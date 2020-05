CSE Bulletin: Fundamental Change - Mountain Lake Minerals Inc./Pac Roots Cannabis Corp.

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 1 mai/May 2020) - Pac Roots Cannabis Corp., the issuer resulting from a Fundamental Change of Mountain Lake Minerals Inc. (MLK), has been approved for listing.

Prior to the Fundamental Change transaction while trading was halted, the outstanding shares of Mountain Lake Minerals Inc. were consolidated on a 10 old for 1 new basis. The name change occurred separately as part of the Fundamental Change.

Listing and disclosure documents are available at www.thecse.com.

PacRoots Cannabis is a late stage Cannabis Act applicant dedicated to producing premium-quality cannabis products based on high-end selectively bred genetics. Focused on high-end genetics, the company will maximize the quality of its products and keep yields and profit margins high. The future is genetics!

_________________________________

Pac Roots Cannabis Corp., l'émetteur résultant d'un changement fondamental de Mountain Lake Minerals Inc. (MLK), a été approuvé pour l'inscription.

Avant l'opération de changement fondamental alors que la négociation était interrompue, les actions en circulation de Mountain Lake Minerals Inc. étaient consolidées sur une base de 10 anciens pour 1 nouveau. Le changement de nom s'est produit séparément dans le cadre du changement fondamental.

Les documents de cotation et de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

PacRoots Cannabis est un candidat au stade avancé de la loi sur le cannabis qui se consacre à la production de produits de cannabis de qualité supérieure basés sur une génétique sélective haut de gamme. Axée sur la génétique haut de gamme, l'entreprise maximisera la qualité de ses produits et maintiendra des rendements et des marges bénéficiaires élevés. L'avenir, c'est la génétique!

Issuer/Émetteur: Pac Roots Cannabis Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): PACR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 63 832 966 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 12 627 359 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences biologiques CUSIP (Pac Roots Cannabis Corp): 69375L 10 5 ISIN (Pac Roots Cannabis Corp): CA 69375L 10 5 8 Old/Vieux CUSIP& ISIN: 624146106/CA6241461061 (Mountain Lake) Post Consolidated/ Post consolidé CUSIP& ISIN: 624146205/CA6241462051 (Mountain Lake) Boardlot/Quotité: 500 Consolidation (Mountain Lake Mineralss): 10 Old for 1 New/10 anciens pour 1 nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 4 mai/May 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 novembre/November Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

