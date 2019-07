INE National Statisics Institute : Statistics on transfer of property rights

12 July 2019 (Text in translation process)

Statistics on Transfer of Property Rights (STPR)

May 2019. Provisional data

El número de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) en el mes de mayo es de 191.875, lo que supone un 4,4% más que en el mismo mes de 2018.

En el caso de las compraventas de fincas registradas, el número de transmisiones es de 96.186, con un aumento anual del 3,1%.

Property transfers recorded in land registers

In thousands

Transferred properties registered according to type of acquisition

May 2019

Total % Variation Monthly Annual Annual accumulated Total properties 191,875 12.5 4.4 10.9 Sale 96,186 17.2 3.1 3.2 Donation 3,893 11.1 8.5 6.9 Swap 693 38.3 9.5 9.0 Inheritance 39,770 12.3 -2.5 -0.3 Other titles1 51,333 4.7 13.1 39.4

1The heading "Other titles" includes the following items: land consolidation, horizontal divisions, joint operations or mixtures of several transfer titles, transfers without title of acquisition, dation in payment, foreclosures and court orders.