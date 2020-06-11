Bank of Lao People Democratic Republic : ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກພັກ ຄັ້ງທີ III ຄະນະພັກຮາກຖານ ທສກ

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າເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIII ຄະນະພັກຮາກຖານທສກ
ກອງປະຊຸມໃຫຍສະມາຊິກພັກຄັ້ງທີIIII ຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທະນາຄານສົ ງເສີມກະສິກາ(ທສສກ) ໄດ ສ າເລັດລົງດ ວຍໝາກ ຜົນອັນຈົບງາມໃນວັນທີ6 ມິຖຸນາ2020 ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພາຍໃຕ.ການເປ ປະທານຂອງສະຫາຍ ຄາສິງແສງແກ ວມະຫາວົງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ- ວ າການຜ ອ&າານວຍການທສກ ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າຮວມຂອງສະຫາຍສອນນໄຊ ສິດພະໄຊກາມະການສາ ຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ- ຜ &ວ າການທະນາຄານແຫງສປປ ລາວ (ທຫລ); ພອມນີ້, ກໍ ມີບບັນດາສະຫາຍຄະນະພັກຮາກຖານ-
ຄະນະໜ ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກທຫລ, ຜ &ແທນທົຄະນະພັກຮາກຖານວ ແລະ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທສກ ເຂົ້າຮວມ. ກອງປະຊຸມ ໄດ ພ ອມກັນຄົ້ນຄວແລະ ຮັບຮອງເອົາຮາງລາຍງານການເມືອງຂອງຄະນະພັກຮາາກຖານ ທສກ ທີ່ສະເໜີໂດຍ
ສະຫາຍ ສນທອນສພົມມະວົງຮອງເລຂາຄະະນະພັກຮາກຖານທສກ ທີ່ໄດ ສັງເກດຕີລາຄາຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງ ປະຊຸມໃຫຍຄັ້ງທີIII ຕະຫຼອດໄລຍະ5 ປແຫຫ ງການຊີ້ນ-ນາພາຊຶ່ງຢ" ໃນເງື່ອນໄຂສະພາບແວດດລ ອມພາຍໃນແລະຕ.າງປະເທດມີການ ຜັນແປໂດຍມີການແຂ ງຂັນຂອງບັນດາທທະນາຄານພາຍໃນປະເທດນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ພະຍາດລະບາດ, ການຜຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ ຽນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ. ຍແຕ ພາຍໃຕ.ການຊີ້ນາ-ນາພ ຢ2າງໃກຊິດຂອງຄະນະພັກ- ຄະນະຜ &ວທຫລາ , ຄະນນະພັກຮາກຖານທສກ ໄດ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມປກລະດົມກາລັງແຮງພາຍໃນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມIII ຂອງງອົງຄະນະພັກທຫລ ໂດຍ
ສະເພາະສມໃສຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແຜນຍດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງຂອງຕົນແລະ ທສກ ດວຍຜົນສ າເລັດຫຼາຍດ. ານ ຄະນະພັກຮາກຖານຖືເອົາການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງ-ແນວຄິດເປນບັນຫາກົກແລະ ຕິດພັນກກັບທກການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ດວຍຫຼາຍຮ ບການທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫສະມມາຊິກພັກ- ພະນັກງານກາໄດ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກແລະ ຖືເອົາລະບອບສອງແສງ ສາຍງານ, ກາສະພາບແຕ ລະບັນຫາໃຫຈະແຈເປ ງນເນື້ອໃນສາຄັນໃນການດາເນີນຊີວິດກການເມືອງພາຍໃນພັກແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງ ມະຫາຊົນ ເພື່ອສ າຫຼວດກວດກາ, ຕ.າໜິິກໍສ5າງຊ ວຍເຫຼືອກັນ. ຈາກການປະຕິບັດຄືດັງກ າວເຮັດໃຫສະພາບແນວຄິດຂອງຖັ ສະມາຊິກພັກ- ພະນັກງານແຕ(ລະຂັ້ນມີແນວຄິດອ -ນອ ຽງທ, $ມີຄວາມເປນທຽງ ນເອກະພາບຕໍກັບບແນວທາງການບໍລິຫານງານຂອງຂັ ເທິງ, ມີຄວາມຫາວຫັນ, ສມກາລັງເຫື່ອແຮງ, ະຕິປ.ນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜທີ່ໄດຮັບມອບາທີ່ ໝາຍເປນຢ2າງດີ.
