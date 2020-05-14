Bank of Lao People Democratic Republic : ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ III ຂອງໜ່ວຍພັກກົມຮ່ວມມືສາກົນ

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ເລັດກອງປະາຊຸມໃຫຍ ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຂອງໜ ວຍພັກກົມຮ ວມືສາກົນ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຂອງໜ ວຍພັກົມຮ#ວມືສາກົນໄດເປ ດຂຶ້ນໃນ ວັນທີ13 ພຶດສະພາ 2020 ເປ ນເວລາ ເຄິ່ງວັນທີ່ຫປະຊຸມໃຫຍອງ ຊັ້ນIV ຂອງທະນາາຄານແຫ!ງສປປ ລາວ (ທຫລ), ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້້າຮ#ວມຂອງສະຫາຍສອນໄຊ ສິດ ພະໄຊ ກ າມະການສາຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະະນະພັກ- ຜ $ວ າການທຫລ ແລະ ການເປນປະທານຂອງສສະຫາຍນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສ ລິວົງເລຂາໜ ວຍພັກົມຮ#ວມືສາກົນແລະ ສະຫາຍ ນ. ໄກສອນ ໄຊຍະພອນ ຮອງຫົວໜ າກົມຈັດຕັ້ງແລະ ພະນັກງານທຫລ, ບັນດາ ສະຫາຍຜຕາງໜ$ ຄະນະໜາ ວຍພັກທີ່ຂຶ້້ນກັບອົງຄະນະພັກທຫລ, ສະມາຊິກພັກແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງກົມດັ ງກ;າວເຂົ້າ ຮ#ວມ.
ກອງປະຊຸມໄດ ຄົ້ນຄວ າຢ+າງເລິກເຊິ່ງແລລະ ຮັບຮອງເອົາຮ#າງລາຍງານການເມືອງຂອງໜ ວຍພັກົຮ#ວມືສາກົນທີ່ສະເໜີໂດຍ ສະຫາຍ ນ. ຟອງຈິນດາ ແສງສລິວົງ, ເລຂາໜ ວຍພັກົມຮ#ວມືສາກົນ, ຊຶ່ງເນື້ອໃນດັງກໄດ ສັງາວງເກດຕີລາຄາຜົນງານດານຕັ້ງໜ, ດານອ ອນ-ຂໍ0ຄົງຄ າງຂອງການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຊຸມປຜ9ານມາໂດຍສະເພາະແມ ນການເຄື່ອນໄຫຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ າທີ່ກ ຂອງຕົນໃນດ ານຕ ;າງໆພອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ ຕີລາຄາບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫມີດ-ດານອ ອນານດີແລະ ບົົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ, ພອມ ທັງໄດກ ານົດທິດທາງແຜນການແລະ ຄາດໝາຍຍສ ຊົນຂອງໜ ວຍພັກໃນ 5 ປຕໍ ໜ. າ
ບັນດາສະຫາຍຜແທນກອງປະຊຸມ$ ໄດພອມກັນໃຊສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ+າງເຕັມສວນເລືອກຕັ້ງເອົາຄະນະໜ ວຍພັກສະໄໝ ທີIII ເພື່ອສືບຕໍ ເປນແກນນໃນກາ ຊີ້ນາ-ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີIII ຂອງໜ ວຍພັກົມ ຮ#ວມືສາກົນໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງໜ ວຍພັກໄດມີມະຕິເປນເອກະສັນ ເລືອກເອົາ: ສະຫາຍ ນ. ຟອງຈຈິນດາ ແສງສລິວົງເລຂາ;ເປນ ສະຫາຍ ປອ. ສົມປະສົງ ພົມມະສານຮອງເລເປນລຂາ; ສະຫາຍ ນ. ພມມະລີ ສີລິພົນເດດ ເປນຜໜ $ວຍພັກກວດ ແລະາ ກອງປະຊຸມໄດ
ເລືອກຕັ້ງເອົາຜແທນຂອງໜ$ ວຍພັກກົມຮ#ວມືສາກົນໄປຮ#ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີIV ຂອງອົງຄະນະພພັກທະນາຄານແຫງ ສປປ .ລາວ
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ ຮັບຟ-ງການໂອ:ລົມຂອງສະຫາຍເລຂາຄະນະພັກທຫລ ໂດຍໄດ ສະແດງຄວາມຍ ອງຍໍ-ຊົມເຊີຍຕໍ ຄະນະ
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ວຍພັກຊຸດເກົທີ່ໄດາ -ຊີ້ນາພາສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານສາມາດຍາດໄດ ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດພ ານອມທັງໄດຊີ້ນ ໃຫາ ຄະນະໜວຍ
ພັກຊຸດໃໝ ສືບຕໍປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງຕົນໃຫໄດຮັບໝາກຜົນອັນໃໝຈັດຕັ້ງທີ່ໃຫຍຫລວງກວ າເກົ. າ
#ຂາວແລະ ພາບ: ນາງ ປາໄນ ພັນທະລາ
ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນ
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Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 13 May 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 May 2020 01:59:04 UTC