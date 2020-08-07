CEO Event Medya : Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda;

Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin 'Sermaye ve Payların Nevi' başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.

08/07/2020 tarihinde başvurumuz onaylanmış olup, 09/07/2020 tarihinde tarafımıza bildirilmiştir.

Yönetim kurulunun 06.07.2020 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurusu yapılan, 08.07.2020 tarihinde onaylanan ve 09.07.2020 tarihinde tarafımıza bildirilen şirket Esas Sözleşmesi'nin 'Sermaye ve Payların Nevi' başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin yeni şeklinin kabul edilmesine oy birliği ile Genel Kurulda karar verilmiştir.

Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.