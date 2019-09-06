Fy Financial Shenzhen : FORM OF PROXY FOR USE AT THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON THURSDAY, 24 OCTOBER 2019 A

舉行之股東特別大會（或其任何續會）適用之代表委任表格

內 資 股 ╱ 非 上 市 外 資 股( 附 註3 及11)（ 均 為 每 股 人 民 幣1.00 元 ） 之 註 冊 持 有 人， 茲 委 任 大 會 主 席 或( 附 註4) 地址為 作 為

本人╱吾等的代表，並代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零一九年十月二十四日（星期四）上午十時正假座中國廣東省深圳市福 田區福田路深圳國際文化大廈3001 室舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）或其任何續會，並依照下列指示代表本人╱吾等就日 期為二零一九年九月九日（星期一）的股東特別大會通告所列的決議案投票。如無任何指示，則由本人╱吾等之代表可自行酌情投 票。

附註：

請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目及類別。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的 本公司股份有關。

請用 正楷 填上全名（中文或英文）及登記地址（如股東名冊所示者）。

請填上以 閣下名稱登記的股份數目及類別。

如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在適當空欄內填上欲委任代表的姓名及地址。股東可委派一名或以上代 表出席並代其投票。倘若兩名或以上人士（大會主席除外）列名為代表，而並未刪去「大會主席及 ╱ 或」字樣，則該字樣及指稱視為已刪去。受委代表毋須 為本公司股東。委任一名以上代表的股東的代表在投票表決時僅可按每一股份投一票。 本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「 ✓ 」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「 ✓ 」號。 閣下如欲 就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內填上「 ✓ 」號。 計算通過決議案所需的大多數時包括該等棄權票。未填寫或錯誤填寫或所填資料無法辨認或無投 票的任何票數將計算為「棄權」票。如無填妥欄格，則 閣下有投票權的代表有權自行酌情投票。每位股東按其每持有一股繳足股份而擁有一票，而擁有 一票以上的股東毋須以同一方式盡投其票。於有關欄格填上「 ✓ 」號即表示 閣下持有上述所有股份所附帶的投票權將據此獲行使。同一決議案內三個 欄格之股份總數不得超逾 閣下持有上述的股份數目。除非 閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除股東特別大會通告所述決議案外， 閣下的代 表亦有權就正式提呈股東特別大會的任何決議案自行酌情投票。

本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以正式書面授權的代理人簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其董事或獲正式授權 簽署代表委任表格之代理人親筆簽署。如代表委任表格由 閣下的代理人簽署，則授權該代理人簽署表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名 有關聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表），則只有在股東名冊上就該等股份排名首位的聯名登記持有人方有權就該等股份投票。

本代表委任表格連同經過公證的授權書或其他授權文件（如有）最遲須於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）的指定舉行時間最少 24 小時前（即於 二零一九年十月二十三日（星期三）上午十時正前）送交本公司於香港之 H 股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東 183 號合和中 心 54 樓）（就 H 股股東而言），或本公司於中國的主要營業地點（地址為中國廣東省深圳市福田區福田路深圳國際文化大廈 3001 室）（就內資股股東及非上市 外資股股東而言），方為有效。

填妥並提交代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）及 ╱ 或於會上投票。

受委代表出席大會並代表股東時，必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人之法定代表正式簽署之授權書。授權書必須列明發出日 期。