Bernstein Litowitz Berger & Grossmann LLP: Notice To RMBS Certificateholders

This Notice, which has been authorized by the Supreme Court, New York County, Justice Marcy S. Friedman, relates to the dismissal of the putative (potential) class action lawsuits (“actions” or “lawsuits”), which are described in more detail below. It is being provided to you as a current holder in one or more of the RMBS Trusts identified below by counsel for the named Plaintiffs in the lawsuits and U.S. Bank, the defendant in the lawsuits.

Plaintiffs in these lawsuits are institutional investors in residential mortgage-backed securities issued by certain RMBS trusts for which U.S. Bank serves as trustee. On June 19, 2015, Plaintiffs brought the lawsuit captioned BlackRock Balanced Capital Portfolio (FI), et al. v. U.S. Bank National Association, Index No. 652204/2015 (“the 2015 Action”), in the Supreme Court for the State of New York, New York County, on behalf of themselves and a putative class consisting of all current owners of certificates issued by the Trusts listed in Exhibit 1 to this Notice. On August 27, 2018, Plaintiffs filed the lawsuit captioned BlackRock Core Bond Portfolio v. U.S. Bank National Association, Index No. 654285/2018 (“the 2018 Action”), in the Supreme Court for the State of New York, New York County, on behalf of themselves and a putative class of all current owners of notes issued by the Trusts listed in Exhibit 2 to this Notice. No class has been certified and Plaintiffs will not be seeking to certify a class as part of the dismissal.

As a current holder in one or more of the Trusts, you are part of the proposed class the Plaintiffs were seeking to represent in one or both of the actions. New York law requires members of a proposed class to receive notice of the dismissal of any purported class claims even if, as here, no class is certified.

In both actions, Plaintiffs alleged that U.S. Bank as trustee had a duty but failed to take action against the sellers and originators of the mortgage loans for their purported breaches of representations and warranties relating to the loans, and against servicers for their failure to adhere to prudent servicing standards. Based on these allegations, Plaintiffs asserted claims for breach of contract, breach of fiduciary duty, breach of the duty to avoid conflicts of interest, breach of the implied covenant of good faith, negligence, and violation of New York’s Streit Act. Plaintiffs have settled their actions, and seek an order of the Court discontinuing the 2015 and 2018 Actions and dismissing Plaintiffs’ claims with prejudice. The settlement is not an admission of wrongdoing or liability by U.S. Bank.

This Notice is given to inform you that Plaintiffs seek discontinuance of the 2015 and 2018 Actions, which may have included you as a putative class member, and that Plaintiffs seek dismissal of their claims with prejudice. U.S. Bank, Plaintiffs, and Plaintiffs’ counsel will not be providing you with any recommendations or legal advice about the effect this dismissal will have on you. You may wish to contact a lawyer to understand your rights. Plaintiffs’ counsel and the Trustee request that you not contact them concerning these Actions.

Although no additional information beyond what is set forth above can be provided, address all inquiries to USBankRMBSNotices@usbank.com.

