foreign tourists accounted for 81.8% of this figure (which excludes mobile roaming and marina fees), while Turkish nationals residing abroad accounted for 18.2%. In 2018, visitors to Turkey increased 18 percent over the previous year to reach 46 million, out of which 39 million was foreign nationals, while 7 million was Turkish nationals residing abroad. Akfen REIT Annual Report 2018 Material Developments in 2018 RegardingDecemberthe22,treasury2018,-ownedLandthatAllocwas allocatedtion intoZeytinburnuthe company on November 18, 2002 and is now the site of the company's Zeytinburnu Novotel and Ibis hotels, the allocation term was extended to 49 years upon the approval of the company's application to the Ministry of Culture and Tourism. In addition, the company's annual lease paid to the National Real Estate was reduced upon the approval of the aforementioned application. InvestorsAugust 6must, 2018,be providedTransferwith certainof Privilegedrights withSharesregard to the management of the business in which they choose to invest. In order for the investors to have power over the business in which they choose to invest, they must be provided with certain rights that enable them to have a say in the management of the business in question. Following the transfer of the company, as of December 31, 2018, Akfen REIT General Assembly meeting has not convened, and the company's existing Board of Directors remain in office. As a result, Akfen REIT has been controlled by Akfen Holding as of December 31, 2018. AkfenMay 18,Karaköy,2018has,increasedSubsidiaryits capitalCapitalto TRYRegistration121.000.000 onProceduresMay 18, 2018 and Akfen Karaköy has increased its direct and indirect ownership ratio by 91,47% in Akfen Karaköy. TheMay201715, 2018,OrdinaryGeneralGeneral AssemblysemblyMeetingRegistrationof our CompanyProceduresheld on May 3, 2018 was registered on 15 May 2018 by Istanbul Trade Registry Office. TheMay20173, 2018,OrdinaryGenerGeneral AssemblyA semblyMeeting of the company was held on May 3, 2018 at 14:00 in the company's head office located at Levent Loft Binası, Büyükdere Caddesi, No:201 C Blok Kat: 8 Levent Istanbul, and under the supervision of Ministry Representative Mahmut Gündoğdu, who was assigned to the meeting upon the Istanbul Governor's Office, Provincial Directorate of Trade's letter no 34023601 of May 2, 2018. The call for the meeting was made in accordance with Article 414 of the Turkish Commercial Code, and in the method prescribed in the TCC and the company's Articles of Association. The call, which contained the agenda items for the meeting, was shared with the public on Turkish Trade Registry Gazette issue 9552 of April 5, 2018, the company's website, on Public Disclosure Platform, and the Electronic General Assembly System of the Central Registry Agency. Represented at the meeting were 1.000 Group A shares that account for TRY 1.000; 1.000 Group C shares that account for TRY 1.000; 1.000 Group D shares that account for TRY 1.000; and 139.222.823 Group B shares that account for TRY 139.222.823 of the company's total capital of TRY 184.000.000 As such, the quorum for the meeting as prescribed in both the legislation and the Articles of Association, was met. Akfen REIT Annual Report 2018 Board Member Pelin Akın Özalp, Board Member Sıla Cılız İnanç, and Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) representative Tolga Özdemir were present at the Ordinary General Assembly Meeting, which was commenced simultaneously at the meeting location and electronic media by Board Member Sıla Cılız İnanç, who was authorized by the Chairman. The audience was read the agenda items by Board Member Sıla Cılız İnanç, and no suggestion was received for changing the order of precedence of the agenda items. All resolutions in the Ordinary General Meeting agenda were accepted with unanimous vote. SinceMaythe3, 2018,companyAnnrecordeduncementno distributableof No Dividendprofit accordingDistributionto the Dividend Distribution Table disclosed to the public via the company's head office, corporate website, Turkish Trade Registry Gazette, and the Electronic General Assembly portal of the Central Registry Agency, and according to the financial statements for the fiscal period of January 1, 2017 - December 31, 2017, which were prepared in accordance with the Turkish Accounting and Turkish Financial Reporting Standards issued by the Public Oversight, Accounting and Audit Standards Agency as per the Communiqué no. II-14.1 of the Capital Markets Board ("CMB"), the General Assembly has discussed and approved that no dividends would be distributed. TheMayBoard3, 2018,of DirectorsBoardmeetingCommitteesof May 3, 2018 has taken the following resolutions with unanimous vote as per Article 390(4) of the Turkish Commercial Code; Pursuant to the Corporate Governance Communique II-17.1 of the Capital Markets Board ("Communique"); Independent Board Member Halil Eroğlu, Independent Board Member Ahmet Ertürk and 1.(Finance and) Investor Relations Manager Mehmet Aldırmaz have been appointed for a term of 1 (one) year to the Corporate Governance Committee, which will be chaired by Halil Eroğlu, Corporate Governance Committee shall also serve as the Nomination Committee and 2.Remuneration Committee, Independent Board Member Halil Eroğlu, Independent Board Member Adnan Erdoğan 3.and Independent Board Member Ahmet Ertürk have been appointed for a term of 1 (one) year to the Audit Committee, which will be chaired by Ahmet Ertürk, Independent Board Member Halil Eroğlu, Board Member Selim Akın and Board Member 4.Pelin Akın have been appointed for a term of 1 (one) year to the Early Risk Detection Committee, which will be chaired by Halil Eroğlu. Akfen REIT Annual Report 2018 TheMayBoard3, 2018,of DirectorsRep esentationmeeting of Mayand3,Binding2018 hasoftakenthe Companythe following resolutions with unanimous vote as per Article 390(4) of the Turkish Commercial Code; İbrahim Süha Güçsav has been appointed as the Executive Director and Chairman, and 1.Mustafa Keten as Deputy Chairman of the company, regardless of their previous term in the office, Chairman and Executive Director İbrahim Süha Güçsav, Board Members Pelin Akın Özalp 2.and Selim Akın have been appointed as the company's authorized signatories, and any two of the three representatives have been granted limitless authority to collectively represent and bind the company. TheAprilagenda12,for2018,the 2017CallOrdinaryfor OrdiGeneralaryAssemblyGeneralMeetingAssemblywere asMeetingfollows: Opening and Election of the Presiding Board of the Meeting, 1.General Assembly discussion on granting authorization to the Presiding Board to sign the 2.General Assembly Meeting Minutes, Reading, discussion, and approval of the 2017 Annual Report prepared by the Board of 3.Directors, Reading of the Summary Audit Report for the 2017 fiscal year, 4.Reading, discussion, and approval of the Financial Tables for the 2017 fiscal year, 5.Voting for releasing the members of the Board of Directors from their respective 6.obligations with respect to the company's activities of 2017, As per the Board of Directors resolution no 2018/5 dated March 28, 2018, as no 7.distributable profits were recorded in 2017, presentation of the attached dividend distribution to the General Assembly, and the subsequent voting on the matter of withholding profit distribution for the year, Informing the shareholders about the current duties of Board of Director members, 8.including independents, within and outside the group, Selection of Board Members, 9.Determination of monthly compensation of Board Members, 10.Presenting to the General Assembly's vote the matter of assigning Adım Gayrimenkul ve 11.Değerleme A.Ş. as the appraiser for the company's portfolio of hotels and Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. as the appraiser for the Bulvar Loft Project as per the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, and in line with the Board Resolution no. 2018/2 of January 31, 2018, and receiving the services of Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. and Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. for the appraisal of assets that may be added to the company's portfolio in 2018, Presenting to the General Assembly's vote the matter of assigning Güney Bağımsız 12.Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst and Young) as independent auditor for the year 2018 as per the provisions of the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, and in line with the Board Resolution no. 2018/6 of March 28, 2018, Akfen REIT Annual Report 2018 Informing the shareholders of any donations made by the company in 2017, and 13.determining an upper limit for donations in 2018, Informing the shareholders on any revenue and benefits generated from or out of pledges, 14.indemnities, mortgages and guarantees given in favor of any third parties in 2017 in line with Capital Markets Board regulations, Informing the shareholders on any related party transactions in 2017 that fall under the 15.scope of the Corporate Governance Communique in line with Capital Markets Board regulations, Granting permission to controlling shareholders, directors, and senior executives with 16.administrative responsibilities, as well as their spouses and relatives by blood or marriage up to second degree pursuant to the provisions of Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code, and notifying the shareholders of any transactions that took place in 2017 that fall under this scope in line with the Capital Markets Board's Corporate Governance Communique Comments and opinions, conclusion. InFebaccordance28, 2018,withAbtheoutprovisionsMergerofProcessArticles 136of theand Mainthe subsequentCapitalarticles of the Turkish Commercial Code No. 6102 (TTK) and Articles 19 and 20 of the Corporate Tax Law No. 5520 (KVK), Akfen Mühendislik A.Ş. and the merger and registration procedures of Akfen Holding A.Ş., which has the same shareholding structure as the whole company, was realized on 28.02.2018. AtJanthe31,meeting2018,of Aboutour BoardValutionof DirectorsCompanydated 31.01Selection.2018: In accordance with Article 35 of the Communiqué Serial-III-48.1 on Real Estate Investment Trusts of the Capital Markets Board, Smart Enterprise Real Estate Appraisal and Consultancy for Loft Project and also valuation companies to be valued for the assets that will be valued in 2018 and which will require valuation. And Smart Corporate Real Estate Appraisal and Consultancy Inc. and unanimously decided to determine. HüseyinJan 31,Yılmaz,2018,whoAboutservesInsvestoras the investorR lationsrelationsManagermanagerAppointmentof our Company, has been separated from our Company as of 31.01.2018, at our Board of Directors meeting dated 31.01.2018: Within the scope of Article 11 of the Corporate Governance Communiqué numbered II-17.1 of the Capital Markets Board; Instead of canceling the duties and authorities of Hüseyin Yılmaz, our company employee, Mehmet Aldırmaz, will be appointed as "Investor Relations Manager", he will be directly connected to the General Manager of our Company and Mehmet Aldırmaz will be appointed to complete the term of Hüseyin Yılmaz It was unanimously resolved by the attendants to be elected as a member of the Management Committee. Akfen REIT Annual Report 2018 TheJancollection17, 2018,of preliminaryConvertiblerequestsBondforsthe issue of convertible bonds TRY 170.000.000 (by a limit of TRY 300.000.000) with three years maturity was completed on January 16, 2018 regarding the public disclosure in January 8, 2018. The notification of Capital Markets Board dated December 25, 2017, disclosed in January 8, 2018 about the approval of convertible bonds, declared that; if the convertible bonds are decided to be reedemed by converting, the conversion price would be in favor of Company and Company's shareholders, without causing any loss for them and one of the prices between TL 2,75 which is disclosed by issuance letter in January 5, 2018 and the price calculated according to the clause 18, item 4 of 4VII-128.8 No. Debt Instruments Communiqué. Maturity of Convertable bonds starting from January 17, 2018 will be started to be traded in Borsa Istanbul on January 18, 2019. TheJaninvestor5, 2018,presentation,About Futurewhich includes-Prospectthe BillvebondReviewsConvertible Bills and Future Projections, will be issued by the Company on January 5, 2018 under the Article 10 of the Capital Market Board Communiqué No. II-15.1. Post-2018 Developments TheJanuaryremaining10,units2019,at theBulvarBulvarLoftftProject,Projewhichctis owned by İller Bank and managed as part of the ordinary partnership, was sold wholesale by İller Bank on January 10, 2019 TemporaryJanuary 30admission, 2019,applicationBulvar LoftregardingProjectthe BulvarTemporaryLoft ProjectAdmissionhas been approvedApprovalby İller Bank on January 29, 2019, and project revenues and profits will be included in the financial reports for the following period. AtJanuaryits meeting30, 2019,on JanuaryAppraiser30, 2019, the Board of Directors has resolved to assign Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. as the appraiser for the company's portfolio of hotels in line with Article 35 of the Capital Markets Board Communique Series III-48.1 on Principles on Real Estate Investment Trusts, and receive the services of Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. and TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. for the appraisal of assets that may be added to the company's portfolio in 2019. Akfen REIT Annual Report 2018 Evaluation of Activities in 2018 Rental revenues of Akfen REIT taking place at leading ranks in terms