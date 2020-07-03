CISC Canadian Institute of Steel Construction : Message from the Chair!

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CISC - Canadian Institute of Steel Construction published this content on 02 July 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 July 2020 18:28:02 UTC