Divulgação de Resultados 2T20 Teleconferência 2T20 04 de agosto de 2020 Webcast: ri.petroriosa.com.br Português 15h00 (BRA) Tel: +55 (11) 3181-8565 +55 (11) 4210-1803 Senha: PetroRio Inglês 14h00 (NYC) Tel: +1 (412) 717-9627 Toll Free (EUA): +1 (844) 204-8942 Senha: PetroRio A teleconferência será realizada em português com tradução simultânea para inglês Relações com Investidores www.petroriosa.com.br ri@petroriosa.com.br +55 21 3721-2129 3T18 Rio de Janeiro, 3 de agosto de 2020 - A Petro Rio S.A. ("PetroRio" ou "Companhia") (B3: PRIO3) apresenta seus resultados referentes ao segundo trimestre ("2T20") de 2020. As informações financeiras e operacionais descritas a seguir, exceto onde indicado o contrário, são apresentadas em bases consolidadas e em Reais (R$) de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS), e incluem as subsidiárias diretas da Companhia: Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., Petro Rio Internacional S.A., PetroRioUSA Inc., e suas respectivas subsidiárias e filiais. As informações financeiras e operacionais descritas a seguir, exceto onde indicado o contrário, são apresentadas em bases consolidadas e em Reais (R$) de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS), e incluem as subsidiárias diretas da Companhia: Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda., Petro Rio Internacional S.A., PetroRioUSA Inc., e suas respectivas subsidiárias e filiais. DESTAQUES DO PERÍODO Redução do Lifting cost para US$ 13,7/ bbl no 2T20, uma melhora de 43% vs. 2T19 e 21% vs. 1T20 Produção de 23,4mil boed, ainda sem Tubarão Martelo e em linha com o 1T20 EBITDA ajustado (ex-IFRS 16) de R$ 306 MM no trimestre, se incluído o resultado do hedge Posição de caixa de US$ 113MM em Jun/20. Outros US$ 76MM em estoque de óleo Repactuação da dívida com a Chevron, melhorando substancialmente a liquidez em 2020/ 2021 Redução da dívida líquida de US$ 353MM para US$ 268MM Redução do indicador de dívida líquida/EBITDA ajustado para 2,3x para 2,1x Aperfeiçoamento das medidas de prevenção ao Covid-19 e foco contínuo em saúde e segurança Conclusão da aquisição de Tubarão Martelo em 3 de agosto de 2020 MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO "Diante de um trimestre tão desafiador e sem precedentes para produtores de óleo no mundo, a PetroRio teve a oportunidade de firmar-se entre as mais resilientes do setor. Nosso modelo de negócios foi novamente testado, uma vez que o preço do Brent permaneceu quase dois meses abaixo de US$ 30, entre março e maio de 2020. Durante este período de adversidade, nosso time respondeu com agilidade, mantendo o foco na saúde, segurança, além da (i) readequação dos custos operacionais e preservação da liquidez, e (ii) captura de sinergias com a incorporação de Frade e Tubarão Martelo. A Combinação destas frentes resultou em uma redução do lifting cost total da Companhia para US$ 13,7, representando uma melhora de 43% vs o ano anterior e 21% vs o 1T20. Reiteramos que a contínua revisão e redução do lifting cost é a melhor e mais importante estratégia de proteção contra a volatilidade de preços do Brent, e continuará sendo nosso pilar para projetos atuais e futuros da Companhia. Além disso, no início de 2020, a Companhia contratou hedges para 70% de sua carga no semestre. Como resultado, o preço de venda bruto efetivo no segundo trimestre, quando incluído o hedge, atingiu US$ 53,1 por barril. Tais iniciativas de redução do lifting cost da Companhia, somadas ao resultado das operações de hedge, ajudaram a PetroRio a manter-se líquida e saudável em meio ao impacto do Covid-19 no preço global do óleo e | Página 2 | 3T18 a reportar uma redução na alavancagem (Dívida Líquida/ Ebitda) no segundo trimestre de 2020. Durante o trimestre, também tivemos êxito na repactuação do Vendor Finance com a Chevron, hoje a maior dívida da Companhia. O novo cronograma de amortização nos manterá mais capitalizados para 2020/ 2021. Por fim, apesar destas importantes conquistas e do ótimo resultado operacional, o lucro líquido do trimestre foi impactado por efeitos não-caixa relacionados principalmente à variação cambial. Assim como em períodos anteriores, tais ajustes não trouxeram impactos no caixa da Companhia, uma vez que as receitas e o caixa são predominantemente dolarizados. Estamos saindo ainda mais fortes deste período, animados para os próximos meses e muito atentos para saúde, segurança, eficiência e novas oportunidades de negócio. Aproveitamos também para desejar saúde e serenidade para nossos colaboradores, fornecedores e parceiros de negócios." ATUALIZAÇÂO SOBRE MEDIDAS ADOTADAS PARA 2020 Ao longo do segundo trimestre de 2020, a PetroRio aperfeiçoou suas medidas de monitoramento e prevenção que visam a saúde e segurança dos colaboradores que atuam em seus ativos. A Companhia apresentou novas iniciativas que buscam a readequação do seu OPEX e a integridade e desempenho operacional das suas instalações e os ativos em que opera. Não obstante à todas as iniciativas adotadas, a Companhia observou um shutdown no FPSO arrendado em Polvo ocasionado por casos de Covid-19 a bordo, o que resultou em uma parada de sete dias (quatro dias em junho 2020 e três em julho de 2020) na produção. A PetroRio está conduzindo uma sindicância, com a participação de empresa certificadora independente, para verificar o rigor do prestador de serviços (BW Offshore) com relação às normas pertinentes de prevenção do Covid- 19. Apesar deste evento isolado, as ações contínuas praticadas pela PetroRio em suas plataformas próprias permanecem em vigor e asseguram a saúde dos colaboradores: POB ( People on Board ) reduzidos e períodos de embarque estendidos, visando a diminuição dos traslados nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia;