of balance sheet size amongthe Real Estate Investment Trusts operating within the boundaries of Turkey have risen to TRY 98,1 millions as of December 31, 2018. AkfenFinancialREIT thatAssessmentis managed byofaManagementprofessional and expert cadre both in financial and operational field continued to protect its financial performance in 2017 as well, and grow or expand successful projects, realized by it. Completion of the Bulvar Loft project will also contribute to the • profitability of the Company. The consolidated rental income has risen by a proportion of 54 % comparing to prior • yearand realized in amount of TRY 98,1 millions. The consolidated EBITDA has risen by a proportion of 54 % comparing to prior yearand • realized in amount of TRY 70,7 millions. • The consolidated debt was realized as TRY 1.301 millions. As of December 31, 2018, the net active value (assets) has risen with a proportion of 28 % comparing to prior yearand realized in amount of TRY 816,5 millions. Operational Performance • The consolidated rental incomes have risen by a proportion of 54 % comparing to 2017 • and realized in amount of TRY 98,1 millions. As of the date of December 31, 2018, average occupancy rate of all hotels operating in Turkey realized in amount of 66 %, and average occupancy rate of the hotels operation in Russia be 63 % and average occupancy rates of all of the hotels taking place in the portfolio of the Company, however, has risen by a proportion of 4 % comparing to prior yearand • was realized as 65,4 % on entire basis. As of the date of December 31, 2018, the average room price of the hotels operating in Turkey was Euro 34, and the average room price of the hotels operating in Russia was Euro 45 and average room price of all hotels, however, realized as of the same date was • Euro 36. The consolidated hotel expenditures were realized as approximately TRY13,8 millions at • the end of 2018. The consolidated general management expenses were realized as approximately TRY 7,8 • millions at the end of 2018. While the consolidated EBITDA was around TRY 45,9 millions at the end of 2017, it was • realized at a level of TRY 70,7 millions by an increase of 54 % at the end of 2018. The interest costs, however, have risen by a proportion of 36 % in comparison with the • same period of 2017 and realized in amount of TRY 52,7 millions • The interest costs, however, were realized at a level of TRY 94,5 millions in 2018. The net active (assets) value of the Company has risen at the end of 2018 by a proportion • of 28 % comparing to prior yearand realized in amount of TRY 816,5 millions. Akfen REIT Annual Report 2018 Increase in the value of EBITDA in 2018 EBITDA (in million TRY) 2017 2018 Change (%) 2018 (million TRY) Rental Revenue EBITDA Net Debt Consolidated 98,1 70,7 1.300,9 Number of Employees 2017 2018 Change (%) Konsolide Rental Revenue 2017 2018 Change (%) (million TRY) Consolidated 63,5 98,1 54 Total Revenue Per Room (TRY) 2017 2018 Change (%) (Jan-Dec) (Jan-Dec) Average Room Rate (Excluding of 2017 2018 Change (%) VAT) (in TRY) (Jan-Dec) (Jan-Dec) Akfen REIT 2017 2018 Annual Report 2018 Occupany Rate (%) (Jan-Dec) (Jan-Dec) Change (%) Rental Revenue (in million TRL) 2017 2018 Change (%) (Jan-Dec) (Jan-Dec) Grand Rental Total incomes * of TRNC Merit Park Hotel and Samara Office are included. TheInvesmenttotal valuePropof thertyinvestment properties taking place in our portfolio was realized as TRY 2.046 millions in 2018. Investment Properties (in million TRY) 2017 2018 Change (%) Total On-going and operational investment real 2017 2018 Change (%) estates (in million TRY) Consolidated 1.565 2.046 31 Akfen REIT Receivables and Debts from/to the Related Parties Annual Report 2018 Commercial receivables from related December 31, 2017 December 31, 2018 parties The balance of commercial receivables from Akfen İnşaat and related parties as of December 31, 2017 is the balance of receivable, remained with regard to the assignment of the plot, of which right of utilization is held by the Group pertaining to the Hotel Project in Bafra of the TRNC. Debts to the Related Parties December 31, 2017 December 31, 2018 As of 31 December 2018, the payables to related parties of Akfen Construction consist of the payables related to progress payments and other project expenses in the scope of the Group's Bulvar Loft Project. Other Debts to the Related Parties December 31, 2017 December 31, 2018 Transaction with related parties Sales and Marketing Expenses December 31, 2017 December 31, 2018 Incomplete housing payments December 31, 2017 December 31, 2018 (Bulvar Loft) Rental expense December 31, 2017 December 31, 2018 Akfen REIT Annual Report 2018 AsNetof Assetthe dateValueof December 31, 2018, The net assets value of the Company was realized as around TRY 817 millions. Portfolio Table (in million TRY) 2017 2018 Operational Hotels Project with ongoing investments Subsidiaries 416 607 Net Asset Value 637 817 Real Estate Valuation Report Result CostNovotelin the operationve Ib s Hoof thet laforementionedZeyti burnuvaluation approach and income approach to valuation was carried out using the method. Assessments made by foreign currency buying rate in TRY, TRY is in foreign currencies based on sales dry return. In building cost value cost approach, the technical characteristics, materials used in buildings in the same property constructed buildings on the market, construction costs and the costs calculated based on past experience in mind is taken into account. In buildings-depreciation, valuation based on the experience of the building's physical condition was appreciated considering the visible. Hotel as a property immovable, revenue-generating skilled subject evaluated whether ownership of valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially can get cash flow in the market, considering that easily accommodates two separate. Akfen REIT Annual Report 2018 The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income with a lower risk premium for reduction of ownership by making value were calculated. Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel reviews. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of the two values. Topics in similar investigation in the market of real estates income-generating property is evaluated. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated marketvalue report was appreciated as the return value (221.000.000.-TRY/36.700.000.-€). TheNovformationtel Trabzonof style of ownership, location, infrastructure and transportation facilities, the street and the front to the street, area and location of the building construction order, system, age, quality of workmanship and materials, installation status, air - light - the value of factors such as the status of the landscape taken into consideration and all the features that might be in the detailed market research. Cost in the operation of the aforementioned valuation approach and income approach method has reduced cash flow using the method of valuation. Assessments made by foreign currency buying rate in TRY, TRY is in foreign currencies from sales return rate. Depending on the value that was appreciated in the following manner. Hotel as a property immovable, revenue-generating skilled subject evaluated whether wnership of valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially can get cash flow in the market, considering that easily accommodates two separate. The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income with a lower risk premium for reduction of ownership by making value were calculated. Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel evaluations have been conducted. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of two values. Topics in similar investigation in the market of real estates income-generating property is evaluated. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated market value report was appreciated as the return value(148.950.000.-TRY /24.705.000.-€). Akfen REIT Annual Report 2018 InNovotelthis appraisalve Ibisstudy,HotheelvaluationGazia tepmethod is used to determine the cost method and income approach method. In the evaluations made, the foreign exchange rate of return to TRY and the Exchange rate of TRY to foreign currencies are taken as basis. The property valued in the market approach was compared with the sales of similar properties in the market. In the examinations made in the market, similar properties have been reached with the subject property and concrete data has been reached. In the cost approach, building cost value is evaluated with cost approach by considering the technical characteristics of the buildings, the materials used in the buildings, the construction costs of the buildings constructed with the same characteristics in the market and the costs calculated based on our past experiences. The depreciation rate of buildings was appreciated by taking into account the visible physical condition of the building based on the experience of the appraiser. The hotel subject property is evaluated as a property that brings income and the income approach is used in the appraisal of the property. For the data used in the revenue approach, market research for similar properties in the region was conducted. Revenue approach is made in two different ways by taking into consideration the income obtained according to the present lease and the cash flow that can be obtained in the market. The hotel was leased to the Accor Group with the rental agreement to be operated. In this respect, the value of the real property has been calculated by discounting the rental income guaranteed by the contract with a lower risk premium. In another way, according to the market research, an assessment was made according to the potential net cash flows that the hotel could obtain. In this context, the appraised value of the real estate according to the income approach; The average of the two values calculated based on the rental income guaranteed by the lease and calculated by discounting the net cash flows of the entity has been appreciated. The value of real estate is based on performance and the value calculated according to the income approach from two different methods reflects the value of the real estate. Accordingly, the market value calculated by the revenue approach is appreciated as the result of the Report (57.770.000.-TRY /9.580.000.-€) TheNovformationtel ve Ibisof styleHotelof ownership,Kay erilocation, infrastructure and transportation facilities, the street and the front to the street, area and location of the building construction order, system, age, quality of workmanship and materials, installation status, air - light - the value of factors such as the status of the landscape taken into consideration and all the features that might be in the detailed market research. Depending on the value that was appreciated in the following manner. Market approach valuation of property made, compared with the market performed similar property sales. Similar precedent in the market interested in the subject in the investigation reached concrete data real estate edifice. If the building cost value cost approach in cost approach to buildings with the technical characteristics, materials used in buildings in the same property constructed buildings on the market, construction costs, and based on past experience with the calculated costs have been assessed taking into consideration. In buildings-depreciation, Akfen REIT Annual Report 2018 valuation based on the experience of the building's physical condition was appreciated considering the visible. Hotel was considered a skilled real estate revenue is the issue of ownership of property valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially you can get in the market considering two separate cash flow. The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income with a lower risk premium for reduction of ownership by making value were calculated. Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel reviews. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of the two values. The value of real estate performance in income-generating property, depending on whether you come from two different methods are used depending on the value of the calculated value of ownership approach better reflects the blood concluded. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated market value was appreciated (50.862.500.- TRY / 8.435.000.-€ ) TheIbisformationHotel Adanaof style of ownership, location, infrastructure and transportation facilities, the street and the front to the street, area and location of the building construction order, system, age, quality of workmanship and materials, installation status, air - light - the value of factors such as the status of the landscape taken into consideration and all the features that might be in the detailed market research. Cost in the operation of the aforementioned valuation approach and income approach method has reduced cash flow using the method of valuation. Assessments made by foreign currency buying rate in TRY, TRY is in foreign currencies from sales return rate. Depending on the value of in the following manner was appreciated. Market approach valuation of property made, compared with the market performed similar property sales. Similar precedent in the market interested in the subject in the investigation reached concrete data the immovable, edifice. If the building cost value cost approach in cost approach to buildings with the technical characteristics, materials used in buildings in the same property constructed buildings on the market, construction costs, and based on past experience with the calculated costs have been assessed taking into consideration. In buildings-depreciation, valuation based on the experience of the building's physical condition was appreciated considering the visible. The income approach is subject in no.lu independent part 1 of immovable property "" qualified due to the similar market research in the area of real estate revenues and 2 no.lu independent part can be detected annual rental income they are not transported, considering income- generating property. Question 1 was considered a no.lu independent part of ownership of the property is income valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region Akfen REIT Annual Report 2018 similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially you can get in the market considering two separate cash flow. The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income for the lower risk premium has been calculated with the reduction made to the property value. Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel reviews. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of the two values. The value of real estate performance in income-generating property, depending on whether you come from two different methods are used depending on the value of the calculated value of ownership approach better reflects the blood concluded. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated market value was appreciated (56.295.000.-TRY /9.335.000.-€). TheIbislocationHo el Eskişof thehirreal estate, the shape of the surrounding area, infrastructure and transportation facilities, street and street facade, area and location, building structure, system, age, workmanship and material quality, installation status, weather - light - can be a factor in the value of the landscape All properties were taken into consideration and detailed market research was conducted. In this appraisal study, value determination was made by using discounted cash flow method which is an income approach method. In the evaluations made, the foreign exchange rate of return to TRY and the Exchange rate of TRY to foreign currencies are taken as basis. Hotel, restaurant subject properties are evaluated as a property that brings income and income is used in the appraisal of the property. For the data used in the revenue approach, market research for similar properties in the region was conducted. Revenue approach is made in two different ways by taking into consideration the income obtained according to the present lease and the cash flow that can be obtained in the market. The hotel was leased to the Accor Group with the rental agreement for the restaurant to be operated. In this respect, the value of the real property has been calculated by discounting the rental income guaranteed by the contract with a lower risk premium. In another way, according to the market research, an assessment was made according to the potential net cash flows that the hotel could obtain. In this context, the appraised value of the real estate according to the income approach; The average of the two values calculated based on the rental income guaranteed by the lease and calculated by discounting the net cash flows of the entity has been appreciated. The value of the real estate is dependent on the performance of the income generating properties and it is concluded that the value calculated according to the income approach for the hotel reflects the value of the property better. Accordingly, the market value calculated by the revenue approach is appreciated as the result of the report. Accordingly, its value is appreciated as follows (13.250.000.-TRY /2.197.500.-€) Akfen REIT Annual Report 2018 TheIbisformationHotel Burof styleaof ownership, location, infrastructure and transportation facilities, the street and the front to the street, area and location of the building construction order, system, age, quality of workmanship and materials, installation status, air - light - the value of factors such as the status of the landscape taken into consideration and all the features that might be in the detailed market research. Accordingly, the value was appreciated in the following manner. Cost in the operation of the aforementioned valuation approach and income approach to valuation was carried out using the method. Assessments made by foreign currency buying rate in TRY, TRY is in foreign currencies based on sales dry return. In building cost value cost approach, the technical characteristics, materials used in buildings in the same property constructed buildings on the market, construction costs and the costs calculated based on past experience in mind is taken into account. In buildings-depreciation, valuation based on the experience of the building's physical condition was appreciated considering the visible. Hotel as a property immovable, revenue-generating skilled subject evaluated whether ownership of valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially you can get in the market considering two separate cash flow. The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income with a lower risk premium for reduction of ownership by making value were calculated. Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel reviews. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of the two values. Real estate topics in similar investigation in the market of real estates income-generating property is evaluated. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated market value report was appreciated as the return value (44.865.000.-TRY /7.440.000.-€) InbisthisHotelappraisalEsenyurtstudy, value determination was made by using cost approach and income approach method. In the evaluations made, the foreign exchange rate of return to TRY and the exchange rate of TRY to foreign currencies are taken as basis. In the cost approach, the building cost value is evaluated by considering the technical characteristics of the buildings, the materials used in the buildings, the construction costs of the buildings constructed in the market with the same characteristics and the costs calculated based on our past experiences. The depreciation rate of buildings was appreciated by taking into account the visible physical condition of the building based on the experience of the appraiser. The subject property of the hotel is evaluated as a revenue generating property and an income approach is used in the appraisal of the property. For the data used in the revenue approach, market research for similar properties in the region was conducted. Revenue approach is made in two different ways by taking into consideration the income obtained according to the present lease and the cash flow that can be obtained in the market. Akfen REIT Annual Report 2018 The hotel was leased to the Accor Group with the rental agreement to be operated. In this respect, the value of the real property has been calculated by discounting the rental income guaranteed by the contract with a lower risk premium. In another way, according to the market research, an assessment was made according to the potential net cash flows that the hotel could obtain. In this context, the appraised value of the real estate according to the income approach; The average of the two values calculated based on the rental income guaranteed by the lease and calculated by discounting the net cash flows of the entity has been appreciated. In the market surveys, it was observed that real estates of similar nature are considered as a revenuegenerating property. As a result, the market value calculated with the income approach is considered as the report value(59.625.000.-TRY /9.890.000.-€). TheIbislocationHo el Tuzlaof theProjesireal estate, the shape of the surrounding area, infrastructure and transportation facilities, street and street facade, area and location, building structure, system, age, workmanship and material quality, installation status, weather - light - can be a factor in the value of the landscape All properties were taken into consideration and detailed market research was conducted. Accordingly, its value is appreciated as follows. In this appraisal study, value determination was made by using cost approach and income approach. In the evaluations made, the foreign exchange rate of return to TRY and the exchange rate of TRY to foreign currencies are taken as basis. In the cost approach, the building cost value is evaluated by considering the technical characteristics of the buildings, the materials used in the buildings, the construction costs of the buildings constructed in the market with the same characteristics and the costs calculated based on our past experiences. The depreciation rate of buildings was appreciated by taking into account the visible physical condition of the building based on the experience of the appraiser. The subject property of the hotel is evaluated as a revenue generating property and an income approach is used in the appraisal of the property. For the data used in the revenue approach, market research for similar properties in the region was conducted. Revenue approach is made in two different ways by taking into consideration the income obtained according to the present lease and the cash flow that can be obtained in the market. The hotel was leased to the Accor Group with the rental agreement to be operated. In this respect, the value of the real property has been calculated by discounting the rental income guaranteed by the contract with a lower risk premium. In another way, according to the market research, an assessment was made according to the potential net cash flows that the hotel could obtain. In this context, the appraised value of the real estate according to the income approach; The average of the two values calculated based on the rental income guaranteed by the lease and calculated by discounting the net cash flows of the entity has been appreciated. In the market surveys, it was observed that real estates of similar nature are considered as a revenuegeneratingproperty. As a result, the market value calculated with the income approach is considered as the report value (87.940.000.-TRY/14.580.000.-€) Akfen REIT Annual Report 2018 CostIbisinHotelthe operationAnkaraof theAirportaforementioned valuation approach and income approach method has reduced cash flow using the method of valuation. Assessments made by foreign currency buying rate in TRY, TRY is in foreign currencies from sales return rate. The property valued in the market approach was compared with the sales of similar properties in the market. In the examinations made in the market, similar properties have been reached with the subject property and concrete data has been reached. In the cost approach, building cost value is evaluated with cost approach by considering the technical characteristics of the buildings, the materials used in the buildings, the construction costs of the buildings constructed with the same characteristics in the market and the costs calculated based on our past experiences. The depreciation rate of buildings was appreciated by taking into account the visible physical condition of the building based on the experience of the appraiser. The hotel subject property is evaluated as a property that brings income and the income approach is used in the appraisal of the property. For the data used in the revenue approach, market research for similar properties in the region was conducted. Revenue approach is made in two different ways by taking into consideration the income obtained according to the present lease and the cash flow that can be obtained in the market. The hotel was leased to the Accor Group with the rental agreement to be operated. In this respect, the value of the real property has been calculated by discounting the rental income guaranteed by the contract with a lower risk premium. In another way, according to the market research, an assessment was made according to the potential net cash flows that the hotel could obtain. In this context, the appraised value of the real estate according to the income approach; The average of the two values calculated based on the rental income guaranteed by the lease and calculated by discounting the net cash flows of the entity has been appreciated. The value of real estate is based on performance and the value calculated according to the income approach from two different methods reflects the value of the real estate. Accordingly, the market value calculated by the revenue approach is appreciated as the result of the report(60.800.000.-TRY /10.085.000.-€) TheIbisformationHotel İzmirof styleAlsancakof ownership, location, infrastructure and transportation facilities, the street and the front to the street, area and location of the building construction order, system, age, quality of workmanship and materials, installation status, air - light - the value of factors such as the status of the landscape taken into consideration and all the features that might be in the detailed market research. Accordingly, the value was appreciated in the following manner. -Hotels as a property immovable, revenue-generating skilled subject evaluated whether ownership of valuation uses the income approach. As for the data that is used in the income approach the region similar to real estate market research. According to the rental agreement ownership of income approach available revenues and potentially you can get in the market considering two separate cash flow. The hotel in question, are also available to hire for management and operation agreement with Accor Group has been hired. In this respect, the contract with guaranteed rental income with a lower risk premium for reduction of ownership by making value were calculated. Akfen REIT Annual Report 2018 Another way is, according to the market research you can get according to the potential net cash flow of the hotel reviews. In this context, ownership of appreciated according to the income approach to value; According to the rental agreement which guaranteed rental income calculated according to the net cash flows of the business's potential demotion was appreciated by taking the average of the two values. Real estatela topics in similar investigation in the market of real estates income-generating property is evaluated. In this regard the report as a result, the value of the income approach calculated market value report was appreciated as the return value (52.330.000.