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Bank of Lao People Democratic Republic : ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ III ຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ

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06/11/2020 | 05:38am EDT
  • າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຄະນະພັກຮາກຖານທສກ

ກອງປະຊຸມໃຫຍສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIII ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານສົ ງເສີມກະສິກາ(ທສສກ) ໄດ ສ າເລັດລົງດ ວຍໝາກ ຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ6 ມິຖຸນາ2020 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ.ການເປ ປະທານຂອງສະຫາຍ ຄາສິງແສງແກ ວມະຫາວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ- ວ າການຜ ອ&າານວຍການທສກ ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າຮວມຂອງສະຫາຍສອນນໄຊ ສິດພະໄຊກາມະການສາ ຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ- ຜ &ວ າການທະນາຄານແຫງສປປ ລາວ (ທຫລ); ພອມນີ້, ກໍ ມີບບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ-

ຄະນະໜ ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກທຫລ, ຜ &ແທນທົຄະນະພັກຮາກຖານວ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທສກ ເຂົ້າຮວມ. ກອງປະຊຸມ ໄດ ພ ອມກັນຄົ້ນຄວແລະ ຮັບຮອງເອົາຮາງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພັກຮາາກຖານ ທສກ ທີ່ສະເໜີໂດຍ

ສະຫາຍ ສນທອນສພົມມະວົງຮອງເລຂາຄະະນະພັກຮາກຖານທສກ ທີ່ໄດ ສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIII ຕະຫຼອດໄລຍະ5 ປແຫຫ ງການຊີ້ນ-ນາພຊຶ່ງຢ" ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດດລ ອມພາຍໃນແລະຕ.າງປະເທດມີການ ຜັນແປໂດຍມີການແຂ ງຂັນຂອງບັນດາທທະນາຄານພາຍໃນປະເທດນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ ຽນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ. ຍແຕ ພາຍໃຕ.ການຊີ້ນາ-ນາພ ຢ2າງໃກຊິດຂອງຄະນະພັກ- ຄະນະຜ &ວທຫລາ , ຄະນນະພັກຮາກຖານທສກ ໄດ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມປກລະດົມກາລັງແຮງພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມIII ຂອງງອົງຄະນະພັກທຫລ ໂດຍ

ສະເພາະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແຜນຍດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງຂອງຕົນແລະ ທສກ ດວຍຜົນສ າເລັດຫຼາຍດ. ານ ຄະນະພັກຮາກຖານຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປນບັນຫາກົກແລະ ຕິດພັນກກັບທກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ

ດວຍຫຼາຍຮ ບການທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫສະມມາຊິກພັກ- ພະນັກງານກາໄດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ຖືເອົາລະບອບສອງແສງ ສາຍງານ, ກາສະພາບແຕ ລະບັນຫາໃຫຈະແຈເປ ງນເນື້ອໃນສາຄັນໃນການດາເນີນຊີວິດກການເມືອງພາຍໃນພັກແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ ເພື່ອສ າຫຼວດກວດກາ, ຕ.າໜິິກໍສ5າງຊ ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັງກ າວເຮັດໃຫສະພາບແນວຄິດຂອງຖັ ສະມາຊິກພັກ- ພະນັກງານແຕ(ລະຂັ້ນມີແນວຄິດອ -ນອ ຽງທ, $ມີຄວາມເປນທຽງ ນເອກະພາບຕໍກັບບແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງຂັ ເທິງ, ມີຄວາມຫາວຫັນ, ສມກາລັງເຫື່ອແຮງ, ະຕິປ.ນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜທີ່ໄດຮັບມອບາທີ່ ໝາຍເປນຢ2າງດີ.