) reduzidos e períodos de embarque estendidos, visando a diminuição dos traslados nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia; Disponibilização intensiva de itens de proteção, sanitização e higienização para as unidades onshore e offshore diretamente ligadas à atividade produtiva da Companhia, especialmente nas áreas com maior probabilidade de contágio;

e offshore diretamente ligadas à atividade produtiva da Companhia, especialmente nas áreas com maior probabilidade de contágio; Comunicação intensificada para todos os colaboradores e terceiros atuando nas unidades produtivas;

Adoção de testes rápidos e de protocolo de monitoramento ( screening ) no aeroporto, com auxílio de enfermeiro, 48 horas antes do embarque às plataformas de produção da Companhia;

) no aeroporto, com auxílio de enfermeiro, 48 horas antes do embarque às plataformas de produção da Companhia; Redução do OPEX dos ativos operados (100% de Polvo + 100% de Frade ) para níveis inferiores a US$ 12 MM ao mês;

+ 100% de ) para níveis inferiores a US$ 12 MM ao mês; Redução dos salários dos colaboradores onshore em 25% e dos diretores em 50%;

em 25% e dos diretores em 50%; Suspensão de todas as viagens internacionais e todos os eventos presenciais. Finalmente, estamos retomando paulatinamente as atividades em nosso escritório no Rio de Janeiro, sempre seguindo as normas de saúde e segurança, tais como: Testagem rápida 2x por semana com bloqueio de casos positivos ou suspeitos;

Bloqueio de estações de trabalho para manter o distanciamento necessário;

Limitação do uso de transporte público para o deslocamento casa-trabalho-casa e incentivo à carona;

casa-trabalho-casa e incentivo à carona; Oferta abundante de álcool em gel pelas estações de trabalho e corredores;

Utilização obrigatória de máscaras durante o expediente;

Intensificação da limpeza e sanitização das instalações, entre outras. | Página 3 | 3T18 DESEMPENHO OPERACIONAL DO PERÍODO Como principal destaque do trimestre, o lifting cost por barril da Companhia apresentou melhora pelo sexto trimestre consecutivo em 2T20. No trimestre, o indicador apresentou uma redução de 43% ano contra ano e 21% frente ao 4T19. A melhora ano contra ano se deve principalmente (i) à racionalização de custos operacionais em Frade e Polvo, onde foram realizadas contínuas iniciativas de redução e readequações dos contratos ao longo dos últimos 12 meses, e (ii) ao aumento de produção no Campo de Polvo para o patamar de 11.000 bbl/d, ainda em março, sem que isso acarretasse em aumento de custos no Campo. Outro destaque, a Companhia apurou um preço médio bruto de venda (efetivo) de US$ 53,1, quando consideradas as operações de hedge no período, adicionando cerca de US$ 18 a cada barril vendido, e impactando positivamente o resultado e o caixa da Companhia. Desta forma, apesar de não serem reconhecidos na receita líquida do trimestre, os hedges contratados pela Companhia compensaram a queda do preço do óleo tipo brent, que por sua vez teriam reduzido o preço médio bruto para US$ 35,1 por barril. Entre os meses de abril e setembro de 2019 a PetroRio detinha 52% da Operação no Campo. Após a conclusão da aquisição da Inpex no 4T19, este percentual aumentou para 70%. A produção total da Companhia apresentou aumento de 17% em relação ao mesmo período de 2019, como resultado da aquisição de 18,26% do Campo de Frade, concluída durante o 4T19, e a bem-sucedida Campanha de Perfuração de 2019/2020 em Polvo. Conforme citado acima, ambas as conquistas contribuíram para a forte redução do lifting cost por barril da PetroRio, ano contra ano. O volume produzido em Frade no trimestre teve incremento de 36,2% em relação ao 2T19, devido principalmente ao aumento participação na concessão, após a aquisição de 18,26% do Campo. Quando comparado ao 1T20 a produção se manteve estável, em função das iniciativas de contenção do declínio natural do Campo aplicadas desde o início da operação de Frade em março de 2019. No Campo de Polvo, a produção trimestral foi 11% superior àquela atingida no segundo trimestre de 2019 e é resultado direto da bem-sucedida Campanha de Perfuração de 2019/2020, que incrementou a produção em aproximadamente 2.500 bbl/d, por meio de um novo poço produtor a partir de março de 2020. | Página 4 | 3T18 No segundo trimestre do ano, a PetroRio realizou dois offtakes, em abril e junho. Neste período, o Campo de Polvo reconheceu vendas de aproximadamente 450 mil barris e Frade de 950 mil barris, totalizando quase 1,4 milhões de barris no trimestre, uma redução de 30% no volume vendido quando comparado ao mesmo período de 2019. Durante o mês de abril de 2020, a Companhia optou por adiar para julho dois offtakes antes previstos para os meses de maio e junho, tendo em vista os altos descontos praticados pelas refinarias, como consequência da sobre oferta de óleo nos mercados mundiais no início do trimestre, e a subsequente falta de tancagem. Desta forma, os FPSOs em Polvo e Frade encerraram o trimestre com 1,9 milhões de barris em estoque, o que foi aliviado em offtakes nos dois ativos em julho, aproveitando