-TRY /8.680.000.-€). Subsidiary Valuation Report Akfen Karaköy Gayrimenkul Yatırımları ve İnşaat A.Ş. [Akfen Karaköy] The main assets of the company are real estates and real estate projects and the "Equity Value" approach is used in the determination of the value of the Company. The vaule calculated by using the Equity Value expensses the "fair market value" of the Company. However, the main factor in sale-purchase transactions regarding an asset is the "price" agreed as a result of the negotiations that have taken place between a motivated buyer and a seller. However, attention should be drawn to the fact taht the "price" whic constitutes the ground for such sale-purchase transaction might be realized at a level different than the "fair market value". "The Investment Properties and Investment Properties in Progress" item, started in the reated real estate appriasal report of Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. and the balance sheet dated December 31, 2018 of Akfen Karaköy has been used for Equity Value calculations. The Euity Value of the Company, based on the balance sheet dated December 31, 2018, has been valued as 166.003.000.-TRY /27.539.000.-€ . (000 TRY) December 31, 2018 Total Current Assets 8.342 Total Non-Current Assets 320.260 TOTAL ASSETS 328.602 Total Current Liabilities 42.386 Total Non-Current Liabilities 120.213 Equity Value 166.003 Akfen REIT Annual Report 2018 Akfen Gayrimenkul Ticareti ve İnşaat A.Ş. [Akfen GT] The main activity scope of the Company is real estates owned by it and real estate projects undertaken by the Company ans this report has been by using the "Equity Value" method. The vaule calculated by using the Equity Value expensses the "fair market value" of the Company. However, the main factor in sale-purchase transactions regarding an asset is the "price" agreed as a result of the negotiations that have taken place between a motivated buyer and a seller. However, attention should be drawn to the fact taht the "price" whic constitutes the ground for such sale-purchase transaction might be realized at a level different than the "fair market value". The data and business plan assessed during this study have been obtained from Akfen GT and Akfen REIT. Although utmost care and attention was Show to eliminate any mistakes and omissions in this study, all majör items affecting the appraisal results shall be considered with the possibility of that such information may be incorrect and missing since the data has been obtained from external sources and the same has been assumed in this study. The Eqity Value of the Company based on the balance sheet dated December 31, 2018 has been valued as 574.051.000.-TRY /95.231.000.-€ olarak belirlenmiştir. (000 TRY) December 31, 2018 Total Current Assets 21.892 Other Non-Current Intangible Assets Long Term Financial Assets Other Non-Current Assets Total Non-Current Assets 1.391.786 TOTAL ASSETS 1.413.678 Total Current Liabilities Total Long Term Liabilities 686.697 Total Liabilities 839.627 Equity Value 574.051 Akfen REIT Annual Report 2018 Joint Venture of Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. & Akfen REIT TOTAL MARKET VALUE (acc to up to date construction level, December2018) Residential Area Total Market Value (excl. Total Market Value VAT) (TRY) (incl. VAT) (TRY) TOTAL MARKET VALUE (acc to finalization of the Project) Residential Area Total Market Value (excl. Total Market Value VAT) (TRY) (incl. VAT) (TRY) TOTAL MARKET VALUE IN CASE OF A WHOLESALE (acc to up to date construction level, December2018) Residential Area Total Market Value (excl. Total Market Value VAT) (TRY) (incl. VAT) (TRY) TOTAL MARKET VALUE IN CASE OF A WHOLESALE (acc to finalization of the Project) Residential Area Total Market Value (excl. Total Market Value VAT) (TRY) (incl. VAT) (TRY) VAT ratio is 8% for commercial area and the residents more than 150m21% for the residents less than 150m2 Akfen REIT Annual Report 2018 Akfen REIT Portfolio Table TRY Fair Value Discount Rates December 31, 2018 December 31, 2018 Operational Hotels Subsidiaries Akfen REIT Annual Report 2018 Compliance Control On Portfolio Limitations The Company's control of compliance of the portfolio limits according to the CMB Communiqué Serial::III, No. 48.1 "Communiqué on Principles Regarding Real Estate Investment Trusts" is as follows Unconsolidated (separate) December 31, December 31, financial statement main Related Regulation 2017 2018 account items A instruments B investment property-based projects, investment property- based rights C (non-trade) Other assets 77.464.113 107.873.943 D Total assets III-48.1. S/N 3 / (p) 941.042.259 1.283.270.104 E F G H trade) I value) Other liabilities D Total liabilities and equity III-48.1. Md. 3 / (p) 941.042.259 1.283.270.104 Unconsolidated (separate) Related Regulation December December other financial information 31, 2017 31, 2018 instruments held for payments of investment properties for 3 years currency A3 B1investmentprojects, investmentpropertyproperty-based-based rights B2 C1 Akfen REIT Annual Report 2018 company J K Investment Trust which will be used for project developments L Investments held on One Unique Company Portfolio Constraints Portfolio Constraints Related Related Current Previous Minimum/Ma Regulation Regulation Period Year ximum Ratio Investment Trust which will be 22 / (e) %0,00 %0,00 <%10</P></TD> <TD class="tr103 td419"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr45 td525"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td200"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td530"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td698"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr45 td699"><P class="p3 ft5">Used for Project Developments</P></TD> <TD class="tr45 td527"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td203"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td700"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td701"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td249"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td530"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td203"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td703"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td641"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td200"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td203"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td704"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td530"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td705"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td706"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td530"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr103 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr103 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr103 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr103 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr103 td707"><P class="p3 ft5">Property Based Projects,</P></TD> <TD class="tr103 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr103 td708"><P class="p3 ft5">24</P></TD> <TD colspan=2 class="tr103 td684"><P class="p105 ft5">/ (a). (b)</P></TD> <TD class="tr103 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr103 td710"><P class="p297 ft5">%80,24</P></TD> <TD class="tr103 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr103 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr103 td710"><P class="p245 ft5">%76,23</P></TD> <TD class="tr103 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr103 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr103 td15"><P class="p245 ft5">>%51</P></TD> <TD class="tr103 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td711"><P class="p79 ft237">3</P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr15 td707"><P class="p3 ft5">Investment Property Based Rights</P></TD> <TD class="tr15 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td122"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td674"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td675"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td677"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr31 td523"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr70 td120"><P class="p3 ft5">Instruments and Participations</P></TD> <TD class="tr31 td589"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr70 td708"><P class="p46 ft5">24</P></TD> <TD rowspan=2 class="tr70 td122"><P class="p105 ft5">/ (b)</P></TD> <TD class="tr31 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr31 td712"><P class="p234 ft167">%11,36</P></TD> <TD class="tr31 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td669"><P class="p115 ft167">%15,54</P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td713"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td671"><P class="p238 ft5"><%50</P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr38 td711"><P class="p79 ft242">4</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td123"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td589"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td163"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=3 rowspan=2 class="tr96 td710"><P class="p115 ft5">%11,31</P></TD> <TD class="tr38 td55"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr96 td710"><P class="p115 ft5">%15,42</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr96 td15"><P class="p238 ft5"><%50</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr33 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr33 td707"><P class="p3 ft5">Investment Property based</P></TD> <TD class="tr33 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr33 td708"><P class="p3 ft5">24</P></TD> <TD colspan=2 class="tr33 td684"><P class="p105 ft5">/ (d)</P></TD> <TD class="tr33 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr12 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr12 td707"><P class="p3 ft5">Projects, Investment Property</P></TD> <TD class="tr12 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td122"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td674"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td675"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td677"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr12 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr37 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr37 td707"><P class="p3 ft5">Based Rights, Participations,</P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td122"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td674"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td675"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td677"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr37 td711"><P class="p79 ft237">5</P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr37 td707"><P class="p3 ft5">Capital Market Instruments</P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td122"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td674"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td675"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td677"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr31 td523"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td714"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td715"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td524"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr70 td708"><P class="p46 ft5">24</P></TD> <TD rowspan=2 class="tr70 td122"><P class="p105 ft5">/ (c)</P></TD> <TD class="tr31 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td668"><P class="p46 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr31 td716"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td669"><P class="p255 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td713"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td671"><P class="p238 ft5"><%20</P></TD> <TD class="tr31 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr38 td711"><P class="p79 ft242">6</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td123"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td163"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td681"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td589"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td163"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr96 td717"><P class="p46 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr38 td55"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td55"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr96 td718"><P class="p255 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD class="tr38 td709"><P class="p3 ft92"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr96 td633"><P class="p238 ft5"><%10</P></TD> <TD class="tr38 td58"><P class="p3 ft92"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr33 