Counsel for Plaintiffs Timothy A. DeLange, Esq. BERNSTEIN LITOWITZ BERGER & GROSSMANN LLP 12481 High Bluff Drive, Suite 300 San Diego, CA 92130 Counsel for U.S. Bank National Association Michael T. Marcucci, Esq. JONES DAY 100 High Street, 21st Floor Boston, MA 02110

MEMBERS OF THE PUTATIVE CLASS ARE ADVISED THAT PLAINTIFFS’ REQUEST TO DISCONTINUE THE 2015 AND 2018 ACTIONS WILL BE HEARD IN PART 60 OF THE SUPREME COURT, NEW YORK COUNTY, 60 CENTRE STREET, ROOM 248, NEW YORK, NEW YORK ON APRIL 12, 2019 AT 10 A.M. NO PUTATIVE CLASS MEMBER OR PARTY WILL BE HEARD IN OPPOSITION TO PLAINTIFFS’ REQUEST TO DISCONTINUE THE 2015 AND 2018 ACTIONS AND TO DISMISS PLAINTIFFS’ CLAIMS WITH PREJUDICE, UNLESS SUCH PUTATIVE CLASS MEMBER OR PARTY SHALL HAVE SERVED AN OBJECTION TO SAID DISCONTINUANCE AND DISMISSAL, IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING REQUIREMENTS: SAID OBJECTION SHALL INCLUDE A NOTICE OF INTENT TO OBJECT AND A STATEMENT OF THE GROUNDS FOR THE OBJECTION, AND SHALL BE NO MORE THAN 15 PAGES IN LENGTH. THE OBJECTION SHALL BE SERVED AND FILED ON (A) THE COURT'S ELECTRONIC FILING SYSTEM (NYSCEF); AND (B) BY OVERNIGHT MAIL ON PLAINTIFFS’ AND THE TRUSTEE’S COUNSEL; AND (C) BY EMAILING TO THE TRUSTEE AT THE ADDRESS IN PARAGRAPH 6 OF THE NOTICE OF DISCONTINUANCE. SERVICE BY THE AFORESAID MEANS SHALL BE MADE ON OR BEFORE APRIL 5, 2019. A HARD COPY OF THE OBJECTION SHALL BE FILED WITH THE CLERK OF PART 60 ON OR BEFORE APRIL 8, 2019. ANY PUTATIVE CLASS MEMBER OR PARTY THAT DOES NOT SERVE AND FILE AN OBJECTION IN COMPLIANCE WITH THE AFORESAID REQUIREMENTS SHALL BE DEEMED TO HAVE WAIVED ANY OBJECTION TO THE DISCONTINUANCE OF THE 2015 AND 2018 ACTIONS AND THE DISMISSAL OF PLAINTIFFS’ CLAIMS WITH PREJUDICE.

MEMBERS OF THE PUTATIVE CLASS ARE ADVISED THAT UNLESS A VALID OBJECTION IS FILED, PURSUANT TO THE REQUIREMENTS SET FORTH ABOVE, PRIOR TO THE APRIL 12, 2019 COURT DATE, THE COURT ON THAT DATE MAY AUTHORIZE THE DISCONTINUANCE OF THE 2015 AND THE 2018 ACTIONS AND THE DISMISSAL WITH PREJUDICE OF PLAINTIFFS’ CLAIMS.

