Demonstrações Financeiras Intermediárias

Informações Trimestrais - ITR Petro Rio S.A. 30 de junho de 2020 com Relatório dos Auditores Independentes sobre a Revisão das Informações Trimestrais Sumário Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das informações trimestrais3 Balanço Patrimonial.................................................................................................................................................. 5 Balanço Patrimonial.................................................................................................................................................. 6 Demonstrações dos resultados abrangentes ........................................................................................... 7 Demonstrações dos resultados abrangentes .......................................................................................... 8 Demonstrações dos resultados ......................................................................................................................... 9 Demonstrações dos resultados ....................................................................................................................... 10 Demonstrações das mutações do patrimônio líquido ..................................................................... 11 Demonstrações dos fluxos de caixa .............................................................................................................. 12 Demonstrações do valor adicionado............................................................................................................ 13 Demonstrações do valor adicionado............................................................................................................ 14 1. Contexto operacional................................................................................................................................ 15 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras ................... 17 3. Caixa e equivalentes de caixa............................................................................................................. 25 4. Títulos e valores mobiliários................................................................................................................. 25 5. Caixa Restrito ................................................................................................................................................. 26 6. Contas a Receber ........................................................................................................................................ 26 7. Tributos a recuperar.................................................................................................................................. 27 8. Adiantamentos a fornecedores ........................................................................................................ 27 9. Investimentos ................................................................................................................................................ 28 10. Imobilizado (Consolidado)..................................................................................................................... 31 11. Intangível (Consolidado) ........................................................................................................................ 33 12. Fornecedores................................................................................................................................................. 36 13. Tributos e contribuições sociais a pagar..................................................................................... 37 14. Empréstimos e financiamentos........................................................................................................ 37 15. Operações de Arrendamento Mercantil CPC 06 (R2) / IFRS 16.................................. 39 16. Imposto de renda e contribuição social diferidos ................................................................ 41 17. Provisão para abandono de instalações ..................................................................................... 42 18. Adiantamentos a/de parceiros em operações de óleo e gás....................................... 43 19. Impairment..................................................................................................................................................... 43 20. Patrimônio líquido ..................................................................................................................................... 43 21. Transações com partes relacionadas........................................................................................... 46 22. Receita Líquida............................................................................................................................................. 47 23. Custos dos Produtos e Serviços Vendidos................................................................................. 47 24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas............................................................... 48 25. Resultado financeiro................................................................................................................................ 48 26. Informações por segmento (Consolidado) .............................................................................. 49 27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro ....................................................... 49 28. Seguros (Não revisado pelos auditores independentes)................................................. 54 29. Contingências............................................................................................................................................... 55 30. Eventos Subsequentes........................................................................................................................... 56 30.1 COVID-19........................................................................................................................................................... 56 30.2 Aquisição de 80% do Campo de Tubarão Martelo............................................................ 58 | 2 | Relatório dos auditores independentes sobre a revisão das informações trimestrais Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Petro Rio S.A. Rio de Janeiro - RJ Introdução Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Petro Rio S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão. Alcance da revisão Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. | 3 | Outros assuntos Demonstrações do valor adicionado As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individual e consolidada, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Auditoria e revisão dos valores correspondentes ao exercício e períodos anteriores Os valores correspondentes aos balanços patrimoniais, individual e consolidado, em 31 de dezembro de 2019 e as demonstrações individuais e consolidadas do resultado e do resultado abrangente referentes aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019 e das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados e revisados, originalmente antes dos ajustes decorrentes dos assuntos descritos na nota 2.7.2, por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria em 19 de fevereiro de 2020 e relatório de revisão sobre as informações contábeis intermediárias em 13 de agosto de 2019, respectivamente, ambos sem modificação. Como parte de nossa revisão das informações contábeis intermediárias de 2020 referente aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, revisamos também os ajustes descritos na nota explicativa 2.7.2 que foram efetuados para alterar os valores correspondentes relativos às demonstrações financeiras de 2019 e informações contábeis intermediárias para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2019 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras de 2019 tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 31 de julho de 2020. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP015199/O-6 | 4 | Balanço Patrimonial 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$) Controladora Consolidado Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Ativo (Reapresentado) Circulante Caixa e equivalentes de caixa 3 2.424 4.911 319.688 459.396 Títulos e Valores mobiliários 4 - - 24.081 226.301 Caixa Restrito 5 - - 276.071 52.223 Contas a receber 6 - - 210.437 374.598 Estoque de Óleo 23 - - 244.397 120.101 Estoque de Consumíveis - - 5.601 5.373 Instrumentos financeiros 27 - - 12.538 9.354 Tributos a recuperar 7 2.955 2.905 140.727 116.773 Adiantamentos a fornecedores 8 51 38 54.333 52.171 Adiantamentos a parceiros 18 - - 101.187 86.278 Despesas antecipadas 1.496 287 11.013 10.333 Outros créditos 36 52 - 189 6.962 8.193 1.400.073 1.513.090 Não circulante Adiantamentos a fornecedores 8 - - 12.596 12.596 Depósitos e cauções 4.776 5.491 27.993 27.249 Tributos a recuperar 7 - - 34.733 32.384 Tributos diferidos 16 17.319 2.196 189.150 160.313 Partes relacionadas 21 8.465 6.409 - - Direito de Uso (Leasing CPC 06.R2 IFRS 16) 15 - - 438.896 452.067 Investimentos 9 2.833.347 2.268.485 - - Imobilizado 10 1.731 1.951 3.746.097 2.602.523 Intangível 11 - - 811.048 689.529 2.865.638 2.284.532 5.260.513 3.976.661 Total do ativo 2.872.600 2.292.725 6.660.586 5.489.751 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 5 | Balanço Patrimonial 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 (Em milhares de reais - R$) Controladora Consolidado Nota 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Passivo e patrimônio líquido (Reapresentado) Circulante Fornecedores 12 3.711 1.010 139.859 87.232 Obrigações trabalhistas 987 794 50.663 39.359 Tributos e contribuições sociais 13 5.363 4.650 48.114 83.441 Empréstimos e financiamentos 14 - - 826.131 1.224.306 Adiantamentos de parceiros 18 - - - 40 Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) 15 - - 295.247 223.049 Outras obrigações 19 - 19 12.356 10.080 6.454 1.360.033 1.669.783 Não circulante Fornecedores 12 - - 14.410 13.233 Empréstimos e financiamentos 14 - - 1.256.473 421.270 Provisão para abandono de instalações 17 - - 922.015 763.633 Provisão para contingências 29 220 - 74.091 65.613 Partes relacionadas 21 282.127 121.929 - - Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) 15 - - 450.697 389.433 Outras obrigações - - 1.701 1.685 282.347 121.929 2.719.387 1.654.867 Participações dos não controladores - - 993 759 Patrimônio líquido Capital social realizado 20 3.326.998 3.316.411 3.326.998 3.316.411 Reservas de capital 231.245 228.027 231.245 228.027 Ajuste acumulado de conversão 713.624 150.335 713.624 150.335 Prejuízos acumulados (1.530.431) (2.372.777) (1.530.431) (2.372.777) Resultado do período (161.263) 842.346 (161.263) 842.346 2.580.173 2.164.342 2.580.173 2.164.342 Total do passivo e patrimônio líquido 2.872.600 2.292.725 6.660.586 5.489.751 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 6 | Demonstrações dos resultados abrangentes Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Consolidado 30/06/2020 30/06/2019 Reapresentado Resultados do período (161.263) 41.858 Outros resultados abrangentes Ajuste de conversão de investimento no exterior, líquidos dos impostos 563.289 6.645 Ajuste de avaliação patrimonial - 7.441 Outros resultados abrangentes do período, líquidos de impostos 563.289 14.086 Total de resultados abrangentes do período, líquidos de impostos 402.026 55.944 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 7 | Demonstrações dos resultados abrangentes Períodos de três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Consolidado 01/04/2020 a 01/04/2019 a 30/06/2020 30/06/2019 Reapresentado Resultados do período (99.802) 164.762 Outros resultados abrangentes - - Ajuste de conversão de investimento no exterior, líquidos dos impostos 116.364 (10.925) Ajuste de avaliação patrimonial - (14.138) Outros resultados abrangentes do período, líquidos de impostos 116.364 (25.063) - - Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos 16.562 139.699 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 8 | Demonstrações dos resultados Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto lucro/prejuízo por ação) Controladora Consolidado Nota 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Reapresentado Reapresentado Receita líquida 22 - - 535.455 687.306 Custos dos produtos/serviços 23 - - (432.562) (364.980) Resultado bruto - - 102.893 322.326 Receitas (despesas) operacionais Despesas de geologia e geofísica - - (219) 570 Despesas com pessoal (2.745) (4.111) (15.180) (21.436) Despesas gerais e administrativas (678) (838) (18.815) (14.125) Despesas com serviços de terceiros (3.912) (1.752) (28.258) (13.662) Impostos e taxas (1.409) (975) (3.799) (3.850) Despesa de depreciação e amortização (243) (182) (88.527) (3.460) Resultado de equivalência patrimonial 9 (117.343) 129.125 - - Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 (1.580) (8) 204.707 (32.265) Resultado operacional antes do resultado (127.910) 121.259 152.802 234.098 financeiro Receitas financeiras 25 1.672 3.522 759.345 129.877 Despesas financeiras 25 (50.146) (81.190) (1.087.472) (281.670) Resultado antes do imposto de renda e da (176.384) 43.591 (175.325) 82.305 contribuição social Imposto de renda e contribuição social corrente - (1.733) (14.775) (42.105) Imposto de renda e contribuição social diferido 15.121 - 28.837 1.658 Lucro (prejuízo) consolidado do período (161.263) 41.858 (161.263) 41.858 Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído Básico (1,193) 0,318 (1,193) 0,318 Diluído (1,193) 0,318 (1,193) 0,318 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 9 | Demonstrações dos resultados Períodos de três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$, exceto lucro/prejuízo por ação) Controladora Consolidado 01/04/2020 a 01/04/2019 a 01/04/2020 a 01/04/2019 a Nota 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Reapresentado Reapresentado Receita líquida 22 - - 312.293 548.233 Custos dos produtos/serviços 23 - - (225.736) (269.365) Resultado bruto - - 86.557 278.868 Receitas (despesas) operacionais - - Despesas de geologia e geofísica - - (68) (67) Despesas com pessoal (109) (1.180) (4.626) (10.863) Despesas gerais e administrativas (442) (161) (9.320) (11.175) Despesas com serviços de terceiros (3.371) (917) (11.797) (6.871) Impostos e taxas (1.027) (627) (1.503) (3.151) Despesa de depreciação e amortização (122) (96) (46.956) (2.066) Resultado de equivalência patrimonial 9 (96.828) 171.384 - - Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 24 (1.364) (3) 89.603 (32.573) Resultado operacional antes do resultado (103.263) 168.400 101.890 212.102 financeiro Receitas financeiras 25 362 815 105.078 68.899 Despesas financeiras 25 (12.022) (3.486) (329.722) (80.553) Resultado antes do imposto de renda e da (114.923) 165.729 (122.754) 200.448 contribuição social Imposto de renda e contribuição social corrente - (967) (2.633) (36.707) Imposto de renda e contribuição social diferido 15.121 - 25.585 1.021 Lucro (prejuízo) consolidado do período (99.802) 164.762 (99.802) 164.762 Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído Básico (0,738) 1,289 (0,738) 1,289 Diluído (0,738) 1,289 (0,738) 1,289 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 10 | Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Ajuste Capital Reserva Ajuste de acumulado de avaliação de Prejuízo social capital patrimonial conversão acumulado Total Saldos em 1 de janeiro de 2019 - Reapresentado 3.273.114 67.094 (79.314) 94.057 (2.372.777) 982.174 Integralização de capital 34.132 - - - - 34.132 Opção de ações outorgada/realizada - 82.874 - - - 82.874 Ajuste de conversão de investimento no exterior - - - 6.645 - 6.645 Ganho (perda) em instrumentos financeiros - - 7.441 - - 7.441 Lucro do período - - - - 41.858 41.858 Lucro na venda de ações em tesouraria - 31.793 - - - 31.793 Ações em Tesouraria - 11.687 - - - 11.687 Saldos em 30 de junho de 2019 - Reapresentado 3.307.246 193.448 (71.873) 100.702 (2.330.919) 1.198.604 Saldos em 1 de janeiro de 2020 - Reapresentado 3.316.411 228.027 - 150.335 (1.530.431) 2.164.342 Integralização de capital 10.587 - - - - 10.587 Opção de ações outorgada - 3.218 - - - 3.218 Ajuste de conversão de investimento no exterior - - - 563.289 - 563.289 Prejuízo do período - - - - (161.263) (161.263) Saldos em 30 de junho de 2020 3.326.998 231.245 - 713.624 (1.691.694) 2.580.173 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 11 | Demonstrações dos fluxos de caixa Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Controladora Consolidado 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais Reapresentado Reapresentado Resultado do período (antes de impostos) (176.384) 43.591 (175.325) 82.305 Depreciação e amortização 243 182 361.148 92.613 Receita financeira (328) (2.876) (371.006) (124.077) Despesa financeira 49.866 81.172 940.694 258.796 Remuneração com base em plano de ações 1.931 4.907 3.218 7.655 Resultado de equivalência patrimonial 117.343 (129.125) - - Perda/Baixa de ativos não circulantes - - - - Provisão para contingências/perdas 220 - (2.678) 2.194 Provisão de impairment - - 9.544 - Redução da provisão do abandono - - (95.417) (5.522) (7.109) (2.149) 670.178 313.964 (Aumento) redução nos ativos Contas a receber - - 186.482 (581) Tributos a recuperar (71) (3) (10.070) 23.777 Despesas antecipadas (1.209) (1.198) (666) (10.395) Adiantamento a fornecedores - 46 6.491 (5.395) Estoque de óleo - - (61.024) 50.591 Estoque de consumíveis - - (229) 461 Partes relacionadas (508) (2.455) - - Adiantamento a parceiros em operações de E&P - - 44.657 (16.447) Outros créditos 52 (1) 140 676 Aumento (redução) nos passivos Fornecedores 2.607 919 19.263 30.081 Obrigações trabalhistas 157 250 12.466 6.336 Tributos e contribuições sociais 729 (2.338) (57.602) 2.654 Partes relacionadas 110.485 23.593 - - Contingências - - 2.346 (3.244) Adiantamento de parceiros em operações de E&P - - 2 - Outras obrigações 17 - (20.307) (14.758) Caixa líquido gerado das atividades operacionais 105.150 16.664 792.127 377.720 Fluxos de caixa das atividades de investimento (Aplicação) Resgate de títulos e valores mobiliários - 29.720 202.294 447.908 (Aplicação) Resgate em caixa restrito - - (170.326) - (Aplicação) Resgate em fundo de abandono - - - (1.472) (Aumento) redução de depósito e cauções 715 507 (693) (52.096) (Aquisição) de ativo imobilizado (23) (503) (114.362) (52.463) (Aquisição) de ativos intangíveis - - - 19.342 (Aumento) redução de investimentos (118.916) (101.301) - - (Aquisição) de ativos de óleo e gás - - (603.492) (1.546.228) Ativo não circulante mantido para venda - - - 292 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (118.224) (71.577) (686.579) (1.184.717) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos - - (225.658) 1.026.825 Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Principal - - (85.608) (65.538) Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Juros - - (23.297) (29.414) Debêntures - (839) - (839) Operação com derivativos - - 12.103 - (Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria) - 43.480 - 43.480 (Redução) Integralização de capital 10.587 12.055 10.587 12.055 Participações dos não controladores - - 234 - Caixa líquido (aplicado nas) gerado das atividades de financiamento 10.587 54.696 (311.639) 986.569 Ajuste de conversão - - 66.382 26.315 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (2.487) (217) (139.709) 205.887 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 4.911 232 459.397 186.993 Caixa e equivalente de caixa no final do período 2.424 15 319.688 392.880 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa (2.487) (217) (139.709) 205.887 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 12 | Demonstrações do valor adicionado (informação suplementar para fins de IFRS) Períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Controladora Consolidado 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas Reapresentado Reapresentado Vendas de petróleo e gás - - 535.455 687.306 - - 535.455 687.306 Insumos e serviços Serviços de terceiros e outros (3.912) (1.752) (28.258) (13.662) Despesas com geologia e geofísica - - (219) 570 Custos dos serviços - - (140.369) (302.028) Valor adicionado bruto (3.912) (1.752) 366.609 372.186 Retenções Depreciação e amortização (243) (182) (351.579) (3.460) Valor adicionado líquido (4.155) (1.934) 15.030 368.726 Valor adicionado transferido Resultado financeiro líquido (48.474) (77.668) (328.127) (151.793) Resultado de equivalência patrimonial (117.343) 129.125 - - Impostos diferidos 15.122 - 28.837 1.658 Aluguéis, royalties e outros (2.259) (846) 156.751 (109.342) Valor adicionado a distribuir (157.109) 48.677 (127.509) 109.249 Distribuição do valor adicionado Pessoal 2.745 4.111 15.180 21.436 Tributos 1.409 2.709 18.574 45.955 Participação atribuível aos acionistas do Grupo (161.263) 41.857 (161.263) 41.858 Valor adicionado distribuído (157.109) 48.677 (127.509) 109.249 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 13 | Demonstrações do valor adicionado (informação suplementar para fins de IFRS) Períodos de três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019 (Em milhares de reais - R$) Controladora Consolidado 01/04/2020 01/04/2019 01/04/2020 01/04/2019 a a a a 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas Vendas de petróleo e gás - - 312.293 548.233 - - 312.293 548.233 Insumos e serviços Serviços de terceiros e outros (3.371) (917) (11.797) (6.871) Despesas com geologia e geofísica - - (68) (67) Custos dos serviços - - (55.855) (236.508) Valor adicionado bruto (3.371) (917) 244.573 304.787 Retenções Depreciação e amortização (122) (96) (219.924) 13.796 Valor adicionado líquido (3.493) (1.013) 24.649 318.583 Valor adicionado transferido Resultado financeiro líquido (11.659) (3.550) (224.644) (12.533) Resultado de equivalência patrimonial (96.828) 171.384 - - Impostos diferidos 15.122 - 25.585 1.021 Aluguéis, royalties e outros (1.808) (163) 83.370 (92.466) Valor adicionado a distribuir (98.666) 166.658 (91.040) 214.605 Distribuição do valor adicionado Pessoal 109 1.180 4.626 10.863 Tributos 1.027 1.595 4.136 39.858 Participação atribuível aos acionistas do Grupo (99.802) 163.883 (99.802) 163.884 Valor adicionado distribuído (98.666) 166.658 (91.040) 214.605 As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras. | 14 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 1. Contexto operacional A Petro Rio S.A. ("PetroRio") foi constituída em 17 de julho de 2009. Com sede na cidade do Rio de Janeiro, tem como principal objetivo a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista, no país e no exterior, com foco na exploração, no desenvolvimento e na produção de petróleo e gás natural. Para efeitos deste relatório, a Petro Rio S.A e suas controladas são denominadas, isoladamente ou em conjunto, "Companhia" ou "Grupo", respectivamente. Suas atividades relevantes são realizadas através das controladas Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. ("PetroRioOG"), Brasoil Manati Exploração Petrolífera S.A. ("Manati") e Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda. ("Jaguar"), voltadas para a produção de óleo e gás natural, operando na Bacia de Campos -RJ (PetroRioOG e Jaguar) e na Bacia de Camumu - BA, Manati. Campo de Polvo - 100% A PetroRioOG é operadora e detentora de 100% do contrato de concessão do Campo de Polvo, adquirido da BP Energy do Brasil Ltda. ("BP") - 60% em 2014 e da Maersk Energia Ltda. ("Maersk") - 40% em 2015. O Campo de Polvo está localizado na porção sul da Bacia de Campos (offshore), a 100 km a leste da cidade de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro. A licença cobre uma área de aproximadamente 134 km2 com vários prospectos para futuras explorações. A produção diária média no segundo trimestre de 2020 foi de aproximadamente 9,5 mil barris (8,5 mil barris no segundo trimestre de 2019). Em abril de 2018 a Companhia deu início à segunda fase do Plano de Revitalização do Campo de Polvo, dando continuidade à bem-sucedida Fase 1, realizada no primeiro trimestre de 2016, cujo resultado foi o aumento de 20% na produção e volumes de reservas provadas desenvolvidas. A Fase 2 consistiu na perfuração de três novos poços, com a finalidade de alcançar as reservas provadas não desenvolvidas (1P) e as reservas prováveis (2P). Os três novos poços programados para serem perfurados foram executados, e tiveram a completação concluída com sucesso. A operação do primeiro poço iniciou em 20 de maio de 2018, a do segundo em 30 de julho de 2018, e a do terceiro em 01 de novembro de 2018, conforme detalhado na Nota Explicativa 11. Campo de Manati - 10% Em março de 2017 a PetroRioOG concluiu a transação de aquisição de 100% das ações da Brasoil do Brasil Exploração Petrolífera S.A. ("Brasoil"). A Brasoil é uma sociedade holding, detendo indiretamente participação de 10% sobre os direitos e obrigações do contrato de concessão do Campo de Manati, em fase de produção, além de 10% de participação no Campo de Camarão Norte, em fase de desenvolvimento, o qual está em processo de devolução pelo consórcio à Agência Nacional de Petróleo, Gás | 15 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Natural e Biocombustível, e 100% de participação nas concessões dos Blocos FZA-Z- 539 e FZA-M-254, ambos em fase de exploração. (Nota explicativa 11c). O Campo de Manati está localizado na Bacia de Camumu, no litoral do Estado da Bahia. A licença cobre uma área de aproximadamente 76 km². A produção diária média no segundo trimestre de 2020 foi de aproximadamente 1,1 milhões de metros cúbicos de gás natural (3,1 milhões de metros cúbicos de gás natural no segundo trimestre de 2019). A quantidade reduzida em comparação ao mesmo período de 2018 se deve à redução da retirada de gás da Petrobrás, que tem 100% da produção do Campo de Manati contratada. Essa parada, que se iniciou ao final de fevereiro de 2020, se deu pela redução do consumo de gás natural provado pela pandemia do COVID-19. Campo de Frade - 70% Em 25 de março de 2019 e 01 de outubro de 2019, a Companhia concluiu, após cumpridas as condições precedentes e aprovações necessárias, a aquisição de 51,74% e 18,26%, respectivamente, de participação na concessão do Campo de Frade, nos ativos operacionais do Campo, e assumiu a operação do Campo, conforme Nota Explicativa 11. Adicionalmente, em 28 de novembro de 2019, a Companhia assinou contrato de compra e venda com a Petrobras, para a aquisição dos 30% restantes de participação no Campo, de maneira que a Companhia passe a ter participação de 100%no Campo de Frade. A conclusão desta transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O Campo de Frade está localizado na parte norte da Bacia de Campos, a cerca de 120 quilômetros da costa do Estado do Rio de Janeiro. A licença cobre uma área de aproximadamente 154 km², com lâmina d'água média de 1.155 m. O Campo produziu no segundo trimestre de 2020 aproximadamente 19 mil barris de petróleo por dia (19 mil barris de petróleo por dia no segundo trimestre de 2019). FPSO OSX-3 e Tubarão Martelo Em 03 de fevereiro de 2020 a Companhia assinou contrato para a aquisição da embarcação OSX-3 (Floating, Production, Storage and Offloading - FPSO), construído em 2012 com capacidade de processamento de 100 mil barris de óleo por dia e armazenagem de 1,3 milhão de barris, no valor de US$ 140 milhões, com parte dos recursos (US$ 100 milhões) sendo financiado pela Prisma Capital. Atualmente o FPSO opera o Campo de Tubarão Martelo (Dommo Energia), e pretende ser utilizado para a operação de Polvo através de conexão com a Plataforma Fixa Polvo A. A operação de leasing do FPSO OSX-3 gera à PetroRio receita de US$ 129.315 por dia. | 16 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Na mesma data foi assinado contrato para a aquisição de 80% do Campo de Tubarão Martelo, bem como a operação do Campo, detidos integralmente pela Dommo Energia. A conclusão desta aquisição depende de aprovações do CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da ANP - Agência Nacional de Petróleo. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras Declaração de conformidade