td531"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td411"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td410"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td660"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr33 td719"><P class="p3 ft5">Company</P></TD> <TD class="tr33 td366"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr33 td720"><P class="p46 ft5">28</P></TD> <TD class="tr33 td256"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td410"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td411"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td411"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td410"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr33 td410"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr107 td523"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td714"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td715"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td524"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr107 td708"><P class="p46 ft5">31</P></TD> <TD class="tr107 td122"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr107 td712"><P class="p101 ft167">%344,47</P></TD> <TD class="tr107 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td669"><P class="p46 ft167">%217,18</P></TD> <TD class="tr107 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td713"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr107 td671"><P class="p298 ft5"><%500</P></TD> <TD class="tr107 td421"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td711"><P class="p4 ft84">8</P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td123"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td163"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td681"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td589"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td163"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td122"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr31 td59"><P class="p46 ft5">%0,05</P></TD> <TD class="tr10 td55"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td55"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr31 td710"><P class="p245 ft5">%0,12</P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr31 td15"><P class="p245 ft5"><%10</P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr31 td711"><P class="p4 ft221">9</P></TD> <TD class="tr31 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr31 td707"><P class="p3 ft5">Currency</P></TD> <TD class="tr31 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr31 td708"><P class="p46 ft5">22</P></TD> <TD colspan=2 class="tr31 td684"><P class="p105 ft5">/ (e)</P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr31 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr6 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td193"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td721"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td195"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td715"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td589"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td722"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td554"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td272"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr107 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td674"><P class="p46 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr6 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr107 td702"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td675"><P class="p255 ft5">%0,00</P></TD> <TD class="tr6 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr6 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr31 td677"><P class="p238 ft5"><%10</P></TD> <TD class="tr6 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr37 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td123"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr37 td120"><P class="p3 ft5">instrument Investments held on</P></TD> <TD class="tr37 td589"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr86 td723"><P class="p3 ft161">22</P></TD> <TD class="tr86 td724"><P class="p105 ft161">/ (I)</P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr86 td702"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr37 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr82 td25"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td55"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td58"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td123"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr82 td120"><P class="p3 ft243">One Unique Company</P></TD> <TD class="tr82 td589"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td163"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td58"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td123"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td122"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td58"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td709"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td163"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td674"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td55"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td55"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td709"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td163"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td675"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td58"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td709"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td437"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td677"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td58"><P class="p3 ft127"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=6 rowspan=2 class="tr29 td725"><P class="p105 ft167">Presented information in the footnote</P></TD> <TD class="tr11 td589"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD colspan=5 rowspan=2 class="tr29 td446"><P class="p3 ft244">of "Compliance</P></TD> <TD class="tr11 td709"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD colspan=4 rowspan=2 class="tr29 td136"><P class="p120 ft167">Control on</P></TD> <TD class="tr11 td709"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD colspan=3 rowspan=2 class="tr29 td726"><P class="p233 ft244">Portfolio Li</P></TD> <TD class="tr11 td709"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD colspan=3 rowspan=2 class="tr29 td558"><P class="p105 ft167">mitations" as at</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td25"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr29 td727"><P class="p105 ft5">December 31, 2018, in accordance with Capital Markets Board's Communiqué Serial: II, No: 14.1</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr15 td727"><P class="p105 ft5">"Financial Reporting in Capital Markets" Amendment No: 16 comprised condensed information</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr15 td727"><P class="p105 ft5">and prepared in accordance with Capital Markets Board's Communiqué Serial: III, No: 48.1"Real</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr14 td727"><P class="p105 ft5">Estate Investment Company" published in the Official Gazette dated May 28, 2013 numbered</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr15 td727"><P class="p105 ft5">28660. In addition since the information given "Restrictions on the Investment Portfolio of Real</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=25 class="tr15 td727"><P class="p105 ft5">Estate Investment" comprise unconsolidated data; such information may not match with the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=16 class="tr5 td728"><P class="p105 ft5">information disclosed in the consolidated financial statements.</P></TD> <TD class="tr5 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td163"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td675"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td437"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td677"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id="page_59"> <DIV id="p59dimg1"> <IMG src="" id="p59img1"></DIV> <P class="p6 ft5">Akfen REIT</P> <P class="p6 ft5">Annual Report 2018</P> <P class="p7 ft6">Corporate Governance</P> <TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 class="t59"> <TR> <TD class="tr17 td91"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr43 td184"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td55"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td729"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td684"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td192"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td730"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td58"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td192"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td731"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td732"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td58"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td192"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td445"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td55"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td192"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td560"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td58"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td192"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td16"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr43 td58"><P class="p3 ft109"> </P></TD> <TD class="tr17 td733"><P class="p3 ft89"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr7 td95"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td734"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=8 class="tr44 td735"><P class="p3 ft40">Human Resources</P></TD> <TD class="tr44 td736"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td737"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td738"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td739"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td130"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td738"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td740"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td737"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td738"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td126"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr44 td741"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr7 td742"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr45 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr45 td5"><P class="p3 ft110">Akfen REIT reflects the dynamism at the management understanding into the human resources</P></TD> <TD class="tr45 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr29 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr29 td5"><P class="p3 ft5">applications and put relevant strategies conforming to the corporate structure and targets of the</P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">Company into practise. It is among preliminary targets in the human resources policy of Akfen</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">REIT to offer every employee an employment environment to enable him/her to develop his/her</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr3 td5"><P class="p3 ft5">personal/professional skills at a position suitable to the qualifications, owned by the same.</P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr3 td5"><P class="p3 ft5">Akfen REIT has formed up its human resources policy within the framework of following</P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr4 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 class="tr4 td13"><P class="p3 ft5">principles:</P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td730"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td731"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td732"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td445"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr4 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr22 td729"><P class="p246 ft156">•</P></TD> <TD colspan=17 class="tr4 td743"><P class="p233 ft5">The principle to provide the persons at equal qualifications at recruitment, training and</P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr86 td99"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td184"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td55"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr86 td743"><P class="p233 ft161">progress, pricing (fee Payment) and career planning with equal opportunities is adopted.</P></TD> <TD class="tr86 td184"><P class="p3 ft129"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr82 td99"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td184"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td55"><P class="p3 ft127"> </P></TD> <TD class="tr82 td729"><P class="p246 ft157">•</P></TD> <TD colspan=17 rowspan=2 class="tr14 td743"><P class="p233 ft5">The criteria for recruitment are determined in writing and these criteria in applications</P></TD> <TD class="tr82 td184"><P class="p3 ft127"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr11 td99"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr11 td184"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr11 td55"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr11 td729"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr11 td184"><P class="p3 ft86"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td729"><P class="p246 ft156">•</P></TD> <TD colspan=6 class="tr3 td216"><P class="p233 ft5">are conformed thereto.