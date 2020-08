Banca Popolare di Cortona ScpA : Prospetti Contabili al 30 Giugno 2020

banca popolare di cortona Prospetti contabili al 30 giugno 2020

PROSPETTI CONTABILI 3

4

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Voci dell'attivo 30/06/2020 31/12/2019 10 Cassa e disponibilità liquide 26.434.547 4.055.674 20 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto 2.256.330 2.387.532 economico c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 2.256.330 2.387.532 30 Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla 38.957.981 53.313.492 redditività complessiva 40 Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 371.055.149 355.119.341 a) crediti verso banche 33.675.501 34.910.603 b) crediti verso clientela 337.379.648 320.208.738 80 Attività materiali 10.386.529 10.871.219 90 Attività immateriali 1.740 0 100 Attività fiscali 4.311.261 3.913.438 a) correnti 240.674 211.062 b) anticipate 4.070.587 3.702.376 120 Altre attività 5.421.353 2.975.406 Totale dell'attivo 458.824.890 432.636.102 5

STATO PATRIMONIALE ­ PASSIVO E PATRIMONIO NETTO Voci del passivo e del patrimonio netto 30/06/2020 31/12/2019 10 Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato 414.972.794 388.502.001 a) debiti verso banche 70.198.491 50.267.496 b) debiti verso clientela 280.815.554 270.379.343 c) titoli in circolazione 63.958.749 67.855.162 80 Altre passività 9.552.937 8.626.932 90 Trattamento di fine rapporto del personale 1.581.683 1.576.694 100 Fondi per rischi ed oneri 684.100 237.234 a) impegni e garanzie rilasciate 296.100 237.234 c) altri fondi per rischi ed oneri 388.000 0 110 Riserve da valutazione 1.948.533 2.639.189 140 Riserve 14.164.767 13.664.473 150 Sovrapprezzi di emissione 13.678.662 13.948.805 160 Capitale 2.913.414 2.940.480 180 Utile (perdita) d'esercizio (+/­) (672.000) 500.294 Totale del passivo e del patrimonio netto 458.824.890 432.636.102 6

CONTO ECONOMICO Voci 30/06/2020 30/06/2019 10 Interessi attivi e proventi assimilati 4.840.445 5.333.268 di cui: interessi attivi calcolati con il metodo dell'interesse effettivo 198.725 226.527 20 Interessi passivi e oneri assimilati (1.115.556) (1.192.326) 30 Margine di interesse 3.724.889 4.140.942 40 Commissioni attive 2.313.062 2.498.834 50 Commissioni passive (313.217) (386.245) 60 Commissioni nette 1.999.845 2.112.589 70 Dividendi e proventi simili 1.596 696 80 Risultato netto dell'attività di negoziazione 7.056 7.779 100 Utili ( perdite ) da cessione o riacquisto di: 518.371 217.973 a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato 543.965 224.589 b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (25.594) (6.616) 110 Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie valutate al fair value con 10.108 0 impatto a conto economico b) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value 10.108 0 120 Margine di intermediazione 6.261.865 6.479.979 130 Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito di: (2.352.757) (741.475) a) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato (2.344.560) (802.263) b) attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva (8.197) 60.788 140 Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni (1.534) 0 150 Risultato netto della gestione finanziaria 3.907.574 5.738.504 160 Spese amministrative: (4.562.484) (4.694.811) a) spese per il personale (2.673.377) (2.712.195) b) altre spese amministrative (1.889.107) (1.982.616) 170 Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (446.866) 49.006 a) impegni e garanzie rilasciate (58.866) 49.006 b) altri accantonamenti netti (388.000) 0 180 Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali (347.854) (332.930) 190 Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali (193) (584) 200 Altri oneri/proventi di gestione 539.983 624.333 210 Costi operativi (4.817.414) (4.354.986) 250 Utili ( perdite ) da cessione di investimenti 0 (12.970) 260 Utile ( perdita ) dell'operatività corrente al lordo delle imposte (909.840) 1.370.548 270 Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente 237.840 (474.568) 280 Utile ( perdita ) dell'operatività corrente al netto delle imposte (672.000) 895.980 300 Utile ( perdita ) dell'esercizio (672.000) 895.980 7