As informações trimestrais individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, os Procedimentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB .

As demonstrações dos valores adicionados estão sendo apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS.

A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das informações trimestrais e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. Base de elaboração

As informações trimestrais individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos mensurados pelo valor justo, quando indicados. Base de consolidação e investimentos em controladas

As informações trimestrais consolidadas compreendem as informações trimestrais da Companhia e de suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade para auferir benefícios de suas atividades.

Os resultados das controladas adquiridas, alienadas ou incorporadas durante o período estão incluídos nas informações consolidadas do resultado e do resultado abrangente a partir da data da efetiva aquisição, alienação e incorporação, quando aplicável. Deste modo foi considerado no resultado consolidado da companhia o resultado das novas controladas Jaguar, Frade LLC e Frade BV, a partir do dia 25 de março de 2019, e PetroRio White Shark e IONC, a partir do dia 1º de outubro de 2019, datas da conclusão das operações de compra e venda. | 17 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Nas informações trimestrais individuais da Companhia as informações trimestrais das controladas diretas e indiretas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. Quando necessário, as informações trimestrais das controladas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àquelas estabelecidas pelo Grupo. Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre empresas do Grupo são eliminados integralmente nas informações trimestrais consolidadas. As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem: Participação 31/03/2020 31/12/2019 Empresas consolidadas integralmente Direta Indireta Direta Indireta Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo "PetroRioOG" 100,00% - 100,00% - Ltda. Petrorio USA Inc. "PrioUSA" 100,00% - 100,00% - Petro Rio Internacional S.A. "PrioIntl" 1,23% 98,77% 1,26% 98,74% Petrorio Luxembourg Holding Sarl "Lux Holding" - 100,00% - 100,00% Petrorio Netherlands BV "Netherlands" - 100,00% - 100,00% Walvis Petroleum (Pty) Ltd. "Walvis" - 100,00% - 100,00% Petrorio Canada Inc. "Canadá" - 100,00% - 100,00% Luderitz Petroleum (Pty) Ltd. "Luderitz" - 100,00% - 100,00% Petrorio Luxembourg Sarl "Lux Sarl" - 100,00% - 100,00% Cumoxi Investments (Pty) Ltd. "Cumoxi" - 100,00% - 100,00% Kunene Energy (Pty) Ltd. "Kunene" - 100,00% - 100,00% Orange Petroleum Ltd. "Orange" - 100,00% - 100,00% Petro Rio do Brasil Exploração Petrolífera S.A. "Brasoil" - 100,00% - 100,00% Brasoil OPCO Exploração Petrolífera Ltda. "Opco" - 99,99% - 99,99% Brasoil Manati Exploração Petrolífera S.A. "Manati" - 100,00% - 100,00% Brasoil Coral Exploração Petrolífera Ltda. "Coral" - 100,00% - 100,00% Petro Rio Energia Ltda. "PrioEnergia" - 100,00% - 100,00% Petro Rio Comercializadora de Energia Ltda "Comercializadora" - 100,00% - 100,00% Brasoil Round 9 Exploração Petrolífera Ltda. "Round 9" - 100,00% - 100,00% Brasoil Finco LLC "Finco" - 100,00% - 100,00% Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda "Jaguar" - 100,00% - 100,00% Frade B.V. "Frade BV" - 70% - 70% Petro Rio White Shark Petróleo Ltda "White Shark" - 100,00% - 100,00% Inpex Offshore North Campos, Ltd. "IONC" - 100,00% - 100,00% 2.4. Políticas contábeis adotadas Declaramos que as políticas contábeis adotadas na elaboração destas informações trimestrais são uniformes às utilizadas nas demonstrações financeiras anuais mais recentes (exercício findo em 31 de dezembro de 2019). Desta forma, essas informações trimestrais devem ser lidas em conjunto com as informações divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício findo de 31 de dezembro de 2019. | 18 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Moeda funcional e moeda de apresentação

As informações trimestrais individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. A Companhia definiu que sua moeda funcional é o Real e a moeda funcional de suas controladas no exterior é o dólar norte-americano, principalmente em decorrência dos seus custos de operação incorridos. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas

Na preparação das informações trimestrais, a Administração da Companhia considerou, quando aplicável, as novas revisões e interpretações às IFRS e aos pronunciamentos técnicos, emitidos pelo IASB e pelo CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis findos em 30 de junho de 2020. Efeitos da aplicação do CPC 23 (IAS 8) - Políticas contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erro.

2.7.1 Mudança de estimativa contábil

No primeiro trimestre de 2020, a Companhia realizou através de uma certificadora internacional independente (DeGolyer and MacNaughton) a reavaliação das reservas dos Campos de Polvo, Frade e Manati. Esta reavaliação apontou incremento de vida útil dos Campos, e consequentemente, redução das alíquotas de depreciação e extensão dos prazos para cálculo da provisão para abandono e do CPC 06R2 - IFRS.

Os estudos já levaram em consideração os efeitos da pandemia provocada pela Covid-19, que reduziram os preços de petróleo na visão de curto prazo.

No Campo de Polvo, a reavaliação apontou para um incremento da vida útil do campo até o final de 2026, e um aumento das reservas provadas desenvolvidas em aproximadamente 3 milhões de barris.

No Campo de Frade, a reavaliação apontou para um incremento da vida útil do campo até o final de 2030, e um aumento das reservas provadas desenvolvidas em aproximadamente 7 milhões de barris (70%).