preços de venda muito mais atrativos para a Companhia. A postergação dos offtakes somente foi possível devida à grande capacidade de tancagem da PetroRio, o que foi recentemente expandido com a aquisição do FPSO OSX-3. A Companhia hoje detém tancagem para cerca de 3,5 milhões de barris. Desde o início do turnaround da Companhia, que consolidou sua estratégia de crescimento através da aquisição e desenvolvimento de ativos em produção, a PetroRio trabalha para aumentar seus níveis de produção e racionalizar seus custos, mantendo sempre níveis de excelência de responsabilidade ambiental, segurança e eficiência operacional. A PetroRio acredita que a melhor proteção contra a volatilidade do Brent é a revisão e redução de seu lifting cost e esse continuará sendo um pilar dos projetos atuais e futuros. Lifting Cost PetroRio (Em US$/boe) Na comparação com o 1T20, a redução do lifting cost por barril foi positivamente impactada pelas medidas adotadas para redução de gastos de maneira a se readequar à volatilidade nos preços do óleo, como a redução do POB (People on Board), extensão do período de embarque (e redução no número de voos) e a consequente redução dos adicionais referentes à embarcação dos profissionais offshore. | Página 5 | ' CAMPO DE FRADE A Companhia implementa, desde a conclusão da aquisição da operação de Frade (em março de 2019), medidas de redução de custos através de sinergias operacionais e logísticas com o Campo de Polvo. Em outubro de 2019, a PetroRio anunciou a conclusão da aquisição dos 18% de Frade, que adicionou cerca de 3,5 mil barris à produção diária da Companhia. Além disso, Frade continuou se beneficiando de sinergias operacionais e das renegociações dos contratos de logística marítima, aérea e terrestre como parte das reduções de custos previstas. Sobre a operação do Campo, a eficiência operacional no trimestre atingiu 99,8%, o maior nível para um trimestre desde que a PetroRio se tornou operadora do ativo e mantendo, desta forma, o alto nível de eficiência operacional da Companhia. O gráfico abaixo ilustra o histórico da produção diária e a eficiência operacional dos últimos trimestres, sendo a PetroRio operadora do ativo desde 26 de março de 2019: A PetroRio aguarda a conclusão da aquisição dos 30% restantes do Campo de Frade detidas pela Petrobras, assinada em 28 de novembro de 2019. Uma vez concluída a aquisição, que depende de aprovação da ANP, esta participação adicionará aproximadamente 5,5 mil barris por dia à produção total da PetroRio, reduzindo ainda mais o lifting cost por barril da Companhia. | Página 6 | 3T18 A PetroRio mantém em seu portfólio de projetos o Plano de Revitalização do Campo de Frade, que busca aumentar o fator de recuperação do ativo e atender às condições da ANP para a extensão da concessão até 2041. O projeto global considera a perfuração de quatro poços produtores e três injetores. Os reservatórios objetos do Plano de Revitalização foram selecionados com base no baixo fator individual de recuperação (inferior a 10% até dezembro de 2019). A postergação dos investimentos relacionados à Revitalização de Frade, divulgada em março deste ano como parte das medidas tomadas para preservação de caixa divulgadas para 2020, buscam a manutenção da liquidez e da saúde financeira durante o atual período de incertezas atribuída à pandemia de COVID-19. Tais investimentos serão retomados assim que a Companhia observar uma maior estabilidade nos mercados globais. Plataforma fixa em Polvo, com sonda própria CAMPO DE POLVO A eficiência operacional de Polvo no trimestre foi de 89,6%. A eficiência do período foi fortemente impactada por shutdowns no FPSO arrendado ao Campo, dentre eles, por casos de Covid-19, o que paralisou a produção de Polvo entre os dias 26 de junho e 04 de julho. A PetroRio trabalha para que os seus fornecedores se comprometam ao protocolo rigoroso de saúde e segurança adotado pela Companhia desde março de 2020, em complemento às medidas já adotadas pelos próprios prestadores de serviço. Desta forma, a PetroRio busca evitar novas ocorrências e, se necessário, assegurar uma rápida neutralização dos eventos a fim de evitar qualquer paralisação das suas operações O sucesso da Campanha de Perfuração de 2019/2020 em Polvo é refletida nos níveis de produção atingidos, à despeito dos shutdowns no FPSO arrendado. O Campo de Polvo atingiu média de produção diária 11% superior ao mesmo período de 2019 e 10% superior ao primeiro trimestre de 2020. | Página 7 | 3T18 Os custos de operação do Campo, em termos absolutos, ficaram 15% inferiores ao trimestre imediatamente anterior. Desta forma, o custo de Polvo foi de US$ 20,3 milhões no 2T20, contra os US$ 23,8 milhões reconhecidos no 1T20. Em comparação com o 2T19, o custo de operação foi 23% menor, fruto principalmente da redução de custos com logística, como consequência das sinergias operacionais com o Campo de Frade. Como parte da bem-sucedida Campanha de Perfuração de 2019/2020, a PetroRio iniciou a produção do poço POL- L, no Eoceno de Polvo, que apresentou vazão inicial de 2.500 barris por dia, representando um incremento de quase 30% na produção do Campo. A Companhia entende que a produção este primeiro reservatório, de idade geológica do Eoceno, abre uma nova fronteira de desenvolvimento, tanto em Polvo como em Tubarão Martelo em prospectos de características similares e para poços produtores (infill drilling) no reservatório. OSX-3 