Hing Ming : 16/08/2019 POLL RESULTS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING HELD ON 16 AUGUST 2019 AND RETIREMENT OF EXECUTIVE DIRECTOR (Chinese)

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HING MING HOLDINGS LIMITED

興 銘 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：8425）

於二零一九年八月十六日舉行之股東週年大會

按股數投票表決的結果及

執行董事退任

除提呈決議案第2(a)項外，刊載於股東週年大會通告內所有提呈決議案已於二零一 九年股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

興銘控股有限公司（「本公司」）之董事會（分別為「董事」及「董事會」）公佈，刊載於日期 為二零一九年六月二十六日之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告內所有提 呈之普通決議案（分別為「股東週年大會通告」及「提呈決議案」），除提呈普通決議案第 2(a)項外，已於二零一九年八月十六日（星期五）舉行之股東週年大會（「二零一九年股 東週年大會」）上，以按股數投票表決方式獲本公司普通股每股0.01港元之股份持有人 （分別為「股份」及「股東」）正式通過。

於二零一九年股東週年大會當日，總共有400,000,000股已發行股份賦予股東權利出席 二零一九年股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對。概無股份賦予股 東權利出席二零一九年股東週年大會並須根據聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市 規則」）第17.47A條所載就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須按照GEM上市規則要求於二零一九年股東週年大會上就提呈決議案放棄 投票，亦無股東於本公司日期為二零一九年六月二十六日的通函（「通函」）中指明其擬 於二零一九年股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任並作為二零一九年 股東週年大會投票表決之監票機構。