Finalmente em Manati, a reavaliação apontou para um incremento da vida útil do campo até o final de 2026, com aumento de 132 milhões de m3 (em suas reservas provadas desenvolvidas. | 19 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 2.7.2 Reapresentação de exercícios anteriores Após reavaliação de determinados temas e objetivando melhor apresentação da sua posição patrimonial, bem como a melhor aplicação interpretativa das normas emitidas pelo IASB e pelo CPC, reduzindo critérios subjetivos de conservadorismo, a Companhia reabriu as demonstrações financeiras de exercícios anteriores e procedeu com os seguintes ajustes: Ativo: Estoque de óleo - Ajuste da amortização do abandono reflexo do ajuste da taxa de desconto; Adiantamento a Parceiros - reconhecimento da parcela de arrendamento (CPC 06R2 - IFRS 16) referente à Petrobras na operação do Campo de Frade; Depósitos e cauções - Apresentação pelo líquido de valores apresentados no passivo de provisão para contingências; Tributos diferidos - Registro de impostos diferidos sobre diferenças temporárias e sobre prejuízos fiscais; Tributos diferidos ativos - Apresentação pelo líquido com o passivo de impostos diferidos; Direito de Uso (Leasing CPC 06.R2 IFRS 16) - revisão dos valores fixos mínimos dos contratos e da taxa de desconto inicial para contratos em reais de 5,63% a.a. para 10%a.a.; Imobilizado e intangível - Reclassificação entre contas de ativos de desenvolvimento, sobressalentes de emergências e custos de manutenção de poços, bem como o reflexo do ajuste de provisão do abandono passiva em função da revisão da taxa de desconto utilizada, de 3% a.a. sem spread de risco em todos os campos para 5,44% a.a. em Polvo e Manati, e 5,59% a.a. em Frade. Adicionalmente os laudos de alocação do preço pago na aquisição de Frade foi reemitido pela empresa contratada para realiza-lo, em função de uma duplicidade no passivo de abandono do balanço a valor justo, alterando o montante de mais-valia e deságio na operação. Passivo: Fornecedores - Reclassificação de valores apresentados em provisão para contingências e encargos contratuais (Leasing IFRS 16); Empréstimos e financiamentos - adequação à apresentação entre curto e longo prazo; Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) - revisão dos valores fixos mínimos dos contratos e da taxa de desconto inicial para contratos em reais de 5,63% a.a. para 10%a.a.; Provisão para abandono de instalações - revisão da taxa de desconto utilizada, de 3% a.a. sem spread de risco em todos os campos para 5,44% a.a. em Polvo e Manati, e 5,59% a.a. em Frade. Provisão para contingências - Reclassificação de valores já firmes para Contas a pagar e Depósitos e cauções, em função de ações com depósitos judiciais; | 20 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) m. Tributos diferidos passivos apresentados pelo líquido com o ativo de impostos diferidos, com reconhecimento de impostos sobre diferenças temporárias; Patrimônio Líquido e resultado: Reservas de capital - Reconhecimento do valor das opções de conversão de debêntures em ações da Petrorio S.A., finalizadas em 24 de outubro de 2019; Ajuste acumulado de conversão - Reflexo dos ajustes realizados na Lux Holding, referentes à alocação de preço de aquisição de Frade; Ajuste de avaliação patrimonial - Ajustes de MTM de fundos; Prejuízos acumulados e resultado do exercício - Reflexo dos ajustes destacados acima. Consolidado Consolidado Balanço Patrimonial Original Reapresentado 31/12/2019 Ref. Ajustes 31/12/2019 Ativo Circulante Estoque de Óleo 122.571 a (2.470) 120.101 Adiantamentos a parceiros 25.590 b 60.688 86.278 Circulantes não afetados 1.306.727 (16) 1.306.711 1.454.888 58.202 1.513.090 Não circulante Depósitos e cauções 31.170 c (3.921) 27.249 Tributos diferidos 153.644 d 6.669 160.313 Direito de Uso (Leasing CPC 06.R2 IFRS 16) 503.350 e - f (51.283) 452.067 Imobilizado 2.477.793 g 124.730 2.602.523 Intangível 817.962 g (128.433) 689.529 Não circulantes não afetados 44.980 - 44.980 4.028.899 (52.238) 3.976.661 Total do ativo 5.483.787 5.964 5.489.751 Passivo Circulante Fornecedores 129.727 h (42.495) 87.232 Empréstimos e financiamentos 1.214.632 i 9.674 1.224.306 Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) 211.293 j 11.756 223.049 Circulantes não afetados 134.999 197 135.196 1.690.651 (20.868) 1.669.783 Não circulante Empréstimos e financiamentos 430.944 i (9.674) 421.270 Provisão para abandono de instalações 909.513 k (145.880) 763.633 Provisão para contingências 70.320 l (4.707) 65.613 Tributos e contribuições sociais diferidos 147.522 m (147.522) - Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) 340.792 j 48.641 389.433 Não circulantes não afetados 14.918 - 14.918 1.914.009 (259.142) 1.654.867 Participações dos minoritários não afetados 759 - 759 Patrimônio líquido Capital social realizado não afetado 3.316.411 - 3.316.411 Reservas de capital 114.996 n 113.031 228.027 Ajuste acumulado de conversão 153.958 o (3.623) 150.335 Prejuízos acumulados (2.342.903) q (29.874) (2.372.777) Resultado do período 635.906 206.440 842.346 1.878.368 285.974 2.164.342 Total do passivo 5.483.787 5.964 5.489.751 | 21 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Consolidado Consolidado Demonstração de Resultado do Período Original Reapresentado 30/06/2019 Ref. Ajustes 30/06/2019 Receita líquida não afetada 687.306 - 687.306 Custos dos produtos/serviços (370.678) a 5.698 (364.980) Resultado bruto 316.628 5.698 322.326 Receitas (despesas) operacionais (88.678) j 450 (88.228) Resultado operacional antes do resultado financeiro 227.950 6.148 234.098 Receitas financeiras 130.665 j - k (788) 129.877 Despesas financeiras (208.875) j - k (72.795) (281.670) Resultado antes do imposto de renda e da contribuição 149.740 (67.435) 82.305 social Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (40.439) (8) (40.447) Lucro (Prejuízo) Consolidado do Período 109.301 (67.443) 41.858 Lucro (Prejuízo) por ação básico e diluído Básico 0,831 (0,513) 0,318 Diluído 0,831 (0,513) 0,318 Consolidado Consolidado Demonstração de Resultado do Período Original Reapresentado 01/04/2019 a 01/04/2019 a 30/06/2019 Ref. Ajustes 30/06/2019 Receita líquida não afetada 547.875 358 548.233 Custos dos produtos/serviços (274.149) a 4.784 (269.365) Resultado bruto 273.726 5.142 278.868 Receitas (despesas) operacionais (66.992) 226 (66.766) Resultado operacional antes do resultado financeiro 206.734 5.368 212.102 Receitas financeiras 69.779 j - k (880) 68.899 Despesas financeiras (77.856) j - k (2.697) (80.553) Resultado antes do imposto de renda e da contribuição 198.657 1.791 200.448 social Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (35.678) (8) (35.686) Lucro (Prejuízo) Consolidado do Período 162.979 1.783 164.762 Lucro (Prejuízo) por ação básico e diluído Básico 1,256 0,033 1,289 Diluído 1,256 0,033 1,289 Consolidado Consolidado Demonstração de Resultado Abrangentes Original Reapresentado 30/06/2019 Ref. Ajustes 30/06/2019 Resultados do período 109.301 (67.443) 41.858 Ajuste de conversão de investimento no exterior (5.331) o 11.976 6.645 Ajuste de avaliação patrimonial 5.007 p 2.434 7.441 Outros resultados abrangentes do período, líquidos de (2.480) 14.410 14.086 impostos Total de resultados abrangentes do período, líquidos de 106.821 (53.033) 55.944 impostos | 22 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Consolidado Consolidado Demonstração de Resultado Abrangentes Original Reapresentado 01/04/2019 a 01/04/2019 a 30/06/2019 Ref. Ajustes 30/06/2019 Resultados do período 162.979 1.783 164.762 Ajuste de conversão de investimento no exterior (22.901) o 11.976 (10.925) Ajuste de avaliação patrimonial (13.114) p (1.024) (14.138) Outros resultados abrangentes do período, líquidos de (38.171) 13.108 (25.063) impostos Total de resultados abrangentes do período, líquidos 124.808 14.891 139.699 de impostos Consolidado Consolidado Original Reapresentado 30/06/2019 Ajustes 30/06/2019 Fluxos de caixa das atividades operacionais Resultado do período (antes de impostos) 149.740 (67.435) 82.305 Depreciação e amortização 106.754 (14.141) 92.613 Receita financeira (124.122) 45 (124.077) Despesa financeira 185.661 73.135 258.796 Remuneração com base em plano de ações 7.655 - 7.655 Provisão para contingências/perdas 2.194 - 2.194 Provisão de impairment (10) 10 - Redução da provisão do abandono - (5.522) (5.522) 327.872 (13.908) 313.964 (Aumento) redução nos ativos Contas a receber (730) 149 (581) Tributos a recuperar 23.760 17 23.777 Despesas antecipadas (10.395) - (10.395) Adiantamento a fornecedores (5.403) 8 (5.395) Estoque de óleo 49.626 965 50.591 Estoque de consumíveis 461 - 461 Adiantamento a parceiros em operações de E&P (21.605) 5.158 (16.447) Outros créditos 684 (8) 676 Aumento (redução) nos passivos Fornecedores 23.059 7.022 30.081 Obrigações trabalhistas 6.279 57 6.336 Tributos e contribuições sociais 2.630 24 2.654 Contingências (2.436) (808) (3.244) Outras obrigações (16.260) 1.502 (14.758) Caixa líquido gerado das atividades operacionais 377.542 178 377.720 Fluxos de caixa das atividades de investimento (Aplicação) Resgate de títulos e valores mobiliários 480.334 (32.426) 447.908 (Aplicação) Resgate em fundo de abandono (1.231) (241) (1.472) (Aumento) redução de depósito e cauções (52.213) 117 (52.096) (Aquisição) de ativo imobilizado - (52.463) (52.463) (Aquisição) de ativos intangíveis - 19.342 19.342 (Aumento) redução de ativos permanentes (17.661) 17.661 - (Aquisição) de ativos de óleo e gás (1.544.072) (2.156) (1.546.228) Ativo não circulante mantido para venda - 292 292 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (1.134.843) (49.874) (1.184.717) Fluxos de caixa das atividades de financiamento Empréstimos e financiamentos 1.027.048 (223) 1.026.825 Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Principal (93.356) 27.818 (65.538) Encargos contratuais Leasing IFRS 16 - Juros - (29.414) (29.414) Debêntures (856) 17 (839) (Compra) venda de ações da própria Companhia (mantidas em tesouraria) 43.479 1 43.480 (Redução) Integralização de capital 12.055 - 12.055 Participações dos não controladores 328 (328) - Caixa líquido (aplicado nas) gerado das atividades de financiamento 988.698 (2.129) 986.569 Ajuste de conversão 7.373 18.942 26.315 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 238.770 (32.883) 205.887 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 154.109 32.884 186.993 Caixa e equivalente de caixa no final do período 392.879 1 392.880 Aumento (redução) líquido no caixa e equivalentes de caixa 238.770 (32.883) 205.887 | 23 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Consolidado Consolidado Demonstração do Valor Adicionado Original Reapresentado 30/06/2019 Ajustes 30/06/2019 Receitas Vendas de petróleo e gás 687.306 - 687.306 Insumos e serviços Serviços de terceiros e outros (21.287) 7.625 (13.662) Despesas com geologia e geofísica 570 - 570 Custos dos serviços (307.104) 5.076 (302.028) Valor adicionado bruto 359.485 12.701 372.186 Retenções Depreciação e amortização (3.625) 165 (3.460) Valor adicionado líquido 355.860 12.866 368.726 Valor adicionado transferido Resultado financeiro líquido (78.210) (73.583) (151.793) Impostos diferidos 1.658 - 1.658 Aluguéis, royalties e outros (101.607) (7.735) (109.342) Valor adicionado a distribuir 177.701 (68.452) 109.249 Distribuição do valor adicionado Pessoal 21.436 - 21.436 Tributos 46.964 (1.009) 45.955 Participação atribuível aos acionistas do Grupo 109.301 (67.443) 41.858 Valor adicionado distribuído 177.701 (68.452) 109.249 Consolidado Consolidado Demonstração do Valor Adicionado Original Reapresentado 01/04/2019 a 01/04/2019 a 30/06/2019 Ajustes 30/06/2019 Receitas Vendas de petróleo e gás 547.875 358 548.233 Insumos e serviços Serviços de terceiros e outros (14.496) 7.625 (6.871) Despesas com geologia e geofísica (67) - (67) Custos dos serviços (240.670) 4.162 (236.508) Valor adicionado bruto 292.642 12.145 304.787 Retenções Depreciação e amortização 13.853 (57) 13.796 Valor adicionado líquido 306.495 12.088 318.583 Valor adicionado transferido Resultado financeiro líquido (8.077) (4.456) (12.533) Impostos diferidos 1.021 - 1.021 Resultado das Operações com Ativos Permanentes (5) 5 - Aluguéis, royalties e outros (84.725) (7.741) (92.466) Valor adicionado a distribuir 214.709 (104) 214.605 Distribuição do valor adicionado Pessoal 10.863 - 10.863 Tributos 40.867 (1.009) 39.858 Participação atribuível aos acionistas do Grupo 162.979 905 163.884 Valor adicionado distribuído 214.709 (104) 214.605 2.8. Conclusão das informações trimestrais A Administração da Companhia autorizou a conclusão destas informações trimestrais em 31 de julho de 2020. | 24 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 3. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Caixa - - 70 39 Bancos 2.424 4.911 319.618 459.357 2.424 4.911 319.688 459.396 Nacional 76 855 3.339 4.890 Exterior 2.348 4.056 316.349 454.506 O saldo de caixa e equivalentes de caixa constitui-se de recursos para fins de capital de giro do negócio, aplicados em instrumentos de alta liquidez no Brasil (compromissadas) e no exterior (títulos de renda fixa ou disponibilidades em conta corrente), sem risco de variação significativa do principal e rendimentos quando do resgate. 4. Títulos e valores mobiliários Consolidado 31/03/2020 31/12/2019 Certificados de Depósitos Bancários (i) 21.759 121.906 Time Deposit (ii) - 104.395 Operações compromissadas (Debêntures) (iii) 2.322 - Ativos financeiros - valor justo por meio do resultado 24.081 226.301 Aplicações em renda fixa (CDB) em reais, com rendimento médio de 70% do CDI; Posição em Time Deposit em dólar, que corresponde a uma aplicação em Renda Fixa pré-fixada com liquidez diária, remunerando à uma taxa de 1,6% a.a.; Operações compromissadas (Debêntures) com rendimento médio de 75% do CDI; A Companhia efetua a gestão de riscos dos títulos e valores mobiliários através da prática de políticas e procedimentos apropriados, conforme descrito na Nota Explicativa 26. | 25 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 5. Caixa Restrito Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Aquisição Frade - 51,74% (i) 19.624 52.223 Aquisição FPSO OSX3 (ii) 256.447 - 276.071 52.223 A Companhia, seguindo o acordo de compra e venda para aquisição de 51,74% de participação da concessão do Campo de Frade (Nota explicativa 11), efetua depósitos mensais em uma conta restrita ( Escrow ) que é liberada ao vendedor seguindo os prazos acordados para o pagamento da dívida. No primeiro trimestre a segunda parcela do financiamento foi paga em 11 de março de 2020, no montante de US$ 43.140 mil (R$ 224.274). Conforme nota explicativa 14, a Companhia adquiriu através da controlada Lux Sarl empréstimo ponte para a aquisição do FPSO do Campo de Tubarão Martelo. Como forma de garantia para este empréstimo ponte, a Companhia precisou depositar em conta escrow o montante de US$ 46.831 mil (R$ 256.447) em nome da Prisma Capital. Quando da quitação do empréstimo ponte, que está prevista para julho de 2020 através de contrato de empréstimo de longo prazo, o valor será devolvido para à PetroRio. 6. Contas a Receber Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 Petrobras (i) 15.471 22.878 Petrochina (ii) 87.831 93.824 Dommo Energia (iii) 106.927 - Trafigura - 257.896 Outros 208 - Total 210.437 374.598 Total em moeda nacional 15.471 22.878 Total em moeda estrangeira 194.966 351.720 Saldo a receber referente às vendas de gás e óleo condensado realizadas pela Manati e Frade em maio e junho de 2020 de aproximadamente 10,2 milhões de m³ de gás, correspondente a uma receita de R$ 8.892 para Manati e R$ 665 para Frade, e saldo referente a quantidade não retirada de março a junho de 2020 ( take or pay ) no montante de R$ 5.913 de Manati. Saldo a receber remanescente da venda de óleo realizada em junho de 2020, referente a aproximadamente 447 mil barris de petróleo, que gerou uma receita de R$ 87.831. | 26 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Saldo a receber referente ao contrato de leasing do FPSO OSX-3 com a Dommo Energia, para a operação do Campo de Tubarão Martelo, correspondentes ao período de janeiro a junho de 2020. A Companhia avaliou os impactos da pandemia provocada pela COVID-19 e entende que tais fatos não afetam os saldos a receber apresentados. Apenas o valor de take or pay (i) está em discussão com a Petrobrás e os demais consorciados do Campo de Manati, mas que já foi recebido parcialmente (48% do total emitido). 7. Tributos a recuperar Controladora Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Imposto de renda e contribuição social (i) 2.932 2.887 17.380 29.052 PIS e COFINS (ii) - 1 121.123 89.494 ICMS - - 34.170 28.548 Imposto no exterior (VAT) (iii) - - 1.900 1.248 Outros 23 17 887 815 Total 2.955 2.905 175.460 149.157 Ativo Circulante 2.955 2.905 140.727 116.773 Ativo Não Circulante - - 34.733 32.384 Refere-se basicamente a imposto de renda retido sobre aplicações financeiras, saldo negativo de IRPJ/CSLL e antecipação de IRPJ/CSLL; Créditos de PIS/COFINS sobre insumos utilizados na operação; Impostos em processo de restituição das controladas da Namíbia do período exploratório. 8. Adiantamentos a fornecedores Controladora Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Geoquasar Energy (i) - - 12.596 12.596 Garantia BW (Prosafe) (ii) - - 34.771 26.575 Petrobras - - 1.684 2.262 Sotreq - - - 2.206 Nitshore - - 468 1.388 BJ Services Brasil - - 2.637 2.436 Asa Assessoria - - 4.013 1.772 Agility do Brasil - - - 4.098 Schlumberger - - 436 - Intituto Reação - - 425 - Westcon - - 480 480 Miros Scotland - - 406 - Gevisa - - 401 - Outros 51 38 8.612 10.937 Total 51 38 66.929 64.750 Total no ativo circulante 51 38 54.333 52.154 Total no ativo não circulante - - 12.596 12.596 | 27 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Os valores de adiantamentos à Geoquasar referem-se aos créditos de custos de operação assumidos pela PetroRioOG e adiantamentos contratuais. Em contrapartida a estes adiantamentos, a Companhia mantém registrado provisão equivalente na rubrica de fornecedores de longo prazo R$ 12.961 (nota explicativa 12). A quitação destes valores, tanto ativo quanto passivo aguarda decisão judicial. Os valores dos adiantamentos à BW (Prosafe) - US$ 5.671 (R$ 31.054) e R$ 3.717, referem-se a compromissos contratuais e são mantidos como garantia financeira dos contratos de arrendamento e operação do FPSO Polvo. 9. Investimentos Em 30 de junho de 2020, a Companhia apresentava as seguintes principais participações em controladas diretas: Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. ("PetroRioOG") A controlada foi constituída em 20 de julho de 2009, com sede na cidade do Rio de Janeiro, tendo como objeto social: (i) a exploração, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás natural; (ii) a importação, exportação, refino, comercialização e distribuição de petróleo, gás natural, combustível e produtos derivados de petróleo; a geração, comercialização e distribuição de energia elétrica; e (iv) a participação em outras sociedades. A PetroRioOG detém a concessão do Campo de Polvo, localizado na porção sul da Bacia de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Desde março de 2011, a PetroRio já atuava como Operadora B, em águas rasas e áreas terrestres, e a partir de outubro de 2015, a PetroRioOG foi qualificada como Operadora A pela ANP, o que permite a realização de atividades em áreas terrestres, águas rasas, profundas e ultraprofundas. Em 07 de outubro de 2015, a PetroRio integralizou R$ 197.269 de capital social da PetroRioOG com ações da PrioIntl, passando a PetroRioOG a possuir 98,3% de participação no capital da PrioIntl. Em dezembro de 2016 a PetroRioOG assinou contrato de compra e venda para a aquisição de 52,40% da Brasoil Exploração Petrolífera S.A. ("Brasoil"), condicionado ao não exercício, por parte dos acionistas não controladores, da cláusula de direito da primeira oferta (right of first offer), que se encerrou em janeiro de 2017. Em fevereiro de 2017, os acionistas não controladores decidiram por aderir a cláusula de venda conjunta (tag along), e com isso a PetroRioOG passou a deter 100% de participação na Brasoil. A transação foi concluída em 20 de março de 2017. A Brasoil é uma sociedade holding, detendo indiretamente participação de 10% sobre os direitos e obrigações do contrato de concessão do Campo de Manati, que, por sua vez, produz atualmente aproximadamente 2,7 milhões de metros cúbicos de gás | 28 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) natural por dia (3,8 milhões de metros cúbicos de gás natural em 2019), figurando como 8º maior campo produtor de gás natural do Brasil. Além da participação no Campo de Manati, outros ativos relevantes da Brasoil incluem a participação indireta de 100% nas concessões do Campo de Pirapema e do Bloco FZA-M-254, ambos na Foz do Rio Amazonas. Devido a reestruturações do organograma da Companhia, a Brasoil e todas as empresas associadas foram transferidas da PetroRioOG para a Lux Holding, na forma de aporte de capital. Petro Rio Internacional S.A. ("PrioIntl") A controlada, com sede no Rio de Janeiro, tem como objeto social: (i) a exploração, o desenvolvimento e a produção de petróleo e gás natural; (ii) a importação, exportação, refino, comercialização e distribuição de petróleo, gás natural, combustível e produtos derivados de petróleo; (iii) a geração, comercialização e distribuição de energia elétrica; e (iv) a participação em outras sociedades. Todas as empresas do Grupo localizadas fora do Brasil, com exceção da PrioUSA, estão consolidadas sob uma única estrutura societária, tendo como matriz a PrioIntl no Brasil. Atualmente, as principais Companhias controladas pela PrioIntl são a Lux Holding e Netherlands, empresas que possuem ativos de grande porte em operação ou mantidos para venda, Brasoil Manati, que foi aportada pela PetroRioOG em junho de 2019, e a Lux Sarl, que a partir de setembro de 2016 passou a comercializar o petróleo produzido no Campo de Polvo. A aquisição da Petrorio Lux Energy S.à.r.l. (antiga BP Energy América LLC e incorporada em dezembro de 2017 pela Lux Holding) fez parte da aquisição do Campo de Polvo, sendo proprietária da plataforma fixa, "Polvo A", e de uma sonda de perfuração de 3.000 HP. Ainda sob esta estrutura societária, estão subsidiárias localizadas no Canadá e na República da Namíbia. Conforme mencionado na Nota Explicativa 1, a Petrorio, através de sua controlada Lux Holding, assinou em 26 de outubro de 2018 e 30 de janeiro de 2019 acordos de compra e venda para aquisição de 18,26% e 51,74%, respectivamente, de participação da concessão do Campo de Frade e dos ativos operacionais do Campo, através da aquisição da empresas Frade Japão Petróleo Ltda, Inpex Offshore North Campos, Ltd., Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. e Chevron Frade LLC. Em 25 de março de 2019 a aquisição dos 51,74% foi concluída, passando a Companhia a ser operadora também do Campo de Frade. A aquisição dos 18,26%, que dependia de condições precedentes e aprovações internas e externas foi concluída em 01 de outubro de 2019. A Companhia passou a deter 70% de participação do ativo, que serão incrementados dos 30% restantes após a conclusão da operação de compra e venda assinada em 20 de novembro de 2019 com a Petrobras. | 29 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Petrorio USA Inc ("PrioUSA") Constituída em 04 de março de 2011, anteriormente denominada HRT America Inc., incorporada sob as leis do estado de Delaware e sediada em Houston, EUA. A controlada foi constituída basicamente para prestar serviços de geologia e geofísica para as demais controladas do Grupo, principalmente para a PrioIntl e suas controladas. Atualmente encontra-se sem atividades, em processo de liquidação. Portfólio de concessões Em 30 de junho de 2020 as controladas da Companhia participavam das seguintes concessões nas bacias brasileiras: País Bacia Bloco Campo Concessionário % Status Fase Brasil Campos BM-C-8 Polvo PetroRioOG 100% Operador Produção Brasil Camamu BCAM-40 Manati Manati 10% Não operador Produção Brasil Campos Frade Frade Jaguar 70% Operador Produção Brasil Camamu BCAM-40 Camarão Norte Manati 10% Não operador Desenvolvimento Brasil Foz do Amazonas FZA-M-254 - Manati 100% Operador Exploração Brasil Foz do Amazonas FZA-M-539 Pirapema Manati 100% Operador Exploração Brasil Ceará CE-M-715 - Jaguar 50% Operador Exploração O Consórcio do Bloco BCAM-40 deu início e aguarda a conclusão do processo de devolução junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) da descoberta de Camarão Norte, localizada ao sul do Campo de Manati, na Bacia de Camamu-Almada. A Companhia possui 10% de participação na descoberta de Camarão Norte, que foi declarado comercial em 2009. Após a avaliação de diversos planos de desenvolvimento e potencial unitização à área adjacente, o consórcio concluiu que a área não era economicamente viável e decidiu por sua devolução. A aquisição da Jaguar incrementou o portfólio de concessões com 70% Campo de Frade, em parceria com a Petróleo Brasileiro S.A. com 30% e com 50% do Bloco Exploratório CE-M-715, na Bacia do Ceará, em parceria com a Ecopetrol. Informações relevantes sobre as investidas em 30 de junho de 2020 PetroRioOG PrioIntl PrioUSA Participação Direta 100,00% 1,23% 100,00% Participação Indireta 0,00% 98,77% 0,00% Patrimônio líquido 2.797.568 2.896.623 64 Resultado do período (118.726) 125.463 (165) Total dos ativos 4.131.839 6.395.076 404 | 30 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Composição do investimento Controladora 30/06/2020 31/12/2019 PetroRioOG 2.797.568 2.241.194 PrioUSA 64 68 PrioIntl 35.715 27.223 2.833.347 2.268.485 Movimentação do investimento PetroRioOG PrioIntl PrioUSA Total Saldo em 31 de dezembro de 2018 1.001.913 4.230 (61) 1.006.082 Aumento/ redução de capital 199.246 - 259 199.505 Resultado de equivalência patrimonial 911.962 21.894 (123) 933.733 Ajustes de avaliação patrimonial 72.078 809 - 72.887 Ajustes de conversão 55.995 290 (7) 56.278 Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.241.194 27.223 68 2.268.485 Aumento/ redução de capital 118.753 - 163 118.916 Resultado de equivalência patrimonial (118.726) 1.547 (164) (117.343) Ajustes de conversão 556.347 6.945 (3) 563.289 Saldo em 30 de junho de 2020 2.797.568 35.715 64 2.833.347 10. Imobilizado (Consolidado) a) Composição do saldo Taxa de Ajuste de Saldo em Saldo em Depreciação Custo Depreciação conversão 30/06/2020 31/12/2019 % Em operação Plataforma e Sonda - Polvo UOP * 101.439 (103.367) 30.632 28.704 23.925 Ativos de Óleo e Gás - Manati UOP * 46.160 (41.050) - 5.110 6.388 Ativos de Óleo e Gás - Frade *** UOP * 1.910.253 (383.287) 487.617 2.014.583 1.735.177 FPSO OSX-3 5 785.949 (24.218) 34.820 796.551 - Máquinas e equipamentos 10 8.009 (3.116) - 4.893 6.215 Móveis e utensílios 10 6.258 (4.808) - 1.450 1.559 Equipamentos de comunicação 20 674 (291) - 383 446 Equipamentos de informática 20 6.044 (3.229) - 2.815 2.992 Benfeitorias em imóveis de terceiros 4 6.710 (228) - 6.482 6.597 Mais-valia ativos de Óleo e Gás - Frade UOP * 270.491 (66.939) 92.732 296.284 239.341 Gastos Desenvolvimento UOP * 338.582 (107.177) - 231.405 187.963 Manutenção de poços 33 60.687 (30.131) - 30.556 30.533 Em andamento Imobilizado em andamento ** 62.972 - (43.744) 19.228 3.638 Manutenção de poços - Polvo 29 - - 29 4.301 Aquisição de ativo - - - - 49.096 Sobressalentes 50.880 - 4.073 54.953 50.069 Material para revitalização/reentradas 252.671 - - 252.671 254.283 poços - Frade *** Total 3.907.808 (767.841) 606.130 3.746.097 2.602.523 | 31 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) *UOP - Units of Production (Método de depreciação por unidade produzida) Imobilizado em andamento refere-se basicamente à gastos com a instalações administrativas e campanhas de revitalização/perfuração.