ຄະນະພັກຮາກຖານໄດນ າພາວຽກງານວິຊາສະເພາະຢ2າງຕັ້ງໜແລະາດີຂຶ້ນກວາເກົໂດຍສະເພາະການລະດົມທຶນແລະ ສະໜອງ ສິນເຊື່ອກໍ ມີທ ວງທາເພີ່ມຂຶ້ນ, ພັດທະນາປບປງຂອດວຽກງານບໍລິການ, ລະບົບເຕັກນິກທີ່ທັນສະໄໝ, ພັດທະນາຮບແບບຂອງຜະລິດຕະ ພັນເງິນຝາກໃຫມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍເນັ້ນໃສສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລກຄາເປ, ປບປງບນຫຼັນດາສະຖານທີ່ບໍລິການເພື່ອອ ານວຍຄວາມ ສະດວກໃນການບໍລິການລກຄາແນໃສໃຫມີຄວາມເປນເອກະພາບໃນທົ ວລະບົບສາມາດສະໜອງແຫຼ ງທຶນເຂົ້າສ ພາກກະສິກາໄ ຢ2າງດີປະກອບສວນເຮັດໃຫຊີວິດການເປນຢ2 ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາໃນເຂດຊົນນະບົດ, ເຂດຫາງໄກສອກຫຼີກແລະ ໃນຕົວເມືອງໄດນ າ ໃຊສິນເຊື່ອຂອງທສກ ເຂົ້າໃນການຜະລິດ, ການບໍລິການ, ການປງແຕ.ແລະງ ການເກັບຊື້ຜົນຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ; ພອມກັນນັ້ນ, ກອງ ປະຊຸມຍັງໄດຕີລາຄາບັນດາສາເຫດທີ່ພາໃຫມີດ- ດານອານດີອນແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ, ພອມທັງການົດທິດທາງແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍສ ຊົນຂອງຄະນະພັກຮາກຖານໃນ 5 ປຕໍ ໜ. າ
ກອງປະຊຸມໄດຮັບຟ9ງການຜ ານຮາງບົດສາຫຼວດການນາພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ສະເໜີໂດຍສະຫາຍ ຄາສິງແສງແກວ ມະຫາວົງເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານຊຶ່ງໄດຕີລາຄາການນາພາລວມຂອງຄະນະພັກຮາກຖານທີ່ຍາດໄດ ຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານເປນຕົ້ນ ຮັກສາໄດຄວາມສາມັກຄີເປນເອກະພາບພາຍໃນຄະນະພັກຮາກຖານ ກໍ ຄືສະມາຊິກພັກທັງໝົດຢ2າງແໜ ນແຟ9ນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດຮຽນ ແລະ ຄວາມສາມາດຢ2າງມີຫົວຄິດປະດິດສາງໃນການນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ.ລະໄລຍະໃຫປະກົດ ຜົນເປນຈິງແລະ ໄດຮັບຜົນສາເລັດເປນກາວໆມາ.
ກອງປະຊຸມຍັງພອມກັນໃຊສິດປະຊາທິປະໄຕຂອງຕົນຢ2າງເຕັມສວນເລືອກເອົາຄະນະພັກຮາກຖານທສກ ສະໄໝທີIII ປະກອບ ດວຍ7 ສະຫາຍ ເພື່ອສືບຕໍ ເປ6ນແໃນການຊີ້ນນນ- ນາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີສະມາຊິກພັກIII ຄະນະ ພັກຮາກຖານທສກ ໂດຍເລືອກເອົາສະຫາຍຄາສິງແສງແກ ວມະຫາວົງເປ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານທສກ , ສະຫາຍ ສນທອນສພົມ ມະວົງເປ ນຮອງເລຂາ ແລະ ສະຫາຍ ມະໂນລິດຊຸມພົນພັກດີເປ ປະທານຄະນະກວດກາ ,ສະຫາຍ ນາງ ວິໄລເພັດຫຼວງອາໄພເປ ນຮອງ
ປະທານ ແລະ ສະຫາຍ ຄາເຜີຍວີສີສົມບັດເປ ຄະນະກວດກາ.
ພອມນີ້ຍັງເລືອກເອົາຜແທນເຂົ້າຮວມກອງປະຊຸມໃຫຍ&ຄັ້ງທີIV ຂອງ ອົງຄະນະພັກທຫລ.
ສະຫາຍ ເລຂາຄະນະພັກທຫລ ໄດ ສະແດງຄວາມຍອງຍໍ, ຊົມເຊີຍຕໍຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດເກົ າທີ່ໄດຊີ້ນ- ນາພາສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານປະຕິບັດໜ າທີ່ການເສາມາດຍາດໄດ,ຜົນງານໃນຫຼາຍໆດ;ານືອງແລະ ມີທິດຊີ້ນ າໃນແຕ(ລະວຽກງານຢ າງພາວະວິໄສແລະ ມີຈ ດສມ; ນອກຈາກນີ້, ສະຫາຍ ຍັງມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ: ໃນຕໍ5ໜາ າຄະນະພັກຮາກຖານຊຸດໃໝຈະນາພາຖັນແຖວສະມາຊິກພັກ- ພະນັກງານສືບຕໍ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງຕົນໃຫບັນລຜົນສາເລັດແລະ ຍາດໄດ ໝາກຜົນອັນໃໝ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍກວ າເກົາ
ຢ2າງບໍ5ຢ6ດຢ2. ງ
# ຂ%າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ
ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນກີ
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