EXHIBIT 1 – 2015 ACTION TRUSTS AABST 2004-2 BAFC 2007-8 CCMFC 2005-BA CSFB 2004-CF2 GSAMP 2006-HE8 HMBT 2007-1 AABST 2004-5 BAFC 2007-A CCMFC 2005-CA CSFB 2005-1 GSAMP 2006-NC1 HVMLT 2004-2 AABST 2005-4 BAFC 2007-B CCMFC 2006-2A CSFB 2005-10 GSAMP 2007-H1 HVMLT 2005-1 AABST 2005-5 BAFC 2007-C CCMFC 2006-3A CSFB 2005-11 GSAMP 2007-HE1 HVMLT 2005-12 ABFC 2006-HE1 BAFC 2007-D CCMFC 2006-4A CSFB 2005-12 GSAMP 2007-HE2 HVMLT 2005-13 ABFC 2006-WMC1 BASIC 2006-1 CCMFC 2007-1A CSFB 2005-3 GSAMP 2007-NC1 HVMLT 2005-16 ABSHE 2004-HE1 BAYV 2004-C CCMFC 2007-2A CSFB 2005-5 GSMPS 2005-RP2 HVMLT 2005-2 ABSHE 2004-HE4 BAYV 2005-D CFAB 2004-1 CSFB 2005-6 GSMPS 2005-RP3 HVMLT 2005-3 ABSHE 2004-HE5 BAVY 2006-A CFAB 2004-2 CSFB 2005-7 GSR 2004-10F HVMLT 2005-8 ABSHE 2004-HE6 BAYV 2006-B CFLAT 2004-AQ1 CSFB 2005-8 GSR 2004-11 HVMLT 2006-1 ABSHE 2004-HE7 BAYV 2006-C CFLAT 2004-OPT1 CSFB 2005-9 GSR 2004-12 HVMLT 2006-4 ABSHE 2005-HE1 BAYV 2006-D CHASE 2004-S2 CSFB 2005-FIX1 GSR 2004-14 JPMMT 2004-A1 ABSHE 2005-HE2 BAYV 2007-A CHMAC 2004-1 CSMC 2006-2 GSR 2004-15F JPMMT 2004-A2 ABSHE 2005-HE4 BAYV 2007-B CMALT 2005-A1 CSMC 2006-3 GSR 2004-3F JPMMT 2004-A3 ABSHE 2005-HE8 BNCMT 2007-1 CMALT 2006-A1 CSMC 2006-4 GSR 2004-4 JPMMT 2004-A4 ABSHE 2006-HE2 BNCMT 2007-2 CMALT 2006-A3 CSMC 2006-6 GSR 2004-6F JPMMT 2004-A6 ABSHE 2006-HE5 BOAMS 2004-F CMALT 2006-A4 CSMC 2006-7 GSR 2004-8F JPMMT 2004-S2 ABSHE 2006-HE6 BOAMS 2004-G CMALT 2006-A5 CSMC 2006-8 GSR 2004-9 LMT 2005-1 ABSHE 2006-HE7 BSABS 2004-1 CMALT 2006-A6 CSMC 2006-9 GSR 2005-1F LMT 2005-2 ARC 2004-1 BSABS 2004-AC3 CMALT 2006-A7 CSMC 2006-CF1 GSR 2005-2F LMT 2005-3 ARMT 2004-1 BSABS 2004-AC6 CMALT 2007-A1 CSMC 2006-CF3 GSR 2005-4F LMT 2006-2 ARMT 2004-2 BSABS 2004-FR1 CMALT 2007-A2 CSMC 2007-1 GSR 2005-5F LMT 2007-10 ARMT 2004-4 BSABS 2004-FR2 CMALT 2007-A3 CSMC 2007-2 GSR 2005-6F LMT 2007-2 ARMT 2005-10 BSABS 2004-FR3 CMALT 2007-A4 CSMC 2007-3 GSR 2005-7F LMT 2007-3 ARMT 2005-11 BSABS 2004-HE1 CMALT 2007-A5 CSMC 2007-4 GSR 2005-8F LMT 2007-6 ARMT 2005-12 BSABS 2004-HE10 CMALT 2007-A6 CSMC 2007-5 GSR 2005-9F LMT 2007-8 ARMT 2005-2 BSABS 2004-HE11 CMALT 2007-A7 CWHL 2005-R3 GSR 2005-AR1 LXS 2005-2 ARMT 2005-3 BSABS 2004-HE2 CMALT 2007-A8 CWHL 2006-R2 GSR 2005-AR2 LXS 2005-4 ARMT 2005-4 BSABS 2004-HE3 