ຄະນະພັກຮາກຖານໄດນ າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ2າງຕັ້ງໜແລະາດີຂຶ້ນກວາເກົໂດຍສະເພາະການລະດົມທຶນແລະ ສະໜອງ ສິນເຊື່ອກໍ ມີທ ວງທາເພີ່ມຂຶ້ນ, ພັດທະນາປບປງຂອດວຽກງານບໍລິການ, ລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຮບແບບຂອງຜະລິດຕະ ພັນເງິນຝາກໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເນັ້ນໃສສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລກຄາເປ, ປບປງບນຫຼນດາສະຖານທີ່ບໍລິການເພື່ອອ ານວຍຄວາມ ສະດວກໃນການບໍລິການລກຄາແນໃສໃຫມີຄວາມເປນເອກະພາບໃນທົ ວລະບົບສາມາດສະໜອງແຫຼ ງທຶນເຂົ້າສ ພາກກະສິກາໄ ຢ2າງດີປະກອບສວນເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢ2 ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກແລະ ໃນຕົວເມືອງໄດນ າ ໃຊສິນເຊື່ອຂອງທສກ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການປງແຕ.ແລະງ ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ; ພອມກັນນັ້ນ, ກອງ ປະຊຸມຍັງໄດຕີລາຄາບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫມີດ- ດານອານດີອນແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ, ພອມທັງການົດທິດທາງແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊົນຂອງຄະນະພັກຮາກຖານໃນ 5 ປຕໍ ໜ.

ກອງປະຊຸມໄດຮັບຟ9ງການຜ ານຮາງບົດສາຫຼວດການນາພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ສະເໜີໂດຍສະຫາຍ ຄາສິງແສງແກວ ມະຫາວົງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານຊຶ່ງໄດຕີລາຄາການນາພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ຍາດໄດ ຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານເປນຕົ້ນ ຮັກສາໄດຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກຮາກຖານ ກໍ ຄືສະມາຊິກພັກທັງໝົດຢ2າງແໜ ນແຟ9ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ2າງມີຫົວຄິດປະດິດສາງໃນການນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ.ລະໄລຍະໃຫປະກົດ ຜົນເປນຈິງແລະ ໄດຮັບຜົນສາເລັດເປນກາວໆມາ.

ກອງປະຊຸມຍັງພອມກັນໃຊສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ2າງເຕັມສວນເລືອກເອົາຄະນະພັກຮາກຖານທສກ ສະໄໝທີIII ປະກອບ ດວຍ7 ສະຫາຍ ເພື່ອສືບຕໍ ເປ6ນແໃນານຊີ້ນນນ- ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີສະມາຊິກພັກIII ຄະນະ ພັກຮາກຖານທສກ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍຄາສິງແສງແກ ວມະຫາວົງເປ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານທສກ , ສະຫາຍ ສນທອນສພົມ ມະວົງເປ ນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ມະໂນລິດຊຸມພົນພັກດີເປ ປະທານຄະນະກວດກາ ,ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລເພັດຫຼວງອາໄພເປ ນຮອງ

ປະທານ ແລະ ສະຫາຍ ຄາເຜີຍວີສີສົມບັດເປ ຄະນະກວດກາ. ພອມນີ້ຍັງເລືອກເອົາຜແທນເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃຫຍ&ຄັ້ງທີIV ຂອງ ອົງຄະນະພັກທຫລ.

ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກທຫລ ໄດ ສະແດງຄວາມຍອງຍໍ, ຊົມເຊີຍຕໍຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ າທີ່ໄດຊີ້ນ- ນາພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານປະຕິບັດໜ າທີ່ການເສາມາດຍາດໄດ,ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ;ານືອງແລະ ມີທິດຊີ້ນ າໃນແຕ(ລະວຽກງານຢ າງພາວະວິໄສແລະ ມີຈ ດສມ; ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ: ໃນຕໍ5ໜາ າຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝຈະນາພາຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ- ພະນັກງານສືບຕໍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງຕົນໃຫບັນລຜົນສາເລັດແລະ ຍາດໄດ ໝາກຜົນອັນໃໝ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍກວ າເກົາ

ຢ2າງບໍ5ຢ6ດຢ2.

# ຂ%າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ

ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນກີ

Disclaimer

Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 06 June 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 June 2020 09:37:10 UTC
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