refere-se basicamente à gastos com a instalações administrativas e campanhas de revitalização/perfuração. Com a conclusão da aquisição de Frade, a Companhia passou a consolidar 70% dos ativos relacionados ao campo, que contemplam, além dos gastos relacionados aos poços produtores, o FPSO Frade e todos os equipamentos submarinos. Adicionalmente, o consórcio de Frade, se preparando para a Plano de Revitalização do Campo, adquiriu materiais e equipamentos, que se encontram classificados como ativos andamento, bem como equipamentos do FPSO e submarinos, que aguardam a perfuração de novos poços para a entrada em operação. Movimentação do saldo Saldo em Adições Baixas Depreciação Impair- Transfe- Ajuste de Saldo em 01/01/2020 ment rências conversão 30/06/2020 Em operação Plataforma e Sonda - Polvo 23.925 - - (3.479) - - 8.258 28.704 Ativos de Óleo e Gás - Manati 6.388 747 (1.724) (302) 3 - - 5.112 Ativos de Óleo e Gás - Frade 1.735.177 120 (4.270) (180.967) - 8.171 456.349 2.014.580 FPSO OSX-3 - - - (24.218) - 785.949 34.820 796.551 Máquinas e equipamentos 6.215 - - (1.322) - - - 4.893 Móveis e utensílios 1.559 - - (110) - - - 1.449 Equipamentos de comunicação 446 - - (63) - - - 383 Equipamentos de informática 2.992 - - (426) - 250 - 2.816 Benfeitorias em imóveis de terceiros 6.597 - - (115) - - - 6.482 Mais-valia ativos de Óleo e Gás - Frade 239.341 - - (26.625) - - 83.569 296.285 Gastos Desenvolvimento 187.963 48.426 - (18.024) - 13.040 - 231.405 Manutenção de poços 30.533 - - (9.335) - 9.358 - 30.556 Em andamento Imobilizado em andamento 3.638 29.888 - - - (18.612) 4.314 19.228 Manutenção de Poços 4.301 5.085 - - - (9.358) - 28 Aquisição de ativo 49.096 603.492 - - - (788.757) 136.169 - Sobressalentes 50.069 1.303 - - - - 3.581 54.953 Material para revitalização poços - Frade 254.283 - (1.570) - - (41) - 252.672 Total 2.602.523 689.061 (7.564) (264.986) 3 - 727.060 3.746.097 Saldo em Deprecia- Impair- Transfe- Ajuste de Aquisição Aquisição Aquisição Aquisição Saldo em Adições Baixas White 01/01/2019 ção ment rências conversão Jaguar Frade LLC Shark IONC 31/12/2019 Em operação Plataforma e Sonda - Polvo 29.366 - - (6.467) - - 1.026 - - - - 23.925 Ativos de Óleo e Gás - Manati 6.400 2.510 (51) (2.495) 24 - - - - - - 6.388 Ativos de Óleo e Gás - Frade - 104.570 (162.398) (156.844) - - 29.609 1.191.598 - 284.162 444.480 1.735.177 Máquinas e equipamentos 2 - - (1.793) - - - 8.006 - - - 6.215 Móveis e utensílios 649 1.073 (28) (157) - - - 22 - - - 1.559 Equipamentos de comunicação 172 360 - (86) - - - - - - - 446 Equipamentos de informática 1.762 1.819 (17) (611) - - - 39 - - - 2.992 Benfeitorias em imóveis de 4 6.750 (2) (114) - (41) - - - - - 6.597 terceiros Mais-valia ativos de Óleo e Gás - - - - (40.557) - - 9.408 - 252.688 - 17.802 239.341 Frade Gastos Desenvolvimento 175.889 56.018 (5.812) (38.132) - - - - - - - 187.963 Manutenção de poços 26.309 20.459 (4.049) (12.186) - - - - - - - 30.533 Em andamento Imobilizado em andamento 6.937 74.620 (77.637) - - - (3.283) - - - 3.001 3.638 Manutenção de Poços - 4.301 - - - 4.301 Aquisição de ativo - 50.731 - - - - (1.635) - - - 49.096 Sobressalentes 22.857 32.984 (6.158) - - - 386 - - - - 50.069 Material para revitalização poços - - 4.185 (11.805) - - 41 - 203.329 - 58.533 - 254.283 Frade Total 270.347 360.380 (267.957) (259.442) 24 - 35.511 1.402.994 252.688 342.695 465.283 2.602.523 | 32 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 11. Intangível (Consolidado) a) Composição do saldo Taxa de Consolidado amortização (%) 30/06/2020 31/12/2019 Ativos de petróleo e gás Custo de Aquisição - Polvo (*) 313.787 321.346 Custo de Aquisição - Manati (*) 263.035 263.035 Bônus de assinatura - FZA-M-254 5.968 5.968 Bônus de assinatura - FZA-Z-539 8.022 8.022 Bônus de assinatura - Frade (*) 50.850 50.850 Bônus de assinatura - Ceará (*) 31.358 31.358 Ágio na aquisição da Brasoil 27.483 20.228 Mais-Valia na aquisição da concessão Frade (*) 785.855 578.339 Carteira de Clientes (*) 13.188 9.682 Adiantamento para aquisição de ativo 38.990 30.230 Softwares e outros 20 9.033 9.033 1.547.569 1.328.091 Amortização Acumulada (736.521) (638.562) Total 811.048 689.529 Os custos de aquisição/bônus de assinatura e gastos exploratórios são amortizados pelo método das unidades produzidas, considerando a produção de cada concessão e o volume de reservas provadas desenvolvidas, quando finalizados os processos exploratórios/ de redesenvolvimento. Movimentação do saldo Custo de Aquisição - Polvo Custo de Aquisição - Manati Bônus de assinatura - FZA-M-254 Bônus de assinatura - FZA-Z-539 Bônus de assinatura - Frade Bônus de assinatura - Ceará Ágio na aquisição - Brasoil Mais-Valia na aquisição da concessão Frade Carteira de Clientes Adiantamento para aquisição de ativo Softwares e outros Saldo em Ajuste de Saldo em 01/01/2020 Adições Baixas Amortização conversão 30/06/2020 46.772 - (7.559) (4.584) - 34.629 36.888 - - (2.217) - 34.671 5.968 - - - - 5.968 8.022 - - - - 8.022 4.832 - - (429) - 4.403 31.358 - - - - 31.358 20.228 - - - 7.254 27.482 500.919 - - (55.724) 174.900 620.095 4.038 - - (274) 1.392 5.156 274 8.760 - - - 9.034 30.230 - - - - 30.230 689.529 8.760 (7.559) (63.228) 183.546 811.048 Custo de Aquisição - Polvo Custo de Aquisição - Manati Bônus de assinatura - FZA-M-254 Bônus de assinatura - FZA-Z-539 Bônus de assinatura - Frade Bônus de assinatura - Ceará Ágio na aquisição - Brasoil Mais-Valia na aquisição da concessão Frade Carteira de Clientes - Manati Softwares e outros Adiantamento para aquisição de ativo Aquisição Saldo em Aquisição White Amortiz Ajuste de Saldo em 01/01/2019 Adições Baixas Jaguar Shark ação conversão 31/12/2019 50.067 9.440 - - - (12.735) - 46.772 51.269 - - - - (14.381) - 36.888 5.968 - - - - - - 5.968 8.022 - - - - - - 8.022 - - - 1.037 3.404 391 - 4.832 - - - 31.358 - - - 31.358 19.777 - - - - - 451 20.228 - - - 460.416 103.616 (77.420) 14.307 500.919 5.560 - - - - (1.643) 121 4.038 286 - (12) - - - - 274 - 30.230 - - - - - 30.230 140.949 39.670 (12) 492.811 107.020 (105.788) 14.879 689.529 | 33 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Com a conclusão da aquisição dos 40% do Campo de Polvo, em janeiro de 2016, a PetroRio deu início a primeira etapa do plano de revitalização do campo de Polvo com a finalidade de estender sua vida útil através do aumento de produção a partir de reservas provadas não desenvolvidas (1P) e reservas prováveis (2P), conduzida em três poços já existentes, sendo dois em operação. O investimento classificado com gastos com desenvolvimento, registrado no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, totalizou um montante de R$ 68.042. Em abril de 2018 a Companhia deu início à segunda fase do Plano de Revitalização do Campo de Polvo, dando continuidade à bem-sucedida primeira fase. A Fase 2 consistiu na perfuração de três novos poços, que foram completados com sucesso. Os poços, denominados POL H, POL Z e POL M, iniciaram suas operações em 20 de maio de 2018, 30 de julho de 2018, e 01 de novembro de 2018, seguindo o cronograma previsto. Os gastos com desenvolvimento referentes a esta campanha de 2018 somaram R$ 156.227. Em dezembro de 2018, a Companhia realizou através de uma certificadora internacional independente (DeGolyer and MacNaughton) uma reavaliação do Campo de Polvo e de Manati, especificamente das reservas provadas desenvolvidas após o início da produção dos três poços completados em 2018. A reavaliação apontou para um alongamento da vida útil do campo de Polvo, com abandono em 2025 (em dezembro de 2017 a vida útil do Campo era estimada até 2021) e um incremento na reserva provada desenvolvida de aproximadamente 10 milhões de barris. Em Manati, a reavaliação apontou a manutenção da vida útil do campo até o final de 2023, mas com redução de 24 milhões de m3 (3,5% do total considerado em 2017) em suas reservas provadas desenvolvidas. Em junho de 2019 a Companhia realizou com a mesma certificadora internacional (DeGolyer and MacNaughton) a reavaliação de reservas provadas desenvolvidas do campo de Frade, que apontou reservas de aproximadamente 36 milhões de barris (100% do Campo). No primeiro trimestre de 2020, a Companhia realizou nova certificação de reservas com a DeGolyer and MacNaughton, que apontou aumento de vida útil para os 3 Campos, bem como incremento nas reservas (nota explicativa 2.7). Combinação de Negócios