CMLTI 2004-HYB1 DSLA 2004-AR1 GSR 2005-AR3 LXS 2005-5N ARMT 2005-5 BSABS 2004-HE5 CMLTI 2004-HYB2 EMCM 2004-A GSR 2005-AR4 LXS 2005-7N ARMT 2005-6A BSABS 2004-HE6 CMLTI 2004-HYB4 EMCM 2004-B GSR 2005-AR5 LXS 2005-9N ARMT 2005-7 BSABS 2004-HE7 CMLTI 2004-NCM2 EMCM 2004-C GSR 2005-AR6 LXS 2006-10N ARMT 2005-8 BSABS 2004-HE8 CMLTI 2004-UST1 FFMER 2007-1 GSR 2005-AR7 LXS 2006-11 ARMT 2005-9 BSABS 2004-HE9 CMSI 2004-3 FFMER 2007-2 GSR 2006-1F LXS 2006-12N ARMT 2006-1 BSARM 2004-1 CMSI 2005-1 FFMER 2007-4 GSR 2006-2F LXS 2006-14N ARMT 2006-2 BSARM 2004-10 CMSI 2005-4 FFMER 2007-H1 GSR 2006-3F LXS 2006-15 ARMT 2006-3 BSARM 2004-12 CMSI 2005-6 FFML 2005-FF10 GSR 2006-4F LXS 2006-16N ARMT 2007-1 BSARM 2004-2 CMSI 2006-1 FFML 2005-FF3 GSR 2006-5F LXS 2006-18N ARMT 2007-3 BSARM 2004-3 CMSI 2006-2 FFML 2005-FF7 GSR 2006-6F LXS 2006-20 BAFC 2004-2 BSARM 2004-7 CMSI 2006-3 FFML 2005-FF9 GSR 2006-7F LXS 2006-2N BAFC 2004-4 BSARM 2004-8 CMSI 2006-4 FFML 2005-FFH2 GSR 2006-8F LXS 2006-4N BAFC 2004-A BSARM 2004-9 CMSI 2006-5 FFML 2006-FF10 GSR 2006-9F LXS 2006-8 BAFC 2004-B CBASS 2004-CB1 CMSI 2006-6 FFML 2006-FF12 GSR 2006-AR1 LXS 2006-GP4 BAFC 2004-D CBASS 2004-CB3 CMSI 2006-7 FFML 2006-FF14 GSR 2007-1F LXS 2007-1 BAFC 2005-5 CBASS 2004-CB4 CMSI 2007-1 FFML 2006-FF18 GSR 2007-2F LXS 2007-10H BAFC 2005-6 CBASS 2004-CB6 CMSI 2007-2 FFML 2006-FF2 GSR 2007-3F LXS 2007-12N BAFC 2005-7 CBASS 2005-CB1 CMSI 2007-3 FFML 2007-FF1 GSR 2007-4F LXS 2007-14H BAFC 2005-8 CBASS 2005-CB5 CMSI 2007-5 FFML 2007-FF2 HEAT 2004-1 LXS 2007-15N BAFC 2005-A CBASS 2005-CB7 CMSI 2007-6 FHLT 2004-3 HEAT 2004-2 LXS 2007-16N BAFC 2005-D CBASS 2006-CB1 CMSI 2007-7 GPMF 2006-AR4 HEAT 2004-3 LXS 2007-20N BAFC 2005-E CBASS 2006-CB2 CMSI 2007-8 GPMF 2006-AR5 HEAT 2004-4 LXS 2007-2N BAFC 2005-F CBASS 2006-CB5 CMSI 2007-9 GPMF 2006-AR6 HEAT 2004-5 LXS 2007-3 BAFC 2005-H CBASS 2006-CB6 CRMSI 2006-1 GPMF 2006-AR7 HEAT 2004-6 LXS 2007-4N BAFC 2006-1 CBASS 2006-CB7 CRMSI 2006-2 GPMF 2007-AR1 HEAT 2004-7 LXS 2007-6 BAFC 2006-2 CBASS 2006-CB9 CRMSI 2006-3 GPMF 2007-AR2 HEAT 2004-8 LXS 2007-8H BAFC 2006-3 CBASS 2006-RP2 CSAB 2006-1 GPMF 2007-AR3 HEAT 2005-1 LXS 2007-9 BAFC 2006-4 CBASS 