E TUBARÃO MARTELO No dia 3 de fevereiro de 2020, a Companhia assinou contratos compreendendo a aquisição (i) da embarcação OSX- 3, por US$ 140 milhões; e (ii) de 80% ("farm-in") do Campo de Tubarão Martelo ("TBMT"), onde a embarcação OSX-3 encontra-se afretada. Estas aquisições permitirão a interligação ("tieback") entre os campos de Polvo e TBMT, simplificando o sistema de produção e criando um polo privado na região, o que irá gerar sinergias significativas, reduções do lifting cost e a extensão da vida econômica dos campos. Após o tieback dos ativos, a Companhia estima que os custos operacionais combinados do polo Polvo e TBMT, que em 2019, se somados, chegavam a aproximadamente US$ 200 milhões por ano (US$ 100 milhões de Polvo + US$ 100 milhões de TBMT), serão reduzidos a menos de US$ 80 milhões por ano, como resultado das sinergias aéreas, marítimas e terrestres e o descomissionamento do FPSO atualmente arrendado a Polvo. O processo de cessão de Tubarão Martelo à PetroRio foi aprovado pela ANP no dia 3 de agosto de 2020, uma vez que todas as condições precedentes foram atendidas. Neste contexto, o Programa de Emergência Individual ("PEI"), que determina a quantidade mínima de embarcações para operar no novo polo Polvo + TBMT, foi aprovado pelo | Página 8 | 3T18 IBAMA em julho de 2020. Assim, a PetroRio poderá iniciar a captura de sinergias logísticas relacionadas às embarcações de apoio já a partir desta data. O FPSO OSX-3, de classe mundial, é um Floating, Production, Storage and Offloading (ou FPSO), construído e entregue ao campo de TBMT em 2012. O FPSO reúne tecnologia de ponta e atualmente possui índices de segurança e eficiência dentro dos padrões da PetroRio. A embarcação tem a capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo por dia e armazenagem de 1,3 milhão de barris. Entre os dias 20 de abril e 30 de junho, o OSX-3 contribuiu com US$ 129 mil por dia à PetroRio, reconhecidos como Outras Receitas e Despesas (detalhado na seção DESEMPENHO FINANCEIRO DOS ATIVOSdeste relatório) o que irá compor o ajuste do preço com a Dommo Energia, antiga operadora de TBMT, no momento da aquisição da participação no Campo. FPSO OSX-3 Em junho, a Dommo Energia anunciou o retorno da produção do poço TBMT-2HP, aumentando a produção do Campo para 7.000 barris por dia e nas próximas semanas esperamos que seja finalizada a conexão do poço TMBT- 4HP. Finalmente, a PetroRio informa que retomou o projeto de conexão dos campos Polvo + TBMT e, também, de conexão do poço TBMT-10H-RJS dado a grande criação de valor proporcionado pelos mesmos. CAMPO DE GÁS NATURAL DE MANATI O volume de gás líquido vendido no trimestre foi de 707 boepd, 60% abaixo do mesmo período do ano anterior. A queda se deve à parada de produção com a suspensão da compra de gás pelo cliente a partir de meados de fevereiro até o final de maio de 2020. Na evolução trimestral, houve queda de 44% vs o 1T20, pelo mesmo motivo. O custo de operação, composto por custos diretos excluindo a depreciação, foi de R$ 5,1 milhões, 4% abaixo dos R$ 5,3 milhões registrados no 2T19, o que é atribuído principalmente à redução nos custos de operação da plataforma fixa, devido à sua menor utilização no trimestre. Outros R$ 57 mil foram pagos como royalties e participações especiais pelos direitos de exploração do ativo. | Página 9 | 3T18 O investimento na aquisição de Manati realizado em 2017 por aproximadamente R$ 116 milhões (US$ 37 milhões à época), teve payback de 2 anos e TIR nominal de 66% para o projeto. A aquisição faz parte do track record de sucesso para a PetroRio que, junto com Polvo, Frade e TBMT, busca gerar valor para seus acionistas por meio de aquisições e desenvolvimento de campos maduros. ' Colaboradores Onshore adaptaram-se ao Home Office durante a pandemia RELATÓRIO DE RESERVAS A tabela abaixo descreve as reservas oriundas do relatório DeGolyer & MacNaughton ("D&M") de abril de 2020 para o polo Polvo + TBMT, e os campos de Frade e Manati. A PetroRio teve aumento significativo em suas reservas em relação ao último relatório de certificação apresentado com data base dezembro de 2018. Os principais motivos pelo incremento se devem: | Página 10 | 3T18 ao farm-in em Tubarão Martelo e ao projeto de tieback com Polvo , aumentando significativamente a recuperabilidade de ambos os ativos; à incorporação da participação de 30% no Campo de Frade , estimada ainda para 2020; à nova curva de produção de Frade após um ano de operação sem redução na produção do Campo; e ao sucesso da Campanha de Perfuração de Polvo , que abriu uma nova fronteira para poços produtores ( infill drilling ) na descoberta do Eoceno. Os incrementos podem ser vistos na tabela a seguir. Com relação à extensão da vida útil, considerando a criação do polo Polvo + TBMT, houve aumento para 2035 quando consideradas as reservas 1P, 2045 para as reservas 2P e 2051 para as 3P. Desta forma, o Reserve Life (produção até o abandono) da Companhia hoje é de 15 anos para 1P, 25 anos para 2P e 31 anos para 3P. O relatório integral pode ser acessado em ri.petroriosa.com.br. DESEMPENHO FINANCEIRO REAPRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Após receber sugestões da nova auditora externa Ernst & Young ("EY") sobre a interpretação de determinadas normas contábeis e premissas utilizadas nas demonstrações financeiras anteriores, a administração da Companhia optou por efetuar alterações e reapresentar espontaneamente