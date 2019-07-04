Beijing Enterprises Clean Energy : Overseas Regulatory Announcement (Chinese version only) (in PDF)

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：01250）

海外監管公告

本海外監管公告乃由北控清潔能源集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公 司證券上市規則第13.10B條刊發。

謹此提述本公司日期為二零一八年十一月二十二日（「該公告」）就有關中國證券監督管理 委員會批准本公司向中國境內合格投資者公開發行金額不超過人民幣28億元之綠色可續期公 司債券（「綠色可續期熊貓債券」）的公告及日期為二零一八年十二月十二日就有關本公司 之發行規模為人民幣10億元、票面利率為6.5%之綠色可續期熊貓債券（「第一期綠色可續期

熊貓債券」）上市的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

發行人已在深交所網站(www.szse.cn)上載以下有關第一期綠色可續期熊貓債券的文件：

北控清潔能源集團有限公司 2019 年累計新增借款超過上年末淨資産的百分之二十的公 告 。詳細內容，請參閱發行人於深交所網站刊發的公告，網址如下：

http://bond.szse.cn/disclosure/bizanno/pubinfoanno/notice/index.html?9615d6a8-29a3-4673-8425-5a4ba364be07

承董事會命

北控清潔能源集團有限公司

主席

胡曉勇

香港，二零一九年七月四日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，即執行董事胡曉勇先生、石曉北先生、黃衛華先生、 王野先生及文輝先生；及獨立非執行董事李福軍先生、許洪華先生及趙公直先生。

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