2007-CB1 CSAB 2006-2 GSAA 2005-11 HEAT 2005-2 MABS 2004-FRE1 BAFC 2006-5 CBASS 2007-CB2 CSAB 2006-3 GSAA 2006-1 HEAT 2005-3 MABS 2004-HE1 BAFC 2006-6 CBASS 2007-CB3 CSAB 2006-4 GSAA 2006-14 HEAT 2005-5 MABS 2004-WMC1 BAFC 2006-7 CBASS 2007-CB4 CSAB 2007-1 GSAA 2006-20 HEAT 2005-6 MABS 2004-WMC3 BAFC 2006-8T2 CBASS 2007-CB5 CSFB 2004-1 GSAA 2006-3 HEAT 2005-7 MABS 2005-AB1 BAFC 2006-A CBASS 2007-CB6 CSFB 2004-3 GSAA 2006-5 HEAT 2005-9 MABS 2005-FRE1 BAFC 2006-D CBASS 2007-MX1 CSFB 2004-4 GSAA 2006-6 HEAT 2006-1 MABS 2005-HE1 BAFC 2006-F CBASS 2007-SP1 CSFB 2004-6 GSAA 2006-9 HEAT 2006-2 MABS 2005-HE2 BAFC 2006-G CCMFC 2004-1A CSFB 2004-7 GSAA 2007-3 HEAT 2006-3 MABS 2005-NC1 BAFC 2006-H CCMFC 2004-2A CSFB 2004-8 GSAA 2007-7 HEAT 2006-4 MABS 2005-NC2 BAFC 2006-I CCMFC 2004-3A CSFB 2004-AR1 GSAMP 2005-AHL2 HEAT 2006-7 MABS 2005-WF1 BAFC 2006-J CCMFC 2004-4A CSFB 2004-AR2 GSAMP 2005-HE6 HEMT 2006-5 MABS 2005-WMC1 BAFC 2007-1 CCMFC 2004-A CSFB 2004-AR3 GSAMP 2006-HE2 HFCHC 2006-3 MABS 2006-AB1 BAFC 2007-2 CCMFC 2005-1A CSFB 2004-AR4 GSAMP 2006-HE3 HFCHC 2006-4 MABS 2006-AM2 BAFC 2007-3 CCMFC 2005-2A CSFB 2004-AR5 GSAMP 2006-HE4 HFCHC 2007-1 MABS 2006-AM3 BAFC 2007-4 CCMFC 2005-3A CSFB 2004-AR6 GSAMP 2006-HE5 HFCHC 2007-2 MABS 2006-FRE1 BAFC 2007-6 CCMFC 2005-4A CSFB 2004-AR7 GSAMP 2006-HE6 HFCHC 2007-3 MABS 2006-FRE2 BAFC 2007-7 CCMFC 2005-A CSFB 2004-AR8 GSAMP 2006-HE7 HMBT 2006-1 MABS 2006-HE1 MABS 2006-HE2 MSM 2007-13 SARM 2006-3 SNMLT 2004-2 WAMU 2007-HY3 WFMBS 2006-3 MABS 2006-HE4 MSM 2007-1XS SARM 2006-4 SNMLT 2006-3A WAMU 2007-HY4 WFMBS 2006-4 MABS 2006-HE5 MSM 2007-3XS SARM 2006-5 STALT 2005-1F WAMU 2007-HY5 WFMBS 2006-AR1 MABS 2006-NC1 MSM 2007-5AX SARM 2006-6 STARM 2007-2 WAMU 2007-HY6 WFMBS 2006-AR2 MABS 2006-NC2 MSM 2007-6XS SARM 2006-7 STARM 2007-S1 WAMU 2007-HY7 WFMBS 2006-AR3 MABS 2006-NC3 MSM 2007-7AX SARM 2006-8 SURF 2006-AB1 WAMU 2007-OA1 WFMBS 2006-AR4 MABS 2006-WMC1 MSM 2007-8XS SARM 2006-9 SURF 2006-AB3 WAMU 2007-OA2 WFMBS 2006-AR5 MABS 2006-WMC2 MSSTR 2004-1 SARM 2007-10 SURF 2006-BC1 WAMU 2007-OA3 WFMBS 2006-AR6 MABS 2006-WMC3 MSSTR 2005-1 SARM 2007-8 SURF 2006-BC2 WAMU 2007-OA4 WMABS 2006-HE2 MABS 2007-HE1 