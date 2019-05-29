Hing Ming : 29/05/2019 PROFIT WARNING (Chinese)

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HING MING HOLDINGS LIMITED

興 銘 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8425）

盈利預警

本公告乃由興銘控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例第 571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據 對未經審核綜合管理賬目及現時可得資料作出的初步評估，與二零一八年同期相比， 預期本集團截至二零一九年三月三十一日止年度錄得的總收益有溫和跌幅及本公司 擁有人應佔溢利淨額有大幅減少。有關預期溢利淨額減少主要歸因於(i)其他市場參與 者的競爭導致本集團設備及零部件貿易業務產生的收入減少；及(ii)截至二零一九年 三月三十一日止年度銷售成本的折舊費增加而令本集團的毛利率下降。

本集團現時仍在落實其截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務業績。 本公告所載資料僅以董事會根據本集團現時可得的資料所作出之初步評估為依據。 相關資料可予進一步調整，及未經本公司核數師審核或審閱，亦未經董事會審核委員 會確認。本集團截至二零一九年三月三十一日止年度的經審核綜合財務業績預期將 於二零一九年六月刊發。股東及有意投資者務請細閱本集團屆時所刊發的相關業績。