as demonstrações dos períodos 2017, 2018, 2019e as informações trimestrais ("ITR") do 1º trimestre de 2020. Após revisão das alterações sugeridas, a EY aprovou as demonstrações financeiras e o ITR reapresentados sem opiniões adversas, ênfases ou ressalvas. Os ajustes geraram impacto positivo de R$ 202 milhões no resultado de 2019. Com isso, o lucro líquido de 2019 alcançou R$ 837,9 milhões. Os principais efeitos contábeis das alterações para o ano de 2019 seguem abaixo: Alteração na taxa de desconto da provisão do abandono, que havia sido descontado a 3% a.a. sem spread de risco em todos os campos, para 5,44% a.a. em Polvo e Manati , e 5,59% a.a. em Frade . O ajuste reduz o passivo em R$ 145,9 milhões no ano, melhorando o resultado na mesma proporção; Alterações dos laudos de alocação do preço pago na aquisição de Frade após reemissão pela empresa contratada para realizá-lo, alterando o montante de mais-valia e deságio na operação. O ajuste reduz o ativo intangível em R$ 128,4 milhões, piorando o resultado do ano na mesma proporção; Tributos diferidos passivos apresentados pelo líquido com o ativo de impostos diferidos e com reconhecimento de impostos sobre diferenças temporárias. O ajuste reduz o passivo em R$ 147,5 milhões, melhorando o resultado na mesma proporção. Os três ajustes mais representativos acima listados, quando somados alcançam efeito positivo de R$ 165 milhões no resultado de 2019. Os demais ajustes de menor impacto, que juntos somam R$ 37 milhões de efeito positivo, assim como seus detalhamentos, podem ser encontrados nas notas explicativas do ITR do segundo trimestre arquivado nesta mesma data. Abaixo seguir um resumo dos principais ajustes nos períodos anteriores. | Página 11 | 3T18 Reapresentação: 31/Dez/2017 (saldo de abertura de 2018) Impactos nos saldos e resultado (R$ milhões): Ativo Passivo Resultado 1) Debêntures 0,0 20,2 (20,2) Conversíveis 2) Tributos (18,4) (18,4) 0,0 Diferidos Impacto Total (18,4) 1,8 (20,2) Justificativas: Ajuste de valor justo das opções das debêntures Reclassificação pelo saldo líquido Reapresentação: 31/Dez/2018 Impactos nos saldos e resultado (R$ milhões): Ativo Passivo Resultado 1) Debêntures 0,0 15,7 (15,7) Conversíveis 2) ARO Polvo e Manati (20,4) (32,3) 11,9 3) Impostos diferidos 5,3 0,0 5,3 s/ dif. temporárias 4) MTM Aplicações (3,5) (3,5) 0,0 Impacto Total (18,6) (20,1) 1,5 Justificativas: Ajuste de valor justo das opções das debêntures Aumento de tx desconto de 3% para 5,63% Crédito de IRCS sobre resultados não-realizados Ajuste de MTM (atualização de valor de cota) Reapresentação: 31/Dez/2019 Impactos nos saldos e resultado (R$ milhões): Ativo Passivo Resultado 1) Tributos Diferidos 142,3 1,0 141,3 2) PPA Frade 271,4 156,0 115,4 3) ARO Frade, Polvo (78,9) (113,6) 34,7 e Manati 4) Debêntures 0,0 81,7 (81,7) Conversíveis 5) IFRS-16 9,4 17,1 (7,7) Impacto Total 344,2 142,2 202,0 Justificativas: Crédito de prejuízos fiscais para redução de IRCS Aumento da mais-valia do campos de Frade Aumento tx desc 3% p/ 4,69% Polvo/Manati e 4,92% Frade Ajuste de valor justo das opções das debêntures Aumento de tx desconto de 5,63% para 10% (BRL) Da mesma forma, as premissas e estimativas contábeis que impactaram 2019 geraram um impacto negativo de R$ 106 milhões no resultado do 1º trimestre de 2020, e atribuído pela maior depreciação ocasionada pela mais-valia e deságio supracitados e pela redução do saldo de abandono que foram apropriadas nos exercícios anteriores: 1T20 Anterior Receita Total 223.162 Custos de Produto Vendido (118.299) Royalties (32.228) Resultado das Operações 72.635 Despesas gerais e administrativas (40.311) Outras receitas (despesas) operacionais 164.804 EBITDA 197.128 Margem EBITDA 88% EBITDA ajustado 32.324 Margem EBITDA ajustada 14% Depreciação e amortização (83.887) Resultado financeiro 23.944 Resultado de Hedge - Realizado 206.615 Resultado de Hedge - Marcação 134.572 Outras receitas (despesas) financeiras (317.243) Imposto de renda e contribuição social (8.890) Lucro (Prejuízo) do Período 128.296 Sem IFRS-16 Reapresentado Variações 223.162 - Receita Total (117.917) 382 Custos de Produto Vendido (32.228) - Royalties 73.017 382 Resultado das Operações (40.311) - Despesas gerais e administrativas 115.103 (49.701) Outras receitas (despesas) operacionais1 EBITDA147.809 (49.319) Margem66%EBITDA -22% EBITDA32.706ajustado 382 Margem15%EBITDA ajustada0,2% Depreciação(105.328) e amortização(21.441) 2 Resultado12.615 financeiro(11.329) Resultado206.615 de Hedge - Realizado- Resultado134.572 de Hedge - Marcação- (328.572)Outras receitas (despesas)(11.329)financeiras 3 Imposto(8.890)de renda e contribuição- social Lucro46.207(Prejuízo) do Período(82.089) Com IFRS-16 Anterior Reapresentado Variações 223.162 223.162 - (84.513) (84.513) - (32.228) (32.228) - 106.421 106.421 - (38.958) (38.958) - 164.804 115.103 (49.701) 232.267 182.566 (49.701) 104% 82% -22% 67.463 67.463 - 30% 30% 0% (110.937) (131.655) (20.718) (67.897) (103.483) (35.586) 206.615 206.615 - 134.572 134.572 - (409.084) (444.670) (35.586) (8.890) (8.890) - 44.544 (61.461) (106.005) Impacto positivo do aumento de tx desconto ARO passa ser reconhecido em 2018 e 2019, sendo estornado do 1T20 Com o aumento da mais-valia (intangível) de Frade em Dez/19, a depreciação do trimestre aumentou Variação cambial e juros subiram devido a ajustes dos passivos de abandono e IFRS-16 DESEMPENHO FINANCEIRO DOS ATIVOS A PetroRio