NCAMT 2006-ALT2 SASC 2004-11XS SURF 2006-BC3 WAMU 2007-OA5 WMABS 2006-HE3 MABS 2007-HE2 NYMT 2006-1 SASC 2004-13 SURF 2006-BC4 WAMU 2007-OA6 WMABS 2006-HE5 MALT 2004-1 OWNIT 2006-4 SASC 2004-19XS SURF 2006-BC5 WFHET 2004-1 WMABS 2007-HE1 MALT 2004-13 PPSI 2004-WWF1 SASC 2004-20 SURF 2007-AB1 WFMBS 2004-4 WMABS 2007-HE2 MALT 2004-2 PRIME 2004-1 SASC 2004-21XS SURF 2007-BC1 WFMBS 2004-6 WMALT 2005-1 MALT 2004-3 PRIME 2004-2 SASC 2004-2AC SURF 2007-BC2 WFMBS 2004-AA WMALT 2005-10 MALT 2004-5 PRIME 2004-CL1 SASC 2004-3 TBW 2006-1 WFMBS 2004-BB WMALT 2005-11 MALT 2005-1 RBSGC 2005-A SASC 2004-6XS TBW 2006-2 WFMBS 2004-CC WMALT 2005-2 MARM 2005-7 SABR 2005-EC1 SASC 2004-7 TBW 2006-4 WFMBS 2004-DD WMALT 2005-3 MARM 2006-2 SABR 2006-NC1 SASC 2004-9XS TBW 2006-6 WFMBS 2004-E WMALT 2005-4 MARM 2007-1 SABR 2006-WM1 SASC 2004-GEL1 TBW 2007-2 WFMBS 2004-EE WMALT 2005-5 MARM 2007-3 SAIL 2004-10 SASC 2005-14 TMST 2005-3 WFMBS 2004-G WMALT 2005-6 MLCC 2005-3 SAIL 2004-11 SASC 2005-6 TMST 2005-4 WFMBS 2004-H WMALT 2005-7 MLMI 2004-A1 SAIL 2004-2 SASC 2005-7XS TMST 2006-4 WFMBS 2004-I WMALT 2005-8 MLMI 2004-A2 SAIL 2004-3 SASC 2005-AR1 TMST 2006-5 WFMBS 2004-K WMALT 2005-9 MLMI 2004-A3 SAIL 2004-4 SASC 2005-GEL2 TMST 2007-4 WFMBS 2004-L WMALT 2005-AR1 MLMI 2004-A4 SAIL 2004-6 SASC 2005-NC1 TMTS 2005-12AL WFMBS 2004-M WMALT 2006-1 MLMI 2005-A1 SAIL 2004-7 SASC 2005-OPT1 TMTS 2005-14HE WFMBS 2004-P WMALT 2006-2 MLMI 2005-A2 SAIL 2004-8 SASC 2005-RMS1 TMTS 2005-16HE WFMBS 2004-R WMALT 2006-3 MLMI 2005-A3 SAIL 2004-9 SASC 2005-S5 TMTS 2005-4HE WFMBS 2004-S WMALT 2006-4 MLMI 2005-A4 SAIL 2004-BNC1 SASC 2005-SC1 TMTS 2006-5 WFMBS 2004-U WMALT 2006-5 MLMI 2005-A5 SAIL 2004-BNC2 SASC 2005-WF1 WAMMS 2004-RA1 WFMBS 2004-V WMALT 2006-6 MLMI 2005-A6 SAIL 2005-1 SASC 2005-WF2 WAMU 2004-AR14 WFMBS 2004-W WMALT 2006-7 MLMI 2005-A7 SAIL 2005-11 SASC 2005-WF3 WAMU 2004-CB4 WFMBS 2004-X WMALT 2006-8 MLMI 2005-A8 SAIL 2005-2 SASC 2005-WF4 WAMU 2004-S3 WFMBS 2004-Y WMALT 2006-AR1 MLMI 2006-AHL1 SAIL 2005-3 SASC 2006-BC1 WAMU 2005-AR12 WFMBS 2004-Z WMALT 2006-AR10 MLMI 2006-FF1 SAIL 2005-4 SASC 2006-BC2 WAMU 2005-AR14 WFMBS 2005-2 WMALT 2006-AR2 MLMI 2006-FM1 