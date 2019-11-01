Hing Ming : 01/11/2019 Monthly Return of Equity Issuer on Movements in Securities for the month ended 31 October 2019 (Chinese))

股份發行人的證券變動月報表
截至月份（日／月／年）：31/10/2019
致：香港交易及結算所有限公司
公司名稱
興銘控股有限公司
呈交日期
01/11/2019
I. 法定股本變動
1. 普通股
(1) 股份代號：
8425
說明：
普通股
面值
法定股本
普通股數目
（港元)
上月底結存
10,000,000,000
0.01
100,000,000.00
增加／（減少）
無
本月底結存
(2) 股份代號
不適用
（請註明貨
幣)
（請註明貨幣)
上月底結存
增加／（減少）
本月底結存
2. 優先股
股份代號： 不適用 說明： 不適用
面值
（請註明貨 法定股本
優先股數目 幣) （請註明貨幣)
3. 其他類別股份
股份代號：
其他類別股份數 （請註明貨
目
本月底法定股本總額（港元）
II. 已發行股本變動
其他類別股份數
(1)
(2)
優先股數目
400,000,000
本月增加／（減少）
股份期權（根據發行人的股份期權計劃）
股份期權計劃詳
本月內因此發行的發 本月底因此可能發行
情，包括股東特
行人新股份數目
的發行人新股份數目
別大會通過日期
(日/月/年) 及可發
本月內變動
行股份類別
授出
行使
註銷
失效
1.本公司唯一
股東以書面決
議案有條件採
納之購股權計
劃
(23/02/2017 )
(註 1)
2. 不適用
(
/ /
)
股
(註 1)
3. 不適用
總數 A. (普通股) 無 (優先股) 不適用
(其他類別股份) 不適用
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)無
承諾發行將予上市的發行人股份的權證
本月內因此
發行的發行 本月底因此可 人新股份數 能發行的發行
權證說明
本月內已行
目
人新股份數目
(到期日 - 日/月/年)
面值貨幣
上月底面值
使
本月底面值
1. . 不適用
( / /
)
股份代號 (如已上市)
可發行股份類別 (註 1)
認購價
股東特別大會通過日
期 (如適用) (日/月/年)
2. 不適用
(
/
3. 不適用
4. 不適用
期 (如適用) (日/月/年)
總數 B.
(普通股)
無
(優先股)
不適用
(其他類別股份)
可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）
本月內
因此發行的 本月底因此可
發行人
能發行的發行
上月底
本月內已換股
本月底
新股份數目 人新股份數目
類別及說明
發行貨幣
已發行總額
款額
1. 不適用
可發行股份類別
(註 1)
股東特別大會通過日 期 (如適用)
(日/月/年)
總數 C. (普通股)
為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期
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Hing Ming Holdings Ltd. published this content on 01 November 2019 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 November 2019 08:01:15 UTC