PROSPETTO DELLA REDDITIVITA' COMPLESSIVA Voci 30/06/2020 30/06/2019 10 Utile (perdita) di esercizio (672.000) 895.980 Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro (486.770) (78.242) a conto economico 20 Titoli di capitale designati al fair value con impatto sulla (487.537) 5.375 redditività complessiva 70 Piani a benefici definiti 767 (83.617) Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a (203.886) 660.973 conto economico 140 Attività finanziarie (diverse dai titoli di capitale) valutate al fair (203.886) 660.973 value con impatto sulla redditività complessiva 170 Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte (690.656) 582.731 180 Redditività complessiva (Voce 10 + 170) (1.362.656) 1.478.711 8

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Allocazione risultato esercizio precedente Esistenze al 31/12/2019 Modifica saldi apertura Esistenze al 01/01/2020 Riserve Dividendi e altre destinazioni Variazioni di riserve Capitale 2.940.480 ­ 2.940.480 ­ ­ (27.066) a) azioni ordinarie 2.940.480 ­ 2.940.480 ­ ­ (27.066) b) altre azioni ­ ­ ­ ­ ­ ­ Sovrapprezzi di emissione 13.948.805 13.948.805 ­ ­ (270.143) Riserve 13.664.473 ­ 13.664.473 500.294 ­ ­ a) di utili 13.664.473 ­ 13.664.473 500.294 ­ ­ b) altre ­ ­ ­ ­ ­ ­ Riserve da valutazione 2.639.189 ­ 2.639.189 ­ ­ ­ Strumenti di capitale ­ ­ ­ ­ ­ ­ Azioni proprie ­ ­ ­ ­ ­ ­ Utile ( Perdita ) di esercizio 500.294 ­ 500.294 (500.294) ­ ­ Patrimonio netto 33.693.241 ­ 33.693.241 ­ ­ (297.209) 9 Variazioni dell'esercizio Operazioni sul patrimonio netto Redditività complessiva esercizio 2020 Patrimonio netto al 30/06/2020 Emissione nuove azioni Acquisto azioni proprie Distribuzione straordinaria dividendi Variazione strumenti di capitale Derivati su proprie azioni Stock options ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2.913.414 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 2.913.414 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 13.678.662 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 14.164.767 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ 14.164.767 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (690.656) 1.948.533 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ (672.000) (672.000) ­ ­ ­ ­ ­ ­ (1.362.656) 32.033.376

FONDI PROPRI FONDI PROPRI 30/06/2020 31/12/2019 Strumenti di CET 1 32.033.358 32.892.946 1 ­ Capitale versato 3 ­ Sovrapprezzi di emissione 8 ­ strumenti di CET1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto 10 ­ Utili o perdita di periodo 11 ­ Utili o perdita di pertinenza della capogruppo 13 ­ (+/­) Altre componenti di conto economico accumulate (OCI) 14 ­ Riserve altro 2.913.414 2.940.480 13.678.662 13.948.804 (300.000) (672.000)0 (672.000)0 (1.208.265) (517.610) 17.321.565 16.821.272 Filtri prudenziali (41.214) (55.701) 20 ­ (­) Rettifiche di valore di vigilanza (41.214) (55.701) Detrazioni (1.740) 0 Altre attività immateriali (1.740) 0 44 ­ (+/­) Regime transitorio ­ impatto su CET1 2.953.417 2.399.044 45 ­ Totale Capitale primario di classe 1 34.943.822 35.236.289 62 ­ Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 0 0 63 ­ Totale Capitale di classe 1 34.943.822 35.236.289 80 ­ Totale Capitale di classe 2 0 0 81 ­ Totale Fondi propri 34.943.822 35.236.289 10

