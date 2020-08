CSE Bulletin: New Listing - Trenchant Capital Corp. (TCC, TCC.DB, TCC.DB.A)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 27 août/August 2020)

The common shares, 9% Series A Secured Convertible Debenture and 8% Series B Secured Convertible Debenture of Trenchant Capital Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Trenchant Capital Corp. is a Canada based investment issuer. Trenchant is in the business of providing special situation debt financing to private equity firms - the Hillcore Group and others. It derives revenue primarily from interest sources.

Les actions ordinaires, la débenture convertible garantie 9% série A et la débenture convertible garantie série B 8% de Trenchant Capital Corp. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Trenchant Capital Corp. est un émetteur d'investissement basé au Canada. Trenchant a pour activité de fournir un financement par emprunt de situation particulière à des sociétés de capital-investissement - le groupe Hillcore et d'autres. Il tire ses revenus principalement de sources d'intérêts.

Issuer/Émetteur: Trenchant Capital Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): TCC Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 18 761 951 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 17 916 400 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés Diversifiées CUSIP: 89485R 10 7 ISIN: CA 89485R 10 7 3 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 28 août/August 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

Security: Trenchant Capital Corp. 9% Series A Secured Convertible Debenture Trenchant Capital Corp. 8% Series B Secured Convertible Debenture Security Type/Titre: Debenture/Débenture Symbol(s)/Symbole(s): TCC.DB TCC.DB.A Trading Date/Date de negociation: le 28 août/August 2020 Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 7 010 ($7,010,000 principal amount) 12 183 ($12,183,000 principal amount) CUSIP: 89485R AA 5 89485R AD 9 ISIN: CA 89485R AA 5 5 CA89485R AD 9 4 Boardlot/Quotité: $1,000 principal amount/montant principal de 1 000 $ Frequency/La fréquence: Quarterly/Trimestriel Interest Rate/Taux d'intérêt: 9% 8% Maturity Date/Date d'échéance: Le 31 mars/March 2022 Le 31 janvier/January 2023 Next Payment Date/Prochaine date de paiement: Le 20 octobre/October 2020 Interest Dates/ Dates de intérêts : Interest is calculated on a quarterly basis March 31, June 30, September 30 and December 31/ Les intérêts sont calculés sur une base trimestrielle les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre ___________ Interest is paid on a quarterly basis for the applicable interest periods on April 20, July 20, October 20 and January 20, respectively./ Les intérêts sont payés sur une base trimestrielle pour les périodes d'intérêt applicables respectivement les 20 avril, 20 juillet, 20 octobre et 20 janvier. Day Count Convention/Convention du comte de jour:

365 jours par an/days per year Conversion and Redemption/ Conversion et Rédemption: For conversion and redemption terms see the indentures for TCC.DB and TCC.DB.A/

Pour connaître les conditions de conversion et de rachat, voir les actes d'acte de TCC.DB et TCC.DB.A Transfer Agent/Agent des transferts: Computershare Trust Company of Canada

The Exchange is accepting Market Maker applications for TCC, TCC.DB, TCC.DB.A. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com