apresenta abaixo o desempenho financeiro com e sem o impacto das mudanças no IFRS 16, e representações dos lançamentos contábeis não-caixa e não recorrentes e seus impactos nas demonstrações quando ilustradas em Reais. Os números de 2019 e do 1T20 refletem os ajustes nas demonstrações financeiras reapresentadas na data da publicação deste documento, explicadas na seção REAPRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE PERÍODOS ANTERIORESdeste relatório. | Página 12 | 3T18 No trimestre, os principais fatores que impactaram o desempenho financeiro da PetroRio foram (i) a redução dos custos operacionais em Frade e Polvo, (ii) contratos de hedge assinados no início de janeiro, visando proteger o fluxo de caixa da Companhia contra eventual queda nos preços do óleo tipo Brent, e o subsequente declínio do preço da commodity, e (iii) efeitos não-caixa referentes à variação cambial e de ajustes nas premissas e estimativas contábeis. Os contratos de hedge permitiram que a PetroRio atravessasse o período de preços baixos mantendo suas vendas efetivas de óleo a US$ 53,1 por barril no trimestre. Os contratos que tiveram vencimentos no 2T20 geraram R$ 130,6 milhões de ganho para a Companhia, somando um total de R$ 337 milhões nos primeiros seis meses de 2020. Desta forma, o EBITDA Ajustado (ex-IFRS 16) do 2T20 teria alcançado R$ 306 milhões se incluindo o hedge dentro desta rubrica, e R$ 545,3 milhões nos seis meses de 2020 sob a mesma premissa. O valor representa variações de +5% e +75%, respectivamente, ao EBITDA Ajustado (ex-IFRS 16) do 2T19 e 6M19, conforme destacado na tabela abaixo. Resultados do Período (Em milhares de R$) *O EBITDA Ajustado é calculado semelhante ao EBITDA, desconsiderando a linha composta com efeitos não recorrentes "Outras Receitas e Despesas". O EBITDA Ajustado com hedge é calculado incluindo apenas o hedge dos contratos vencidos durante o período. A PetroRio registrou R$ 312,3 milhões em Receita Líquida no 2T20, uma queda de 43% em relação aos R$ 548,2 milhões aferidos no 2T19, devido à forte queda nos preços do óleo tipo Brent (média -51% ano vs ano) e do menor volume vendido em Polvo, frente ao período comparativo. Apesar da queda do óleo impactar o top-line do trimestre, este impacto foi compensado pelo resultado do hedge no trimestre, que beneficiou o resultado financeiro e o caixa da Companhia. Desta forma, 69,6% da receita foi originada de Frade e 28,1% por meio da venda do óleo de Polvo. O ativo de gás natural Manati, por sua vez, contribuiu com Receita Líquida de R$ 7,2 milhões no trimestre, referentes participação de 10% da PetroRio no consórcio de gás natural. O valor 58% inferior a 2019 se deve à redução da demanda do cliente (Petrobras) no período. O volume de 707 boe por dia, inferior ao consumo mínimo equivalente a 1.574 boe por dia previsto no contrato de take-or-pay, será futuramente compensado pelo cliente. | Página 13 | 3T18 Receita Por Ativo (Em milhares de R$) Os Custos dos Produtos Vendidos ("CPV") apresentaram uma forte redução de 53% no 2T20 frente ao 2T19 (ex-IFRS 16), em função principalmente (i) das iniciativas de revisão e redução de custos em Frade e Polvo durante o período, do menor número de barris vendidos em Polvo e (iii) dos maiores custos no período comparativo decorrente uma reversão da depreciação e amortização em Frade , após a revisão e subsequente extensão da vida útil do ativo, na ordem de R$ 60 milhões. A Companhia reconheceu, no trimestre, Resultado Operacional (ex-IFRS 16) de R$ 204 milhões, 35% inferior ao registrado no ano anterior, em função às menores receitas de Frade e Polvo atribuídas à queda nos preços do óleo. As despesas gerais e administrativas incluem gastos com M&A, projetos, geologia e geofísica e fecharam o trimestre em R$ 28,7 milhões, o menor valor trimestral desde o 1T19. A redução se deve principalmente ao menor gasto com pessoal após as reduções temporárias nos salários dos colaboradores onshore (25%) e dos diretores (50%), como parte das iniciativas de contenção de custos durante os meses de maio e junho. A sigla outras receitas (despesas) operacionais foi beneficiada por R$ 104,7 milhões no trimestre, originados da nova embarcação OSX-3. Entre os dias 20 de abril e 30 de junho, o FPSO contribuiu com um fee diário de US$ 129 mil à PetroRio, o que irá compor o ajuste do preço com a Dommo Energia (antiga operadora de TBMT) no momento da conclusão do farm-in no Campo. Além disso, a rubrica foi impactada positivamente por créditos de PIS/COFINS de anos anteriores. O resultado financeiro (ex-IFRS 16) da Companhia foi negativo em R$ 190,2 milhões, vs. R$ 11,2 milhões negativos no mesmo período de 2019. A linha foi impactada em R$ 100,9 milhões de variação cambial (efeito não-caixa) sobre itens de balanço denominados em dólar, como as provisões de abandono e as dívidas da Companhia, como resultado da volatilidade da moeda local no período. Esta variação cambial não apresenta impacto direto à saúde financeira da PetroRio, tendo em vista que as receitas e o caixa da Companhia são majoritariamente denominados em dólar. Ainda sobre o resultado financeiro, a Companhia reconheceu R$ 130 milhões de resultado positivo dos hedges contratados em janeiro de 2020 para o 2º trimestre que, somados aos R$ 207,2 milhões reconhecidos no 1T20 alcançaram R$ 337,2 milhões nos seis meses de 2020. Outros R$ 33,6 milhões foram marcados a mercado de forma negativa no semestre