NOTE ESPLICATIVE 11

12

POLITICHE CONTABILI 13

14

A.1 ­ PARTE GENERALE Sezione 1 - Dichiarazione di non conformità ai principi contabili internazionali La Banca Popolare di Cortona dichiara che i presenti prospetti contabili al 30 giugno 2020, predisposti unicamente per la determinazione del risultato economico semestrale ai fini del calcolo dei fondi propri, così come richiesto dalla vigente normativa di riferimento, sono redatti secondo i principi contabili internazionali (International Accounting Standards - IAS e International Financial Reporting Standards - IFRS) vigenti alla data del 30 giugno 2020 emanati dall'International Accounting Standards Board - IASB e le relative interpretazioni dell'International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) omologati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 recepito in Italia dal Decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38, ma non comprendono tutte le informazioni richieste dai principi sopra menzionati ed in particolare quelle dello IAS 34 "Bilanci intermedi". Al fine di meglio orientare l'applicazione dei principi contabili si fa, inoltre, riferimento alle seguenti fonti interpretative: Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio emanato dallo IASB (Framework)

Documenti predisposti dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana) Sezione 2 - Principi generali di redazione I principi contabili adottati nella redazione dei presenti prospetti contabili risultano in linea con quelli utilizzati per la redazione del bilancio d'esercizio 2019. I presenti prospetti contabili, redatti esclusivamente per la determinazione del risultato economico semestrale ai fini del calcolo dei fondi propri, sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto e dalle presenti politiche contabili. I prospetti contabili al 30 giugno 2020 comprendono, altresì, il prospetto dei fondi propri. Viste le finalità dei prospetti contabili, gli stessi non presentano il rendiconto finanziario e le note esplicative che sarebbero state necessarie per redigere un bilancio intermedio in conformità allo IAS 34. I prospetti contabili sono stati redatti ispirandosi ai seguenti principi generali: le valutazioni sono state effettuate nella prospettiva della continuità aziendale;

i costi ed i ricavi sono rilevati secondo il principio della contabilizzazione per competenza economica, nel rispetto del principio di rilevanza e significatività dell'informazione;

i conti di bilancio sono redatti privilegiando la prevalenza della sostanza sulla forma e nell'ottica di favorire la coerenza con le presentazioni future;

i conti di bilancio sono costituiti da voci, contrassegnate da numeri, sottovoci, contrassegnate da lettere, e da ulteriori dettagli informativi, i "di cui" delle voci e sottovoci;

nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel prospetto della redditività complessiva 15

non sono indicati i conti che non presentano importi né per il periodo al quale si riferiscono i presenti prospetti contabili né per quello comparativo; se i conti non sono confrontabili, quelli relativi al periodo comparativo sono adattati;

non vengono effettuati compensi di partite, salvo nei casi in cui è espressamente richiesto o consentito da un principio contabile internazionale o da una interpretazione o dalle disposizioni della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 - 6° aggiornamento del 30 novembre 2018 ­ emanata dalla Banca d'Italia;

nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono indicati fra parentesi;