</P></TD> <TD class="tr3 td732"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td445"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr15 td743"><P class="p233 ft5">The employees are treated equally on progress and promotion matters, and various</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr15 td743"><P class="p233 ft5">progress policies and plans are created towards the increase/rise of knowledge, skills and</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p246 ft156">•</P></TD> <TD colspan=6 class="tr15 td216"><P class="p233 ft5">experiences of the employees.</P></TD> <TD class="tr15 td732"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td445"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr15 td743"><P class="p233 ft5">The job definitions, performance assessment and award criteria of the employees of the</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p246 ft156">•</P></TD> <TD colspan=14 class="tr15 td744"><P class="p233 ft5">Company are determined by the managers and shared with the employees.</P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr15 td743"><P class="p233 ft5">The relationships with the employees are conducted by the Corporate Communication,</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=17 class="tr15 td743"><P class="p233 ft5">Human Resources and Administrative Affairs Department, and no discrimination is made</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr46 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=13 class="tr46 td745"><P class="p3 ft246">Dispersion<SPAN class="ft245">among</SPAN>of Employees<SPAN class="ft245">the employees.</SPAN>in Terms of Their Education Status</P></TD> <TD class="tr46 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr46 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr29 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr29 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr29 td15"><P class="p3 ft39">Company</P></TD> <TD class="tr29 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=4 class="tr29 td303"><P class="p299 ft63">Number of</P></TD> <TD colspan=2 class="tr29 td136"><P class="p300 ft63">Master</P></TD> <TD class="tr29 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr29 td56"><P class="p142 ft63">University</P></TD> <TD class="tr29 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr29 td446"><P class="p142 ft63">Under</P></TD> <TD class="tr29 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr29 td746"><P class="p142 ft63">Higyschool</P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td729"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td684"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=4 class="tr15 td303"><P class="p299 ft63">Employees</P></TD> <TD colspan=2 class="tr15 td136"><P class="p300 ft63">Degrees</P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr15 td56"><P class="p141 ft63">Graduate</P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr15 td446"><P class="p141 ft63">graduate</P></TD> <TD class="tr15 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr15 td746"><P class="p142 ft63">Graduate</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr11 td99"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr11 td184"><P class="p3 ft86"> </P></TD> <TD class="tr87 td411"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr87 td633"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td412"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td747"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td410"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td412"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td748"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td749"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td410"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td412"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td750"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td411"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td412"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td632"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td410"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td412"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td751"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr87 td410"><P class="p3 ft135"> </P></TD> <TD class="tr11 td184"><P class="p3 ft86"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr37 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr86 td688"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr86 td752"><P class="p3 ft137">Akfen REIT</P></TD> <TD class="tr86 td693"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td753"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td419"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td693"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td754"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td755"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td419"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td693"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td756"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td688"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td693"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td757"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td419"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td693"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td758"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr86 td759"><P class="p3 ft129"> </P></TD> <TD class="tr37 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr81 td99"><P class="p3 ft126"> </P></TD> <TD class="tr81 td184"><P class="p3 ft126"> </P></TD> <TD class="tr17 td200"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td760"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td761"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td702"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td762"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td530"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td702"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td763"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td764"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td530"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td702"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td765"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td200"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td702"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td766"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td530"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td702"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td767"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr17 td700"><P class="p3 ft89"> </P></TD> <TD class="tr81 td184"><P class="p3 ft126"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr14 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr14 td15"><P class="p3 ft39">RHI, RPI, HDI</P></TD> <TD class="tr14 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr13 td730"><P class="p301 ft5">12</P></TD> <TD class="tr14 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td731"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr13 td732"><P class="p156 ft5">1</P></TD> <TD class="tr14 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr13 td445"><P class="p302 ft5">9</P></TD> <TD class="tr14 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr13 td560"><P class="p303 ft5">-</P></TD> <TD class="tr14 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD rowspan=2 class="tr13 td16"><P class="p248 ft5">2</P></TD> <TD class="tr14 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr8 td99"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td184"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td55"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD colspan=2 class="tr8 td15"><P class="p3 ft90">Partnership</P></TD> <TD class="tr8 td709"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td58"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td709"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td731"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td58"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td709"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td55"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td709"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td58"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td709"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td58"><P class="p3 ft91"> </P></TD> <TD class="tr8 td184"><P class="p3 ft91"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr10 td99"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td184"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td55"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td729"><P class="p3 ft84">And</P></TD> <TD class="tr10 td684"><P class="p3 ft84">Ordinary</P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td730"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td731"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td732"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td445"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td55"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td560"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td709"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td16"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td58"><P class="p3 ft85"> </P></TD> <TD class="tr10 td184"><P class="p3 ft85"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr37 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr37 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 rowspan=2 class="tr94 td13"><P class="p3 ft5">Akfen REIT aims</P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr94 td165"><P class="p233 ft5">to create a work</P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=3 rowspan=2 class="tr94 td62"><P class="p79 ft5">environment</P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr94 td56"><P class="p45 ft5">that is dynamic,</P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr94 td446"><P class="p228 ft5">transparent</P></TD> <TD class="tr37 td709"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=2 rowspan=2 class="tr94 td746"><P class="p3 ft5">and supports</P></TD> <TD class="tr37 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr45 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr29 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr29 td5"><P class="p3 ft50">development for the high motivation of the employees through these principles. The company that</P></TD> <TD class="tr29 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">believes in the importance lifelong learning offers opportunities to the employees in order to</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr14 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr14 td5"><P class="p3 ft5">allow them to maintain their personal and professional trainings. The employees carry out their</P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">current duties successfully on the one hand through the training programs, organized within or</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr4 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=13 class="tr4 td745"><P class="p3 ft5">out of the establishment, and can also develop them on the other.</P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr4 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr3 td5"><P class="p3 ft5">Akfen REIT attributing priority to the satisfaction of personnel requirements to the human</P></TD> <TD class="tr3 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">resources conducts an <NOBR>intra-company</NOBR> career planning process where an equal opportunity and</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">impartiality is valid and applicable and assessment results are taken as basis. The openness of the</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr14 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr14 td5"><P class="p3 ft5">employees to innovations and transformations in <NOBR>intra-company</NOBR> career arrangements,</P></TD> <TD class="tr14 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=19 class="tr15 td5"><P class="p3 ft5">motivations on their development from personal and professional point of view and their success-</P></TD> <TD class="tr15 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr5 td99"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD colspan=8 class="tr5 td207"><P class="p3 ft5">orientation become effective.</P></TD> <TD class="tr5 td732"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td445"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td55"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td560"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td192"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td16"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td58"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr5 td184"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id="page_60"> <DIV id="p60dimg1"> <IMG src="" id="p60img1"></DIV> <P class="p304 ft25">Akfen REIT Annual Report 2018 Akfen REIT reaches an employee profile that may identify the corporate targets with individual</P> <P class="p15 ft48">targets, fulfils their responsibilities with high motivation, has team spirit and believes in ethical values and social responsibility at the end of human resources strategies, applied by it successfully. As of the end of 2018, the number of employees at Akfen REIT is 9, at affiliates, however, 12 and all in al a total number of 21.