1. Jaguar e Frade LLC Em 25 de março de 2019 a Companhia concluiu por meio de sua controlada indireta Lux Holding a operação de aquisição de 100% das ações da Jaguar e 100% das ações da Frade LLC. Estas empresas possuem, em conjunto, 51,74% de participação no consórcio que opera o Campo de Frade, 51,74% do FPSO e dos Equipamentos Submarinos que operam no Campo e o mesmo percentual sobre as ações da Empresa | 34 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Frade B.V., empresa localizada na Holanda, proprietária legal dos ativos importados sob o regime especial (REPETRO). A Companhia também passa a ser operadora do Campo de Frade, podendo influenciar nas decisões do consórcio e implementar reduções de custo e sinergias em sua operação. Adicionalmente, a Jaguar possui 50% de participação na concessão do Bloco Exploratório CE-M-715, na Bacia do Ceará, no litoral Oeste, em área do município de Paracuru, a 80 km da costa. Atualmente, a Companhia, que tem neste bloco parceria com a Ecopetrol, aguarda o licenciamento ambiental para iniciar as perfurações exploratórias. Apesar da essência da operação, a forma foi através de dois contratos de compra e venda separados, com preços distintos, tendo em vista que as duas companhias objeto da operação não tinham os mesmos controladores. A Companhia realizou através de consultoria especializada o cálculo dos valores justos dos ativos adquiridos e passivos assumidos, bem como a alocação do preço de aquisição referente aos dois contratos de compra e venda, contabilizando seus efeitos de forma individualizada. A alocação definitiva do preço de aquisição reconhecido na controlada Lux Holding promoveu a distribuição da seguinte forma: Valor Justo em US$ Jaguar Frade LLC Preço final de aquisição 120.054 288.014 Alocação do Preço Patrimônio Líquido na aquisição 16.176 244.726 Mais-valia sobre o contrato de concessão 118.756 - Mais-valia sobre o FPSO e equipamentos Subsea - 65.176 Impostos diferidos sobre mais-valia (29.618) (16.255) Deságio por compra vantajosa (ajustado pelo imposto diferido) 14.740 (5.633) Impostos diferidos sobre deságio - (1.405) O imposto de renda diferido passivo reconhecido refere-se à projeção de tributação sobre o ganho por compra vantajosa, caso seja realizado. A alíquota utilizada foi de 24,94%, que é a praticada em Luxemburgo, país onde está situada a Lux Holding. Paralelamente ao reconhecimento do passivo, foi reconhecido crédito fiscal no mesmo montante, considerando que a Lux Holding possui saldo de prejuízo fiscal suficiente para compensar o imposto projetado, e que em Luxemburgo não existe a trava de 30% de compensação sobre o imposto devido, ou seja, 100% do imposto, se houver, será compensado. 2. White Shark e IONC Em 01 de outubro de 2019 a Companhia concluiu por meio de sua controlada indireta Lux Holding a operação de aquisição de 100% das ações da White Shark e 100% das ações da IONC. Estas empresas possuem, em conjunto, 18,26% de participação no consórcio que opera o Campo de Frade, 18,26% do FPSO e dos Equipamentos | 35 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Submarinos que operam no Campo e o mesmo percentual sobre as ações da Empresa Frade B.V., empresa localizada na Holanda, proprietária legal dos ativos importados sob o regime especial (REPETRO). Assim como a operação de Jaguar/Frade LLC, a forma desta aquisição foi através de dois contratos de compra e venda separados, com preços distintos, tendo em vista que as duas companhias objeto da operação também não tinham os mesmos controladores. A Companhia realizou através de consultoria especializada o cálculo dos valores justos dos ativos adquiridos e passivos assumidos, bem como a alocação do preço de aquisição referente aos dois contratos de compra e venda, contabilizando seus efeitos de forma individualizada. A alocação definitiva do preço de aquisição reconhecido na controlada Lux Holding promoveu a distribuição da seguinte forma: Valor Justo em US$ White Shark IONC Preço final de aquisição 3.032 53.620 Alocação do Preço Patrimônio Líquido na aquisição 42.552 136.893 Mais-valia sobre o contrato de concessão 24.824 - Mais-valia sobre o FPSO e equipamentos Subsea - 4.265 Impostos diferidos sobre mais-valia (6.191) (1.064) Deságio por compra vantajosa (ajustado pelo imposto diferido) (58.153) (86.474) Impostos diferidos sobre deságio (14.503) (21.832) O imposto de renda diferido passivo reconhecido refere-se à projeção de tributação sobre o ganho por compra vantajosa, caso seja realizado. A alíquota utilizada foi de 24,94%, que é a praticada em Luxemburgo, país onde está situada a Lux Holding. Paralelamente ao reconhecimento do passivo, foi reconhecido crédito fiscal no mesmo montante, considerando que a Lux Holding possui saldo de prejuízo fiscal suficiente para compensar o imposto projetado, e que em Luxemburgo não existe a trava de 30% de compensação sobre o imposto devido, ou seja, 100% do imposto, se houver, será compensado. 12. Fornecedores Controladora Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 Fornecedores no país 2.580 705 130.650 79.965 Fornecedores no exterior 1.131 305 23.619 20.500 3.711 1.010 154.269 100.465 Total no passivo circulante 3.711 1.010 139.859 87.232 Total no passivo não circulante - - 14.410 13.233 | 36 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 13. Tributos e contribuições sociais a pagar Controladora Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 IRPJ e CSSL a pagar - - 22.044 52.232 PIS/COFINS/CSLL 42 22 10.563 8.848 Imposto sobre serviços (13) - (467) 963 IRRF sobre serviços 541 118 2.147 3.445 ICMS 56 54 (1.432) 2.008 INSS 4.685 4.483 7.077 6.475 Impostos sobre o patrimônio - - 1.481 1.090 FGTS 8 2 935 333 Royalties - - 5.455 7.568 Outros 44 (29) 311 479 5.363 4.650 48.114 83.441 14. Empréstimos e financiamentos Adições Pagamentos Variação Ajuste de 31/12/2019 Principal Juros Principal Juros Cambial Conversão 30/06/2020 ICBC (i) 230.829 - 6.120 (58.901) (5.330) 75.853 - 248.571 Citibank (ii) 200.123 - 987 (206.469) (987) - 6.346 - Trafigura (iii) 189.634 210.320 7.690 (515.485) (8.558) 116.399 - - CCB (iv) 94.802 51.727 3.475 (41.135) (1.198) 35.461 - 143.132 FINEP (v) 54.313 - 1.668 - (1.654) - - 54.327 Fibra (vi) 40.224 - 1.817 - - - 14.575 56.616 Bradesco (vii) 8.172 23.618 320 (8.785) (173) 4.502 - 27.654 Daycoval (viii) - 20.725 892 - - 6.717 - 28.334 Votorantim (ix) - 45.000 858 (57.069) (879) 12.090 - - Santander (x) - 52.904 1.064 - - 12.863 - 66.831 ABC (xi) - 14.850 256 - - 2.811 - 17.917 C.E.F (xii) - 30.000 419 - - 1.294 - 31.713 Chevron (xiii) 767.018 - 30.994 (185.243) (8.833) - 234.871 838.807 INPEX/Sojitz (xiv) 60.461 - 5.073 (60.831) (5.073) - 370 - Prisma Capital (xv) - 449.870 20.586 - - - 98.246 568.702 Total 1.645.576 899.014 82.219 (1.133.918) (32.685) 267.990 354.408 2.082.604 Circulante 1.224.306 826.131 Não Circulante 421.270 1.256.473 A Companhia assinou em 18 de fevereiro de 2019, com o banco chinês ICBC, um contrato de pré-pagamento à exportação de US$ 60 milhões com prazo de quatro anos, atualmente o saldo é de US$ 42.184. O financiamento tem custo de Libor + 3% a.a. Adicionalmente a Companhia assinou em 02 de dezembro de 2019 um contrato de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio de US$ 9 milhões. O financiamento tem custo de Libor + 2,5% a.a. A Companhia assinou com o Banco Citibank um contrato de antecipação de recebíveis no valor de US$ 48 milhões com prazo de 4 meses e custo de Libor + 3% a.a., quitado no dia 24 de janeiro de 2020. | 37 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) A Companhia assinou 2 contratos de pré-pagamento à exportação com a Trafigura PTE Ltd, sendo um no dia 20 de dezembro de 2019 no valor de US$ 47 milhões com custo de Libor + 2,75% a.a. e prazo de 6 meses e outro em 22 de janeiro de 2020 no valor de USD 50 milhões com custos de Libor + 2,75% a.a. e prazo de 4 meses, integralmente quitados dentro do segundo trimestre. A Companhia assinou 4 contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio com o banco China Construction Bank, sendo um no dia 24 de junho de 2019 no valor de USD 5.242 com custos de 5% a.a. e prazo de 1 ano, outro em 10 de julho de 2019 no valor de USD 2.600 com custos de 5,2% a.a. e prazo de 6 meses, um terceiro no dia 29 de novembro de 2019 no valor de USD 15.560 com custos de 5,65%a.a. e prazo de 1 ano, e um quarto no dia 09 de março de 2020 no valor de USD 2.160 com custos de 5,65%a.a. e prazo de 1 ano. A Companhia assinou em 19 de novembro de 2018 contrato com a Finep para uma linha de crédito de R$ 90 milhões com prazo de 10 anos, incluindo 2,5 anos de carência. O custo do financiamento é de TJLP + 1,5% a.a.. Até 30 de junho de 2020 foram liberados aproximadamente R$ 54.101 pela FINEP. A Companhia assinou em 06 de dezembro de 2019 contrato com o Banco Fibra para uma linha de crédito de US$ 10 milhões com prazo de 1 ano e custo de 7,15% a.a.. A Companhia assinou 3 contratos de Adiantamento sobre Contrato de Câmbio com o banco Bradesco, sendo um no dia 28 de agosto de 2019 no valor de USD 2.000 quitado no dia 20 de fevereiro de 2020 com custos de 3.98% a.a. e prazo de 6 meses, outro em 09 de março de 2020 no valor de USD 2.000 com custos de 3.20% a.a. e prazo de 1 ano, e um terceiro em 09 de março de 2020 no valor de USD 3.000 com custos de 3.20% a.a. e prazo de 1 ano. A Companhia assinou em 14 de janeiro de 2020 contrato com o Banco Daycoval para uma linha de crédito de US$ 5 milhões com prazo de 1 ano e custo de 7,5% a.a.. A Companhia assinou em 28 de janeiro de 2020 contrato com o Banco Votorantim para uma linha de crédito de US$ 10,7 milhões com prazo de 4 meses e custo de 4,7% a.a.. A Companhia assinou em 28 de janeiro de 2020 contrato com o Banco Santander para uma linha de crédito de US$ 10 milhões com prazo de 4 meses e custo de Libor + 2,75% a.a. A Companhia assinou em 10 de março de 2020 contrato com o Banco ABC para uma linha de crédito de R$ 15 milhões com prazo de 6 meses e custo de Libor + 3,15% a.a.. | 38 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) A Companhia assinou em 06 de abril de 2020 contrato com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 30 milhões, com prazo de 1 ano e custo de 5,7% a.a. A Companhia assinou em 29 de janeiro de 2019 com vigência a partir de 25 de março de 2019, com a Chevron Latin America Marketing LLC e Chevron Amazonas LLC, um contrato para aquisição da Chevron Brasil Upstream Frade LTDA, Chevron Frade LLC e Frade B.V. no valor de USD 224.023, com prazo de dois anos. O financiamento tem custo de Libor + 3% a.a.. Em junho de 2020 foi assinado aditivo ao contrato alterando o prazo final do contrato para novembro de 2021, com quitação em 3 parcelas, sendo a primeira em novembro de 2020, a segunda em maio de 2021 e a última em novembro de 2021, com juros renegociados de 7%a.a. A Companhia concluiu em 01 de outubro de 2019 a aquisição das empresas White Shark e IONC, anteriormente de propriedade da INPEX Corporation e da Sojitz Corporation. Do valor total de aquisição, US$ 15 milhões foram pagos apenas em janeiro de 2020, gerando US$ 1.251 de despesa financeira. A Companhia assinou em 27 de janeiro de 2020 contrato com uma entidade do fundo Prisma Capital para um bridge loan no valor de US$100 milhões ao custo de 8,95% a.a.. 15. Operações de Arrendamento Mercantil CPC 06 (R2) / IFRS 16 A Companhia adotou em 1º de janeiro de 2019 as orientações e procedimentos contidos no CPC 06 (R2) / IFRS 16, relacionados a operações de arrendamento mercantil. Seguindo as práticas apresentadas na nota explicativa 2.6, a Companhia reconheceu inicialmente R$ 1.019.768 no Ativo Não Circulante, em conta específica de Direitos de Uso, em contrapartida do Passivo com Encargos Contratuais, estes classificados entre curto e longo prazo. Para calcular este montante foram considerados os prazos em que os ativos serão necessários à operação e taxa incremental sobre os empréstimos vigentes, de 5,63% a.a. para os contratos em dólares. No primeiro trimestre de 2020 a Companhia reavaliou as taxas e concluiu que para os contratos em reais, a taxa mais adequada é de 10,0% a.a., reabrindo os saldos de 2019 para realizar o ajuste. Os ativos de direito de uso apresentados representam os seguintes ativos subjacentes: Ativos de direito de uso FPSO 796.614 Embarcações de Apoio 103.825 Helicópteros 29.755 Edificações 57.572 Equipamentos 32.002 Total 1.019.768 | 39 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) As depreciações do direito de uso, quando de ativos voltados para a operação, são reconhecidas no primeiro momento no estoque, e transferidos para o resultado quando da venda destes. Quando os ativos são administrativos, são lançadas diretamente no resultado, ambas de forma linear, respeitando os períodos de utilização. Variação cambial e atualização monetárias são lançadas diretamente no resultado financeiro da Companhia. Os efeitos apresentados no período foram: Ativo Passivo Reconhecimento em 01 de janeiro de 2019 1.019.768 (1.061.452) Adições/reversões (403.776) 382.798 Atualização cambial - (32.825) Atualização monetária - (64.309) Pagamentos efetuados - 163.306 Depreciação (163.925) - Saldo em 31 de dezembro de 2019 452.067 (612.482) Adições/reversões 64.775 (71.942) Atualização cambial - (147.129) Atualização monetária - (23.297) Pagamentos efetuados - 108.906 Depreciação (77.946) - Saldo em 30 de junho de 2020 438.896 (745.944) Circulante - (295.247) Não Circulante 438.896 (450.697) Considera 100% das variações ocorridas no primeiro trimestre de 2019. Para fins de consolidação, foram considerados no resultado da PetroRio apenas 6 dias de atualização monetária e cambial das obrigações relacionadas ao Campo de Frade, visto que a aquisição foi concluída em 25 de março de 2019. Maturidade dos contratos *Pis/Cofins Vencimento das prestações Valor R$ Valor R$ 2020 197.457 3.482 2021 174.591 6.936 2022 74.979 6.936 2023 74.979 6.936 2024 75.148 6.951 2025 74.979 6.936 2026 74.979 6.936 2027 45.104 4.172 2028 45.227 4.184 2029 45.104 4.172 2030 45.104 4.172 Valores não descontados 927.651 61.813 Juros embutidos (181.707) Saldo passivo arrendamento 745.944 Pis/Cofins apresentados apenas a título de informação. Não estão sendo considerados para desconto dos valores de arrendamento projetados. | 40 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Conforme anunciado em 02 de fevereiro de 2020, a Companhia adquiriu um FPSO que será utilizado no Campo de Polvo, no lugar do FPSO utilizado atualmente, que é afretado. Com isso, a projeção realizada até o fim da vida útil do Campo foi revista, reduzindo o montante de 433.631 do passivo e do ativo de arrendamento, com efeitos apenas prospectivos. Os demais ajustes realizados durante o exercício 2019 se devem redução da quantidade de barcos de apoio e à troca de base logística, que se deu com a aquisição do Campo de Frade. O aumento em 2020 se deve ao incremento de reservas e extensão da vida útil dos campos, que refletiu nos valores de arrendamento projetado. 16. Imposto de renda e contribuição social diferidos Prejuízo fiscal Crédito fiscal Empresas 30/06/2020 31/12/2019 30/06/2020 31/12/2019 PetroRio 60.760 48.382 20.658 16.450 PetroRioOG 1.319.201 1.193.739 448.528 405.871 PrioIntl 14.790 14.790 5.029 5.029 Brasoil 132.875 139.723 45.178 47.506 Jaguar 1.470.853 1.480.422 500.090 503.343 White Shark 906.364 838.977 308.164 285.252 Lux Holding 3.294.654 3.294.654 821.687 1.120.182 7.199.497 7.010.687 2.149.334 2.383.633 A Companhia possui prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social gerados no Brasil passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros, limitados a 30% a cada exercício, exceto a Lux Holding, que pode compensar 100% do imposto, conforme legislação de Luxemburgo. A Administração optou por reconhecer contabilmente apenas os valores correspondentes a 30% dos passivos diferidos registrados, que são referentes ao deságio registrado na aquisição do Campo de Polvo e de Frade. Os demais créditos serão reconhecidos à medida que os lucros tributários futuros forem sendo gerados. A provisão de imposto de renda e contribuição social diferidos está como segue: Deságio sobre ativos reconhecidos a valor justo em combinação de negócios Diferenças temporárias Crédito Fiscal Diferido Ativo Saldo Líquido (Ativo) Passivo Controladora 30/06/2020 31/12/2019 - - (17.319) (2.196) - - (17.319) (2.196) Consolidado 30/06/2020 31/12/2019 (reapresentado) 404.236 326.545 (72.556) (43.719) (520.830) (443.139) (189.150) (160.313) | 41 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 17. Provisão para abandono de instalações A movimentação do saldo da provisão para abandono de poços no Campo de Polvo, no Campo de Manati e no Campo de Frade está demonstrada a seguir: Polvo Manati Frade Saldo em 31 de dezembro de 2018 171.337 38.815 - Aquisição Frade (51,74%) - - 561.338 Aquisição Frade (18,26%) - - 271.059 Redução/Adição 9.440 2.396 (185.527) Atualização cambial 7.385 1.338 26.721 Atualização monetária 7.510 1.825 32.411 Saldo em 31 de dezembro de 2019 195.672 44.374 706.002 Redução (19.673) (5.426) (83.175) Atualização cambial 63.581 11.255 224.109 Atualização monetária 3.310 726 21.573 Saldo em 30 de junho de 2020 242.890 50.929 868.509 (-) Garantia Maersk / Fundo de abandono Brasoil (187.525) (52.788) - Saldo líquido do passivo 55.365 (1.859) 868.509 Saldo total consolidado 922.015 As estimativas dos custos com abandono foram provisionadas para o período findo em 30 de junho de 2020. Para o Campo de Polvo, esta provisão correspondente à participação de 100% da PetroRio e reflete a estimativa em valor presente descontados à taxa de 5,44% ao ano e atualizado à taxa de inflação norte-americana de 2% médio ao ano. Adicionalmente, os valores são ajustados pela variação do dólar norte-americano. Estes custos serão incorridos no abandono do Campo de Polvo, incluindo e não limitados o tamponamento dos poços e a remoção das linhas e dos equipamentos de produção. Para o Campo de Manati, foi realizado novo estudo de abandono, aprovado em novembro de 2018, que reduziu o total da provisão em aproximadamente US$ 48 milhões (100%), com redução de R$ 5.426 no balanço da Companhia, correspondente participação de 10% da Manati. 