nel prospetto della redditività complessiva gli importi negativi sono indicati fra parentesi. La moneta di conto è l'euro. Principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS applicati dal 1° gennaio 2020 Non essendo entrati in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 nuovi principi contabili, emendamenti e interpretazioni IFRS aventi impatti significativi per la Banca, i presenti prospetti contabili semestrali sono stati redatti utilizzando i medesimi principi contabili adottati per il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Informativa COVID­19 La diffusione del Coronavirus (Covid­19) è stato l'evento più significativo occorso dopo la chiusura dell'esercizio 2019; la pandemia ha avuto un impatto a livello globale di proporzioni devastanti, portando ad un bilancio, a fine luglio 2020, di circa 17 milioni di contagi e di oltre 650 mila morti. La pandemia e le conseguenti misure di lockdown hanno avuto anche importanti ripercussioni economiche; in Italia il PIL ha registrato una flessione del 4,7 per cento nel primo trimestre 2020 e del 12,4% nel secondo trimestre 2020 (dati espressi in raffronto al trimestre precedente - fonte dati: ISTAT). Secondo la Commissione Europea, il dato di fine anno dovrebbe attestarsi a - 11,2%. Gli effetti negativi della emergenza sanitaria hanno comportato inoltre una severa revisione delle previsioni macroeconomiche per i prossimi anni formulate dai principali Organismi e Autorità economiche e di Vigilanza, incluse quelle Europee e Nazionali. Tali scenari, ed in particolare quelli definiti dalla Banca Centrale Europea, come da questa indicato alle banche significant, sono stati considerati quale punto di riferimento per la definizione degli scenari forward-looking usati nei modelli di impairment dei crediti. Ciò ha quindi avuto come principale conseguenza un aumento medio delle probabilità di default e quindi delle perdite attese sui crediti, che hanno inciso negativamente sul risultato economico semestrale della Banca; in particolare, le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela in bonis, sia stage 1 che stage 2, determinate tramite l'applicazione di algoritmi statistici, sono aumentate in valore assoluto rispetto a dicembre 2019 di circa euro 1.400 mila, determinando un aumento significativo del coverage medio, che passa nel semestre da 0,74% a 1,30%; il totale delle rettifiche di valore sulle attività al costo ammortizzato (voce 130 a) del conto economico) è passato da euro ­ 802 mila (dato riferito al I semestre 2019) ad euro ­ 2.331 mila (dato riferito al 30 giugno 2020). 16

La negativa dinamica delle rettifiche di valore sui crediti verso la clientela ed in particolare di quelli in bonis, ha contribuito in modo determinante a conseguire un risultato negativo di periodo (al netto delle imposte) pari ad euro 672 mila. Per quanto riguarda le previsioni sul fine anno e ancora di più quelle sul 2021, l'incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia da COVID­19 rimane ancora molto elevata; il Piano industriale 2019 - 2021, nel suo ultimo aggiornamento approvato dal Consiglio di amministrazione lo scorso 25 giugno, prevede comunque un risultato netto positivo sia per l'anno in corso che per il successivo. Gli indicatori di solidità patrimoniale e quelli sulla liquidità, sia attuali che prospettici, quest'ultimi determinati in sede di predisposizione del Resoconto ICAAP 2019, entrambi ben al di sopra dei minimi regolamentari, sono tali da non generare dubbi sulla capacità della Banca di operare in continuità aziendale. La Banca si è prontamente attivata per mettere a disposizione delle Imprese e delle Famiglie tutti gli strumenti utili ad alleviare gli effetti della pandemia, sia quelli previsti dai decreti "Cura Italia" e "Liquidità", che adoperandosi con iniziative autonome per quelle categorie che erano rimaste escluse dalle previsioni di legge. E' stato fatto uno sforzo rilevante in poche settimane evadendo complessivamente 1.686 richieste, tra sospensioni, proroghe e finanziamenti garantiti per un controvalore di circa 142 milioni di euro. Sezione 3 - Eventi successivi alla data di riferimento Nel periodo di tempo intercorso tra la data del 30 giugno 2020 di riferimento dei presenti prospetti contabili e la loro approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, avvenuta in data 5 agosto 2020, non sono intervenuti fatti che comportino una rettifica dei dati approvati in tale sede né una integrazione dell'informativa da rendere. Sezione 4 - Altri aspetti I - Attività di Direzione e Coordinamento La Banca non fa parte di un gruppo e non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento. II - Utilizzo di stime In riferimento ai criteri di valutazione adottati nella determinazione della recuperabilità dei crediti, della quantificazione del fondo rischi e oneri, del TFR e del fair value dei titoli non quotati, a oggi non si prevedono eventi che possano presentare un elevato rischio di dar luogo, entro il semestre successivo, a significative rettifiche dei relativi valori contabili iscritti nei prospetti contabili al 30 giugno 2020; tuttavia gli elevati livelli di volatilità di tutte le grandezze finanziarie che caratterizzano l'attuale contesto macroeconomico e di mercato, tenuti in considerazione nel processo di stima di cui sopra, potrebbero far registrare rapidi mutamenti a oggi non prevedibili, con conseguenti effetti sui valori riportati nei prospetti contabili al 30 giugno 2020. 17