SAIL 2005-5 SASC 2006-BC3 WAMU 2005-AR15 WFMBS 2005-12 WMALT 2006-AR3 MLMI 2006-HE2 SAIL 2005-6 SASC 2006-BC4 WAMU 2005-AR17 WFMBS 2005-17 WMALT 2006-AR4 MLMI 2006-HE3 SAIL 2005-7 SASC 2006-BC5 WAMU 2005-AR19 WFMBS 2005-18 WMALT 2006-AR5 MLMI 2006-HE6 SAIL 2005-8 SASC 2006-BC6 WAMU 2005-AR3 WFMBS 2005-3 WMALT 2006-AR6 MLMI 2006-MLN1 SAIL 2005-HE2 SASC 2006-EQ1A WAMU 2005-AR5 WFMBS 2005-4 WMALT 2006-AR8 MLMI 2006-RM1 SAIL 2005-HE3 SASC 2006-GEL2 WAMU 2005-AR7 WFMBS 2005-6 WMALT 2007-2 MLMI 2006-RM5 SAIL 2006-1 SASC 2006-GEL3 WAMU 2006-AR10 WFMBS 2005-9 WMALT 2007-3 MLMI 2006-SD1 SAIL 2006-2 SASC 2006-NC1 WAMU 2006-AR11 WFMBS 2005-AR1 WMALT 2007-4 MLMI 2006-SL1 SAIL 2006-3 SASC 2006-OW1 WAMU 2006-AR12 WFMBS 2005-AR10 WMALT 2007-5 MLMI 2007-HE3 SAIL 2006-4 SASC 2006-RF3 WAMU 2006-AR13 WFMBS 2005-AR11 WMALT 2007-HY1 MLMI 2007-SD1 SAIL 2006-BNC1 SASC 2006-WF1 WAMU 2006-AR14 WFMBS 2005-AR12 WMALT 2007-OA1 MSM 2006-11 SAIL 2006-BNC2 SASC 2006-WF2 WAMU 2006-AR15 WFMBS 2005-AR13 WMALT 2007-OA2 MSM 2006-12XS SAIL 2006-BNC3 SASC 2006-WF3 WAMU 2006-AR16 WFMBS 2005-AR14 WMALT 2007-OA3 MSM 2006-15XS SARM 2005-16XS SASC 2006-ZA WAMU 2006-AR17 WFMBS 2005-AR16 WMALT 2007-OA4 MSM 2006-16AX SARM 2005-19XS SASC 2007-BC3 WAMU 2006-AR18 WFMBS 2005-AR2 WMALT 2007-OA5 MSM 2006-17XS SARM 2005-22 SASC 2007-BC4 WAMU 2006-AR19 WFMBS 2005-AR3 WMALT 2007-OC1 MSM 2006-1AR SARM 2005-23 SASC 2007-BNC1 WAMU 2006-AR2 WFMBS 2005-AR4 WMLT 2005-A MSM 2006-2 SARM 2005-6XS SASC 2007-GEL1 WAMU 2006-AR6 WFMBS 2005-AR5 WMLT 2005-B MSM 2006-3AR SARM 2005-9 SASC 2007-GEL2 WAMU 2006-AR7 WFMBS 2005-AR6 WMLT 2005-WMC1 MSM 2006-6AR SARM 2006-1 SASC 2007-TC1 WAMU 2006-AR8 WFMBS 2005-AR7 MSM 2006-8AR SARM 2006-10 SASC 2007-WF1 WAMU 2006-AR9 WFMBS 2005-AR8 MSM 2006-9AR SARM 2006-12 SASC 2007-WF2 WAMU 2007-HY1 WFMBS 2005-AR9 MSM 2007-11AR SARM 2006-2 SGMS 2006-FRE2 WAMU 2007-HY2 WFMBS 2006-2 EXHIBIT 2 – 2018 ACTION TRUSTS AABST 2004-6 HMBT 2005-5 AABST 2005-1 HMBT 2006-2 AABST 2005-3 IRWHE 2005-1 ACCR 2004-2 MLMI 2005-A9 ACCR 2005-3 NYMT 2005-2 BAYRT 2005-E TMST 2007-1 BAYV 2005-A TMST 2007-2 HEMT 2006-2 TMST 2007-3 HMBT 2004-1 HMBT 2004-2 HMBT 2005-1 HMBT 2005-3 HMBT 2005-4