e são compostos pelo custo e resultados parciais de puts que tiveram vencimento previstos em julho e agosto. O resultado líquido (ex-IFRS 16) do trimestre foi negativo em R$ 76 milhões e no semestre R$ 29,8 milhões. Os principais fatores que impactaram os resultados foram a variação cambial negativa sobre os passivos da Companhia denominados em dólar e os juros sobre os novos empréstimos, que por sua vez, foram parcialmente compensados pelos resultados das operações de hedge no período. | Página 14 | ' Colaboradores comemoram 3.000 dias sem acidentes em Frade DÍVIDA E FINANCIAMENTOS A Companhia assinou instrumentos com determinadas subsidiárias da Chevron Corporation ("Chevron") de maneira a estabelecer um novo cronograma de amortizações do vendor finance referente à aquisição de 51,74% da concessão no Campo de Frade e do FPSO operando no Campo. O contrato original, assinado em 2019, tem principal remanescente de US$ 142 milhões com um perfil de amortizações de US$ 77 milhões em setembro de 2020 e aproximadamente US$ 64 milhões em março de 2021, a uma taxa de 5,82% ao ano. O novo perfil de amortizações, que passa a vigorar imediatamente, prevê US$ 15 milhões em novembro de 2020, US$ 30 milhões em maio de 2021 e US$ 97 milhões em novembro de 2021 a uma nova taxa de juros de 7% ao ano. A negociação dos referidos instrumentos, que aconteceu no contexto da pandemia de COVID-19, possibilitou uma melhora substancial na liquidez de curto e médio prazo e, consequentemente, um maior equilíbrio na gestão de caixa da Companhia Empréstimos e Financiamentos (em R$ MM) | Página 15 | 3T18 Adicionalmente, ao final de junho, a Companhia possuía US$ 189 milhões (ou R$ 864 milhões) em recursos líquidos distribuídos entre Caixa e Estoque de Óleo. Em 27 de janeiro de 2020 a PetroRio assinou um contrato uma entidade do fundo Prisma Capital no valor de US$ 100 milhões ao custo de 8,95% a.a., para a aquisição do FPSO OSX-3 e a subsequente incorporação do Campo de Tubarão Martelo. De acordo com as disposições contratuais, o financiamento de curto prazo poderá ser transformado em um Project Finance de três anos. ALAVANCAGEM Apesar das adversidades agravadas pela pandemia de Covid-19, a PetroRio mais uma vez se mostrou eficiente ao reduzir os níveis de endividamento, terminando o 2T20 com o indicador de dívida líquida/EBITDA de 2,1x. É importante ressaltar que essa redução ainda não retrata o real cenário, uma vez que parte da dívida foi impactada pela aquisição do FPSO OSX-3 e do farm-in de Tubarão Martelo, concluído em 3 de agosto de 2020 e, portanto, não teve sua contraparte de geração de EBITDA dos últimos 12 meses reconhecidos. Em 2020, os principais fatores que impactaram positivamente a razão dívida líquida/EBITDA da Companhia foram os resultados positivos do hedge no período, que permitiu o pagamento de parte da dívida de curto prazo, o que compensou a queda do preço do óleo e o consequente impacto negativo no EBITDA). No entanto, dois fatores contribuíram para que o indicador tenha permanecido acima de 2,0x: Um total de R$ 528,1 milhões foram assumidos com o financiamento da Prisma Capital para a aquisição do FPSO OSX-3 e subsequente operação do Campo de Tubarão Martelo . A dívida foi integralmente reconhecida no balanço da Companhia, sem a contrapartida no EBITDA, uma vez que a conclusão de Tubarão Martelo se deu somente no dia 03 de agosto de 2020; a postergação de vendas de Polvo e Frade para julho, com o intuito de buscar condições melhores de desconto do óleo, resultou em um estoque de óleo estimado em R$ 415,5 milhões nestes dois ativos no final do período. Este estoque, que representava 1,9 milhões de barris em junho de 2020, é significativamente superior aos níveis históricos da Companhia; Ajustando por estes fatores, o indicador de alavancagem teria sido de aproximadamente 1.1x. | Página 16 | 3T18 Net Debt / EBITDA ajustado (ex-IFRS 16) (em R$ milhões) ' 3T18 IFRS 16 Em 1º de janeiro de 2019 a Companhia incorporou a mudança de regra do IFRS 16. A mudança unifica o tratamento de arrendamentos operacionais e financeiros, impactando significativamente o balanço da Companhia, principalmente através do arrendamento do FPSO de Polvo, que representa o maior contrato de arrendamento: Ativos de direito de uso FPSO 796.614 Embarcações de Apoio 103.825 Helicópteros 29.755 Edificações 57.572 Equipamentos 32.002 Total 1.019.768 Conforme anunciado no dia 2 de fevereiro de 2020, a Companhia adquiriu o FPSO OSX-3, que será utilizado no sistema de produção do Campo de Polvo, no lugar do FPSO utilizado atualmente, que é afretado. Com isso, a projeção realizada até o fim da vida útil do Campo foi revista, reduzindo o montante de 433.631 do passivo e do ativo de arrendamento, com efeitos apenas prospectivos. Os demais ajustes realizados durante o exercício se devem à redução da quantidade de barcos de apoio e à troca de base logística, que se deu com a aquisição do Campo de Frade. O aumento em 2020 se deve ao incremento de reservas e extensão da vida útil dos campos, que refletiu nos valores de arrendamento projetado. Ativo Passivo Reconhecimento em 01 de janeiro de 2019 1.019.768 (1.061.452) Adições/reversões (403.776) 382.798 Atualização cambial - (32.825) Atualização monetária - (64.309) Pagamentos efetuados - 206.587 Amortização (163.925) - Saldo em 31 de dezembro de 2019 452.067 (569.201) Adições/reversões 64.775 (71.942) Atualização cambial - (147.129) Atualização