CSE Bulletin: New Listing - Dominion Water Reserves Corp. (DWR)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 7 août/August 2020) The common shares of Dominion Water Reserves Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The Company’s primary business is the acquisition and management of natural spring water sources in North America, with an initial focus on the development of the DWR Water Rights located in the Province of Quebec. By combining an acquisition program targeting long-term asset play with a recurring cash flow to reach a critical mass in terms of capacity and geography, and developing, with a focus on prioritizing sustainability and environmental consciousness, groundwater collection, water withdrawal and water pumping for the purpose of selling or distributing spring water, the Company’s goal is securing a leadership role in North America’s spring water market. The DWR Water Rights and DWR Additional Water Rights represent access to over 3 billion liters of spring water per year.

_________________________________

Les actions ordinaires de Dominion Water Reserves Corp. ont été approuvées pour l'inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

L’activité principale de la société est l’acquisition et la gestion de sources d’eau de source naturelle en Amérique du Nord, avec un accent initial sur le développement des droits d’eau DWR situés dans la province de Québec. En combinant un programme d'acquisition ciblant le jeu d'actifs à long terme avec un flux de trésorerie récurrent pour atteindre une masse critique en termes de capacité et de géographie, et en développant, en mettant l'accent sur la priorité à la durabilité et la conscience environnementale, la collecte des eaux souterraines, le prélèvement d'eau et le pompage d'eau pour dans le but de vendre ou de distribuer de l'eau de source, l'objectif de la société est d'assurer un rôle de chef de file sur le marché de l'eau de source en Amérique du Nord. Les DWR Water Rights et DWR Additional Water Rights représentent un accès à plus de 3 milliards de litres d'eau de source par an.

Issuer/Émetteur: Dominion Water Reserves Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): DWR Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 67 706 563 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 307 857 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 25755H 10 6 ISIN: CA 25755H 10 6 4 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 10 août/August 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Investor Services Inc.

The Exchange is accepting Market Maker applications for DWR. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com