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Feiyu Technology International : (I) DESPATCH OF CIRCULAR IN RELATION TO (1) MAJOR AND CONNECTED TRANSACTION IN RELATION TO THE ACQUISITION OF THE SALE SHARES (2) ALLOTMENT AND ISSUANCE OF CONSIDERATION SHARES UNDER SPECIFIC MANDATE (3) CONTINUING CONNECTED TRANSACTIONS IN RELATION TO THE ENTERING INTO OF THE STRUCTURED CONTRACTS (4) APPLICATION FOR WHITEWASH WAIVER AND (5) NOTIC

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06/05/2019 | 09:28am EDT

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。

Feiyu Technology International Company Ltd.

飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司

（於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司）

（股 份 代 號：1022

  2. 有 關 收 購 待 售 股 份 的
    • 要 及 關 連 交 易
      1. 根 據 特 別 授 權
    • 發 及 發 行 代 價 股 份
  2. 有 關 訂 立 結 構 性 合 約 的
    • 續 關 連 交 易
    1. 申 請 清 洗 豁 免

      1. 股 東 特 別 大 會 通 告
        • 發 通 函
          以 及
    2. 暫 停 辦 理 股 東 過 戶 登 記 手 續
  • 提 述(i) 飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司（「本 公 司」）日 期 為 二 零 一 九 年 四 月 二 日 的 公 告，內 容 有 關（其 中 包 括）購 股 協 議、結 構 性 合 約 及 其 項 下 擬 進 行 的 各 項 交

易（包 括 收 購 事 項 及 有 關 結 構 性 合 約 的 期 限）、特 別 授 權 及 清 洗 豁 免（統 稱 為 「該 等 交 易」）；及(ii) 本 公 司 日 期 為 二 零 一 九 年 四 月 二 十 三 日 的 公 告，內 容 有 關 延 遲 寄 發 該 通 函（定 義 見 下 文）以 及(iii) 本 公 司 日 期 為 二 零 一 九 年 六 月 五 日 的 通 函（「該 通 函」），內 容 有 關（其 中 包 括）該 等 交 易。除 另 有 指 明 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 應 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。

- 1 -

寄 發 通 函

董 事 會 欣 然 宣 佈，載 有（其 中 包 括）(i) 該 等 交 易 詳 情；(ii) 獨 立 董 事 委 員 會 致 獨 立 股 東 的 函 件，其 中 載 有 其 就 該 等 交 易 的 推 薦 建 議；(iii) 獨 立 財 務 顧 問 就 該 等 交 易 致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 的 意 見 函 件；(iv) 本 集 團 及 目 標 集 團 各 自 的 財 務 信 息；(v) 經 擴 大 集 團 的 未 經 審 核 備 考 財 務 信 息；(vi) 營 運 公 司 的 估 值 報 告；

  1. 本 集 團 物 業 的 估 值 報 告；及(viii) 股 東 特 別 大 會 通 告 的 通 函，連 同 代 表 委 任 表 格，已 於 二 零 一 九 年 六 月 五 日 寄 發 予 股 東。

暫 停 辦 理 股 東 過 戶 登 記 手 續

為 釐 定 股 東 於 股 東 特 別 大 會 上 投 票 的 權 利，本 公 司 將 自 二 零 一 九 年 六 月 十 九 日（星 期 三）起 至 二 零 一 九 年 六 月 二 十 四 日（星 期 一）（首 尾 兩 日 包 括 在 內）暫 停 辦 理 股 東 登 記 手 續，期 間 不 會 辦 理 股 份 過 戶 手 續。為 符 合 股 東 資 格 以 出 席 股 東 特 別 大 會 並 於 會 上 投 票，所 有 過 戶 文 件 連 同 相 關 股 票 須 於 二 零 一 九 年 六 月 十 八 日（星 期 二）下 午 四 時 三 十 分 前 送 達 本 公 司 香 港 股 份 過 戶 登 記 分 處 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司，地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東183 號 合 和 中 心171712-1716 號 舖。

股 東 特 別 大 會 將 於 二 零 一 九 年 六 月 二 十 四 日（星 期 一）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 福 建 省 廈 門 市 思 明 區 軟 件 園 二 期 望 海 路1421 樓 會 議 室 舉 行。

股 東 及 潛 在 投 資 者 務 請 注 意，收 購 事 項 須 待 多 項 條 件（包 括 但 不 限 於 由 執 行 人 員 授 出 清 洗 豁 免）達 成 後，方 可 作 實。因 此，收 購 事 項 不 一 定 會 進 行。股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時，務 請 審 慎 行 事。

承 董 事 會 命

飛 魚 科 技 國 際 有 限 公 司

執 行 董 事

林 加 斌

香 港，二 零 一 九 年 六 月 五 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 由 執 行 董 事 姚 劍 軍 先 生、陳 劍 瑜 先 生、畢 林 先 生、林 加 斌 先 生 及 林 志 斌 先 生；及 獨 立 非 執 行 董 事 劉 千 里 女 士、賴 曉 凌 先 生 及 馬 宣 義 先 生 組 成。

董 事 願 就 本 公 告 所 載 資 料 的 準 確 性 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任，並 在 作 出 一 切 合 理 查 詢 後，確 認 就 彼 等 所 深 知，於 本 公 告 所 表 達 的 意 見 乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 作 出，且 本 公 告 並 無 遺 漏 其 他 事 實，致 使 本 公 告 所 載 任 何 聲 明 具 誤 導 成 份。

- 2 -

Disclaimer

Feiyu Technology International Company Ltd. published this content on 05 June 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 June 2019 13:27:05 UTC
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