</P> <P class="p305 ft247">While Akfen REIT supports the mission and vision of the Company, it will maintain its human resources policies that conform to contemporary values in 2019 as well.</P> <TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 class="t60"> <TR> <TD colspan=2 class="tr8 td312"><P class="p3 ft248">Risk Management</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr96 td312"><P class="p3 ft110">The works for Early Determination of Risk was finalized within 2012 through the support of the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">Company, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) and the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr14 td312"><P class="p3 ft5">Risk Management Handbook was submitted to the attention of the Board of Directors of the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">Company. It has been resolved upon the fact that the principles taking place at the Risk</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">Management Handbook would be taken as basis in the internal audits of the Audit Committee. The</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">related risk management handbook takes place in the attachment of the annual operation report</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr3 td312"><P class="p3 ft5">and internet site of the Company</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr4 td312"><P class="p3 ft5">It has been decided by the unanimous votes of attendants in the meeting through the resolution</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr14 td312"><P class="p3 ft5">no. 2013/9 of the Board of Directors of the Company, dated as April 25, 2013 to set up a separate</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">committee pursuant to the Communique no. 63 and Series IV making amendment in the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">Communique no. 56 and Series IV of the Capital Market Committee to conduct the duties of the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">Committee for Early Determination of Risk that are currently conducted by the Corporate</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr3 td312"><P class="p3 ft5">Management Committee.</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr4 td312"><P class="p3 ft5">Committee, from the date of its founding until the report date, presents a report with once in two</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr14 td312"><P class="p3 ft5">months period to Board of Directors regarding early detection of risks that endanger the Group's</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">existence, development and continuity, implementation of necessary measures to prevent these</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">risks and management. As of December 31, 2018, the financial structure, financial position and</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft50">performance of the Company were evaluated; no sign was detected related to loss of capital or the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr22 td312"><P class="p3 ft5">insolvency<SPAN class="ft249">udit Committee;</SPAN>of the Company.</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr22 td312"><P class="p3 ft5">Akfen REIT's consolidated financial statement along with the footnotes, comprehensive income</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr14 td312"><P class="p3 ft5">statement, cash flow statement and statement of change in equity, which were prepared in</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">accordance with the related Capital Markets Board Communiqué, along with the Board of</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr4 td312"><P class="p3 ft5">Directors' annual report for the period in question:</P></TD> </TR> <TR> <TD rowspan=2 class="tr96 td87"><P class="p306 ft157">•</P></TD> <TD class="tr4 td768"><P class="p3 ft5">For the not independently audited 01.01.2018 - 31.03.2018 reporting period, were</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr8 td768"><P class="p3 ft10">approved by the Audit Committee and the Board of Directors on May 07, 2018</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr8 td87"><P class="p306 ft156">•</P></TD> <TD rowspan=2 class="tr15 td768"><P class="p3 ft5">For the independently audited 01.01.2018 - 30.06.2018 reporting period, were approved</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr11 td87"><P class="p3 ft86"> </P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr29 td87"><P class="p306 ft157">•</P></TD> <TD class="tr29 td768"><P class="p3 ft5">by the Audit Committee and the Board of Directors on August 03, 2018</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr45 td87"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr45 td768"><P class="p3 ft5">For the not independently audited 01.01.2018 - 30.09.2018 reporting period, were</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td87"><P class="p306 ft156">•</P></TD> <TD class="tr15 td768"><P class="p3 ft5">approved by the Audit Committee and the Board of Directors on October 24, 2018</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td87"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td768"><P class="p3 ft5">For the independently audited 01.01.2018 - 31.12.2018 reporting period, were approved</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr5 td87"><P class="p306 ft153">•</P></TD> <TD class="tr5 td768"><P class="p3 ft5">by the Audit Committee and the Board of Directors on February 19, 2019.</P></TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id="page_61"> <DIV id="p61dimg1"> <IMG src="" id="p61img1"></DIV> <P class="p6 ft5">Akfen REIT</P> <P class="p6 ft5">Annual Report 2018</P> <P class="p307 ft9">To<SPAN class="ft250">Audit</SPAN>the Board<SPAN class="ft250">Report</SPAN>of Directors<SPAN class="ft250">on Early</SPAN>of Akfen<SPAN class="ft250">Risk</SPAN>Gayrimenkul<SPAN class="ft250">Detection</SPAN>Yatırım<SPAN class="ft250">System</SPAN>Ortaklığı<SPAN class="ft250">nd Committee</SPAN>A.Ş.</P> <P class="p308 ft211">We have audited the early risk detection system and committee, established by Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Company"). Responsibility of the Board of Directors</P> <P class="p11 ft251">Resposibility of the Board of Directors</P> <P class="p309 ft48">The Board of Directors pursuant to the first subparagraph of Article 378 of the Turkish Commercial Code ("TTK") no. 6102, is responsible for setting up a specialized committee for early diagnosis of causes putting the existence, development and continuation of the Company at jeopardy, application of necessary measures and remedies for this and management of thi risk, and operate and develop the system Responsibility of the Independent Audit Firm.</P> <P class="p11 ft252">Independent Audit Committie Responsibility</P> <P class="p309 ft19">Our responsibility is to reach a conclusion with regard to the early risk detection system and committee pursuant to the audit, made by us. In this respect, the audit, carried out by us, has been conducted in accordance with the "Principles Regarding Early Risk Detection System and Committee", published by the Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority and Turkish Commercial Code. These Principles require the determination of the fact that whether the company has established an early risk detection system and committee, and if established, to evaluate whether the said system and committee are functional within the framework of Article 378 of the Turkish Commercial Code. The conformability of remedies, shown by the early risk detection committee against the risks and any applications, made by the management against the risks, do not take place within the scope of our audit.</P> <P class="p310 ft253">Information<SPAN class="ft215">The Company</SPAN>n the Early<SPAN class="ft215">has set</SPAN>Risk<SPAN class="ft215">up</SPAN>Det<SPAN class="ft215">the</SPAN>ction<SPAN class="ft215">early</SPAN>Sy<SPAN class="ft215">ris</SPAN>tem<SPAN class="ft215">k detection</SPAN>and Committee<SPAN class="ft215">system and committee, and committee consists of two members, one of them independent member of the board of directors, and the head of the committee will be the independent member. The committee has served duty for early diagnosis of risks putting the existence and development of the Company at jeopardy from its date of establishment until the report date and for this, taking necessary measures and application of remedies and management of risk, and convened six times in 2017 and submitted the reports, prepared by it to the Board of Directors.</SPAN></P> <P class="p11 ft254">Conclusion</P> <P class="p309 ft100">At the end of the audit, conducted by us, it has been concluded that the early risk detection system and committee of the Company, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, is sufficient through all important aspects of it within the framework of Article 378 of the Turkish Commercial Code.</P> </DIV> <DIV id="page_62"> <DIV id="p62dimg1"> <IMG src="" id="p62img1"></DIV> <P class="p6 ft5">Akfen REIT</P> <P class="p6 ft5">Annual Report 2018</P> <P class="p168 ft40">Dividend Distribution Policy</P> <P class="p12 ft255">The Company, in its dividend distribution decisions, takes into consideration Articles of<SPAN class="ft19"> Association of the Company and provisions of the Turkish Commercial Code, Capital Markets Legislation, Capital Markets Board's Regulations and Resolutions, Tax Laws, and other relevant legislation.</SPAN></P> <P class="p12 ft21">By decision of the Board of Directors dated 25.02.2011, Akfen Real Estate Investment Trust has adopted a dividend distribution policy based on the principle of "proposing to the General Assembly minimum 30% of the distributable profit, by taking into account overall profitability of the Company, starting from accounting period of 2012."</P> <P class="p12 ft29">Dividend Distribution Policy is presented to shareholders for their information during General Assembly meeting.</P> <P class="p11 ft5">The Company's Dividend Distribution Policy is publicly disclosed on website of the Company.</P> <P class="p311 ft40">Government Grants and Incentives</P> <P class="p12 ft256">According to the Investment Incentive Law numbered 47/2000, the Group has a 100% of<SPAN class="ft247"> investment allowance on capital expenditures made until 31 December 2008 in Northern Cyprus.</SPAN></P> <P class="p11 ft40">Loyalty Report</P> <P class="p170 ft17">Our<SPAN class="ft213">Conclusion</SPAN>Company is a member of the group of companies of Akfen holding A.Ş. and we have commercial relationships with the companies, affiliated to the said group of companies. However, when the procedures, made in favour of a controlling company, an affiliate of the controlling company or this or a firm, affiliated to it by the direction of the controlling company, are taken into consideration, there is not any loss in the operating year of 2018, and it is not on the agenda to equalize any interests or loss, incurred by the controlling company.</P> <P class="p12 ft21">As a requirement of Article 199 of the Turkish Commercial Code no. 6102, the Board of Directors of our Company has made the following statement at the loyalty report, issued about the relationships of it with the controlling company and any affiliate of the controlling company.</P> <P class="p12 ft41">All measures, avoided to be taken or taken in favour of the controlling company or a firm, affiliated to the controlling company in 2018 at the legal procedures, made in favour of the controlling company or a firm, affiliated to the controlling company, through the guidance of the controlling company according to the circumstances and conditions, known by us in all procedures, made in the operating year of January 01, <NOBR>2018-December</NOBR> 31, 2018 with our Company, controlling company and firms, affiliated to it, have been assessed in this respect.</P> <P class="p12 ft100">We hereby declare that our Company has not incurred such loss as a result of any procedure, created according to the circumstances and conditions, known with relation to the operating year of 2018 and no interest has been procured and at the same time, it is not on the agenda to equalize the interests or loss, incurred by the controlling company.</P> </DIV> <DIV id="page_63"> <DIV id="p63dimg1"> <IMG src="" id="p63img1"></DIV> <P class="p6 ft5">Akfen REIT</P> <P class="p6 ft5">Annual Report 2018</P> <P class="p7 ft40">Report on Compliance to Corporate Governance Principles</P> <P class="p217 ft103">Section: I- Statement of Compliance with Corporate Governance</P> <P class="p170 ft5">Akfen<SPAN class="ft47">Principles</SPAN>Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Company" or "Akfen REIT") conforms to all principles of Obligatory Corporate Governance Principles taking place in the attachment of the "Corporate Governance Communiqué" having the Series: <NOBR>II-17.1</NOBR> in the period of 2018.</P> <P class="p12 ft21">The Company continues to conduct necessary works to conform to the principles that are not obligatory to apply and the approach of our Company with relation to the principles, not complied yet, and final situation are indicated herein below.