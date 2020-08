�ेस�काशनी PRESS RELEASE

भारतीय �रज़वर्ब�क संचारिवभाग, क� �ीयकायार्लय, एस.बी.एस.मागर्, मुंबई-400001 RESERVE BANK OF INDIA 0वेबसाइट: www.rbi.org.in/hindi _____________________________________________________________________________________________________________________ Website : www.rbi.org.in Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001 इ-मेलemail: helpdoc@rbi.org.in फोन/Phone: 022-22660502

August 26, 2020

Foreign Exchange Turnover Data: July 06 - July 10, 2020

The Reserve Bank of India today released the data showing daily merchant and inter-bank transactions in foreign exchange for the period July 06, 2020 to July 10, 2020.

All Figures are in USD Millions

Position MERCHANT INTER BANK FCY / INR FCY / FCY FCY / INR FCY / FCY Date Spot Forward Forward Spot Forward Forward Spot Swap Forward Spot Swap Forward Cancel Cancel Purchase 7/6/2020 1,905 1,642 525 125 21 28 8,910 11,736 889 3,296 1,552 100 7/7/2020 3,749 1,056 919 164 59 118 8,480 9,660 477 2,867 1,411 146 7/8/2020 2,460 876 518 94 62 73 6,472 9,932 450 2,424 1,380 90 7/9/2020 4,537 585 643 76 60 60 9,358 11,958 31 3,449 1,353 91 7/10/2020 2,889 1,769 1,273 184 171 51 7,396 12,057 430 3,476 1,310 121 Sales 7/6/2020 1,687 1,801 540 128 70 28 10,080 11,774 1,183 3,276 1,537 100 7/7/2020 1,907 3,005 529 164 50 118 7,903 9,104 550 2,870 1,414 143 7/8/2020 2,136 1,626 149 95 60 74 6,251 10,110 324 2,429 1,357 90 7/9/2020 2,424 1,923 246 75 62 61 9,112 12,994 348 3,399 1,294 91 7/10/2020 2,583 2,385 502 163 171 51 7,154 13,022 385 3,438 1,280 130

(Provisional Data)