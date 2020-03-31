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Conditions for sale of Riksbank certificates

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03/31/2020 | 03:30am EDT
AUCTION DATE:MAR 31, 2020
START DATE:APR 1, 2020
MATURITY DATE:APR 8, 2020
NOMINAL AMOUNT:382.2 BLN
FIXED RATE:0.00 %

PROJECTED LIQUIDITY SURPLUS FOR THE PERIOD APR 1-8 2020: 582.2 BLN SEK.

AT FULL ALLOTMENT EXCESS LIQUIDITY WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY 200 BLN SEK FOR THE PERIOD APR 1-8 2020.

ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON MAR 31 2020, AT THE LATEST.

CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se

THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.

THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 382.2 BLN.

RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CEST) ON MAR 31, 2020.

COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE

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