20% da provisão de abandono são custos em Reais, atualizados à taxa de inflação de 4,01% ao ano e descontados à taxa livre de risco de 8,43% ao ano. Os demais custos, estimados em Dólar, estão atualizados à taxa de inflação de 2% ao ano e descontados à taxa de 5,44%, antes da conversão para Reais. Com o objetivo de assegurar a capacidade do consórcio para liquidar as obrigações no abandono no campo de Manati, a operadora Petrobras recolhe dos consorciados a parcela mensal relativa a gastos estimados de abandono. Os valores. contribuídos são aplicados e serão utilizados para pagamento dos custos de abandono quando ocorrem. Em 30 de junho de 2020 a Companhia mantém o saldo de R$ 52.788. Para o Campo de Frade, esta provisão correspondente à participação de 70% da PetroRio e reflete a estimativa em valor presente descontados à taxa de 5,59% ao ano. Os principais gastos incluídos nesses levantamentos são remoção do FPSO, abandono | 42 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) dos poços (ex: aluguel de sonda, cimentação, remoção de tubulação e dutos, colocação de tampões), remediação do meio ambiente e remoção de equipamentos do fundo do mar (ex: Árvore de Natal, blocos de ancoragem). 18. Adiantamentos a/de parceiros em operações de óleo e gás Consolidado Blocos operados 30/06/2020 31/12/2019 Blocos operados (GALP - PEL 23 Namíbia) 633 466 Petrobras - Frade 108.137 81.904 Ecopetrol - Ceará (148) (277) Total de blocos operados 108.622 82.093 Blocos não operados (Petrobras - Brasoil Manati) (7.435) 4.145 Total de adiantamento de/a parceiros 101.187 86.238 Total no Passivo Circulante - (40) Total no Ativo Circulante 101.187 86.278 19. Impairment A companhia acompanha periodicamente mudanças nas expectativas econômicas e operacionais que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável de seus ativos. Sendo tais evidências identificadas, são realizados cálculos para verificar se o valor contábil líquido excede o valor recuperável, e se confirmado, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil ao valor recuperável. Devido aos impactos provocados pela pandemia do COVID-19 em todo o mundo, a demanda de petróleo reduziu bruscamente, reduzindo consequentemente os preços praticados nos mercados internacionais. A redução relevante do preço do Brent, diretamente ligado às receitas da companhia, são indicativos de possível perda no valor recuperável dos ativos. A Companhia efetuou cálculos para a verificação do valor recuperável de seus ativos, frente aos valores contabilizados, e não identificou a necessidade de reconhecimento de provisão. 20. Patrimônio líquido 20.1 Capital social Em 30 de junho de 2020, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 3.463.530 está representado por 143.185.890 ações todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. A Companhia possuía Global Depositary Shares ("GDSs") negociadas na TSX Venture Exchange (TSX-V) em Toronto, Canadá, na razão de dois GDSs para cada ação ordinária, porém, em 27 de janeiro de 2017, todas as GDSs foram deslistadas. Os detentores que não realizaram a conversão das GDSs em ações ordinárias da PetroRio até 27 de maio de 2017, tiveram as GDSs | 43 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) canceladas compulsoriamente e receberam os valores em dinheiro, através da venda das ações pelo agente custodiante. Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 29 de abril de 2016, foi aprovada a proposta de implementação de um programa de recompra de até 3.300.000 ações ordinárias de emissão da Companhia no prazo de 18 meses, sem redução de capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação. Em 22 de dezembro de 2017, em nova Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada proposta de implementação do programa de recompra, de até 1.000.000 de ações, no prazo de 18 meses, sem redução de capital social, para manutenção em tesouraria, cancelamento e/ou posterior alienação. Em 1º de março de 2019, em nova Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado o desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão de 1/10, de forma que cada ação de emissão da Companhia passe a ser representada por 10 (dez) ações. Em 30 de junho de 2020 o saldo ações ordinárias da Petro Rio S.A. em conta de Ações em Tesouraria, retificadora do Patrimônio Líquido, é de 9.524.760 ações, ao custo de aquisição de R$ 49.463. O capital autorizado da Companhia é de R$ 10 bilhões. A Companhia registrou R$ 136.694 referentes aos custos com emissões das ações em conta redutora do Capital Social, que compõem o saldo apresentado de R$ 3.326.998. Acionista Nº de ações % de ordinárias Participação* Aventti Strategic Partners LLP 33.949.240 23% One Hill Capital LLC 16.747.010 12% Sentinel Investments Holdings LLC 11.375.280 8% Outros Acionistas 82.614.130 57% Total 144.685.660 100% *Conforme informações divulgadas em formulário de referência. O Capital Social da companhia sofreu alterações em 2020, sendo um aumento de R$ 10.587 através do exercício de opções de ações outorgadas aos colaboradores, conforme descrito a seguir. 20.2 Remuneração com base em plano de opções de compra de ações O Conselho de Administração, no âmbito de suas funções e em conformidade com o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovou a outorga de opções de ações para Colaboradores da Companhia. O valor justo das opções de compra de ações foi estimado na data de concessão das opções utilizando o modelo Black-Scholes de precificação. As datas de realização das reuniões do Conselho de Administração e as premissas utilizadas no modelo de precificação estão relacionadas a seguir: | 44 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Programa I Programa II Programa III Programa IV Data da outorga pelo Conselho de Administração 25/01/2018 28/02/2018 05/11/2018 05/11/2018 Total de opções concedidas 329.557 12.169 33.481 152.744 Preço da ação na data da outorga 91,50 72,50 118,00 118,00 Preço do Strike 54,70 48,62 54,70 54,70 Valor justo ponderado da opção na data da concessão 41,87 31,30 66,52 70,00 Volatilidade estimada do preço da ação 73,99% 51,07% 55,58% 72,41% Taxa de retorno livre de risco 8,83% 7,55% 7,13% 8,75% Duração da opção (em anos) 3 2 2 4 Data da outorga pelo Conselho de Administração Programa Programa Programa Programa Programa V VI VII VIII IX Total de opções concedidas 28/02/2019 28/02/2019 28/02/2019 20/03/2020 20/03/2020 Preço da ação na data da outorga 24.665 105.790 79.026 730.665 512.600 Preço do Strike 150,98 150,98 150,98 12,40 12,40 Valor justo ponderado da opção na data da concessão 86,27 86,27 97,06 17,36 19,53 Volatilidade estimada do preço da ação 66,70 63,05 68,30 3,51 4,49 Taxa de retorno livre de risco 52,54% 52,54% 69,46% 77,01% 66,17% Duração da opção (em anos) 7,14% 7,14% 8,25% 5,60% 7,65% 2 2 4 2 4 Para o período findo em 30 de junho de 2020, a Companhia possui saldo registrado no patrimônio líquido - resultado com remuneração baseada em ações no montante de R$ 32.231, tendo como contrapartida a demonstração de resultado como custo de pessoal desde a outorga. Das opções outorgadas, 1.499.770 opções foram exercidas em 01 de janeiro de 2020, com a integralização de R$ 10.587 no capital social da Companhia. 20.3 Resultado por ação Em atendimento ao CPC 41 (IAS 33), a Companhia apresenta as informações sobre o resultado por ação para os períodos de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019. O cálculo básico do resultado por ação é feito através da divisão do resultado do período, atribuído aos detentores de ações ordinárias da controladora, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período. O resultado diluído por ação é calculado através da divisão do resultado atribuído aos detentores de ações ordinárias da Controladora pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o período mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias, excluindo as ações mantidas em tesouraria no período. Os quadros abaixo apresentam os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros básico e diluído por ação nos períodos: | 45 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Apuração do resultado básico e diluído por ação Numerador (em R$ mil) (Prejuízo) Lucro do período atribuído aos acionistas do Grupo Denominador (em milhares de ações) Média ponderada de número de ações ordinárias ajustada pelo efeito da diluição (-) Ações em Tesouraria Resultado básico e diluído por ação 30/06/2020 30/06/2019 (161.263) 41.858 144.686 140.965 (9.525) (9.506) 135.161 131.459 (1,193) 0,318 21. Transações com partes relacionadas Controladora 31/03/2020 31/12/2019 Mútuo Petrorio S.A x Petrorio Internacional 2 2 Contas a pagar Petrorio O&G x Petrorio S.A (i) 6.178 4.454 Service agreement Petrorio x Lux Holding (ii) 987 726 Rateio despesas administrativas Brasoil Manati 92 76 Rateio despesas administrativas Frade 1.207 1.151 Mútuo Petrorio S.A x Petrorio Luxembourg Sarl (iii) (169.873) (121.929) Mútuo Petrorio S.A x White Shark (iv) (66.484) - Mútuo Petrorio S.A x Manati (45.770) - (273.661) (115.520) Total no Ativo Não Circulante 8.465 6.409 Total no Passivo Não Circulante (282.127) (121.929) Saldo referente à remuneração com base em plano de opções de compra de ações entre a PetroRio e a PetroRioOG. Refere-se ao contrato firmado entre a PetroRio e a Petrorio Lux Energy S.à.r.l., o qual estabelece que a Petrorio Lux Energy S.à.r.l. deverá reembolsar à PetroRio todas as despesas incorridas pela administração do seu ativo (plataforma), tais como, salários, aluguel de espaço físico e equipamentos, telefone, internet, software. Saldo referente à contratos de mútuo firmados no segundo semestre de 2019 entre a PetroRio e a Lux Sarl, com prazo de 6 meses e taxa de juros de Libor + 3% a.a.., que serão liquidados com a distribuição de dividendos da própria Lux Sarl. Saldo referente ao contrato de mútuo firmado em 31 de janeiro de 2020 entre a PetroRio e a White Shark, com prazo indeterminado e taxa de juros de 80% do CDI fixada em 3,52% a.a.. Remuneração dos Administradores A remuneração dos Administradores da Companhia no período findo em 30 de junho de 2020 foi de R$ 3.354 (R$ 4.142 em 30 de junho de 2019). | 46 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 22. Receita Líquida A Receita líquida é composta da seguinte forma: 01/01/2020 a 30/06/2020 Polvo Manati Frade Total 01/01/2019 a 30/06/2019 Polvo Manati Frade Total Receita bruta 165.220 24.926 349.900 540.046 370.185 45.525 280.440 696.150 Deduções - (4.591) - (4.591) (8.844) (8.844) Receita líquida 165.220 20.335 349.900 535.455 370.185 36.681 280.440 687.306 01/04/2020 a 30/06/2020 Polvo Manati Frade Total 01/04/2019 a 30/06/2019 Polvo Manati Frade Total Receita bruta 87.831 8.892 217.115 313.838 250.652 21.184 280.407 552.243 Deduções - (1.684) 139 (1.545) - (4.017) 7 (4.010) Receita líquida 87.831 7.208 217.254 312.293 250.652 17.167 280.414 548.233 23. Custos dos Produtos e Serviços Vendidos Consolidado 01/04/2020 a 01/04/2019 a 01/01/2020 a 01/01/2019 a 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 FPSO/Plataforma - (12.571) (11.453) (24.380) Logística (12.660) (16.820) (23.400) (23.026) Consumíveis (15.505) (31.104) (33.585) (44.817) Operação e Manutenção (13.911) (32.931) (36.905) (45.688) Pessoal (12.644) (22.022) (25.941) (25.068) SMS (1.040) (3.000) (2.234) (4.674) Outros Custos (95) (13.721) (6.851) (16.052) Royalties e participação especial (21.131) (48.719) (53.359) (62.952) Amortização CPC 06 (R2) (21.050) (43.443) (46.425) (58.545) Depreciação e Amortização (127.700) (45.034) (192.409) (59.778) Total (225.736) (269.365) (432.562) (364.980) Em 30 de junho de 2020, o estoque de petróleo de Polvo, no montante de R$ 162.408, corresponde a 1.140 mil barris - quantidade não revisada pelos auditores independentes (em 30 de junho de 2019 o estoque de petróleo no montante de R$ 62.278 correspondia a 420 mil barris) e o estoque de petróleo de Frade, no montante de R$ 81.989, corresponde a 759 mil barris - quantidade não revisada pelos auditores independentes (em 30 de junho de 2019 o estoque de petróleo no montante de R$ 31.486 correspondia a 225 mil barris). | 47 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 24. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas Redução da provisão de abandono (alteração de taxa/curva) Reversão (Provisão) para Impairment Reversão (Provisão) para Contingências Perda de investimento em controlada (dividendos) Resultado das operações com ativos permanentes Crédito Impostos (PIS e COFINS/INSS/ICMS) Provisão para não recuperação VAT Namíbia Taxa de sucesso aquisição Frade Receita de aluguel do FPSO OSX-3 * Despesa de depreciação do FPSO OSX-3 * Indenizações trabalhistas anos anteriores Indirect Overhead - Frade Outras Receitas (Despesas) Total Controladora 01/04/20 a 01/04/19 a 01/01/20 a 01/01/19 a 30/06/20 30/06/19 30/06/20 30/06/19 - - - - - - - - - - 280 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (1.364) - (1.364) - - - - - - (3) (496) (8) (1.364) (3) (1.580) (8) Consolidado 01/04/20 a 01/04/19 a 01/01/20 a 01/01/19 a 30/06/20 30/06/19 30/06/20 30/06/19 - - 95.417 - 6.349 5 3 10 3.387 (2.177) 5.705 (2.177) - (4.140) - (5.030) - (593) - - 7.696 225 42.908 531 - (18.381) - (18.381) - (11.447) - (11.447) 104.710 - 104.710 - (24.218) - (24.218) - (8.612) - (15.299) - 406 - 1.352 - (115) 3.935 (5.871) 4.229 89.603 (32.573) 204.707 (32.265) Com a aquisição do FPSO OSX-3, a Lux Sarl assumiu o contrato de afretamento desta embarcação com a Dommo Energia S.A.., no valor de US$ 129.315 por dia. O valor registrado corresponde ao leasing de 5 meses, pois o aditivo assinado em abril retroagia o leasing a data efetiva da aquisição do FPSO. Adicionalmente, a Companhia registrou depreciação linear no período. Esta receita é um evento não recorrente da Campanhia, já que quando houver a conclusão da aquisição de 80% do Campo de Tubarão Martelo pela Petrorio (nota explicativa 30.2), essa receita passará a ser eliminada do resultado da Companhia, com o custo de produção do Campo. 25. Resultado financeiro Controladora Consolidado 01/04/2020 01/04/2019 01/01/2020 01/01/2019 01/04/2020 01/04/2019 01/01/2020 01/01/2019 a a a a a a a a 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2019 Receitas financeiras 362 815 1.672 3.522 105.078 68.899 759.345 129.877 Receita de aplicação financeira realizada 13 156 41 193 3.036 2.427 11.932 7.339 Receita de variação cambial 337 801 1.605 3.184 60.918 54.905 352.938 107.232 Ganho realização de instrumentos - 18 - - 2.144 - 2.144 financeiros 18 Ganho realização de derivativos - - - - 35.425 7.478 254.497 10.399 Marcação a valor justo - instrumentos - 127 - 127 - 127 - 127 financeiros Marcação a valor justo de derivativos - - - - - 793 134.572 1.107 Outras receitas financeiras 12 (287) 26 - 5.699 1.026 5.406 1.529 Despesas financeiras (12.022) (3.486) (50.146) (81.190) (329.722) (80.553) (1.087.472) (281.670) Perda em aplicação financeira realizada - - - - (226) (319) (226) (850) Despesa de variação cambial (8.647) (326) (44.409) (3.075) (184.456) (42.614) (868.355) (116.832) Juros sobre empréstimos/debêntures (2.841) (237) (4.889) (662) (54.206) (18.372) (91.215) (21.496) Comissão sobre fianças - - - - (336) (227) (899) (227) Marcação a valor justo - instrumentos - 1.382 - (68.171) - 1.382 - (68.142) financeiros Marcação a valor justo - derivativos - - - - - (6) - (6) Perda realização de instrumentos - (4.032) - (8.652) - (4.032) - (20.332) financeiros Perda realização de derivativos - - - - (72.950) (1.059) (85.407) (16.172) Despesas com juros sobre arrendamentos - - - - (10.503) (11.045) (20.743) (24.496) Outras despesas financeiras (534) (273) (848) (630) (7.045) (4.261) (20.627) (13.117) | 48 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 26. Informações por segmento (Consolidado) A PetroRio opera em um único segmento operacional, que é o de exploração e produção (E&P) de óleo e gás no Brasil e no exterior. 30/06/2020 31/12/2019 Ativo circulante Brasil 552.841 515.540 Exterior 847.232 997.551 Ativo não circulante Brasil 2.334.309 2.869.218 Exterior 2.926.204 1.103.048 Receita 30/06/2020 30/06/2019 Brasil 221.513 637.082 Exterior 318.533 59.724 27. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro Os principais passivos financeiros da PetroRio referem-se a contas a pagar a fornecedores de bens e serviços a serem utilizados em suas operações de exploração e produção de hidrocarbonetos, debêntures conversíveis em ações e contratos de garantia financeira. Por outro lado, a Companhia mantém no ativo disponibilidades financeiras, conforme descrito nas Notas Explicativas 3 e 4. A Companhia está exposta a riscos de mercado (taxas de juros e câmbio), de crédito e de liquidez, e tem como estratégia a realização de parte de seus investimentos em ativos de renda fixa e variável, transações envolvendo câmbio, juros, swaps, derivativos, commodities diversas e outros instrumentos financeiros, para fins especulativos, em diversos setores no Brasil e no exterior, a curto, médio e/ou longo prazo, a fim de maximizar a rentabilidade e buscar um maior retorno a seu acionista. Ao adotar essa estratégia, a Companhia está exposta aos riscos inerentes a tais investimentos, e à flutuação nos preços destes ativos, o que pode impactar negativamente o caixa da Companhia. O Conselho de Administração revisa e estabelece políticas para gestão de cada um desses riscos, os quais são resumidos abaixo. Risco de mercado O risco de mercado é a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do efeito da oscilação dos valores de mercado de instrumentos financeiros e mercadorias (commodities). A companhia realiza acompanhamento constante do mercado e, quando necessário, contrata operações com derivativos para neutralizar os impactos destas oscilações de preço das commodities. | 49 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge No segundo trimestre de 2020 a Companhia realizou contratos de derivativos que visavam oferecer cobertura (hedge) contra o risco de volatilidade dos preços do petróleo para as vendas de 2020. Essencialmente, a operação protegeu a companhia com a obtenção de um preço mínimo (floor) de US$65 por barril. Os contratos liquidados em março serão realizados financeiramente do segundo trimestre. Os saldos em são decompostos da seguinte forma: Preço Posição Operação Tipo Vencimento Liquidação Strike Quantidade Contratação US$ mil R$ mil Compra PUT 31/01/20 31/01/20 65,00 (451) (0,28) 630 2.714 Compra PUT 31/03/20 31/03/20 65,00 (500) (2,88) 15.554 81.216 Compra PUT 31/03/20 31/03/20 65,00 (975) (2,88) 30.329 164.597 Compra PUT 30/04/20 30/04/20 65,00 (250) (3,78) 1.359 7.377 Compra PUT 31/05/20 31/05/20 65,00 (341) (4,63) 11.072 60.630 Compra PUT 30/06/20 - 65,00 (250) (5,32) 6.055 33.157 Compra PUT 31/07/20 - 40,00 (2.400) (2,39) (6.501) (32.487) (5.167) 58.498 317.204 Risco de taxa de juros A aplicação de recursos disponíveis é efetuada em títulos emitidos por instituições financeiras de primeira linha, a taxas pós-fixadas, em sua maioria com liquidez diária, respeitando limites de concentração prudenciais. Sensibilidade a taxas de juros A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a uma possível mudança nas taxas de juros, no resultado e no patrimônio da Companhia, antes da tributação, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. Cenário Cenário (I) Cenário (II) Operação Risco Provável 25% 50% Impacto nos títulos e valores mobiliários Queda do CDI (179) (294) (409) Para os rendimentos das aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários, foram consideradas as projeções da CDI divulgada pela BM&FBOVESPA, para o período de seis meses a partir de 30 de junho de 2020 no cenário provável (CDI 3,46%), redução de 25% no projetado para o cenário I e redução de 50% para o cenário II, ambas em relação ao cenário provável. | 50 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Risco de câmbio A exposição da Companhia ao risco de variações nas taxas de câmbio refere-se, principalmente, às suas atividades operacionais e aos investimentos líquidos em controladas no exterior. A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a uma variação que possa ocorrer na taxa de câmbio e seu impacto no patrimônio da Companhia, antes da tributação. Cenário Cenário (I) Cenário (II) Operação Risco Provável 25% 50% Impacto nas aplicações financeiras Queda do dólar 195 (35.744) (71.489) Provisão para abandono (ARO) Aumento do dólar (1.589) (290.582) (581.164) Empréstimos Aumento do dólar (2.847) (520.651) (1.041.302) Para o cálculo dos valores nos cenários acima, considerou-se no cenário provável a projeção de taxa média de câmbio divulgada pela BM&FBOVESPA para o período de seis meses a partir de 30 de junho de 2020 (US$ 1/R$ 5,4835). No cenário I esta projeção foi majorada em 25% e no cenário II a curva foi majorada em 50%, ambas em relação ao cenário provável. Risco de crédito A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais e depósitos em bancos e/ou instituições financeiras, transações cambiais e outros instrumentos financeiros. Para mitigar tais riscos, a Companhia adota uma administração conservadora ao realizar aplicações, em sua maioria, com liquidez diária e taxas pós-fixadas, em bancos de primeira linha, levando-se em consideração as notações das principais agências de risco e respeitando limites prudenciais de concentração. Com relação ao risco de crédito de suas operações de vendas, a Companhia analisa a situação financeira e patrimonial de seus clientes, em conjunto com o prestador de serviço de comercialização (trader), que também atua como intermediário nas transações de venda do petróleo. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2019 ocorreram vendas de petróleo para a Trafigura e Petrochina, e as vendas de gás para um único cliente (Petrobrás), no entanto apresentam risco de crédito irrelevante, considerando que historicamente não possuem atrasos nem inadimplências. Risco de liquidez A gestão prudente do risco implica manter caixa compatível com as necessidades de desembolso para cobrir as obrigações, em consonância com o plano de negócios da Companhia. | 51 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Consolidado Período findo em 30 de junho de 2020 até 12 meses 1 a 5 anos Total Passivo Empréstimos e financiamentos (826.131) (1.256.473) (2.082.604) Fornecedores (139.859) (14.410) (154.269) Obrigações trabalhistas (50.663) - (50.663) Tributos e contribuições sociais (48.114) - (48.114) Provisão para Abandono - (922.015) (922.015) Provisão para contingências - (74.091) (74.091) Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) (295.247) (450.697) (745.944) Outras obrigações (19) (1.701) (1.720) (1.360.033) (2.719.387) (4.079.420) Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 até 12 meses 1 a 5 anos Total Passivo Empréstimos e financiamentos (1.224.306) (421.270) (1.645.576) Fornecedores (130.513) (13.233) (143.746) Obrigações trabalhistas (39.359) - (39.359) Tributos e contribuições sociais (83.441) - (83.441) Adiantamento de parceiros (40) - (40) Provisão para Abandono - (763.633) (763.633) Provisão para contingências - (65.613) (65.613) Encargos Contratuais (Leasing IFRS 16) (205.782) (363.419) (569.201) Outras obrigações (12.356) (1.685) (14.041) (1.695.797) (1.628.853) (3.324.650) Controladora Período findo em 30 de junho de 2020 Passivo Fornecedores e outros Obrigações trabalhistas Tributos e contribuições sociais Provisão para contingências Outras obrigações Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 Passivo Fornecedores e outros Obrigações trabalhistas Tributos e contribuições sociais até 12 meses 1 a 5 anos Total (3.711) - (3.711) (987) - (987) (5.363) - (5.363) - (220) (220) (19) - (19) (10.080) (220) (10.300) até 12 meses 1 a 5 anos Total (1.010) - (1.010) (794) - (794) (4.650) - (4.650) (6.454) - (6.454) Valor justo dos ativos e passivos financeiros O conceito de "valor justo" prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em metodologias matemáticas de precificação, no caso contrário. O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado ativo. Estes instrumentos financeiros estão agrupados em níveis de 1 a 3, com base no grau em que o seu valor justo é cotado: | 52 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Nível 1: a mensuração do valor justo utiliza preços cotados (não corrigidos) nos mercados ativos, com base em ativos e passivos idênticos. Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos cotados incluídos no Nível 1, que são cotados através de um ativo ou passivo, quer diretamente (ou seja, como os preços) ou indiretamente (ou seja, derivada de preços). Nível 3: a mensuração do valor justo é derivada de técnicas de avaliação que incluem um ativo ou passivo que não possui mercado ativo. 30/06/2020 31/12/2019 Controladora Consolidado Controladora Consolidado Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor contábil Justo contábil Justo contábil Justo contábil Justo Ativos financeiros Empréstimos e recebíveis Contas a receber (i) - - 210.437 210.437 - - 374.598 374.598 Partes relacionadas 8.465 8.465 - - 6.409 6.409 - - Valor justo por meio do resultado Caixa e equivalentes de caixa (ii) 2.424 2.424 319.688 319.688 4.911 4.911 459.396 459.396 Títulos e Valores Mobiliários (ii) - - 24.081 24.081 - - 226.301 226.301 Passivos financeiros Custo amortizado: Fornecedores (i) 3.711 3.711 154.269 154.269 1.010 1.010 100.465 100.465 Empréstimos e Financiamentos (ii) - - 2.082.604 2.082.604 - - 1.645.576 1.645.576 Os valores de mercado ("valor justo") estimados pela Administração foram determinados pelo Nível 2 para estes instrumentos financeiros: Os valores relacionados aos saldos de contas a receber e fornecedores não possuem diferenças significativas ao seu valor justo devido ao giro de recebimento/pagamento destes saldos não ultrapassar 60 dias. As mensurações de valor justo são obtidas por meio de variáveis observáveis diretamente (preços, por exemplo) ou indiretamente (derivados dos preços). | 53 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 28. Seguros (Não revisado pelos auditores independentes) A Companhia adota a política de contratação de seguros para os bens sujeitos a riscos. A Companhia possui coberturas contra as principais exposições, tais como o Energy Package, que engloba: Danos Físicos aos ativos offshore, Despesas Extras do Operador (OEE - Controle de Poço, Despesa Extra/Reperfuração, Infiltração, Poluição, Limpeza e Contaminação) e Responsabilidade Civil Offshore, além da cobertura de Transporte para os equipamentos/suprimentos referentes às operações do campo de Polvo e o seguro de D&O para seus administradores. Os seguros vigentes em 30 de junho de 2020 cobrem a Importância Segurada de R$ 20.231.817. A seguir, demonstramos os principais ativos e interesses cobertos e seus respectivos limites de indenização: Seguros/Modalidade Importância Segurada Danos Físicos (Óleo em estoque) 459.984 Plataforma Fixa 996.632 Plataforma Offshore 122.115 FPSO Frade 2.840.018 Equipamento Subsea 2.674.483 Propriedades offshore (dutos) 159.899 Propriedades onshore (dutos) 64.069 Estação Onshore de Tratamento 95.282 OEE Produção (Controle de poço) 1.807.080 Responsabilidade Civil Operações Offshore + Excesso 2.436.820 Transporte (Polvo) 5.000 D&O 40.000 P&I 4.107.000 Responsabilidade Civil Geral 5.000 Patrimonial 12.000 Energy package (TPL) 547.600 Garantia Aduaneira 1.026 Garantia Judicial 57.583 Seguro de Vida 1.176 Seguro Garantia PEM - ANP 71.071 Seguro Viagem Travel Guard 1.506 Casco e Máquina FPSO OSX-3 3.723.680 Remoção e destroços FPSO OSX-3 931 Sue & Labour FPSO OSX-3 931 Despesas de salvamento FPSO OSX-3 931 Total Segurado 20.231.817 Os seguros da Companhia são contratados conforme as respectivas políticas de gerenciamento de riscos e seguros vigentes e, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo dos nossos auditores independentes. | 54 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 29. Contingências A Administração da Companhia e de suas controladas consubstanciadas na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no balanço em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 nos montantes de R$ 74.091 e R$ 70.320, respectivamente, são suficientes para cobrir perdas consideradas prováveis e razoavelmente estimáveis. Provisões registradas A Companhia possui atualmente demandas judiciais que apresentam risco provável, que são basicamente reclamações trabalhistas que somam o montante de R$ 17.313, reclamações fiscais no valor de R$ 14.094, reclamação cível no valor de R$ 33.366 e contingência por conta do incidente de Frade no valor de R$ 9.318. Movimentação das provisões: Variação Variação 31/12/2019 Adições Reduções Monetária Cambial 30/06/2020 Fiscais 13.974 239 (119) - - 14.094 Trabalhistas 22.898 3.259 (8.844) - - 17.313 Cíveis 24.268 862 (436) - 8.672 33.366 TAC 9.180 - - 138 - 9.318 Total 70.320 4.360 (9.399) 138 8.672 74.091 Arbitragem Tuscany Em setembro de 2017 a Companhia reverteu provisão para contingência registrada em seu balanço, no montante de R$ 43.920, referente ao procedimento arbitral instaurado por Tuscany Perfurações Brasil Ltda. e Tuscany Rig Leasing S.A. contra a PetroRioOG. Através de uma ação anulatória ajuizada por seus advogados e julgada em 28 de setembro de 2017, a sentença do procedimento arbitral foi anulada. A sentença do procedimento arbitral foi proferida em 05 de fevereiro de 2015, condenando a Companhia a pagar os montantes de R$ 106 e US$ 13.507 mil. Foi apresentado recurso cabível no dia 09 de março de 2015 e em 02 de setembro de 2015 a Companhia foi notificada pelo Tribunal Arbitral que manteve a decisão. Em 07 de outubro de 2015 a Companhia ajuizou ação anulatória visando desconstituir a decisão arbitral, com base em violação da ampla defesa e da cláusula de arbitragem que vedava o julgamento por equidade, tendo obtido decisão liminar em segundo grau, sustando os efeitos da sentença arbitral. Foi prolatada sentença de improcedência, tendo a Companhia interposto o recurso cabível. Em 28 de setembro de 2017, o recurso foi provido pelo Tribunal para anular a sentença arbitral para que outra seja proferida, após a produção da prova pericial necessária. As partes interpuseram recurso de embargos de declaração para esclarecer pontos do acórdão. | 55 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) Incidente do Frade Por conta do incidente ocorrido em novembro de 2011 no campo do Frade, a Sociedade recebeu notificações da ANP durante o ano de 2011 e 2012. Adicionalmente, em 21 de novembro de 2011, a Sociedade recebeu multa do IBAMA, no montante de R$ 50.000 e em 23 de dezembro de 2011 outra multa no montante de R$ 10.000. Estas multas foram pagas em julho de 2013 com os valores corrigidos, após negociação com o IBAMA, de R$ 37.762 e R$ 7.095, respectivamente. As diferenças entre os valores provisionados e os pagamentos efetuados foram estornados para o resultado. Em setembro de 2012, a ANP emitiu 6 multas referentes ao incidente do Campo de Frade ocorrido em novembro de 2011, no total de R$ 35.160. O Consórcio renunciou ao direito de recorrer e efetuou o pagamento deste montante durante o prazo recursal de 10 dias, sendo a multa reduzida em 30%. Em 21 de setembro de 2012, o Consórcio do Campo de Frade pagou o total de R$ 24.612. A Sociedade foi citada em duas ações cíveis públicas movida pelo Ministério Público Federal de Campos dos Goytacazes alegando dano ambiental derivado do vazamento de óleo, cujo valor da causa era de R$ 20 bilhões cada uma. Esta ação cível encontrava- se ante 1° Vara Federal do Rio de Janeiro. Ao final de 2012, a Sociedade provisionou o valor de R$ 95.000 referente às medidas preventivas e compensatórias do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e o mesmo foi aprovado e assinado em setembro de 2013 junto ao MPF, ANP e IBAMA. Tal acordo substitui as duas ações cíveis, que inicialmente haviam sido propostas pelo MPF. A administração da Sociedade mantém apenas a provisão do TAC, no valor de R$ 9.317, correspondente ao percentual de participação da Sociedade no campo de Frade. Os saldos desta provisão são corrigidos monetariamente todos os meses. Demais causas Segundo os consultores jurídicos do Grupo, o risco de perda das demais causas é "possível" no montante de R$ 834.524, divididos entre Fiscais (R$ 524.300), Trabalhistas (R$ 37.955) e Cíveis (R$ 282.309), ou "remoto". Seguindo as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS a Administração decidiu não constituir provisão para contingências nestas causas possíveis e remotas de perda. 30. Eventos Subsequentes 30.1COVID-19 Tendo em vista o cenário de incerteza e volatilidade relacionado à disseminação do COVID-19 e à recente queda nos preços do óleo tipo Brent, além de adotar diversas medidas de monitoramento e prevenção, a Companhia também revisou seu plano de negócios e optou por postergar todos os investimentos (CAPEX) em seus ativos e | 56 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) reduzir os gastos (OPEX e G&A) de maneira a se readequar a este novo cenário. Dentre as medidas, se destacam: Redução imediata do POB ( People on Board ) e extensão do período de embarque (visando a diminuição dos traslados) nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia;

