INE National Statisics Institute : Mortgage statistics. Provisional data

Average value of mortgages on dwellings in thousands of euros

Mortgages constituted by type of property

Por naturaleza de la finca, las hipotecas constituidas sobre viviendas concentran el 62,9% del capital total prestado en el mes de junio.

Distribution of capital loaned for mortgages registered according to the nature of the property

June 2019.Percentage

80 62.9 70 60 50 40 28.5 30 20 4.9 3.7 10 0 Dwellings Lands Other urban properties Rustic properties

Monthly evolution of mortgages constituted on dwellings

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico siguiente muestra la variación del número de hipotecas sobre viviendas entre los meses de junio y mayo en los cinco últimos años. En 2019 la tasa mensual es del -14,3%, la menor del periodo.

Evolution of the monthly rate of the number of mortgages on dwellings

June variation as compared with May of the same year. Percentage

15 10.5 10 1.4 5 0 -5 -4.6 -2.2 -10 -15 -14.3 -20 -25 2014 2015 2016 2017 2018

Respecto al capital prestado en hipotecas sobre viviendas, la tasa mensual del año 2019 es del -17,2%, también la menor del periodo.

Evolution of the monthly rate of capital loaned on housing mortgages

June variation as compared with May of the same year. Percentage

15 9.8 4.9 3.0 10 0.9 5 0 -5 -10 -15 -20 -17.2 -25 2014 2015 2016 2017 2018

Mortgage interest rates

Para las hipotecas constituidas sobre el total de fincas en junio, el tipo de interés medio al inicio es del 2,52% (un 1,2% inferior al de junio de 2018) y el plazo medio de 22 años. El 57,8% de las hipotecas son a tipo de interés variable y el 42,2% a tipo fijo.

