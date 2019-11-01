Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  News  >  Companies  >  All News

News : Companies
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance ProfessionalsCalendarSectors
All News
Analyst Recommendations
Rumors
IPOs
Capital Markets Transactions
New Contracts
Profits warnings
Appointments
Press Releases
Events
Corporate actions

Hing Ming : 01/11/2019 Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2019 (Chinese))

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
11/01/2019 | 04:02am EDT

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日／月／年）：31/10/2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱

興銘控股有限公司

呈交日期

01/11/2019

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：

8425

說明：

普通股

面值

法定股本

普通股數目

（港元)

（港元)

上月底結存

10,000,000,000

0.01

100,000,000.00

增加／（減少）

本月底結存

10,000,000,000

0.01

100,000,000.00

(2) 股份代號

不適用

說明：

不適用

面值

（請註明貨

法定股本

普通股數目

)

（請註明貨幣)

上月底結存

增加／（減少）

本月底結存

2. 優先股

股份代號： 不適用 說明： 不適用

面值

（請註明貨 法定股本

優先股數目) （請註明貨幣)

上月底結存

增加／（減少）

本月底結存

3. 其他類別股份

股份代號：

不適用

說明：

不適用

面值

其他類別股份數 （請註明貨

法定股本

)

（請註明貨幣)

上月底結存

增加／（減少）

本月底結存

本月底法定股本總額（港元）

100,000,000.00

II. 已發行股本變動

普通股數目

其他類別股份數

(1)

(2)

優先股數目

上月底結存

400,000,000

不適用

不適用

不適用

本月增加／（減少）

不適用

不適用

不適用

本月底結存

400,000,000

不適用

不適用

不適用

  1. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳

本月內因此發行的發 本月底因此可能發行

情，包括股東特

行人新股份數目

的發行人新股份數目

別大會通過日期

(//) 及可發

本月內變動

行股份類別

授出

行使

註銷

失效

1.本公司唯一

股東以書面決

議案有條件採

納之購股權計

(23/02/2017 )

普通股

( 1)

2. 不適用

(

/ /

)

( 1)

3. 不適用

(

/ /

)

( 1)

總數 A. (普通股) (優先股) 不適用

(其他類別股份) 不適用

本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

本月內因此

發行的發行 本月底因此可 人新股份數 能發行的發行

權證說明

本月內已行

人新股份數目

(到期日 -//)

面值貨幣

上月底面值

使

本月底面值

1. . 不適用

( / /

)

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別 ( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

2. 不適用

(

/

/

)

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別 ( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

3. 不適用

(

/

/

)

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別 ( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

4. 不適用

(

/

/

)

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別 ( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

( / /

)

(

/

/

)

(

/

/

)

(

/

/

)

總數 B.

(普通股)

(優先股)

不適用

(其他類別股份)

不適用

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

本月內

因此發行的 本月底因此可

發行人

能發行的發行

上月底

本月內已換股

本月底

新股份數目 人新股份數目

類別及說明

發行貨幣

已發行總額

款額

已發行總額

1. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

2. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

( 1)

認購價

股東特別大會通過日 期 (如適用)

(//)

3. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

( 1)

認購價

股東特別大會通過日

(如適用) (//)

4. 不適用

股份代號 (如已上市)

可發行股份類別

( 1)

認購價

股東特別大會通過日 期 (如適用)

(//)

(

/

/

)

(

/

/

)

(

/

/

)

(

/

/

)

總數 C. (普通股)

(優先股)

不適用

(其他類別股份)

不適用

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Hing Ming Holdings Ltd. published this content on 01 November 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2019 08:01:15 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
Latest news "Companies"
04:33aCOBHAM : Form 8.3 - Cobham Plc - Amendment
PU
04:32aNISSAN MOTOR : announces senior management appointments
PU
04:32aMITSUBISHI ESTATE : Notice Regarding the Status of Share Repurchase (PDF 98KB)
PU
04:30aDR REDDY LABORATORIES : . Reddy's Q2 & H1 FY20 Financial Results
BU
04:27aONCIMMUNE : and Biodesix, Inc. Commence Commercialisation of EarlyCDT® Lung in the Strategic US Market
PU
04:27aCAPITAL UNTIES PROPERTIES : Form 8.3 -
PU
04:27aONCIMMUNE : and Biodesix seal deal
PU
04:27aDICKSON CONCEPTS INTERNATIONAL : Next Day Disclosure Return - Share Buyback
PU
04:26aNISSAN MOTOR : names new finance chief, some managers to leave in latest shake-up
RE
04:24aOil prices little changed but set for big weekly loss
RE
Latest news "Companies"

MOST READ NEWS

1NOVO NORDISK AS : NOVO NORDISK : Drugmaker Novo Nordisk's third-quarter operating profit slightly lags forecas..
2DEUTSCHE BANK AG : Europe's Banks Confront Harsh Reality -- WSJ
3FACEBOOK : EXCLUSIVE: Government officials around the globe targeted for hacking through WhatsApp - sources
4DANSKE BANK A/S : DANSKE BANK A/S : Net profit of DKK 10.0 billion earned during a period of continuing challe..
5AMGEN : Amgen to Buy Stake in Chinese Cancer-Drugmaker BeiGene -- Update

HOT NEWS
Categories
Free services
Mobile App
Premium service
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2019 Superformance. All rights reserved. Market data are provided by Factset, Morningstar and vwd Group