INE National Statisics Institute : Industrial Production Indices

Four of the five sectors showed positive monthly rates. It is worth highlighting the increase in Capital goods (3.5%) followed by Energy (0.9%). The only sector that decreased was Durable consumer goods (−1.5%).

By sectors, Capital goods (2.9%), Non-durable consumer goods (2.1%) and Energy (1.7%) showed positive annual rates. On the other hand, Durable consumer goods (−2.6%) and Intermediate goods (−0.7%) showed negative annual rates.

Resultados por comunidades autónomas. Tasas de variación anual de la producción industrial. Serie original

La tasa anual de la producción industrial increased as compared to August 2018 in six Autonomous Communities and decreased in the other 11.

The largest decreases were recorded in Illes Balears (−11.3%), Cantabria (−8.7%) and Galicia (−6.0%). The largest increases were recorded in País Vasco (5.8%), Comunidad Foral de Navarra (4.5%) and Región de Murcia (4.2%).

Índices generales: nacional y por comunidades autónomas

August 2019. Tasa anual (porcentaje)

País Vasco 5.8 Navarra, Comunidad Foral de 4.5 Murcia, Región de 4.2 Castilla - La Mancha 3.9 Madrid, Comunidad de 2.4 Aragón 1.9 NATIONAL -0.5 Andalucía -0.9 Extremadura -1.2 Cataluña -1.8 Rioja, La -2.0 Castilla y León -2.5 Canarias -2.6 Comunitat Valenciana -3.2 Asturias, Principado de -5.1 Galicia -6.0 Cantabria -8.7 Balears, Illes -11.3

