Feiyu Technology International : (I) DESPATCH OF CIRCULAR IN RELATION TO (1) MAJOR AND CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF THE SALE SHARES (2) ALLOTMENT AND ISSUANCE OF CONSIDERATION SHARES UNDER SPECIFIC MANDATE (3) CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS IN RELATION TO THE ENTERING INTO OF THE STRUCTURED CONTRACTS (4) APPLICATION FOR WHITEWASH WAIVER AND (5) NOTIC

寄 發 通 函

董 事 會 欣 然 宣 佈，載 有（其 中 包 括）(i) 該 等 交 易 詳 情；(ii) 獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 的 函 件，其 中 載 有 其 就 該 等 交 易 的 推 薦 建 議；(iii) 獨 立 財 務 顧 問 就 該 等 交 易 致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 的 意 見 函 件；(iv) 本 集 團 及 目 標 集 團 各 自 的 財 務 信 息；(v) 經 擴 大 集 團 的 未 經 審 核 備 考 財 務 信 息；(vi) 營 運 公 司 的 估 值 報 告；

本 集 團 物 業 的 估 值 報 告；及 (viii) 股 東 特 別 大 會 通 告 的 通 函，連 同 代 表 委 任 表 格，已 於 二 零 一 九 年 六 月 五 日 寄 發 予 股 東。

暫 停 辦 理 股 東 過 戶 登 記 手 續

為 釐 定 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 投 票 的 權 利，本 公 司 將 自 二 零 一 九 年 六 月 十 九 日（星 期 三）起 至 二 零 一 九 年 六 月 二 十 四 日（星 期 一）（首 尾 兩 日 包 括 在 內）暫 停 辦 理 股 東 登 記 手 續，期 間 不 會 辦 理 股 份 過 戶 手 續。為 符 合 股 東 資 格 以 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 須 於 二 零 一 九 年 六 月 十 八 日（星 期 二）下 午 四 時 三 十 分 前 送 達 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183 號 合 和 中 心17 樓1712-1716 號 舖。

股 東 特 別 大 會 將 於 二 零 一 九 年 六 月 二 十 四 日（星 期 一）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 福 建 省 廈 門 市 思 明 區 軟 件 園 二 期 望 海 路14 號2 棟1 樓 會 議 室 舉 行。

股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，收 購 事 項 須 待 多 項 條 件（包 括 但 不 限 於 由 執 行 人 員 授 出 清 洗 豁 免）達 成 後，方 可 作 實。因 此，收 購 事 項 不 一 定 會 進 行。股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時，務 請 審 慎 行 事。

承 董 事 會 命

飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司

執 行 董 事

林 加 斌

香 港，二 零 一 九 年 六 月 五 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 姚 劍 軍 先 生、陳 劍 瑜 先 生、畢 林 先 生、林 加 斌 先 生 及 林 志 斌 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 千 里 女 士、賴 曉 凌 先 生 及 馬 宣 義 先 生 組 成。

董 事 願 就 本 公 告 所 載 資 料 的 準 確 性 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任，並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 彼 等 所 深 知，於 本 公 告 所 表 達 的 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 作 出，且 本 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實，致 使 本 公 告 所 載 任 何 聲 明 具 誤 導 成 份。