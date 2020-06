CSE Bulletin: Province of Manitoba Bonds

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 10 juin/June 2020) - The following bonds are maturing and will be halted at noon on June 15, 2020 pending delisting at the market close. All trades June 11 and 12 will trade for cash next day. Trades on June 15 will be for cash same day.

BMB.DB.D MB Builder 15 Annual Floating Rate June 15 2020 (ISIN: CA56343TBZ62)

BMB.DB.B MB Builder 15 Annual Fixed Rate June 15 2020 (ISIN: CA56343TBX15)

BMB.DB.C MB Builder 15 Compound Fixed Rate June 15 2020 (ISIN: CA56343TCA03)

_________________________________

Les obligations suivantes arrivent à échéance et seront interrompues à midi le 15 juin 2020 en attendant la radiation de la cote à la clôture du marché. Tous les échanges les 11 et 12 juin seront échangés contre de l'argent le jour suivant. Les échanges le 15 juin seront en espèces le jour même.

Further details on the Manitoba Builder Bonds and Hydro Bonds are available at www.gov.mb.ca/finance/treasury or more information may be obtained by calling the toll-free bond line at 1-800-565-0350.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Des détails sur les obligations sont disponibles dans la Salle de divulgation des inscriptions.

Pour plus de renseignements, composez sans frais le 1 800 565-0350 ou visitez la page www.gov.mb.ca/finance/treasury.

Pour toute question ou pour obtenir de l’information supplémentaire, veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416-367-7340 ou par courriel à l’adresse : Listings@thecse.com.