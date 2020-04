CSE Bulletin: Symbol Change - International Cannabrands Inc. (INCB)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 14 avril/April 2020) - International Cannabrands Inc. has announced that it has commenced doing business as Radiko Holdings, and expects to officially change its corporate name at the company's next Annual General Meeting, which it expects to hold in June.

The company has also announced a symbol change to RDKO.

For further information, please view the issuers' press release.

_________________________________

International Cannabrands Inc. a annoncé qu'elle a commencé à faire affaire sous le nom de Radiko Holdings et prévoit de changer officiellement de dénomination sociale lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société qu'elle prévoit de tenir en juin.

La société a également annoncé un changement de symbole pour RDKO.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le communiqué de presse des émetteurs.

Issuer/ Emetteur: International Cannabrands Inc. Old symbol/Vieux symbole: INCB New symbol/ Nouveau symbole: RDKO Effective Date/ Date effective le 15 avril/April 2020

If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com