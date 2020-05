CTBC Financial : The announcement of appointment of the 8th term Directors of CTBC Securities Co., Ltd.

1.Date of occurrence of the change:2020/04/29

2.Name of juristic-person director/ supervisor:

CTBC Financial Holding Co., Ltd.

3.Name and resume of the replaced person:

Directors:

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:TZU-YUAN LU(陸子元)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Chairman)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:SU-KUO HUANG(黃思國)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:CHAO-JUNG TSAI(蔡招榮)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:YEN-PAO CHEN(陳元保)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

Independent directors:

CHING-SHAN HAN(韓景山)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Independent Director)

KUAN-NAN CHOU(周冠男)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Independent Director)

JIE-HAUN LEE(李志宏)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Independent Director)

4.Name and resume of the replacement:

Directors:

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:TZU-YUAN LU(陸子元)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Chairman)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:SU-KUO HUANG(黃思國)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:CHAO-JUNG TSAI(蔡招榮)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Representative:YEN-PAO CHEN(陳元保)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Director)

Independent Directors:

KUAN-NAN CHOU(周冠男)/

CTBC Securities Co., Ltd. (Independent Director)

CHRISTINE JIH(季崇慧)/

BNP Paribas Asset Management,Taiwan (Chairperson and CEO)

JAN-JUY LIN(林建智)/

National Chengchi University (Professor)

5.Reason for the change:The tenure is about to expire

6.Original term (from __________ to __________):2017/05/25~2020/05/24

7.Effective date of the new appointment:2020/05/22

8.Any other matters that need to be specified:NA