) e extensão do período de embarque (visando a diminuição dos traslados) nas plataformas de produção em que a Companhia opera, mantendo apenas o pessoal essencial para a produção segura e eficiente da Companhia; Disponibilização intensiva de itens de proteção, sanitização e higienização para as unidades onshore e offshore diretamente ligadas à atividade produtiva da Companhia, especialmente nas áreas com maior probabilidade de contágio;

Comunicação intensificada para todos os colaboradores e terceiros atuando nas unidades produtivas;

Adoção de testes rápidos e de protocolo de monitoramento ( screening ) no aeroporto, com auxílio de enfermeiro, para as pessoas que embarcam nas plataformas de produção da Companhia. A iniciativa inclui o monitoramento do pessoal 48 horas antes do embarque, visando a identificação de casos suspeitos;

) no aeroporto, com auxílio de enfermeiro, para as pessoas que embarcam nas plataformas de produção da Companhia. A iniciativa inclui o monitoramento do pessoal 48 horas antes do embarque, visando a identificação de casos suspeitos; Os colaboradores situados na sede corporativa e unidades onshore passaram a trabalhar remotamente (home office);

passaram a trabalhar remotamente (home office); Postergação de 100% do CAPEX programado para o período de março a dezembro, com exceção de aproximadamente US$ 10 milhões relacionados a manutenção da segurança das operações atuais.

Redução do OPEX para níveis de US$ 12,5 MM ao mês (100% de Polvo + 100% de

Frade)

Frade) Iniciativas para o recomissionamento de tanques nos FPSOs de TBMT e Polvo, que aumentaram a capacidade nominal de armazenagem de óleo da Companhia para 3,5 milhões de barris, dando flexibilidade aos offtakes conforme as condições de mercado.

conforme as condições de mercado. Redução dos salários dos colaboradores onshore em 25% e dos diretores em 50%;

Suspensão de todas as viagens internacionais. Viagens nacionais foram reduzidas aos profissionais essenciais para as unidades offshore residindo em outros estados, tendo como preferência traslados de carro;

Suspensão de todos os eventos presenciais. | 57 | Nota Explicativas às informações trimestrais 30 de junho de 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 30.2 Atualização sobre a aquisição de 80% do Campo de Tubarão Martelo No dia 6 de julho de 2020 foi aprovada pela ANP a cessão de 80% da participação no Campo de Tubarão Martelo para a Petro Rio, condicionada ao pagamento ou realização de garantia em juízo da totalidade dos créditos da ANP conta a Dommo Energia S.A., que prontamente depositou o montante total em juízo, cumprindo a condicionante em questão. A Companhia aguarda apenas formalização da cessão por parte da ANP para a conclusão da aquisição. | 58 | Attachments Original document