</P> <P class="p12 ft19">Our Company takes necessary steps perpetually in order to reach the highest standards in the field of corporate governance and maintains the works continuously to put some provisions, arranged in an advisory manner into practice. Akfen REIT sees the principles of ethical rules, transparency, fairness, responsibility and accountability as a part of the Company culture.</P> <P class="p13 ft144">The Articles of Association of Akfen REIT has been brought into a status conforming to the arrangements that have to take place at the articles of association pursuant to the Corporate Governance Principles through amendments, made from time to time. The Department for Investor Affairs directly reports to the General Director and prepares report at least once annually with relation to the activities, conducted by it, and submit to the Board of Directors. The Manager for the Investor Affairs Department is appointed as the Corporate Management Committee member. Furthermore, one personnel has been appointed in order to serve duty at Department for Investor Affairs, and all these matters were disclosed at the Public Disclosure Platform.</P> <P class="p12 ft29">A Committee Responsible for Audit and Corporate Governance Committee were formed up pursuant to the Decision of the Board of Directors, dated as February 16, 2011 in accordance with the corporate governance principles.</P> <P class="p12 ft41">Pursuant to the Decision of the Board of Directors of our Company, dated as March 14, 2013, it has been decided for the duties of the Early Risk Detection Committee that are conducted by the Corporate Governance Committee to be conducted as a separate committee pursuant to Communiqué having the Series: IV and No.: 63 amending the Communiqué having the Series: IV No.56 of the Capital Market Committee.</P> <P class="p12 ft33">It has been decided in the resolution of the Board of Directors of our Company bearing the date of May 5, 2018 pursuant to the Corporate Governance Communiqué ("Communiqué ") having the Series: <NOBR>II-17.1 :</NOBR></P> <P class="p204 ft5">To appoint Mr. Halil Eroğlu, Independent Member of the Board of Directors, Mr. Adnan</P> <P class="p205 ft33"><SPAN class="ft179">1. </SPAN>Aydoğan, Independent Member of the Board of Directors, Mr. Ahmet Ertürk, Independent Member of the Board of Directors and Mr. Servet Hüseyin Yılmaz, Manager for (Finance and) Investor's Relationships for a period of 1 (one) year, and designate Mr. Halil Eroğlu to serve duty as the Chairman of the Corporate Governance Committee therein;</P> <P class="p204 ft5">To designate the Corporate Governance Committee to serve duty as the Nomination</P> <P class="p312 ft5"><SPAN class="ft39">2. </SPAN>Committee and Fee (Salary) Committee of the Corporate Governance Committee as well.</P> </DIV> <DIV id="page_64"> <DIV id="p64dimg1"> <IMG src="" id="p64img1"></DIV> <P class="p313 ft25">Akfen REIT Annual Report 2018 To appoint Mr. Halil Eroğlu, Independent Member of the Board of Directors, Mr. Adnan</P> <P class="p314 ft21"><SPAN class="ft257">3. </SPAN>Aydoğan, Independent Member of the Board of Directors and Mr. Ahmet Ertürk, Independent Member of the Board of Directors to the Committee Responsible for Auditing for a period of 1 (one) year, and designate Mr. Ahmet Ertürk to serve duty as the Chairman of the Committee Responsible for Auditing therein;</P> <P class="p117 ft5">To appoint Mr. Halil Eroğlu, Independent Member of the Board of Directors, Mr. Selim</P> <P class="p314 ft19"><SPAN class="ft184">4. </SPAN>Akın, Member of the Board of Directors and Mrs. Pelin Akın, Member of the Board of Directors, and designate Mr. Halil Eroğlu to serve duty as the Chairman of the Early Risk Detection Committee therein.</P> <P class="p315 ft21">The Board of Directors of Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. supports the Executive Management and all employees at every stage so that the Corporate Governance Principles to be placed in the structure of the enterprise.</P> <P class="p315 ft25">Following the adaptation of the Corporate Governance Principles within the structure of the Company, the Corporate Governance Principles Compliance Report where it is declared that the activities will be realized within the direction of equality, transparency, accountability and responsibility, has been disclosed in the attachment of the Company's Operating Report.</P> <P class="p316 ft103">Section: II - Shareholders</P> <TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 class="t61"> <TR> <TD class="tr37 td310"><P class="p3 ft137">2.1.</P></TD> <TD class="tr37 td311"><P class="p3 ft137">Investor's Relationship Department</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr96 td312"><P class="p3 ft5">The applicable legislation, Articles of Association of the Company and other <NOBR>intra-Company</NOBR></P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr15 td312"><P class="p3 ft5">arrangements are conformed thereto in the exercise of shareholding rights, and relevant</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr4 td312"><P class="p3 ft5">measures that will allow the exercise of such rights are taken.</P></TD> </TR> <TR> <TD rowspan=2 class="tr96 td310"><P class="p317 ft156">•</P></TD> <TD class="tr3 td311"><P class="p3 ft5">The Investor's Relationship Department reports to Mr. Yusuf Anıl, Deputy General</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr86 td311"><P class="p3 ft161">Manager Financial and Administrative Affairs of Akfen REIT.</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr108 td310"><P class="p3 ft11">•</P></TD> <TD class="tr108 td311"><P class="p3 ft4"> </P></TD> </TR> </TABLE> <TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 class="t62"> <TR> <TD class="tr109 td310"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr109 td311"><P class="p3 ft12">The Investor's Relationship Department is conducted by Mr. Mehmet Aldırmaz, Officer for</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr10 td310"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr10 td311"><P class="p3 ft12">Investor's Affairs and Finance Assistant Specialist of Akfen REIT holding the Capital</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr10 td310"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr10 td311"><P class="p3 ft12">Market Committee Level 3 and Corporate Governance Rating Expertise</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">The Investor's Relationship Department operates to present accurate, timely and consistent</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">information on Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı to the current and potential investors; and</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">raise the recognition and credibility of the Company and to bring down the capital cost of the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">Company by the application of corporate governance principles, and to ensure communication</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">between the Board of Directors and capital market participants. In parallel to this target, our</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">Company attributes great importance to the communication with the shareholders and investors,</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">and maintains active investor's relationships program</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">The Investor's Relationship Department reports to the Deputy General Manager Financial and</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">Administrative Affairs at the organization chart and at the same time, makes reporting to the</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">Board of Directors about its activities.</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">Primary duties of the Investor's Relationship Department that is a communication bridge between</P></TD> </TR> <TR> <TD colspan=2 class="tr10 td312"><P class="p3 ft12">the Board of Directors and financial world are as follows</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr10 td310"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr10 td311"><P class="p3 ft12">To ensure the correspondences, made by and between the Investors and Company and</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr10 td310"><P class="p3 ft11">•</P></TD> <TD class="tr10 td311"><P class="p3 ft12">records pertaining to other information and documentation in a sound, reliable and</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr11 td310"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr11 td311"><P class="p3 ft15">current manner;</P></TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id="page_65"> <DIV id="p65dimg1"> <IMG src="" id="p65img1"></DIV> <TABLE cellpadding=0 cellspacing=0 class="t63"> <TR> <TD class="tr0 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr0 td311"><P class="p4 ft5">Akfen REIT</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr6 td769"><P class="p3 ft157">•</P></TD> <TD class="tr6 td311"><P class="p4 ft5">Annual Report 2018</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td311"><P class="p4 ft5">To answer the written information requests of the partnership shareholders with relation</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr4 td769"><P class="p3 ft156">•</P></TD> <TD class="tr4 td311"><P class="p3 ft5">to the partnership;</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td311"><P class="p4 ft5">To prepare documents that have to be submitted to the information and examination of</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td311"><P class="p4 ft5">the shareholders with relation to the General Assembly; and take measures that will</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td311"><P class="p4 ft5">ensure the general assembly meeting to be held in accordance with the related regulation,</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr3 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr3 td311"><P class="p3 ft5">articles of association and other <NOBR>intra-partnership</NOBR> arrangements; and</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr4 td769"><P class="p3 ft159">•</P></TD> <TD class="tr4 td311"><P class="p4 ft5">To observe and follow up the fulfilment of obligations arising from the capital market</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr15 td769"><P class="p3 ft4"> </P></TD> <TD class="tr15 td311"><P class="p4 ft5">regulation including all sorts of matters pertaining to the Corporate Governance and</P></TD> </TR> <TR> <TD class="tr69 td769"><P class="p3 ft123"> </P></TD> <TD class="tr69 td311"><P class="p3 ft57">public disclosure.</P></TD> </TR> </TABLE> <P class="p318 ft21">The Investor's Relationship Department pay necessary attention and care to use electronic communication opportunities and internet site of the Company in its entire activities or works. The information for access of the Investor's Relationship Department is published at the internet site: <SPAN class="ft258">www.akfengyo.com.tr</SPAN> and operating reports. It is possible to get in touch with the Investor's Relationship Department for all sorts of requests and questions through the address of: gyoyatirimci@akfengyo.com.tr.</P> <P class="p103 ft64">Various negotiations were made with the existing and potential investors in 2018. <NOBR>Face-to-face</NOBR> negotiations have been made upon requests coming on the activity results, performance and other developments of our Company with the shareholders and analysts, and furthermore, the questions of our individual investors through telephone calls have been answered.</P> <P class="p319 ft5"><SPAN class="ft259">2</SPAN>It<SPAN class="ft259">.2</SPAN>is<SPAN class="ft259">Exe</SPAN>a principle<SPAN class="ft259">cise of </SPAN>to<SPAN class="ft259">Rights</SPAN>behave<SPAN class="ft259">to Information</SPAN>equally in the<SPAN class="ft259">by</SPAN>exercise<SPAN class="ft259">the Share</SPAN>of the<SPAN class="ft259">olders</SPAN>right to information and examination by and between the shareholders, potential investors and analysts and to convey our explanations to everybody at the same time with the same content. All sorts of information that may interest the shareholders and market players are announced through special status explanations within the scope information sharing and all special status explanations take place at our internet site both in Turkish and English.</P> <P class="p320 ft41">Various numbers of written and verbal information requests coming from the shareholders are answered under the supervision of the Investor's Relationship Department and within the Capital Market Regulation arrangements without any delay. For the objective to extend the shareholders' rights to information, all sorts of information that may affect the exercise of rights are presented to the information of the shareholders at our internet site. All information taking place at our internet site is presented in Turkish and English on an equal basis to the use of domestic and foreign shareholders.</P> <P class="p103 ft41">There is not any arrangement or restriction available at the Articles of Association of the Company with relation to a request for the appointment of a special auditor. There is an article in the Internal Directive on the Work Principles and Procedures of the General Assembly of the Company saying a special audit request of any shareholders irrespective of whether it takes place on the agenda or not is resolved. The Company avoids from any procedures making the execution of a special audit difficult.</P> <P class="p18 ft5">No request was made to our Company about the appointment of any special auditor.</P> </DIV> <DIV id="page_66"> <DIV id="p66dimg1"> <IMG src="