monetária - (23.297) Pagamentos efetuados - 124.174 Amortização (77.946) - Saldo em 30 de junho de 2020 438.896 (687.395) Circulante - (258.652) Não Circulante 438.896 (428.743) Maiores detalhes podem ser encontrados nas notas explicativas 1 do ITR do 1º trimestre de 2020. | Página 18 | 3T18 BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de R$) | Página 19 | 3T18 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO (Em milhares de R$) | Página 20 | 3T18 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em milhares de R$) 2T19 2T20 Fluxos de caixa das atividades operacionais Resultado do período (antes de impostos) 82.305 (175.325) Depreciação e amortização 92.613 361.148 Receita financeira (124.077) (371.006) Despesa financeira 258.796 940.694 Remuneração com base em plano de ações 7.655 3.218 Provisão para contingências/perdas 2.194 (2.678) Redução da provisão do abandono (5.522) (95.417) Provisão para impairment - 9.544 313.964 670.178 (Aumento) redução nos ativos Contas a receber (581) 186.482 Tributos a recuperar 23.777 (10.070) Despesas antecipadas (10.395) (666) Adiantamento a fornecedores (5.395) 6.491 Estoque de óleo 50.591 (61.024) Estoque de consumíveis 461 (229) Adiantamento a parceiros em operações de E&P (16.447) 44.657 Outros créditos 676 140 Aumento (redução) nos passivos Fornecedores 30.081 19.263 Obrigações trabalhistas 6.336 12.466 Tributos e contribuições sociais 2.654 (57.602) Contingências (3.244) 2.346 Adiantamento de parceiros em operações de E&P - 2 Outras obrigações (14.758) (20.307) Caixa líquido das atividades operacionais 377.720 792.127 Fluxos de caixa das atividades de investimento (Aplicação) Resgate de Títulos e Valores Mobiliários 447.908 202.294 (Aplicação) Resgate em Caixa Restrito - (170.326) (Aplicação) Resgate em Fundo de Abandono (1.472) - (Aumento) redução de Depósito e cauções (52.096) (693) (Aquisição) de ativo imobilizado (52.463) (114.362) (Aquisição) de ativos intangíveis 19.342 - (Aquisição) de ativos de óleo e gás (1.546.228) (603.492) Ativo não circulante mantido pra venda 292 - Caixa líquido das atividades de investimento (1.184.717) (686.579) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos 1.026.825 (225.658) Pagamento de arrendamentos (65.538) (85.608) Pagamento de juros s/ arrendamentos (29.414) (23.297) Debêntures (839) - Operação com derivativos - 12.103 (Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria) 43.480 - (Redução) Integralização de capital 12.055 10.587 Participações dos Minoritários - 234 Caixa líquido (aplicado nas) gerado das atividades de financiamento 986.569 (311.639) Ajuste de conversão 26.315 66.382 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 205.887 (139.709) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 186.993 459.397 Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 392.880 319.688 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 205.887 (139.709) | Página 21 | 3T18 Sobre a PetroRio A PetroRio é uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil. A cultura corporativa da Companhia busca o aumento de produção por meio da aquisição de novos ativos em produção, redesenvolvimento, maior eficiência operacional e redução dos custos de produção e das despesas corporativas. Seu objetivo maior é a criação de valor para seus acionistas com crescente disciplina financeira e preservação da sua liquidez, com total respeito à segurança e ao meio ambiente. Para mais informações acesse o site: www.petroriosa.com.br. Aviso Legal Todas as declarações exceto aquelas relativas a fatos históricos contidas neste documento são declarações acerca de eventos futuros, incluindo, mas não limitado a declarações sobre planos de perfuração e aquisições sísmicas, custos operacionais, aquisição de equipamentos, expectativa de descobertas de óleo, a qualidade do óleo que esperamos produzir e nossos demais planos e objetivos. Os leitores podem identificar várias dessas declarações ao ler palavras como "estima", "acredita", "espera" e "fará" e palavras similares ou suas negativas. Apesar de a administração acreditar que as expectativas representadas em tais declarações são razoáveis, não pode assegurar que tais expectativas se confirmarão. Por sua natureza, declarações acerca de eventos futuros exigem que façamos suposições e, assim, tais declarações são sujeitas a riscos inerentes e incertezas. Alertamos os leitores desse documento a não depositarem confiança indevida nas nossas declarações de eventos futuros considerando que certos fatores podem causar resultados, condições, ações ou eventos que podem diferir significativamente dos planos, expectativas, estimativas ou intenções expressas nas declarações acerca de eventos futuros e as premissas que as suportam. As declarações acerca de eventos futuros aqui incluídas estão baseadas na premissa de que nossos planos e operação não serão afetados por tais riscos, mas que, se nossos planos e operação forem afetados por tais riscos, as declarações acerca de eventos futuros podem se tornar imprecisas. As declarações acerca de eventos futuros incluídas neste documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por este aviso legal. Tais declarações foram feitas na data deste documento. Não nos comprometemos a atualizar tais declarações acerca de eventos futuros, exceto quando exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. | Página 22 | Attachments Original document

