Bank of Japan : Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (May) 

2019年7月1日

Bank of Japan日本銀行金融機構局 Financial System and Bank Examination Department

貸出約定平均金利の推移(2019年5月)

Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (May 2019)

1.新規

New Loans and Discounts (%) 2018/12 2019/1 2 3 4 5 <短 期> Short-term loans and discounts 国 内 銀 行 0.692 0.531 0.578 0.634 0.609 0.506 Domestically licensed banks 都 市 銀 行 0.435 0.331 0.347 0.476 0.509 0.419 City banks 地 方 銀 行 1.053 0.945 0.911 0.903 0.749 0.641 Regional banks 第二地方銀行 1.296 1.269 1.405 1.194 1.186 1.363 Regional banks Ⅱ 信 用 金 庫 1.831 1.928 1.877 r 1.703 r 1.880 1.888 Shinkin banks <長 期> Long-termloans 国 内 銀 行 0.753 0.751 0.682 0.624 0.773 0.641 Domestically licensed banks 都 市 銀 行 0.693 0.603 0.536 0.541 0.694 0.587 City banks 地 方 銀 行 0.781 0.858 0.816 0.674 0.874 0.633 Regional banks 第二地方銀行 1.027 0.905 0.897 0.882 1.004 0.717 Regional banks Ⅱ 信 用 金 庫 1.562 1.627 1.566 1.288 r 1.591 1.338 Shinkin banks <総 合> Total 国 内 銀 行 0.730 0.638 0.638 0.627 0.707 0.576 Domestically licensed banks 都 市 銀 行 0.607 0.456 0.453 0.521 0.638 0.507 City banks 地 方 銀 行 0.884 0.896 0.855 0.740 0.815 0.637 Regional banks 第二地方銀行 1.125 1.047 1.059 0.969 1.080 0.916 Regional banks Ⅱ 信 用 金 庫 1.684 1.776 1.702 r 1.437 r 1.719 1.559 Shinkin banks

当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出(書替継続を含む)にかかるもの。新規の総合は当座貸越を除く。 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。 都市銀行は、みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。 短期は1年未満、長期は1年以上の貸出。 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびストックは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。 r は訂正計数。